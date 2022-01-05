З Білорусі в Польщу проривалися мігранти, форсувавши дві річки
За минулу добу 32 мігранти намагалися нелегально перетнути кордон між Польщею та Білоруссю. Усе частіше вони обирають шлях форсування кордону через ріки Свіслоч і Буг.
Про спроби нелегального перетину кордону повідомила у Твіттері Прикордонна служба РП, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"4 січня польсько-білоруський кордон намагалися нелегально перетнути 32 особи", - йдеться у повідомленні.
На відрізку відповідальності прикордонної застави у Міхалово затримали чотирьох громадян Індії, які потрапили до Польщі, подолавши пішки ріку Свіслоч. Водночас у зоні відповідальності прикордонної застави у Бобровниках четверо громадян Іраку переплили ріку Свіслоч на понтоні.
Тим часом у смузі відповідальності прикордонної застави у Черемсі наземну ділянку кордону намагалися силою форсувати 11 іноземців.
Будь ласка, зачекайте...
белоруцкие погранцы такие: эй что вы творите? это не наши эмигранты!
а поляки: а мы тут при чем? на них не написано ваши они или нет.
Кацапы и бульбаши не церемонились бы в аналогичной ситуации .....
Рекордное количество мигрантов - почти 1200 человек за день - прибыли в Англию через Ла-Манш на лодках, сообщает The Guardian. Как передаёт газета, эта цифра превысила предыдущий рекорд в 853 человека, установленный в том же месяце. При этом Министерство внутренних дел Великобритании обещало сделать этот маршрут несостоятельным ещё год назад, напоминает издание.
-Так.Але ця отвага не допомогла налагодити життя в себе дома.Але хватает вiдваги форсируя две реки,штурмовать границу чужих для них земель.