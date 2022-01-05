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Євросоюз (12768) Боррель Жозеп (1074)

Часи розмежування сфер впливу минули, безпека в Європі неможлива без безпеки України, - Боррель

Часи розмежування сфер впливу минули, безпека в Європі неможлива без безпеки України, - Боррель

Розмежування сфер впливу - неактуальне питання для сучасної Європи, безпека якої неможлива без миру в Україні.

Про це заявив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми бачимо наразі не лише незвичайне нарощування військ уздовж українського кордону, але також було представлено дві угоди, в яких Росія говорить про безпеку в Європі. Але ми більше не живемо за часів Ялти. Розмежування сфер впливу - це вже не питання 2021-2022 рр. Безпека в Європі та безпека в Україні, тому що Україна - це частина Європи, - це те, що насамперед стосується українців та європейців", - сказав Боррель ЗМІ у Луганській області у середу.

За його представника Євросоюзу, він перебуває в Україні насамперед, щоб ще раз наголосити на повній підтримці ЄС незалежності, суверенітету, територіальній цілісності України, а також щоб разом працювати над деескалацією конфлікту.

Також читайте: Боррель перед візитом в Україну обговорив з генсеком НАТО Столтенбергом нарощування РФ військової потужності на кордонах

"Немає безпеки в Європі без безпеки України. Зрозуміло, що будь-які дискусії про європейську безпеку мають включати ЄС та Україну. Будь-які дискусії про Україну мають включати Україну, насамперед. Говорити про безпеку в Європі неможливо без консультацій та участі європейців. Тому ми в сильній координації зі США, НАТО та іншими країнами-однодумцями, і це пояснює, окрім бажання висловити нашу підтримку Україні, мою присутність тут сьогодні", - заявив Боррель.

Він додав, що конфлікт на кордонах України - на порозі того, щоб заглибитись, і зростає напруженість щодо європейської безпеки загалом.

"Росія накопичує війська та зброю в дуже незвичайній манері навколо кордону України. І цей процес стався дуже швидко. Дозвольте нагадати, що минулого літа, декілька місяців тому, коли президент Байден уперше відвідав Європу, першочерговою причиною стурбованості був Китай. І коли президент Байден та президент Путін зустрілися в Женеві, вважалося, що США та Росія перебували у процесі налагодження комунікації. Але наразі все відрізняється", - зазначив Боррель.

Також читайте: ЄС має бути присутнім на перемовинах РФ та США щодо гарантій безпеки, - Боррель

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Топ коментарі
+5
наконец то до европейцев хоть что то начало доходить. потеряете Украину - потеряете Европу.
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05.01.2022 18:50
+5
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3380536-protestuvalniki-zahopili-aeroport-almati.html Протестувальники захопили аеропорт Алмати

У Казахстані в ході масштабних антиурядових демонстрацій протестувальники взяли під свій контроль аеропорт найбільшого міста країни Алмати.
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05.01.2022 18:59
+2
вже 8 років Вам баранам толкують що коли ракети рф будуть коло польсько-словацького ордону,
стурбованність пройде як вчорашній день.
настане діарея у всієї европи.
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05.01.2022 18:52
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наконец то до европейцев хоть что то начало доходить. потеряете Украину - потеряете Европу.
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05.01.2022 18:50 Відповісти
Безпека України- це важливо , але допомогати будуть лише звіздєжжю.
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05.01.2022 18:51 Відповісти
От саме зараз повітряний простір України покидає літак наведення та керування військами ВПС США, скажіть, якого біса тут робила така махіна, раніше було достатньо RC 135. А такі літаки кружляли лише над Польшею та Литвою.
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05.01.2022 18:58 Відповісти
Це далеко не все, що літало сьогодні в районі польотів цих двох пєпєлаців.
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05.01.2022 19:39 Відповісти
Ну Боррель же приезжал, они его безопасность обеспечивают.
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05.01.2022 23:54 Відповісти
І доречі, перший його політ здійснено над Харківькою обл та Донбасом, акурат після того як над білгородщиною біля нашого кордону покружляв його кацапський собрат з такими ж функціями.
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05.01.2022 19:08 Відповісти
Продолжайте наблюдение!!!
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05.01.2022 19:27 Відповісти
вже 8 років Вам баранам толкують що коли ракети рф будуть коло польсько-словацького ордону,
стурбованність пройде як вчорашній день.
настане діарея у всієї европи.
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05.01.2022 18:52 Відповісти
Де Ви, баронссо FDL? Ваш вихід!
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05.01.2022 18:58 Відповісти
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3380536-protestuvalniki-zahopili-aeroport-almati.html Протестувальники захопили аеропорт Алмати

У Казахстані в ході масштабних антиурядових демонстрацій протестувальники взяли під свій контроль аеропорт найбільшого міста країни Алмати.
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05.01.2022 18:59 Відповісти
Казахи скористались моментом. Всі боєздатні війська ***** на кордоні з Україною.
***** розгублений(ніж в дупі). Тепер можна вести з ним переговори
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05.01.2022 19:16 Відповісти
Ердоган потирає руки
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05.01.2022 19:20 Відповісти
там еще не весь Карабах освобожден
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05.01.2022 19:39 Відповісти
Кто не вылетел, я не виноват....
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05.01.2022 19:28 Відповісти
вумний аж страшно - 8 років не пройшло як 2+2 стало не 5, а таки 4
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05.01.2022 19:03 Відповісти
на 8й год дошло!
членство в ЕС и НАТО. сегодня!
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05.01.2022 19:36 Відповісти
Рюссишє Шизофреник хочет советский Вареник сварить,ибо крупнейшая геополитическая катастрофа века случившаяса 2 марта 1917 года привела к распаду кучи Мировіх Империй...
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05.01.2022 19:41 Відповісти
***** живе в вересні 1939 ?
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05.01.2022 19:51 Відповісти
 
 