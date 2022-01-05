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Білорусь (7833) кордон (4635) оборона (4685) Дейнеко Сергій (85)

Держприкордонслужба виготовила майже 2000 бухт колючого дроту, які підуть на кордон із Білоруссю, - Дейнеко

Держприкордонслужба виготовила майже 2000 бухт колючого дроту, які підуть на кордон із Білоруссю, - Дейнеко

Державна прикордонна служба виготовила на власних потужностях майже 2000 бухт колючого дроту, повідомляється на сайті відомства у середу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні в розгорнутому виробництві встановлено три лінії, які дають змогу виробляти дротяні загородження типу "Єгоза" та сітку рабицю. Також створено необхідний штат групи забезпечення, який працює позмінно", - розповів голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко під час відвідування цеху з виробництва дротяних загороджень, розгорнутий у Головному центрі підготовки особового складу відомства.

За його словами, виготовлений дріт буде скеровано для встановлення на кордоні з Білоруссю.

"Така робота є вкрай актуальною. Враховуючи необхідність швидкого й ефективного облаштування кордону ці загородження – один з елементів організації завдань згідно з відомчим планом інженерного облаштування. На сьогодні вони вже використовуються на напрямках, що потребують першочергового облаштування", - сказав керівник відомства.

Для забезпечення безперебійного виробництва "Єгози" коштом резервного фонду Державного бюджету закуплено майже 300 тонн сировини, ще понад 200 тонн сировини прикордонники отримали від низки організацій, ідеться у повідомленні.

У відомстві також наголосили, що через можливі міграційні потоки з Білорусі Україна суттєво активізувала облаштування північної ділянки кордону: з листопада минулого року облаштовано десятки кілометрів загороджень. Постійно працюють 30 створених інженерних груп прикордонників. Окрім того, від місцевих органів самоврядування, представників громадськості, благодійних організацій для облаштування кордону також отримано близько 1500 бухт колюче-ріжучої стрічки спірального типу "Єгоза".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США дадуть Україні $20 млн на посилення кордону з Росією та Білоруссю, - Держприкордонслужба

Як повідомлялося, у листопаді Кабінет Міністрів України виділив 175 млн грн на здійснення першочергових заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації соціального характеру, пов'язаної з ускладненням оперативної обстановки на українсько-білоруській частині державного кордону. На посилення захисту державного кордону з Білоруссю було виділено 214 млн грн, зокрема 76 млн грн Держприкордонслужбі для зміцнення вразливих ділянок кордону та закупівлю колючого дроту.
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Топ коментарі
+7
Может проще было закупить эту проволоку у профильных предприятий , а не заниматься херней , аля Совок.
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05.01.2022 14:25
+4
Мины нужно изготавливать и минировать всю границу с РФ. Чтоб не шастали! )))
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05.01.2022 14:27
+3
Да по сравнению с сегодняшними имбицилами , даже Яц вполне нормальный премьер.
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05.01.2022 14:27
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Не ,колючка не поможет ,надо срочно вызывать великого зодчего стен Сеню Яценюка ...
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05.01.2022 14:12 Відповісти
Не обижай Заю . Пусть убогий вещает . Смешно .
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05.01.2022 14:25 Відповісти
Да по сравнению с сегодняшними имбицилами , даже Яц вполне нормальный премьер.
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05.01.2022 14:27 Відповісти
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05.01.2022 14:28 Відповісти
Может проще было закупить эту проволоку у профильных предприятий , а не заниматься херней , аля Совок.
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05.01.2022 14:25 Відповісти
Не-не. Тут не оглашён моментик себестоимости "почти 2000 бухт колючей проволоки", кто конкретно и сколько казённых бабулетей освоил на "собственных мощностях"? Учитывая сложившуюся в Украине "невыносимую лёгкость бытия"©, не исключено, что за те же деньги у профильных предприятий колючая проволока в том же количестве могла бы получиться, к примеру, золочёной.
Председателю из ГПСУ, как говорится, ОТЦИГИКАТЬ немудрено, а беспонтово упаковаться надо и успеть бы...
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05.01.2022 14:54 Відповісти
Мины нужно изготавливать и минировать всю границу с РФ. Чтоб не шастали! )))
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05.01.2022 14:27 Відповісти
Диб-лы....... Учитесь на чужом опыте...... Как между Кореями.... Колючка без мин - херня..... Даже простые контрабандисты ее преодолевают за небольш время.
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05.01.2022 14:29 Відповісти

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05.01.2022 14:30 Відповісти
Укололся на шипу один раз,рана будет гнить всю жизнь...заразили Ковидом...или Новичком...
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05.01.2022 14:34 Відповісти
Короче Берлинская Стена...уколись и ты мавзолейный чувак.. Путлера
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05.01.2022 14:37 Відповісти
Госпогранслужба изготавливает колючую проволоку... Это как футбольная команда сама себе шьет форму и изготавливает бутсы и мячи?
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05.01.2022 14:38 Відповісти
Мои налоги на колючку, Дрова, уголь, газ то такэ, а тут колючка, сплю спокойно, граница на замке. хер кто пройдет.
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05.01.2022 14:41 Відповісти
провод резать будут, надо водометы и газ чтобы не подпускать к этой проволоке белоруцких пограничников.
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05.01.2022 14:43 Відповісти
https://vata.d3.ru/a-nas-za-sho-2239994/ А нас за шо?
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05.01.2022 14:49 Відповісти
А в Белоруссии изготовили 2000 кусачек и теперь им эта проволока по барабану..
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05.01.2022 14:53 Відповісти
А чого це москальське слово "Егоза"
використовує українська прикордонна служба?
Чё це таке?????
п.с.

Егоза:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0) Егоза - гора на Урале.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0) Егоза - река в Челябинской области.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BE Егоза - тип заграждения.
Егоза - беспокойный, непоседливый человек (ребёнок).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B0 Верхняя Егоза , Нижняя Егоза, Малая Егоза - реки в Кемеровской области.
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05.01.2022 16:03 Відповісти
а что, госслужба - это производственное предприятие? странно... даже сранно...
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05.01.2022 16:23 Відповісти
 
 