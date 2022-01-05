З Білорусі в Польщу проривалися мігранти, форсувавши дві річки

За минулу добу 32 мігранти намагалися нелегально перетнути кордон між Польщею та Білоруссю. Усе частіше вони обирають шлях форсування кордону через ріки Свіслоч і Буг.

Про спроби нелегального перетину кордону повідомила у Твіттері Прикордонна служба РП, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

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"4 січня польсько-білоруський кордон намагалися нелегально перетнути 32 особи", - йдеться у повідомленні.

На відрізку відповідальності прикордонної застави у Міхалово затримали чотирьох громадян Індії, які потрапили до Польщі, подолавши пішки ріку Свіслоч. Водночас у зоні відповідальності прикордонної застави у Бобровниках четверо громадян Іраку переплили ріку Свіслоч на понтоні.

Тим часом у смузі відповідальності прикордонної застави у Черемсі наземну ділянку кордону намагалися силою форсувати 11 іноземців.

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