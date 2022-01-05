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Казахстан (854) вугілля (2443) Галущенко (503) Центренерго (546)

Росія все ще блокує постачання енерговугілля з Казахстану для "Центренерго", – глава Міненерго

Росія все ще блокує постачання енерговугілля з Казахстану для

Російська Федерація, як і раніше, блокує постачання законтрактованого ПАТ "Центренерго" енерговугілля через свою територію, вирішити питання не вдається.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це на брифінгу заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

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"Ні, вугілля з Казахстану не йде. Є укладений ПАТ "Центренерго" контракт на 660 млн тонн вугілля для ОЗП, але через відповідні дії з боку Російської Федерації відбувається блокування транзиту російською територією. І ми, і "Центренерго" не бачимо інших можливостей фізично це вугілля отримати", – сказав міністр на брифінгу у Києві в середу.

Водночас він наголосив, що вугілля морським шляхом йде в Україну "за чітким графіком, стабільно, є накопичення в самих портах".

"Обсяг імпортного вугілля, яке надходить в Україну морським шляхом, на опалювальний сезон буде на рівні 1,6-1,8 млн тонн, можливо, навіть більше", – зазначив Галущенко.

Він також звернув увагу на суттєве зниження вартості імпортованого ресурсу: "Якщо в період високих цін його вартість доходила до $300/тонна, то нині йдеться про $140/тонна".

Загалом у листопаді-грудні 2021 року в Україну прибули шість суден "Панамакс", законтрактованих "ДТЕК Енерго", одне з яких – для потреб "Центренерго", плюс ще три судна прибули безпосередньо за контрактами "Центренерго".

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У компанії підрахували, що на кінець 2021 року морським шляхом отримали близько 300 тис. тонн енерговугілля. У січні 2022 року заплановано прибуття ще двох суден із вугіллям із Австралії сумарним обсягом майже 150 тис. тонн. Орієнтовні дати заходу в порт 15-17 та 28-29 січня.

У "ДТЕК Енерго" в середу повідомили, що в січні готуються прийняти ще три "Панамакси".
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Топ коментарі
+9
Те що кацапи будуть блокувати постачання вугілля з Казахстану через свою територію можна було легко передбачити навіть маючи освіту на рівні третього класу сільської школи. Боже які дегенерати керують державою...
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05.01.2022 17:23
+5
теж хочу бачити там пустелю...
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05.01.2022 17:02
+5
Треба своє добування розвивати, а не у інших.
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05.01.2022 17:12
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морем в азербайджан, дальше грузия, турция...
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05.01.2022 16:50 Відповісти
Треба своє добування розвивати, а не у інших.
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05.01.2022 17:12 Відповісти
треба, паралельно.
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05.01.2022 17:16 Відповісти
пока Європа не ввела антикарбонові пошлини, маємо інтенсивно рубати своє вугілля,

бо потім воно буде вже "золотим"
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05.01.2022 19:03 Відповісти
зачем? оно у нас нерентабельно. а казахи за сотку выкопают. в павлограде за сотку работать уже не хотят. и это правильно.
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05.01.2022 19:05 Відповісти
И цена на входе больше 300 дол./т точно встанет.
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05.01.2022 18:33 Відповісти
морем в азербайджан, дальше грузия, турция.... с четырьмя перевалками в портах ?

золотой угольок !
уже лучше купить у стратегического партнера США с шахт "вітчизняного виробника" Ахметова
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05.01.2022 19:01 Відповісти
не смішить мої сиві ....
вона це буде робити завжди.
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05.01.2022 16:52 Відповісти
Не завжди, а поки існуватиме. А існуватиме вона не завжди
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05.01.2022 16:57 Відповісти
теж хочу бачити там пустелю...
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05.01.2022 17:02 Відповісти
Хай краще буде ліс
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05.01.2022 18:20 Відповісти
най так - з мухоморaми....
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05.01.2022 18:28 Відповісти
Так пробиваем коридор, Казахстан-Ростов-Луганск.
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05.01.2022 16:56 Відповісти
Или Волгоград-Донецк.
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05.01.2022 16:57 Відповісти
Как???ты собираешься это зделать?фантазер!
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05.01.2022 18:18 Відповісти
Там по дороге еще кусок Сибири, Урал и Вога. Как бы не заблудиться.
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05.01.2022 19:03 Відповісти
иди пробивай. мы тебе дадим парабеллум.
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05.01.2022 19:06 Відповісти
Коротше, Петя і тут насрав, як же ж без нього.
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05.01.2022 17:13 Відповісти
а що такое р.?кацапстан шоле?
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05.01.2022 18:23 Відповісти
Ну и как подошел? Может Петя не совсем дураком то оказался?
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05.01.2022 18:35 Відповісти
Господи, эти идиоты обманывают себя, что россия нам поможет... О_о
Дурак, - намного хуже вора...
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05.01.2022 17:01 Відповісти
коллаборационисты
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05.01.2022 19:50 Відповісти
Странно.

А вот Ахметову ничего не мешает покупать уголь в США.
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05.01.2022 17:17 Відповісти
Скоро она Казахстану вообще всё заблокирует.
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05.01.2022 17:19 Відповісти
рашка рот не посмеет открыть против кетая
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05.01.2022 19:50 Відповісти
По приказу Китая и заблокирует. Китай не любит революций.
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05.01.2022 20:18 Відповісти
Те що кацапи будуть блокувати постачання вугілля з Казахстану через свою територію можна було легко передбачити навіть маючи освіту на рівні третього класу сільської школи. Боже які дегенерати керують державою...
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05.01.2022 17:23 Відповісти
Такие ,как и те , кто выбрал этот , гнидный клоунарий мегаворья
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05.01.2022 18:25 Відповісти
географію в 3 класі не викладають . починається з 5 -го. і не ображайте селян !
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05.01.2022 18:28 Відповісти
Навчаючись в київській школі в 70-і ми в 10 років знали всі столиці світу і мали чітке уявлення про "глобус" завдяки "політінформації" по вівторкам.
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05.01.2022 18:33 Відповісти
я закінчив сільську школу , в нас теж була політінформація не пам'ятаю тільки в який день .
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05.01.2022 18:37 Відповісти
У нас було, як і "рибний день", - по вівторкам. І ще й змушували показувати на глобусі та на карті світу де саме кляті капіталісти ******** пролєтарів і де треба "боротися за мір во всьом мірє".
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05.01.2022 19:06 Відповісти
так на глобусі розбирали де дружні країни де ворожі , а також країни варшавського договору .
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05.01.2022 19:15 Відповісти
Учитывая то, что там сейчас творится, скоро уже не будет!
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05.01.2022 18:29 Відповісти
"Братушки" видно от большой любви к украинцам хотят чтобы они замёрзли. "Адиннарот",хуле.
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05.01.2022 18:32 Відповісти
То все це так.
Не зрозуміло чому цей "державний діяч" досі не в сІзо разом зі своїми замами які цілком "професійно"наробили примітивних помилок, думаючи "а може проскочимо і Росія не заверне вугілля призначене Україні"?!
Ще й мабуть передплати кількасот мільйонів долярів казахам відвалили, а ті вже й всі вагони гружені вуглем до росії викатили?
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05.01.2022 18:39 Відповісти
Россия готова предоставить властям Казахстана любую помощь невоенного характера, заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
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05.01.2022 18:42 Відповісти
бреше і не покрасніє. Та це було спеціально задумано - перевести закупи в Казахстан, рейх, ясна річ не дасть прогону, і потім від "щирого серця сказати - без Росії ми не можем вижити. А фактично купують електроенергію в Білорусі бо там значний профіцит, вона була збудована з такою ціллю як і СП 2
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05.01.2022 18:56 Відповісти
Из Казахстана через Каспий - никак нельзя? Вроде бы Яценюк подобный путь пробовал. По-любому лучше, чем куля в лоб.
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05.01.2022 19:02 Відповісти
Я не специалист в логистике, но неужели кацапские поезда не идут по территории Украины? А если идут, то почему нельзя их заблокировать под любым, даже смешным предлогом? Или это разозлит х...йла?
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05.01.2022 19:11 Відповісти
не можна ображати торгових партнерів !
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05.01.2022 19:17 Відповісти
И в дополнение к вышесказанному. Я не понимаю почему нельзя использовать уголь местной добычи? Где-то читал, что вроде бы как топки не рассчитаны на такой уголь. Почему нельзя переоборудовать котлы? Как пример: есть у нас в Полтаве предприятие "Кернел". Это предприятие перерабатывает семена подсолнечника на масло и, стало быть, имеет почти не ограниченные запасы отходов производства - шелухи. Так вот - имея толкового руководителя, главного инженера и главного энергетика было переоборудовано все энергетическое хозяйство на свое топливо - шелуху, тем самым отказавшись от проклятого газа. Кроме того, поставили свою турбину и так же отказались от проклятой электроэнергии. А еще и продают ее излишки. Браво! Я снимаю шляпу перед руководителями этой фирмы! Да, дорого стоило оборудование и реконструкция, но энергетическая независимость стоит дороже. В конце концов это окупится (а по нынешним ценам на энергоносители - быстрее чем ожидалось) и начнет приносить чистую прибыль. Почему нельзя это сделать в масштабах страны? Денег нет? А где они? А на дорогущий газ и электроэнергию есть? Просто тупоголовые у нас "керманичі". И мы, потому, что таких выбрали. ПОЗОР! Позор всем нам.
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05.01.2022 19:35 Відповісти
більшість котлів вже переобладнали на вугілля другої марки , але тепер скоротили видобуток .я вважаю , що без кацапських грошей тут не обійшлось . руйнувати своє і купувати в утричі дорожче це звичайний саботаж під час війни .
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05.01.2022 19:46 Відповісти
А якщо більшість котлів переобладнали під своє вугілля, то чому досі існує ритична потреба у імпортному? Щось не в'яжеться.
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05.01.2022 20:18 Відповісти
видобуток вугілля скорочується з кожним роком . частина шахт закривається . Нововолинська шахта №10 досі не відкрита хоча вважається дуже перспективною . корупція сер ! до опалювального сезону ні яка падла не готувалась .
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05.01.2022 20:34 Відповісти
Те, про що Ви написали можна висловити одним словом: саботаж. А можна ще і по іншому: державна зрада. А це вже зовсім інша стаття КК.
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05.01.2022 20:43 Відповісти
Казахам сейчас немного не до угля.
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05.01.2022 20:13 Відповісти
"...660 млн. т." - 660 тыс. т.
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05.01.2022 20:19 Відповісти
 
 