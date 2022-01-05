В АрселорМіттал Кривий Ріг заявили про блокування всіх рахунків компанії з ініціативи Генпрокуратури
У Криворізькому гірничо-металургійному комбінаті ПАТ ArcelorMittal Кривий Ріг заявили, що 4 січня кошти на всіх рахунках компанії було заблоковано.
Як повідомляє Цензор.НЕТ с посиланням на НВ, про це йдеться у заяві на сайті компанії.
Рахунки заблокували, оскільки представники Офісу генпрокурора звернулися до українських банків з вимогою виконати ухвалені 30 листопада 2021 року рішення суду щодо накладення арештів на рахунки підприємства у рамках розслідування щодо рентних платежів.
В АМКР зазначили, що 4 листопада 2021 року окружний адміністративний суд відхилив цивільний позов проти компанії, поданий Державною податковою службою.
7 листопада Генеральна прокуратура та Служба безпеки України відкрили кримінальну справу проти одного з керівників АрселорМіттал Кривий Ріг, що компанія вважає прикладом політичного тиску. В АМКР зазначають, що юридичних підстав для блокування рахунків компанії немає, оскільки цивільний процес не ведеться.
"Після того, як окружний суд виніс рішення на користь АрселорМіттал, і поки адміністративний позов податківців перебуває на розгляді, Генеральна прокуратура вжила агресивних заходів проти компанії, що суперечить букві та духу закону", — заявив заступник гендиректора АМКР з адміністративних питань Артем Філіп'єв.
Нагадаємо, що у листопаді 2021 року СБУ та Офіс генерального прокурора України повідомили про підозру у службовому підробленні та навмисному ухиленні від сплати податків фінансовому директору АрселорМіттал Кривий Ріг. Його підозрюють в ухиленні від сплати податків на 2,2 млрд грн.
У вересні минулого року Держекоінспекція наклала на АрселорМіттал Кривий Ріг штраф у 450 млн грн через завдання шкоди екології. У компанії не згодні і судитимуться.
До цього, у 2019 році, СБУ відкрила кримінальне провадження проти АМКР за статтею 441 (екоцид) Кримінального кодексу України. Це сталося після того, як президент Володимир Зеленський розкритикував АМКР за невиконання зобов’язань щодо покращення екологічної ситуації у Кривому Розі.
Також у 2019 році Офіс великих платників податків Держфіскальної служби провів планову перевірку і збільшив податкові зобов’язання АрселорМіттал Кривий Ріг на 7,9 млрд грн, зокрема щодо рентної плати за користування надрами. Комбінат оскаржив донарахування до Державної податкової служби України, вони були частково скасовані. Частину донарахувань АрселорМіттал Кривий Ріг продовжує оскаржувати в суді.
Голова СБУ Іван Баканов заявляв, АМКР отримує з державного бюджету більше, ніж платить в нього податків. В компанії це спростовують.
АМКР - найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Корпорація Mittal Steel придбала 93,02% акцій ВАТ Криворіжсталь на відкритому конкурсі 24 жовтня 2005 року за 24,2 млрд грн при стартовій ціні 10 млрд грн.
Будь ласка, зачекайте...
Як завжди: ніхто не підозрював, що Зєлупа - то є Зєлупа, причому, натуральна.
Своєму хазяїну Бєні Зєля з Бєнядиктовою нічого не блокують, тільки дарують мільярди.
челюсть не звернув часом - "цикавыть"
Тому залиш своє "цікавить-не цікавить" при собі.
Коломойский:
- А что бы мне еще захотеть такого... весомого?
Вова:
- А что там у нас в родном городе есть немелкого? О! Арселор! Хотите? У меня ж генпрокурор -- в стельку свой чел.
Те, що Вова побіг до свого начальніка Каломойського, коли рейтинг падає, а в другому турі вже випереджає навіть "антирейтинговий" Порошенко - це прогнозовано.
Тут питання для зустрічі назріло давно, і звучить воно як: "шеф! всьо пропало! гіпс снімают! клієнт уєзжаєт!". Зеленський розуміє, що кільце навколо нього стискається, що запас особистої яскравості стлів, що довів країну до ручки і окріп вже починає зривати кришку, що наслідив вже в такій купі кримінальних епізодів, що довести зможе навіть слідчий середньої руки.
І ще Вова розуміє: тікати практично нікуди.
Але більш цікаве питання, що Коломойський-то його, виходить, послав.
Частина олігархів вже поставили на нову кандидатуру, якою швидше за все буде Гордон. Зеленський для них - відпрацьований матеріал. Вмирати на барикадах за нього Коломойський теж не буде, бо ні за яку зі своїх маріонеток він не бився, а всіх цих Юль і Корбанів зливав і давав посадити, віддаючи перевагу домовитися з новою владою на своїх умовах.
Вова міг його просити лише про забезпечення позицій для відступу в Ізраїлі.
Коломойський має там якісь можливості, бо давно працює на політичну розвідку Ізраїлю (в одному зі своїх інтерв'ю ізраїльским ЗМІ він хизувався, що приймав участь в операціях Моссаду проти Ірану, а познайомив його з головою Моссаду Вадим Рабінович). Тому Зеленський міг просити його про допомогу в цьому питанні.
Я б на місці української контррозвідки зараз сильно напружився і відслідковував всі контакти цієї кліки. Не вистачало нам завербованого президента ще якоюсь країною, окрім Рашки. (Але ж ми розуміємо: не при сусіді по під'їзду.)
Ну і можна очікувати, що Коломойський з шмакодявки виторгував ще якусь Укрнафту. З паршивої вівці хоч шерсті жмуток.
А так, в цій новині прекрасне все.
І те, що під час війни воно вже в 40-у відпустку їде, труженік.
І те, що "бореться з олігархами" в готелі олігарха, на курорті олігарха, які держава давно мала забрати в рахунок вкрадених вкладів Приватбанку.
І те, що зустріч цього разу відбулася вже не в кабінеті з попільничкою, а довелося бігти на чужу територію. Це промовистий знак - бігти до нього вже ніхто не бачить сенсу.
Ну і те, що шеф вже відкрито хамить на всю країну і показує місце цієї шмакодявки: "не чув, не бачився і не планую" (с).
Пройшли ті часи, Володя, коли всі починали бігати, дзвонити одне одному, що "к нам єдєт прєзєдєєєєнт".
Тепер про тебе не чули, не бачили і зустрічатися з тобою не планують.
Джон Сміт
Так что, чем бы все в Украине для ЗЕ не закончилось, в ВБ его и Коломоя будут на ремни пускать в судах.
Надо же, как Беня на своих АЗС, каждые пол года, год менять юрлицо арендатора и концы в воду!
АМКР оформить на офшор и сдавать в аренду, регулярно меняя арендатора...
Миллардер, а надо учить и учить - за совет не благодари !
А вот как раз отсюда - у Арселора нет карманного президента как у Бени и карманного премьера как у Ахметки.
очевидне знищення економіки України агентом кремля, зеленським.
воно, паскуда хоче казахтану?
чи в нього є надія що йде війна і розумний народ не стане робити революцію знову, аби не вторгся путін?
рнбо цього не бачить?- зрадники
сбу не бачить?- зрадники.
контррозвідка робе вигляд що нічого не сталося? теж зрадники.
наші """партнери""" проявляють стурбованість? бо вони моральні повії.
ось і весь розклад.
пора називати речі своїми іменами!
СБУ та Офис генпрокурора то інструменти бубочки по силовому знищенню єкономіки, перероспроділу доходів та зміни власності - рейдерству!
стягнути штраф, повернути недоплачені гроші в бюджет, як що були порушення.
але аж ні як не арештовувати рахунки, зупиняючи роботу підприємства та залишивши людей без зарплат.
ПО ЗАКОНУ!
З РОЗУМОМ,
проти того що Ви написали, нічого не маю проти.
Фактично нарід платить експортерам за те що вони вивозять природні ресурси з країни - в якій країні ще таке можливе?
Усе що робиться повинно робитись виключно, і згідно чинного законодавства.
А свої заклики та виклики можете запхнути собі самі знаєте куди.
як "інвест-няня" від нелоха
Гей!! Інвестори!!
Заходьте в Україну-залишитесь у трузелях...зеленого кольору
Нагадати, як голосував Кривий Ріг і завод "Арселлор" в 2019р. ? Маєте те, що хотіли. Чому ж тепер жалієтесь?
Україна ж вони рахують, то їхня корова і тільки вони мають право її доїти
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Володимир Зеленський продовжує боротьбу з відомим українським олігархом Лакшмі Мітталом.
Як всім відомо Лакшмі підкупив близько нуля українських посадовців та понад нуль суддів. В нього аж ніскільки депутатів у Веховной Раді і з ним афілюють телеканал «Відсутній».
Кількість контролюємих паном Лакшмі державних підприємств дорівнює аж кількості чеснот у пана Коломойського.
А вплив Лакшмі на українську політику дорівнює праву Андрія Єрмака вирішувати щось в нашій країні.
Ось така страшна людина той Лакшмі, дивно що я вам про нього не розповідав раніше.
Але Лакшмі, як і кожен український олігарх, боїться нашого Президента, нашого недорікуватого гетьмана. Навіть жодного разу не заселився з Президентом в один готель.
Коротше, так думаю, що скоро додавлять цього клятого олігарха Лакшмі.
Так тримати, пане Президенте!
Зелена банда знищує економіку нашоі країни під корінь , щоби виконати
домовленості із кремлівським ублюдком 😡
Здається хтось тягне нас назад - у бананову республіку