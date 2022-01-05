Колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв на тлі протестів подав заяву про відставку і пішов з політики
Колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв на тлі протестів подав заяву у відставку і пішов з посади очільника Ради безпеки Казахстану.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Прямий, замість Назарбаєва цю посаду обійматиме сам президент Казахстану Каси-Жомарт Токаєв. Про це він заявив під час свого звернення до громадян.
Зазначається, що Токаєв пообіцяв діяти максимально жорстко проти протестувальників, які вступатимуть у сутички з поліцією. Він запевнив, що перебуває у столиці Нур-Султані та не збирається її покидати.
Нагадаємо, що масові протести у Казахстані тривають з 2 січня. Акції протесту розпочалися через подвійне підвищення з нового року цін на скраплений газ, яким у регіоні заправляють більшість автомобілів.
Як відомо, президент Казахстану ввів надзвичайний стан через протести в Алмати. Також режим НС був введений в Мангістауській області
Крім того, громадянам України радять утриматися від поїздок до Казахстану через масові протести та режим надзвичайної ситуації у певних регіонах країни.
Будь ласка, зачекайте...
я щось не чув про таку
до того ж протестувальники не висувають політичних вимог, пов'язаних з демократичним шляхом розвитку країни
боюся, що їм заткнуть рота тимчасовими економічними поступками - і цим все і закінчиться...
а потім передушать по одному, як у лукастані
а коли вона вщухне, чи буде кому розбудовувати демократичну державність, чи все знову скотиться до тієї ж диктатури, вид збоку?
перечитайте ще раз, якщо з першого разу не вийшло
Таких людей нужно или в тюрьму, или ростов. Иначе потом казахи будут плакать кровью
Но это расследование - беспрецедентная возможность понять масштабы инвестиций родственников Назарбаева в дорогостоящую недвижимость в самых шикарных уголках мира. Все эти приобретения стали возможными благодаря огромным капиталам членов семьи, которые они сформировали, владея активами в энергетическом, банковском и других секторах экономики нефтедобывающей страны и занимая государственные должности.
Азаттык установил недвижимость стоимостью не менее 785 миллионов долларов в шести странах, которую в течение 20-летнего периода приобрели члены семьи Назарбаева и родственники их супругов. Эти цифры включают несколько объектов, которые с тех пор были проданы, в том числе квартиры в США стоимостью миллионы долларов, которые приобретал брат Назарбаева Болат. Они не включают стоимость масштабного поместья Кулибаева в Испании: сумму, в которую обошлась покупка, определить не удалось.
https://rus.azattyq.org/a/geneva-cannes-new-york-the-luxury-villas-f-the-nazarbaevs/31013105.html полное расследование
если в рф начнет бунт и революция, может этот окурок отцепится от Украины.
10 апреля
@buch10_04
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https://twitter.com/buch10_04/status/1478744116964085763 48 мин
Правительственный борт РФ Ту-214 видимо, летел в Алматы, но не успел приземлиться из-за захвата аэропорта. Самолёт сменил курс и вылетел за пределы Казахстана Самолет сейчас находится в воздушном пространстве Узбекистана.