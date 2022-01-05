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Байден (2852) Зеленський (22399) Яременко Богдан (148)

Байден зробив ставку на переговори і робить усе можливе, щоб уникнути ситуації, подібної до 2014 року, - Яременко про розмову президентів України і США

Байден зробив ставку на переговори і робить усе можливе, щоб уникнути ситуації, подібної до 2014 року, - Яременко про розмову президентів України і США

Те, що президент США Джозеф Байден знайшов час для розмови з президентом України Володимиром Зеленським, свідчить про те, що російську загрозу у Вашингтоні сприймають достатньо серйозно.

Таку думку висловив нардеп, член Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко ("Суга народу")  у статті Цензор.НЕТ.

Читайте також: Йдеться не лише про майбутнє України: в Офісі Президента повідомили деталі розмови Зеленського з Байденом

"Президент Америки – достатньо зайнята людина. У нього дуже багато проблем. Тим не менше, він знаходить півтори години в своєму графіку для того, щоб докладно обговорити (із Зеленським. – Ред.) результати переговорів із російським президентом. Звичайно, це важливо та свідчить про те, що російську загрозу сприймають достатньо серйозно і приділяють цьому необхідну увагу. Якихось інакших інтерпретацій тут бути не може", - сказав він.

Результат переговорів з Росією покаже, чи збережеться періодичність розмов між Байденом і Зеленським – або ж вони стануть більш частими у разі ескалації, або потреба у регулярних консультаціях відпаде в разі політичного наслідку:

"Зараз чітко зрозуміло: Байден зробив ставку на переговори і робить усе можливе, щоб уникнути ситуації, подібної до 2014 року. Для нас це важливо. Президент України також ставить на мирні перемовини. Тому контакти продовжуватимуться, поки події не спричинять появу нової ситуації – кращої або гіршої.

Взагалі Америка вже долучена до переговорного процесу на офіційному рівні. Просто не визначено формат. Як на мене, це вже штучне питання. Навіть коли Курт Волкер був Спеціальним представником США по Україні, американський президент так активно не втручався у переговори. Нині найвища посадова особа Америки безпосередньо займається українським питанням. Зрозуміло, що Штати вже в цій ситуації. З осені цього року вони тут взяли на себе лідерство і чітко публічно пояснюють свої мотиви. Причому не тільки Україні та Росії, а й усьому світу. Тому сьогодні США є найбільш активним учасником переговорного процесу. А як його назве історія – це питання для політологів".

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Топ коментарі
+9
Это кто такое Яременку сказал? Та баба, шо анал табу?
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05.01.2022 18:12
+8
Опять ставку на переговоры? Так вроде же в 2014 как раз в и результате переговоров были окупированы крым и дамбас. Рашисты остановились только там где им дали по зубам.
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05.01.2022 18:08
+6
Иди домой к семье, анала нет!
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05.01.2022 18:36
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Опять ставку на переговоры? Так вроде же в 2014 как раз в и результате переговоров были окупированы крым и дамбас. Рашисты остановились только там где им дали по зубам.
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05.01.2022 18:08 Відповісти
Иди казахам расскажи что пускай лучше говорит Назарбаев чем бросаться с голыми руками на вооруженных полицаев и солдат. Посмотрим на твое ипало которое они тебе разорвут.
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05.01.2022 18:31 Відповісти
Странное сравнение.
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05.01.2022 18:36 Відповісти
почему странное?нормальное
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05.01.2022 18:46 Відповісти
Поїдь допоможи казахам зносити режим. А толкать рєчі високі...
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05.01.2022 18:39 Відповісти
Я думаю они и без нас справятся. Ето же ты предлогаешь нам кремлевскую методичку
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05.01.2022 18:42 Відповісти
Ти ж мене посилав до казахів Аніка Воїн.
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05.01.2022 18:53 Відповісти
Те вам наплевать на результат? Собираетесь жить в донбабве и уже ********** паспорт получать?
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05.01.2022 18:33 Відповісти
А у вас есть военный вариант решения без поддержки Запада?
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05.01.2022 18:39 Відповісти
Краще запитайте скільки в нього звилин в голові.
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05.01.2022 18:41 Відповісти
А что то решено? Ваш вариант ничего не решать?
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05.01.2022 18:46 Відповісти
а чем не вариант затянуть переговоры надолго,разоряя раху содержанием двух чемоданов-крыма и ордило?вполне действенный
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05.01.2022 18:48 Відповісти
тільки за цей час вже виросло покоління манкуртів ! з Кримом взагалі біда там 90% населення треба відправляти до моря в Мурманск і Магадан .
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05.01.2022 18:56 Відповісти
нащо?вони самі поідуть...шоб без біндеравцев
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05.01.2022 19:03 Відповісти
повірте мені як агроному , цей бур'ян міцно вчепився в кримську землю , багато сили доведеться витратити , щоб його викорчувати !
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05.01.2022 19:12 Відповісти
австралія у 19 сторіччі була місцем,куди відсилали усіх злодіїв.і ніхто не повертав іх назад у туманний альбіон.але вже у 20 сторіччі це стала досіть собі розвинута держава...
нічого нема неможливого в світі
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05.01.2022 19:16 Відповісти
ось не треба порівнювати англійських злодіїв з кацапами . та й 100 років чекати за багато . а що робити з запроданцями і зрадниками ?
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05.01.2022 19:22 Відповісти
як що? вирішувати по мірі надходження...нам зараз що,сильно болить шо з ними робити?є більш кричущі проблеми.
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05.01.2022 19:40 Відповісти
зараз звісно не до них , але що робити потім ?
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05.01.2022 19:49 Відповісти
тобі не подобаються герої України ?
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05.01.2022 18:44 Відповісти
Это же сепар. Он по всем сайтам ходит и пропагандирует что Украине нужно пойти на компромис и сдаться
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05.01.2022 18:49 Відповісти
Конечно лучше говорить - пока говорят политики, пушки молчат, а время играет на руку Украине, скоро весна и опять чернозем раскиснет, а значит до лета ***** не нападет. Любой выигрыш во времени помогает улучшить баланс сил в пользу Украины.
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05.01.2022 19:21 Відповісти
так , тільки цей час треба використовувати для озброєння армії , а не на лижи .
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05.01.2022 19:26 Відповісти
Разумеется! Вроде бы сейчас в руководстве ВСУ вменяемые и толковые люди (Залужный и Резников) со слов Тараса Чмута, которому я доверяю, значит ВСУ будут готовиться. Так что тут вопрос за союзниками - начать активнее поставлять вооружения и проводить обучение. Что касается Зеленского и Ермака, то очень странная парочка - на первый взгляд выглядят если не предателями, то теми кого Москва за яйца компроматом держит, но вот полной сдачи интересов Украины не происходит. Возможно дело в американцах, они не дураки, и ЦРУ уж точно знает все нутро этих деятелей, может Байден их тоже за яйца держит, потому и не сдают все *****... Мутная история.
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05.01.2022 20:43 Відповісти
я не довіряю вищому військовому керівництву . за 7 років можно було зробити супер армію , нацисти за 6 років зробили ! я не чув хоча б хтось піклувався про солдата . Залужний перед Новим Роком вже оголошував перемір'я ... скільки воїнів загинуло с того часу ? де відповіді на обстріли з гармат ? один раз з безпілотника ?
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05.01.2022 21:00 Відповісти
Ну ты не сравнивай гитлеровскую Германию и Украину - Германия между мировыми войнами была хоть и унижена, но все еще оставалась промышленным гигантом, а Украина сейчас страна третьего мира, которая в основном торгует продуктами питания, часто даже не переработанными, и металлом, т.е. лишь сырьевой придаток с низкой добавочной стоимостью продукции. Откуда возьмутся деньги и на армию и на улучшения уровня жизни в стране? Тут так - или как в С. Корее голодать, но содержать миллионную армию с ЯО, или жить нормально, но засунуть свою гордость куда поглубже, как финны. Порошенко пытался идти первым путем, но народ захотел лучшей жизни, вот и результат, если бы не ежегодная американская помощь, то вообще было бы как в 2014. То что происходит на фронте конечно плохо, но меньшее из зол, точно так же живет и Ю. Корея - лишь сдерживает орков с севера периодически теряя солдат в перестрелках, а сама при этом развивается.
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05.01.2022 22:06 Відповісти
а чому це не порівнювати ? яка сума репарацій ? рівень безробіття в 1932 році ? відсутність природних копалин . я не побачив щоб він намагався , тому і голосував за сержанта ЗСУ! не потрібна мільйона армія ! треба 200-300 тисяч високо мотивованих , підготовлених , забезпечених патріотів України ! і щоб ними керували патріоти , а не старі совкові пердуни які вміють воювати тільки кількістю . Азербайджан тому приклад . за 14- 19 роки все робилося так щоб менше всі постраждали олігархи . хто заважав з металобрухту робити танки ? переробляти сировину ? в України потенціал більший ніж в Рейху 33-37 років.
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05.01.2022 22:29 Відповісти
Как раз Азербайджан, к моему сожалению (как это можно понять по моей фамилии), это пример того, что в современной войне деньги так же важны если не важнее мотивированных солдат. Сейчас в не партизанской войне побеждает тот у кого под контролем воздух, и именно это и сделал Азербайджан, взял его под контроль и методично выпиливал беспилотниками технику. Вот только в войне против России воздух будет за русскими и уже украинские сухопутные войска будут выпиливать. На авиацию и ПВО надо очень много денег, дарить их американцы вроде не собираются. Можно было бы свое ПВО замутить, у Луча и Южного есть хорошие проекты, но это надо было делать вчера, затянув пояса, как северо-корейцы, а сейчас уже поздно, надо разруливать нынешнюю ситуацию с тем что есть, потому любые задержки в начале войны означают, шанс на улучшение баланса сил. Ну и не стоит забывать, что ***** стар и может вдруг сдохнуть, а приемник точно свернет с пути убийственных санкций.
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05.01.2022 22:41 Відповісти
ось і я про втрачений час ! але зараз ще не пізно , тільки ніколи ! я не читав твого прізвища , ти все розумієш , що я друкую ?
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05.01.2022 22:47 Відповісти
Я думал ты видишь мой ник (у меня армянская фамилия), а т.к. я залогинен через Фейсбук, то там и стоит имя с Фейсбука, не могу его поменять. Естественно все понимаю, я хоть у бывший киевлянин, но написанное по-украински пока в состоянии прочесть. ))
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05.01.2022 22:55 Відповісти
Рейх був монолітний в 37 му , а у нас поки одним відриває ноги інші бухають в ресторанах і салюти пускають . в час війни країна має бути чітким механізмом , інакше поразка !
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05.01.2022 23:07 Відповісти
Но это означало бы, что Порошенко должен был стать диктатором, т.к. избирателям не нравятся падение уровня жизни, призыв, военное положение и т.д., даже Черчилль проиграл выборы после войны, проиграл бы их и раньше, но выборы на время войны отменили. Проблема только в том, что Украине была нужна западная помощь и санкции против России, а диктатор не получил бы такой поддержки, особенно если Запад не особо и хотели с Россией сориться из-за Украины.
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05.01.2022 23:20 Відповісти
так не диктатура потрібна , а суворе виконання законів ! кордон з агресором не закрили , населення не евакуювали , навіть військовий стан в двох областях не оголосили ! прочитай що каже нова міністр Німеччини не давали зброю і не дамо , радуйтесь госпіталю .
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05.01.2022 23:30 Відповісти
Ну и да, Украина не монолитна, 25% стабильно выбирают изменников, и это без Крыма и части Донбасса.
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05.01.2022 23:21 Відповісти
И когда именно пушки молчали? Может наоборот ради переговоров на фронте рашисты начинают обострение, чтобы склонить к капитуляции. Может тебе напомнить сколько рашистами было разбомблено школ, детсадов, больниц, жилых кварталов именно перед переговорами? Я тебя уверяю что ета война длится уже 7 лет только потому что наши предатели идут на переговоры с ******. Если бы Украина заняла жосткую позицию окупанты давно бы разбежались по домам. А так росийская пропаганда и наши колаборанты каждый день выступают что мол не прекращайте обстрелы Украины вот-вот пойдет на компромис и капитулирует.
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05.01.2022 19:54 Відповісти
То что на фронте сейчас происходит хоть и не мир, но и не настоящая война, на дорогах и то больше людей гибнет, чем на фронте. Возможно вы и правы что стоит рискнуть как хорваты в свое время, вот только Россия не Сербия и если и ***** рогом упрется, то можно и со страной распрощаться, как минимум с половиной, как Финляндия. И даже если все пойдет по фантастическому и самому благоприятному сценарию, то Украина останется все равно в тех же границах что и сейчас, но за это народу погибнет столько, что хватило бы на 200 лет пограничного противостояния с лднр. Так в чем же смысл получить то же что имеешь, но потерять намного больше?
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05.01.2022 20:32 Відповісти
Ситуация может повториться как2014
Если опять будем губами шлепать :
,,мы все нашим мирным путём ,,
Решили 15000 погибших и 800000
Раненых и инвалидов
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05.01.2022 18:10 Відповісти
Это кто такое Яременку сказал? Та баба, шо анал табу?
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05.01.2022 18:12 Відповісти
да, он жопой чувствует.
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05.01.2022 19:20 Відповісти
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05.01.2022 19:29 Відповісти
Альтернативьі политико-дипломатическому урегулированию конфликта РФ - Украина пока нет .
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05.01.2022 18:13 Відповісти
Урегулированию? Что под етим подразумевается? Типо вона и окупация будет урегулирована и стабильная? Почему никто не говорит именно о завершении войны. Тоесть или когда вся территория Украины будет деокупирована или Украина капитулирует. Регулировать ты можешь движение на перекрестке. Ето типо все едут куда и ехали только под надзором полицая.
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05.01.2022 18:28 Відповісти
Ти служиш в ЗСУ, чи патріотіческі звіздіш льожа на дивані?
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05.01.2022 18:38 Відповісти
Я служе где надо служу. И я знаю где моим детям придется служить если Украина станет на колени перед Рашкой. Спроси даунбаситов и крысчан в каких горячих точках они служат за Рашку.
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05.01.2022 18:47 Відповісти
Думаю, це питання риторичне... ))
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05.01.2022 18:49 Відповісти
С кем переговоры ,с ****** плешивым ? Нечего с ним разговаривать ,мочить убийцу в сортире и вся недолга ..
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05.01.2022 18:13 Відповісти
Слышит аналом о чем они там говорили... Хотя это табу: слушают, как правило ушами. Ну а пока:
Приезжает к нам Боррель
Вовка едет в Буковель.
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05.01.2022 18:14 Відповісти
Зрада, - "табу", зебил!
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05.01.2022 18:15 Відповісти
ну это серьезнейший дипломат, впервые читаю его опусы. а какая школа, какая вежливость ! обсуждает действия президента Америки. Ну и приколист, ей богу. А как хотели эти попрыгунчики быть в Москве, беседовать из величайшим. Но величайший хочет все и сразу, а делегацию приколистов и хохотунов видит только на коленях и со спущенными штанами - ес аннал (пер анум)
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05.01.2022 18:21 Відповісти
нашли экспэрда, это позорище, которое на сайтах ищет проститутку во время работы.
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05.01.2022 18:32 Відповісти
Иди домой к семье, анала нет!
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05.01.2022 18:36 Відповісти
Этот анальный шалун не читал указ Организма о комментариях на счет переговоров?
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05.01.2022 18:39 Відповісти
Зе команда огромній раздражитель людей уже молчали бі видели мі ваши поступки и місли племя шутовских лизунов анала
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05.01.2022 18:40 Відповісти
Цього політика простітутки посилають нахрєн і кажуть ото - табу,а ото - можна,а він ще триндить щось про Байдена...Ні сорому,ні встиду...жодного табу немає в цього збоченця...
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05.01.2022 18:43 Відповісти
У нього є мрія. Про дупу...
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05.01.2022 20:44 Відповісти
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05.01.2022 18:57 Відповісти
Анал-табу будет рассуждать о действиях президента США?
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05.01.2022 19:02 Відповісти
Так от же из зебилов. У них все - через ...опу...
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05.01.2022 20:43 Відповісти
о чем можно переговариваться с рашистами? арестуйте счета путина, дочь его вагоните нафик из Амстердама, и он все вам сделает, что не потребуете. они по первому аналу все скопом начнут петь про бандеру
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05.01.2022 19:07 Відповісти
осмелел???
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05.01.2022 19:11 Відповісти
Да уберите вы уже это табуированное анальное позорище!
После залета такие люди должны исчезать с политического горизонта.
Навсегда!!!
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05.01.2022 20:42 Відповісти
С пуйлом не о чем говорить.

Но байден сам вызвался на переговоры с пуйлом ещё в апреле 2021. И заплатил за эту возможность снятием санкций с СП2.

байден торгует Украиной ради своей Зеленой сделки, обменивает углеродные квоты для РФ на свободу Украины
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06.01.2022 01:11 Відповісти
 
 