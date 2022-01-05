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дороги (3033) ремонт (2276) Укравтодор (1200) Велике будівництво (741)

Синевир, Асканія-Нова, Шацькі озера, Трускавець: в "Укравтодорі" розповіли, де якісні дороги для туристів. ПЕРЕЛІК

Упродовж 2020-2021 років за програмою президента "Велике будівництво" було відремонтовано сотні кілометрів доріг, що ведуть до морських і гірськолижних курортів, бальнеологічних центрів, фортець та інших туристичних місць України. У цьому році роботи будуть продовжені.

"Укравтодор" на своїй сторінці у фейсбуці перелічив основні маршрути, якими вже можна користатися з комфортом, передає Цензор.НЕТ.

"Попри виклики пандемії, відремонтовані дороги підштовхнули українців більше подорожувати всередині країни", - констатує відомство.

Синевир, Асканія-Нова, Шацькі озера, Трускавець: в Укравтодорі розповіли, де якісні дороги для туристів 01
Фото: "Укравтодор"

Зокрема, в Одеській області відновили понад 50 км доріг, що ведуть до моря, а на шляху до Одеси (траса М-05 Київ - Одеса) реконструювали міст через Хаджибейський лиман.

У Миколаївській і Херсонській областях також ремонтували дороги до моря, однією з найважливіших з них є Т-15-13, що йде до Очакова і Чорноморської коси.

"Дорога ще минулого літа була в жахливому стані. Туристи та місцеві жителі місцями об'їжджали розбитий маршрут польовими дорогами та узбіччями. Цього сезону усі 37 км шляху відремонтовано та мають два шари нового асфальтобетону", - розповіли в "Укравтодорі".

У Запорізькій області повністю відремонтували 119-кілометрову дорогу до Бердянська і ще 42 км шляху до курортної Кирилівки, вперше за 40 років.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Одещині відремонтують 24 км дороги до Вилкового. ФОТОрепортаж

Серед інших важливих завершених проєктів – відремонтовано 22 км дороги до заповідника Асканія-Нова на Херсонщині, половину маршруту до природного парку Святі гори на Донеччині, десятки кілометрів шляхів, що ведуть до природного парку Шацькі озера на Волині, дороги до курортів Трускавець та Східниця на Львівщині.

Триває робота над маршрутом Мале Карпатське коло. Минулого року на Закарпатті відремонтували понад 44 км дороги Р-21 Долина – Хуст, що веде до Синевиру, цьогоріч зроблять ще 12 км. Також у Львівській області планують відновити дороги М-06 Київ-Чоп і Т-14-24, що ведуть до Славського.

Крім того, відновлені дороги до Шевченківського національного заповідника (Черкащина), Музею Сковороди (Харківщина), дому-музею Франка (Львівщина), 55 км траси Н-03 до Кам’янця-Подільського (Хмельниччина) та багато інших маршрутів.

Як заявляв президент Володимир Зеленський, лише у 2021 році за програмою "Велике будівництво" було відновлено понад 7 тисяч км автошляхів по всій країні.
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Топ коментарі
+9
В ВСУ нет соляры , за 2 года не закупили не одной ракеты для РСЗО , на зарплату воюющей армии у них денег нет , отопленный сезон встречаем без угля и газа , заводы закрываются , за то ИДИОТЫ просерают бабло где только можно.
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05.01.2022 16:10
+7
Звездешь нашего Звиздатого клоуна! К Шатским озерам дорогу ещё при Порохе построили! Фирма "Данко" подрядчик
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05.01.2022 16:07
+5
Аудит буде вже після ЗЕ.Коли витрати поділять на км доріг вам волосся дибки стане.
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05.01.2022 16:37
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ага. мелитополь-херсон посмотри и ужаснись
пошла информ поддержка, уже поняли, что спалились на качестве
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05.01.2022 15:48 Відповісти
Это где-же ужас? От Мелитополя до Вязовки сделали. Остальное до Каховки весной. По теплу. А от Чкалово до Аскании дорога огонь. И да,- на маршруте Каховка- Геническ от Софиевки до Новотроицкого все ОК!
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05.01.2022 17:07 Відповісти
А Мелитополь-Геническ ???На Кирилловку они сделали... Да до безрогого оленя(поворот на те 42км отремонтированной) с Мелитополя попробуй доехать.
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05.01.2022 17:55 Відповісти
Это для туристов. А для граждан - где?
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05.01.2022 15:51 Відповісти
через полгода будет уже какаяразница, в смысле что там что там ямы.
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05.01.2022 16:02 Відповісти
Через пол года Зеленский будет тем заниматься что у него лучше всего получается! Играть писюном на пианино!
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05.01.2022 16:08 Відповісти
...в тюремном оркестре
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05.01.2022 16:10 Відповісти
А для граждан в Конче Заспе под Киевом, очень хорошая дорога.
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05.01.2022 16:11 Відповісти
Ну тож не Зеленского заслуга.
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05.01.2022 17:09 Відповісти
А поставить билборд "Велике будівництво" никогда не поздно...
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05.01.2022 17:10 Відповісти
Тре,поспішати...Навесн небуде
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05.01.2022 15:58 Відповісти
Звездешь нашего Звиздатого клоуна! К Шатским озерам дорогу ещё при Порохе построили! Фирма "Данко" подрядчик
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05.01.2022 16:07 Відповісти
В ВСУ нет соляры , за 2 года не закупили не одной ракеты для РСЗО , на зарплату воюющей армии у них денег нет , отопленный сезон встречаем без угля и газа , заводы закрываются , за то ИДИОТЫ просерают бабло где только можно.
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05.01.2022 16:10 Відповісти
Аудит буде вже після ЗЕ.Коли витрати поділять на км доріг вам волосся дибки стане.
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05.01.2022 16:37 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27797244.html Лідер!

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05.01.2022 16:38 Відповісти
Киздеть - не мешки ворочать!
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05.01.2022 16:44 Відповісти
Да. Кто в чём специалист...
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05.01.2022 17:06 Відповісти
решил Джо Байден и уложился в 38 сек

кстати, сразу после мерзопаского "кремлевского георгиевского приема" ЗЕ-бени, забил какое-то из новогодних поздравлений Абамыча.

оно было из его рабочего кабинета с "чешскими книжными полками" и продолжалось 2 мин 46 сек !
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05.01.2022 18:56 Відповісти
По дорозі на Шацьк стоїть багато років стоїть якийсь КПП і здирає гроші з усіх хто їде. Документів на те куди витрачаються цв гроші немає. Доколє ?
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05.01.2022 17:37 Відповісти
Дороги конечно делать нужно, но блин, мне кажется не вовремя.
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05.01.2022 20:19 Відповісти
****, сьогодні їхали від Львова до Мукачево ... Десь після Орявчика почалися ями, ****, висять таблоїди про велике будівництво . Ями по пояс !!! На наших очах три авто міняли колеса. ****, задовбали зелені, тупорилі піСтаболи!!!
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05.01.2022 20:47 Відповісти
 
 