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Донецький аеропорт, Іловайськ, Дебальцеве: 155 історій про полеглих в українсько-російській війні у трилогії "На щиті"

Донецький аеропорт, Іловайськ, Дебальцеве: 155 історій про полеглих в українсько-російській війні у трилогії

Тритомник львівської журналістки і волонтерки Ірини Вовк "На щиті" про полеглих в українсько-російській війні можна придбати у крамничці КДП.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав український письменник, журналіст, учасник російсько-української війни, автор книги "Карателі" Влад Якушев, передає Цензор.НЕТ.

"Тритомник "На щиті" відтворює в оповідях членів родин загиблих воїнів становлення українського війська в умовах ворожого вторгнення. У книгах імена перших загиблих під "Градами", у літаку чи у гелікоптері, "на броні" чи "на розтяжках", їх історії. Донецький аеропорт, Іловайськ, Дебальцеве. Вартість трилогії 600 і вона є у нашому магазинчику.

Придбати її можна за посиланням https://www.kdpshop.org/.../%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0... або висловивши своє побажання у коментарі під цим постом. Я організую відправку", - написав він.

Зазначимо, що тритомник "На щиті. Спогади родин загиблих воїнів" Ірини Вовк містить 155 історій про полеглих в українсько-російській війні. У вересні минулого року тритомник було нагороджено спеціальною відзнакою Малого журі (Львів) - за гігантську працю упорядниці та редакційного колективу, що спільно зробили цей тритомник колективним пам’ятником героям російсько-української війни. Також тритомник увійшов до Всеукраїнського рейтингу "Книжка року".

Як повідомляється на сайті видавництва "Фоліо", перша частина тритомника "На щиті" відтворює в оповідях становлення українського війська в умовах ворожого вторгнення й сепаратистського руху. Імена перших загиблих під "Градами", у літаку чи у гелікоптері, "на броні" чи "на розтяжках", на кургані Савур-могила, в Луганському аеропорту чи в підступному "зеленому коридорі" Іловайська вже належать новітній історії.

Друга книга тритомника — про загиблих у "котлі" Цвітних Пісків (цей епізод війни чомусь лишився непоміченим), про розстріляну Луганщину під містом промовистого імені — Щастя, про донецький форпост — ДАП, що у свідомості громадян постає "символом", за який полягли герої-кіборги, полонені й розстріляні після тортур.

Третя книга тритомника — оповіді про оборонців Дебальцевого, загиблих спекотного літа 2014-го і у найтяжчі зимові місяці 2015-го; про непохитних вояків Світлодарської дуги, про героїв Авдіївки, Зайцевого й Мар’їнки, що пролили свою кров на точках "нуль". Вояки оживають у спогадах матерів і батьків, братів і сестер, дружин і дітей, щоб ми не змарнували історичного шансу незалежності.

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Спогади про загиблих українських вояків, що захищали нашу землю в перші дні, тижні, місяці й роки російсько-української війни, зібрані й художньо адаптовані, — це потреба людської пам’яті, пам’яті серця про незабутніх. Це непроминальний біль живих, їхня туга за втраченим, а також нагадування людям цивільним, хто заплатив найдорожчу ціну за їхній спокій і добробут.

Крім того, у виданні використані фотоматеріали з родинних архівів.

Донецький аеропорт, Іловайськ, Дебальцеве: 155 історій про полеглих в українсько-російській війні у трилогії На щиті 01
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05.01.2022 14:14 Відповісти
Україна Понад Усе,Смерть Ворогам!!!
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05.01.2022 14:15 Відповісти
На Щиті!
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05.01.2022 14:27 Відповісти
https://vata.d3.ru/kto-eshche-miroliubivee-nas-2238253/ Кто еще миролюбивее нас?
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05.01.2022 14:52 Відповісти
Треба було б Війську відмовитися від совкового "200-тий" і запровадити "На щиті". Бо совок і росія ховаються в деталях.
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05.01.2022 14:54 Відповісти
Героям Слава!
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05.01.2022 19:56 Відповісти
 
 