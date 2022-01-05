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Байден (2852) Зеленський (22399) НАТО (6206) Соболєв Сергій (101) США (20973) Україна (5684)

США заявляють, що подальші перемовини можливі лише за участі партнерів по НАТО, але не згадує про залучення України, Грузії та Молдови, - Сергій Соболєв

США заявляють, що подальші перемовини можливі лише за участі партнерів по НАТО, але не згадує про залучення України, Грузії та Молдови, - Сергій Соболєв

Складається враження, що країни НАТО та українське керівництво перебувають у різних вимірах. Українська влада не звертає уваги на ключові безпекові питання.

Таку думку висловив нардеп Сергій Соболєв ("Батьківщина") у статті Цензор.НЕТ, коментуючи нещодавню телефонну розмову між президентами США й України.

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Заяви Зеленського після переговорів із Байденом є продовження того, що сталося декілька місяців тому, вважає Соболєв.

"Тоді ключові розвідки ЄС та США оголосили про загрозу російського вторгнення в Україну, а в цей момент із вуст перших осіб нашої держави та тих, хто відповідає за безпекову складову, звучали прямо протилежні заяви - що ніяких проблем немає. Далі були переговори Байдена і Путіна, де президент США чітко висловив позиції відносно відповідальності Росії за подальшу ескалацію, оголосивши про можливе введення надзвичайних санкцій у разі спроби вторгнення в Україну. А українська сторона продовжує розказувати про фейковий закон про деолігархізацію та так звані реформи, які чомусь найбільше "б’ють" по малому та середньому бізнесу й ніяк не стосуються великих корпорацій, які й надалі тримають Офіс президента у своїх "міцних обіймах".

Таке враження, що країни НАТО та українське керівництво перебувають у різних вимірах. Це відображається на тому, які пріоритети вибудовуються як головні. Коли весь світ із жахом слідкує за останніми заявами п’ятірки держав, які володіють ядерною зброєю, коли вони беруть на себе гарантії недопущення ядерної війни, але там ні слова не сказано про безпекову ситуацію в світі загалом, у нас про це навіть не говорять. А це ключове питання має обговорюватися на усіх рівнях, що і роблять офіційні представники США, НАТО та ЄС", - зазначив він.

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У переговорному процесі щодо України є ще важливий аспект – чітка позиція США про те, що подальші перемовини можливі лише за участі їхніх партнерів по НАТО, але е згадано Україну, Грузію та Молдову.

"Але не було ні слова про залучення таких країн, як Україна, Грузія та Молдова, які є найближчими із програми "Східного партнерства" до початку процесу інтеграції до Альянсу. Оце мене більше хвилює, тому що без цих трьох країн вирішуватимуть, що це за ультиматуми висловлює Росія про нерозширення НАТО. Зараз Путін високо підняв планку й сам себе загнав у ненормальну ситуацію, коли в кінцевому варіанті йому потрібно хоч щось виторгувати в результаті цієї історії. Позиція США, Канади та європейських країн НАТО досить чітка: Росія не має права втручатися у цей процес, ніхто не давав ніяких гарантій під час розпаду Радянського Союзу про нерозширення НАТО. Країни Альянсу зрозуміло позиціонують: хто буде наступним його членом - лише їхнє питання та тієї країни, яка подає заявку про вступ. А світова безпека – це інше питання, яке не може розглядатися в рамках розширення НАТО", - уточнив Соболєв.
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Топ коментарі
+2
Глупость написали . Украинскую коррупцию возглавлял Кучма , а Тимошенко , которая поломала "схемьі" в єнергетике , он же пьітался посадить в тюрьму . Задолго до Чивокуни . Медведчук априори не мог бьіть другом ЮВТ , т.к. он возглавлял АП при Кучме , а вот другом Порошенко он вполне мог бьіть .
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05.01.2022 19:15
+1
Призначте кудись Серьогу. Він вже не може чекати.
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05.01.2022 18:47
+1
У 2014 році Сергій Соболев випадково проговорився, що тодішній радник Путіна по економіці і один з моторчиків Кримської кампанії і один із шефів рузге мира Глазьев був його однокласником по школі в Запоріжжі, а як тепер стало відомо із документальних фільмів прямим куратором там був В.Медведчук, старий корифан бабушки української корупції. Сергія після того не було чути десь зо два роки. Так само як і бабушкі. А тепер взявся критикувати Америку і братанів по кААліциї. Не віриться у щирість.
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05.01.2022 18:52
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05.01.2022 18:46 Відповісти
Призначте кудись Серьогу. Він вже не може чекати.
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05.01.2022 18:47 Відповісти
Юля нас спасет без НАТО! Ск ч ка!!
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05.01.2022 19:28 Відповісти
У 2014 році Сергій Соболев випадково проговорився, що тодішній радник Путіна по економіці і один з моторчиків Кримської кампанії і один із шефів рузге мира Глазьев був його однокласником по школі в Запоріжжі, а як тепер стало відомо із документальних фільмів прямим куратором там був В.Медведчук, старий корифан бабушки української корупції. Сергія після того не було чути десь зо два роки. Так само як і бабушкі. А тепер взявся критикувати Америку і братанів по кААліциї. Не віриться у щирість.
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05.01.2022 18:52 Відповісти
Глупость написали . Украинскую коррупцию возглавлял Кучма , а Тимошенко , которая поломала "схемьі" в єнергетике , он же пьітался посадить в тюрьму . Задолго до Чивокуни . Медведчук априори не мог бьіть другом ЮВТ , т.к. он возглавлял АП при Кучме , а вот другом Порошенко он вполне мог бьіть .
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05.01.2022 19:15 Відповісти
Жириновский опять призвал к бомбардировкам Украины.
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05.01.2022 18:55 Відповісти
это чорт, он обдолбаный. не обращайте внимания.
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05.01.2022 19:34 Відповісти
Лялька,небажає виконувати обв'язки Президента,вона бажає бавитися,жерти,совокуплятися,гратися в з'йомкивідосиків, ворогувати з нежидами й невпинно відпочивати
Кому,ця,херня потрібна
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05.01.2022 18:56 Відповісти
Це таке сьогодення:бєніне одоробало ще продовжує гратися і добивати Україну.
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06.01.2022 08:37 Відповісти
Все через Нашого Найвеличнішого, аби цей Зайчик-Пострибайчик раптом чогось не утнув, заглянувши в очі Ху#ла!
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05.01.2022 19:00 Відповісти
Никаких официальных заявлений Зеленского по результатам телефонного разговора с Байденом вообще не было! Был лишь в несколько слов его пост в "инстаграм" - и все!
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05.01.2022 19:12 Відповісти
Хіба це дивує . ?
Не вимагайте від Зебіла надприродних ( як для нього ) здібностей . Нехай краще мовчить , більше користі буде . Так люди подумають що він ще хоч - не зовсім тупий .
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05.01.2022 20:08 Відповісти
Так Путя же к НАТО обращается, а не к Украине, Грузии или Молдове.
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05.01.2022 19:17 Відповісти
Надо требовать от них принять нас в НАТО, а не бегать за ними как бедные родственники. Пока Польша и прибалты рассказывают как они страдают от кацапов и поэтому просят помощи, мы уже 8 лет воюем с кацапами и уже погибло 15 тысяч наших граждан.
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05.01.2022 19:42 Відповісти
Байден має завдання не здати Україну. У шмарклі-швидше капітулювати, щоб не ризикувати своїм життям та капіталами.
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06.01.2022 09:19 Відповісти
Серьожа, йди плети косу!
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06.01.2022 09:21 Відповісти
 
 