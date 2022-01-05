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Казахстан (854) Назарбаєв (72) відставка (1453) протест (2376)

Колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв на тлі протестів подав заяву про відставку і пішов з політики

Колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв на тлі протестів подав заяву про відставку і пішов з політики

Колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв на тлі протестів подав заяву у відставку і пішов з посади очільника Ради безпеки Казахстану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Прямий, замість Назарбаєва цю посаду обійматиме сам президент Казахстану Каси-Жомарт Токаєв. Про це він заявив під час свого звернення до громадян.

Зазначається, що Токаєв пообіцяв діяти максимально жорстко проти протестувальників, які вступатимуть у сутички з поліцією. Він запевнив, що перебуває у столиці Нур-Султані та не збирається її покидати.

Нагадаємо, що масові протести у Казахстані тривають з 2 січня. Акції протесту розпочалися через подвійне підвищення з нового року цін на скраплений газ, яким у регіоні заправляють більшість автомобілів.

Як відомо, президент Казахстану ввів надзвичайний стан через протести в Алмати. Також режим НС був введений в Мангістауській області

Крім того, громадянам України радять утриматися від поїздок до Казахстану через масові протести та режим надзвичайної ситуації у певних регіонах країни.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мітингувальники висунули вимоги до влади Казахстану. Згадали й військову агресію РФ проти України та окупацію Криму

Автор: 
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Топ коментарі
+33
і тішина - нє булькнєт в унітазє...

Andriy Zas@Andriy_Zas

https://twitter.com/Andriy_Zas/status/1478716805740961798 13 мин





17.12.2021 (казахи еще не бунтуют)
- Я повелитель Вселенной! Немедленно мне Украину на блюдечке и пол-Европы в придачу, а иначе - держите меня семеро!

05.01.2022 (казахи бунтуют) ....
(язык в заднице)
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05.01.2022 15:29
+30
Казахи не украинцы. Думаю что вагнеровцев снесут и в жопу соломы набьют и баба Меркель с Оландом и Макароном не помогут
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05.01.2022 15:42
+26
І Назарбаєву мабуть прийдеться втікати в засРашку..
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05.01.2022 15:30
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ты прав. но все же хватило разума свалить. лучше поздно, чем никогда. возможно был бы он поздоровее то держался бы зубами до последнего.
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05.01.2022 16:07 Відповісти
Нет у него выбора уже. Казахстан давно от него «пучило». Прекрасно это понимал, поэтому и замутил в 19-омрокировку с марионеткой Токаевым. Но это отсрочило неизбежное лишь на 2 года.
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05.01.2022 16:14 Відповісти
проблема всех таких деятелей в том, что только власть дает возможность безопасно пользоваться богатством. Если бы он уехал бы куда-то в Саудовскую Аравию, то дым был бы очень пожиже, и не факт, что его бы оставили в покое с учетом того бабла, что он бы с собой прихватил
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05.01.2022 16:35 Відповісти
чи є у Казахстані притомна демократична опозиція, як б могла перехопити владу?
я щось не чув про таку
до того ж протестувальники не висувають політичних вимог, пов'язаних з демократичним шляхом розвитку країни
боюся, що їм заткнуть рота тимчасовими економічними поступками - і цим все і закінчиться...
а потім передушать по одному, як у лукастані
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05.01.2022 15:53 Відповісти
там уже памятники нурсултану сносят
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05.01.2022 15:55 Відповісти
це стихія
а коли вона вщухне, чи буде кому розбудовувати демократичну державність, чи все знову скотиться до тієї ж диктатури, вид збоку?
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05.01.2022 15:58 Відповісти
посмотрим меня пока в устраивает ход событий - русне придётся разворачивать войска на Казахстан- нам легче будет
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05.01.2022 16:00 Відповісти
Особисто знайомий з усіма протестувальниками в КазахстанІ щоб робити такі висновки?
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05.01.2022 15:58 Відповісти
в моєму висері немає висновків
перечитайте ще раз, якщо з першого разу не вийшло
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05.01.2022 16:00 Відповісти
Поздно дедушка кинулся ты! Теперь всё пропало---и портсигары и куртки замшевые и заводы! Думай председатель радгоспу в другой стороне--думай скорее! Востри лыжи и галоши в подмосковье! Большой шкаф громко падает! Вдребезги пополам.
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05.01.2022 16:00 Відповісти
Как бы не пришлось им скоро и из Подмосковья удирать!
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05.01.2022 16:07 Відповісти
Да врядли. В тех местах ещё со времён Луиса Корвалана места держат. Не все знают и по сей день, что комуняки своих свергнутых царьков и прочих вождей принимали с банковскими счетами в валюте на их имена в западных банках---не дураки были. Ведь кстати шапкокрад и вся та стая базовое краденое бабло держала в рос-банках. Почти все там и живут сегодня.
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05.01.2022 16:24 Відповісти
дык, он еще пару лет назад уходил...
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05.01.2022 16:01 Відповісти
путлер в пользу медведа тоже когда-то "уходил"...
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05.01.2022 20:19 Відповісти
Мен оны өзім көрдім! Үш жасар, тек труси киген бала даланың ортасында хабарландыру тақтасында айқышқа шегеленген! Анасын түйеге байлап, зорлау үшін сүйреп апарған! Мен қазірдің өзінде дірілдеп тұрмын!
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05.01.2022 16:01 Відповісти
забули про піну у піхві ще))))))
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05.01.2022 16:04 Відповісти
Точно ))) І про зґвалтування російськомовних вагітних аксакалів
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05.01.2022 16:15 Відповісти
Пашка "вяликая". Места для всех беглых "гетманов", "елбасы" и прочих тараканов хватит
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05.01.2022 16:05 Відповісти
Такими темпами казахи могут так разогнаться, что вікатаят конкурента ителу и амд. и захватят половину рінков интеллектуальной собсвтенности. Будут с нами конкурировать.
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05.01.2022 16:09 Відповісти
В этой жизни за все надо платить. Те, кто посчитали себя "царями", хапая народное добро, не думают, что обязательно придет расплата. Она обязательно придет и тогда им придется расплачиваться за все своими поганами жизнями.
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05.01.2022 16:12 Відповісти
Сейчас верхи Казахстана будут согласны на все только бы не потерять свои доходы от нефти и газа. А когда народ успркоится- включат репрессивную машину против патриотов- так было в Украине .
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05.01.2022 16:17 Відповісти
Ночные "воронки" это не украинское изобретение. В стране деспотии невозможно останавливаться на половине пути. Или ты, или тебя.
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05.01.2022 16:23 Відповісти
Да, так украинцы вторую революцию подряд прощают агентов руцкого мира
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05.01.2022 16:25 Відповісти
совбез - это там где у нас Сивохо чалился в свое время? не жаловали дедушку - лидера нации. хотя - хоть главой все же.
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05.01.2022 16:25 Відповісти
Буду жить теперь у Гордона...В одной из хат...Он хорошо обо мне отзывался,тому не откажет
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05.01.2022 16:29 Відповісти
У Гордона в Ростові хати немає.
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05.01.2022 18:39 Відповісти
У ниво их 100500...
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05.01.2022 19:33 Відповісти
Не везёт засРашке с "жовто-блакитними" цветами)))
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05.01.2022 16:31 Відповісти
Гвоздики и васильки к мовзолею Пуйла
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05.01.2022 16:33 Відповісти
Жёлтые
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05.01.2022 17:04 Відповісти
Ах, ромашки 🙈
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05.01.2022 17:32 Відповісти
ребят, все же понимают что это чисто тактический ход. чтобы народ успокоился и разошелся по домам, и можно было восстановить контроль на местах. Потом как ушел в отставку так и вернулмя по многочисленным просьбам.

Таких людей нужно или в тюрьму, или ростов. Иначе потом казахи будут плакать кровью
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05.01.2022 16:37 Відповісти
Не,как чаушеску...
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05.01.2022 19:34 Відповісти
Казахи снимайте их всех и сажайте,украинцы три раза проявляли слабость и не развешивали ушлепков на фонарях,поэтому приходиться готовиться к четвертому разу
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05.01.2022 16:39 Відповісти
В тейпах такие фокусы не проходят. Там нет места чужакам.
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05.01.2022 16:52 Відповісти
давно пора козлу біло піти
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05.01.2022 16:45 Відповісти
Ну он сейчас будет рассказывать все что угодно, вот когда в Ростов свалит, вот тогда будет результат 😁
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05.01.2022 16:49 Відповісти
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05.01.2022 16:51 Відповісти
На##й з пляжа!
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05.01.2022 16:59 Відповісти
Бабай фсё.
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05.01.2022 17:03 Відповісти
https://shapito.d3.ru/rassledovanie-o-bogatstvakh-semi-nazarbaeva-odnoi-tolko-nedvizhki-po-miru-u-diktatora-na-milliard-dollarov-2240060/ Расследование о богатствах семьи Назарбаева. Одной только недвижки по миру у диктатора на миллиард долларов.

Но это расследование - беспрецедентная возможность понять масштабы инвестиций родственников Назарбаева в дорогостоящую недвижимость в самых шикарных уголках мира. Все эти приобретения стали возможными благодаря огромным капиталам членов семьи, которые они сформировали, владея активами в энергетическом, банковском и других секторах экономики нефтедобывающей страны и занимая государственные должности.

Азаттык установил недвижимость стоимостью не менее 785 миллионов долларов в шести странах, которую в течение 20-летнего периода приобрели члены семьи Назарбаева и родственники их супругов. Эти цифры включают несколько объектов, которые с тех пор были проданы, в том числе квартиры в США стоимостью миллионы долларов, которые приобретал брат Назарбаева Болат. Они не включают стоимость масштабного поместья Кулибаева в Испании: сумму, в которую обошлась покупка, определить не удалось.

https://rus.azattyq.org/a/geneva-cannes-new-york-the-luxury-villas-f-the-nazarbaevs/31013105.html полное расследование
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05.01.2022 17:04 Відповісти
Так вот о ком был снят Борат
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05.01.2022 17:21 Відповісти
кабаев из бункера не выходит, знает, что казахи подают пример гражданам рф..
если в рф начнет бунт и революция, может этот окурок отцепится от Украины.
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05.01.2022 17:27 Відповісти
Назар тікає в Баденбаден. Пуденг готується захищати русскаязічноє насєлєніє.
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05.01.2022 17:39 Відповісти
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05.01.2022 17:46 Відповісти
У ***** начался понос при геморое
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05.01.2022 17:52 Відповісти














10 апреля


@buch10_04

·
https://twitter.com/buch10_04/status/1478744116964085763 48 мин



Правительственный борт РФ Ту-214 видимо, летел в Алматы, но не успел приземлиться из-за захвата аэропорта. Самолёт сменил курс и вылетел за пределы Казахстана Самолет сейчас находится в воздушном пространстве Узбекистана.
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05.01.2022 17:55 Відповісти
Лучше повесить тварь публично
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05.01.2022 18:18 Відповісти
Казахам Слава! Чистите авгиевы конюшни, не останавливайтесь!
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05.01.2022 19:10 Відповісти
Это спецоперация РФ , неужели не видно? Не надо очаровываться аникацапскими лозунгами, это все выгодно и нужно Хремлю не раз же они говорили что Южную Сибирь незаслуженно Ленин подарил Казахстану. Когда ее заберут, до многих дойдет, но пока публика в восторге. Ну как можно быть такими наивными, за 8 лет можно же врага своего изучить? Бестолочи!
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05.01.2022 19:17 Відповісти
рокировочка напёрсточников.
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06.01.2022 02:10 Відповісти
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