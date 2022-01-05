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Російські війська обстріляли позиції ЗСУ біля Авдіївки, Шумів і Катеринівки, - пресцентр ОС

Російські війська обстріляли позиції ЗСУ біля Авдіївки, Шумів і Катеринівки, - пресцентр ОС

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 3 обстріли позицій Збройних Сил України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

В напрямку Авдіївки ворог відкрив вогонь з протитанкового ракетного комплексу. Поблизу Шумів російські найманці здійснили обстріли з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. У бік Катеринівки окупанти вели вогонь з протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

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"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", - йдеться у повідомленні.

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СМЕРТЬ проклятым росийским оккупантам ,только лютая СМЕРТЬ !!!
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05.01.2022 18:31 Відповісти
Це поки верховний на лижах піруети в Карпатах видає.
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05.01.2022 18:31 Відповісти
Ну как вам переговоры Боди и *****? Урегулировали? Жалко только что от ваших переговоров гибнут простые солдаты а не те кто переговаривался.
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05.01.2022 18:33 Відповісти
У нас в Уставе вооруженных сил как-то прописаны минские соглашения? В академиях седые хенералы учат воевать исходя из криминальных минских угод? Как подавлять бурятские батареи выстрелами из ракетницы, не привлекая внимания Верховного главнокомандующего?
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05.01.2022 18:44 Відповісти
Да х.з там все с ног на голову перевернули в том числе в Конституции Украины. Если поднять все законы то что прошлую что сегодняшнюю власть пожизненно на зону определить можно за Измену Родины, Саботаж, подрыв обороноспособности, работу на врага и тд. Я например на даный момент не знаю в истории случаев чтобы во время войны небыли разорваны дип. отношение, не перекрыта граница а вражеское посольство спокойно работало в сердце страны.
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05.01.2022 19:02 Відповісти
там просто молча уничтожают ваших лапотников и не рассказывают об этом на пресс-конференциях. молись, чтобы тебя не призвали удобрять украинскую землю своей никчемной лапотной тушкой
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05.01.2022 19:15 Відповісти
Что, водопровод им починили - они и начали опять стрелять?
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05.01.2022 18:54 Відповісти
в дыре надо списывать разворованное. приходится
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05.01.2022 19:12 Відповісти
 
 