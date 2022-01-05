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Білорусь (7833) кордон (4635) мігранти (1074) Польща (8246)

З Білорусі в Польщу проривалися мігранти, форсувавши дві річки

З Білорусі в Польщу проривалися мігранти, форсувавши дві річки

За минулу добу 32 мігранти намагалися нелегально перетнути кордон між Польщею та Білоруссю. Усе частіше вони обирають шлях форсування кордону через ріки Свіслоч і Буг.

Про спроби нелегального перетину кордону повідомила у Твіттері Прикордонна служба РП, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

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"4 січня польсько-білоруський кордон намагалися нелегально перетнути 32 особи", - йдеться у повідомленні.

На відрізку відповідальності прикордонної застави у Міхалово затримали чотирьох громадян Індії, які потрапили до Польщі, подолавши пішки ріку Свіслоч. Водночас у зоні відповідальності прикордонної застави у Бобровниках четверо громадян Іраку переплили ріку Свіслоч на понтоні.

Тим часом у смузі відповідальності прикордонної застави у Черемсі наземну ділянку кордону намагалися силою форсувати 11 іноземців.

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Топ коментарі
+12
А шо у поляков нет патронов !?
Кацапы и бульбаши не церемонились бы в аналогичной ситуации .....
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05.01.2022 16:26
+5
надо наладить канал высылки сирийских эмигрантов из германии через польшу в белорусь

белоруцкие погранцы такие: эй что вы творите? это не наши эмигранты!

а поляки: а мы тут при чем? на них не написано ваши они или нет.
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05.01.2022 16:29
+3
Стрелять не пробовали хотя бы солью? Желающих сразу заметно поубавилось бы.
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05.01.2022 16:57
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Нужно полякам начинать ломиться в обратном направлении, на лукашевщину.
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05.01.2022 16:23 Відповісти
надо наладить канал высылки сирийских эмигрантов из германии через польшу в белорусь

белоруцкие погранцы такие: эй что вы творите? это не наши эмигранты!

а поляки: а мы тут при чем? на них не написано ваши они или нет.
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05.01.2022 16:29 Відповісти
А шо у поляков нет патронов !?
Кацапы и бульбаши не церемонились бы в аналогичной ситуации .....
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05.01.2022 16:26 Відповісти
Надо стрелять картечью с солью 😀😀😀
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05.01.2022 16:41 Відповісти
Там, на разделительной меже, досить полити широкую полосу поросячьим лайном, чтобы травка по весне лучше зеленела.
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05.01.2022 20:47 Відповісти
Евросоюз не разрешает . Говорит негуманно , надо с перебежавшими быть добрее , аниже люди . Сколько там полякам пришлось принять ? тысяч под 50 в лагерях уже сидит .
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05.01.2022 19:58 Відповісти
що "Хрещатись" хотіли - їм що не сказали що Йордан у нас пізнішше
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05.01.2022 16:36 Відповісти
БілАрусь!
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05.01.2022 16:56 Відповісти
Стрелять не пробовали хотя бы солью? Желающих сразу заметно поубавилось бы.
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05.01.2022 16:57 Відповісти
У ЕС границы по всему периметру дырявые. Но все внимание к Беларуси, потому что это директива Политбюро в Брюсселе.

Рекордное количество мигрантов - почти 1200 человек за день - прибыли в Англию через Ла-Манш на лодках, сообщает The Guardian. Как передаёт газета, эта цифра превысила предыдущий рекорд в 853 человека, установленный в том же месяце. При этом Министерство внутренних дел Великобритании обещало сделать этот маршрут несостоятельным ещё год назад, напоминает издание.

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05.01.2022 17:06 Відповісти
кацапи ******* чужими руками жар загрібати ,таракана загнуздали а він для пукіна зробить все що накажуть .
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05.01.2022 17:06 Відповісти
Как только их перестанут в жопу целовать, а вместо этого в наручниках будут выкидывать назад - сразу отпадет охота.
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05.01.2022 17:09 Відповісти
Саме так. В річку в наручниках. І показати в яку сторону москва. Нехай пливуть.
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05.01.2022 17:21 Відповісти
Целовать это официальня позиция брюссельской верхушки .
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05.01.2022 20:00 Відповісти
Под видом мигрантов могут диктатор с силовиками сдрыснуть ! Нодо проверять.
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05.01.2022 17:12 Відповісти
Какие отважные куме!
-Так.Але ця отвага не допомогла налагодити життя в себе дома.Але хватает вiдваги форсируя две реки,штурмовать границу чужих для них земель.
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05.01.2022 17:18 Відповісти
так они считают что впереди их ждет хлява в виде бесплатного жилья , беженского пособия и медицины .
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05.01.2022 20:02 Відповісти
Та не , они от отчаянья. Им же, на их последние деньги, ябацьки по ушам проехали , шо можно бесплатно заехать на зароботки.
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05.01.2022 20:50 Відповісти
 
 