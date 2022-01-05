Військова агресія проти України матиме величезні наслідки та серйозну ціну, - Боррель

Будь-яка військова агресія проти України матиме величезні наслідки та серйозну ціну для Росії.

Про це заявив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наш головний інтерес, наша головна стурбованість, наша головна ціль - спробувати деескалувати напруженість через ці переговори та інші, які послідують. Але також через сильну підтримку та тверду позицію щодо підтримки України. Ці речі мають йти пліч-о-пліч.

Бажання знизити напруженість через діалог, щоб уникнути посилення напруженості, шукати рішення, але з твердою підтримкою та сильною прихильністю тому, що будь-яка військова агресія проти України матиме величезні наслідки та серйозну ціну", - сказав Боррель під час брифінгу в Луганській області.

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Він наголосив, що в ЄС відбувається координація з НАТО та іншими партнерами-однодумцями задля деескалації та повної імплементації Мінських угод.