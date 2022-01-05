Байден зробив ставку на переговори і робить усе можливе, щоб уникнути ситуації, подібної до 2014 року, - Яременко про розмову президентів України і США

Те, що президент США Джозеф Байден знайшов час для розмови з президентом України Володимиром Зеленським, свідчить про те, що російську загрозу у Вашингтоні сприймають достатньо серйозно.

Таку думку висловив нардеп, член Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко ("Суга народу") у статті Цензор.НЕТ.

Читайте також: Йдеться не лише про майбутнє України: в Офісі Президента повідомили деталі розмови Зеленського з Байденом

"Президент Америки – достатньо зайнята людина. У нього дуже багато проблем. Тим не менше, він знаходить півтори години в своєму графіку для того, щоб докладно обговорити (із Зеленським. – Ред.) результати переговорів із російським президентом. Звичайно, це важливо та свідчить про те, що російську загрозу сприймають достатньо серйозно і приділяють цьому необхідну увагу. Якихось інакших інтерпретацій тут бути не може", - сказав він.

Результат переговорів з Росією покаже, чи збережеться періодичність розмов між Байденом і Зеленським – або ж вони стануть більш частими у разі ескалації, або потреба у регулярних консультаціях відпаде в разі політичного наслідку:

"Зараз чітко зрозуміло: Байден зробив ставку на переговори і робить усе можливе, щоб уникнути ситуації, подібної до 2014 року. Для нас це важливо. Президент України також ставить на мирні перемовини. Тому контакти продовжуватимуться, поки події не спричинять появу нової ситуації – кращої або гіршої.

Взагалі Америка вже долучена до переговорного процесу на офіційному рівні. Просто не визначено формат. Як на мене, це вже штучне питання. Навіть коли Курт Волкер був Спеціальним представником США по Україні, американський президент так активно не втручався у переговори. Нині найвища посадова особа Америки безпосередньо займається українським питанням. Зрозуміло, що Штати вже в цій ситуації. З осені цього року вони тут взяли на себе лідерство і чітко публічно пояснюють свої мотиви. Причому не тільки Україні та Росії, а й усьому світу. Тому сьогодні США є найбільш активним учасником переговорного процесу. А як його назве історія – це питання для політологів".

Читайте також: Частота контактів говорить про безпрецедентний рівень підтримки України з боку США, - Ермак про розмову Байдена і Зеленського