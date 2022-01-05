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2021 рік у Києві увійшов до двадцятки найтепліших з 1881 року: побито 25 температурних рекордів

2021 рік у Києві увійшов до двадцятки найтепліших з 1881 року: побито 25 температурних рекордів

За даними спостережень метеостанції обсерваторії середньорічна температура у Києві становила +9,2°С, що на 0,2°С більше кліматичної норми 1991-2020 рр. Він увійшов лише у двадцятку найтепліших з 1881 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Центральної геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Зазначається, що впродовж семи місяців року спостерігались позитивні відхилення температури повітря порівняно з середніми багаторічними показниками, а п’ять місяців продемонстрували від'ємні відхилення від неї. Особливо відзначились липень і листопад, які мали найбільші відхилення від середньобагаторічних показників відповідно на 3,3°С та 2,2°С.

Найхолодніше минулого року було 20 січня – мінус 20,2°С, найспекотніше – 24 червня, коли температура у затінку сягнула +35,5°С.

Загалом у 2021 році у Києві було зафіксовано 25 температурних рекордів, причому найбільше їх було у січні і червні – відповідно 9 та 10.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні потеплішає до +11°

Опадів на проспекті Науки, 37 випало 533 мм, що відповідає 86 % кліматичної норми. 2021 рік увійшов у двадцятку найсухіших. Однак у часі опади розподілились дуже нерівномірно – майже дві місячні норми у січні та лютому, а у червні та жовтні їх кількість не перевищила і 32% від середніх багаторічних показників.
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Хубло не пережиє...
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05.01.2022 14:34 Відповісти
серьёзно? самый жаркий? у меня есть фото, как мой замёрзший кот греется рядом с камином 7 июня
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05.01.2022 14:36 Відповісти
А разве Киев в Венгрии?
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05.01.2022 14:41 Відповісти
ну, в Венгрии я отдыхаю на Новый Год! а так я из Киева
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05.01.2022 14:46 Відповісти
Зачем Мацкву дразнить?
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05.01.2022 14:54 Відповісти
Если не хватает энергоносителей, Вовочка сделал теплую зиму, истинно народный президент. Сказал, не замерзнем, значит не замерзнем, нате вам теплую зиму. и не ................... замарачиваться.
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05.01.2022 14:57 Відповісти
да, погода сейчас, как осенью или весной - дожди. А раньше был снег. Снег выпал на немного и то на пару дней и в грязь превратился и дождем все смыло. Планета даже не вооруженным глазом видно, как разогревается из года в год.
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05.01.2022 15:01 Відповісти
Плеать, сплошная русофобия!
Чем теплее у нас, тем меньше зарабатывают кацапы на продаже газ!
Тут уже даже Боженька помагает в усмирении кацапско-фашисткого плешивого недоноска.
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05.01.2022 15:02 Відповісти
Ага, і заморозки аж до кінця травня були
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05.01.2022 15:13 Відповісти
 
 