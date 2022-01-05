Військова агресія проти України матиме величезні наслідки та серйозну ціну, - Боррель
Будь-яка військова агресія проти України матиме величезні наслідки та серйозну ціну для Росії.
Про це заявив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Наш головний інтерес, наша головна стурбованість, наша головна ціль - спробувати деескалувати напруженість через ці переговори та інші, які послідують. Але також через сильну підтримку та тверду позицію щодо підтримки України. Ці речі мають йти пліч-о-пліч.
Бажання знизити напруженість через діалог, щоб уникнути посилення напруженості, шукати рішення, але з твердою підтримкою та сильною прихильністю тому, що будь-яка військова агресія проти України матиме величезні наслідки та серйозну ціну", - сказав Боррель під час брифінгу в Луганській області.
Він наголосив, що в ЄС відбувається координація з НАТО та іншими партнерами-однодумцями задля деескалації та повної імплементації Мінських угод.
Будь ласка, зачекайте...
а крим?
а донбас?
а 8 років, який куй в Україні?
іхтамнет?
або мінівідім?
відповідь цьому мудаку одна.
тобі це вигідно, паскуда.
раша викидає бабло і Україна в сраці.
два зайці для єс і америки. мать їх...
убийстспасением сержанта Журавля.
То чухайте звідти, задовбали вже лапті...
Може відповідь простіша- ви всі там глибоко йокнуті ?
і на вибачання...
https://www.youtube.com/watch?v=P5ZJui3aPoQ Kansas - Carry on my Wayward Son
то була помилка з адресою до кого цей коммент був - пробачте вже ...
Чесно- байдуже абсолютно на ставлення расєян.
Найкраще це їхня відсутність.
В Чечне/Дагестане НИ ОДНОГО танка, САУ, Смерча, Града, Точки, Джавелина, Самолета, БТРа, вертолета. Итог - 18 000 гробов.
У Украины не Бог весть какая армия, но сотни единиц каждого из этих типов вооружения.
Вопрос. На сколько вы готовы умножить ту цифру?
В Сергиевом Посаде в Московской области появилась мемориальная доска в память о погибших российских воинах во время первого боя за Донецкий аэропорт 26 мая 2014 года. Доску установили 28 мая на территории церкви Корсунской иконы Божией Матери (с)
Побажаю кацапським окупантам і у Казакстані знайти свою смерть.
Украина вступает в НАТО, чтобы иметь гарантию ненападения
затем НАТО и РФ прочерчивают "красную линию" - 200, 300, 400 (?) км от границ - и на этих землях запрещено размещать наступательные системы вооружений
понятно, что Донбасс и Крым возвращаются в лоно
договор касается и Норвегии с Финляндией, и стран Балтии, и Турции, и Грузии
я бы подписал