Результатом розмов Байдена і Зеленського може бути рішення української влади виконувати Мінські домовленості та імплементувати формулу Штайнмаєра, - Роман Костенко
Розмова Байдена і Зеленського була не "дзвінком ввічливості", а демонстрацією системної роботи США щодо того, щоб не дати можливості Росії поширити на Україну та європейські країни сферу впливу.
Таку думку висловив нардеп Роман Костенко ("Голос") у статті Цензор.НЕТ.
"У перспективі від цих розмов ми можемо отримати такий результат, коли українська влада вирішить (можливо, вже це зробила) виконувати Мінські домовленості та намагатиметься імплементувати формулу Штайнмаєра. Судячи із поведінки керівників нашої держави, можна зробити висновок, що все до цього йде. І тут на першому місці стоятимуть не безпекові складові. Буде так, як домовляться. Тому нам потрібно бути дуже уважними в цьому процесі.
Політик припустив, що Україні не говорять всієї повноти правди про переговори між США та Росією.
"Штати говорять про такий принцип переговорів - "нічого про вас без вас". Для мене він означає, що Україна разом зі США та Росією бере участь у переговорах по відеозв’язку. А не коли ми просто чекаємо, щоб нам переповіли, про що до того була розмова двох президентів. Це вже не зовсім "нічого про нас без нас". Крім того, я вважаю, що не все нам переказують. Звичайно, у зовнішній політиці це нормально. Але для нас не дуже у нинішній ситуації, коли ми не знаємо деталей.
Як США допомагатимуть нам надалі? Ми не знаємо, які умови вони ставлять зараз нашому президентові. Тут питання, що від нас конкретно хочуть? Чи виконуватимемо ми домовленості, досягнуті Штатами і Росією? Якщо ми стовідсотково йтимемо із ними в лінії виконання Мінських домовленостей, вони нам допомагатимуть та підтримуватимуть на міжнародній арені, як це відбувається на сьогоднішній день. Якщо говорити про допомогу Америки у разі посилення російської агресії, важко спрогнозувати. Сподіваюсь, ітиметься не лише про санкції, які вони обіцяли, а й про надання нам летальної зброї. Хоча вона потрібна вже зараз. Не треба чекати, поки Росія нападе. Однак сьогодні, як я бачу, ніхто не розраховує на агресію. Вважають, що можна вирішити все мирним шляхом. Він означає, повторюся, схилити нас до виконання Мінських домовленостей", - уточнив нардеп.
Будь ласка, зачекайте...
з сухої гілки каштана на Хрещатику буде простіше
Володимир Зеленський продовжував, як він вважав, непомітно стежити за Порошенком.
Сметанат борщу:
Ненависть зеленського до Порошенка - це ненависть Шарікова до Преображенського.
Дмитрий:
Срочно нужна программа ДЕОЛЕГОФРЕНИЗАЦИИ Украины
.... глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель едет на Донбасс, а Вова в Буковель к Коломойскому - это не случайность. Но выглядит мерзко. И получается, что у каждого свои приоритеты, а для Борреля работа важнее, чем для Зеленского.
Ждём, как это будет оправдывать Тухлый Лещ.
Сергей Фурса:
Напевно наздоганяє останнього олігарха.
В новорічному зверненні хвалився і обіцяв всіх олігархів побороти, почав з Буковелю….
Щось мені нагадує той Буковель…
Скоро буде друга річниця, як Зеленський спочатку поїхав в Буковель, а звідти намагався тишком нишком поїхати в Оман….
Але не вийшло, адже довелось Брехати про спочатку відпустку, про яку офіс не повідомив, а потім про інвестиції з Оману, яких немає ні копійки за ці два роки…
На томість є інформація, що в цей самий час до Оману вилетів літак з керівником російського фсб Патрушевим…
А залишив для суспільства Зеленський виключно брехню…. Як і завжди….
Боротьба з Олігархами, брехня, бо вони стали багатшими за цих 2 роки правління Зеленського….
Брехня це напевно єдиний продукт, який якісно виробляє Зеленський…хоча і тут є проблеми, бо суспільство в своїй більшості почало бачити цю брехню!
Не знаю , как сейчас, но прежде в американских гостинницах в каждом номере лежала книжка Gideon Bible. На столе у нашего перзидента лежит книжка Benion Bible, где главная заповедь - "Да не будет у тебя других олигархов перед лицом моим".
до сих пор нет ответа - продаёт ЛИ пинчук свои трубы СП2
Вот откуда такие берутся.
Шаг 1. Украинская делегация во вторник и среду (имеется в виду 8-9 декабря - ред.) на заседании ТКГ предпримет все необходимые действия для возобновления режима прекращения огня с 00:00 по киевскому времени 10 декабря 2021 года и возврата к выполнению "Мер по усилению режима прекращения огня" от 22 июля 2020 года.
Шаг 2. Украинская делегация во вторник и среду на заседании ТКГ предпримет все необходимые действия для обоюдного открытия двух новых контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ "Золотое" и "Счастье") на линии разграничения и повторного открытия всех существующих КПВВ, а также продления режима их работы в преддверии новогодних и рождественских праздников.
Шаг 3. Украинская делегация во вторник и среду на заседании ТКГ предоставит списки удерживаемых в связи с конфликтом лиц, подлежащих освобождению или обмену, с тем чтобы сделать все возможное, чтобы осуществить обмен до конца 2021 года. Для этого украинская сторона будет готова завершить ранее начатые процедуры (имеется в виду так называемая процессуальная очистка - ред.) в отношении установленных лиц, изъявивших желание быть перемещенными на территории ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей - ред.) или РФ.
Шаг 4. Параллельно с решением вопросов, упомянутых в шагах 1-3, украинская сторона будет готова на заседании ТКГ:
• вернуться к рассмотрению проекта закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины" с имплементированной в нем "формулой Штайнмайера" (одобрена контактной группой в октябре 2019 года, определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей - ред.).
Шаг 5. Во вторник и среду на заседании ТКГ украинская сторона поднимет вопрос об обеспечении безопасного и надежного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на всей территории Украины с целью полного выполнения своего мандата.
Шаг 6. Проведение телефонного разговора между президентом Украины и президентом РФ относительно:
• поддержки возвращения к режиму прекращения огня с 10 декабря 2021 года;
• заявления двух президентов после их телефонного разговора о деэскалации вокруг границ Украины;
• содействия проведению "новогоднего / рождественского" взаимного освобождения и обмена удерживаемых в связи с конфликтом лиц;
• определения уполномоченных двух президентов для начала переговоров по продолжению транзита российского газа после 2024 года.
Шаг 7. Подготовка и согласование повестки дня и итоговых документов в рамках подготовки встречи президента Украины и президента Российской Федерации.
Шаг 8. Проведение встречи президента Российской Федерации и президента Украины.
Шаг 9. Проведение саммита лидеров "нормандского формата".
Шаг 10. Согласование в рамках ТКГ следующих законов с последующим внесением их в Верховную раду Украины:
• об особенностях местного самоуправления ОРДЛО с имплементированной в него "формулой Штайнмайера";
• об амнистии;
• о децентрализации (с учетом особенностей ОРДЛО);
• о специальной (свободной) экономической зоне;
• об особенностях проведения местных выборов в ОРДЛО.
вибирайте шо вам більше подобаеться...
Як по мені,краще фізичне знищення Усіх носіїв,цієї ідеї!!! Це гуманно
Кто-нибудь представляет , как сложно передислоцировать целую танковую армию со всей техникой , складами и т.п. ? А в Москве делают вид , что єто их не касается и надеются єти два АК оставить , по умолчанию , на Донбассе . Не вьійдет , дураков нет !
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев эвакуирован с семьей в Россию. Об этом передает Telegram-канал «https://t.me/kazfreee/68 Казахстан, Алмата ».
Напомним, ранее стало известно, что протестующие штурмом https://rusplt.ru/policy/rezidentsiya-prezidenta-kazakhstana-v-61d57fa.html взяли старую резиденцию лидера государства в Алматы. Сначала СМИ сообщали о пожаре в здании. Позже силовики заявили об отказе выступать против народа и перешли на сторону митингующих граждан.
Также в Telegram-канале «https://t.me/Ateobreaking Ateo Breaking » появилась информация о намерении Токаева обсудить в ближайшее время вопрос о прекращении деятельности парламента и возможности проведения общенациональных выборов.
Смею предположить, что он разбирается в том, о чем говорит.
Тут уместнее слово "наклонить".
<span;>1. Негайне і всеосяжне припинення вогню в окремих районах Донецької та Луганської областей України і його суворе виконання починаючи з 00 год. 00 хв (київський час) 15 лютого 2015 року.
<span;>2. Відведення всього важкого озброєння обома сторонами на рівні відстані з метою створення зони безпеки шириною мінімум 50 км один від одного для артилерійських систем калібром 100 мм і більше, зони безпеки шириною 70 км для РСЗВ і шириною 140 км для РСЗВ "Торнадо-С", "Ураган", "Смерч" і тактичних ракетних систем "Точка" ("Точка У"):
<span;>- Для українських військ: від фактичної лінії зіткнення;
<span;>- Для збройних формувань окремих районів Донецької та Луганської областей України: від лінії зіткнення згідно з Мінським меморандумом від 19 вересня 2014 року.
<span;>Відведення вищепереліченого важкого озброєння має розпочатися не пізніше другого дня після припинення вогню і завершитися протягом 14 днів. Цьому процесу сприятиме ОБСЄ за підтримки Тристоронньої контактної групи.
<span;>3. Забезпечити ефективний моніторинг і верифікацію режиму припинення вогню та відведення важкого озброєння з боку ОБСЄ з першого дня відводу, із застосуванням всіх необхідних технічних засобів, включаючи супутники, БПЛА, радіолокаційні системи та ін.
<span;>4. <span;>У перший день після відводу почати діалог про модальності проведення місцевих виборів відповідно до українського законодавства і Закону України "Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", а також про майбутній режим цих районів на підставі зазначеного закону.<span;> Негайно, не пізніше 30 днів з дати підписання даного документа, прийняти постанову Верховної Ради України із зазначенням території, на яку поширюється особливий режим відповідно до Закону України "Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" на основі лінії, встановленої в Мінському меморандумі від 19 вересня 2014 року.
<span;>5. Забезпечити помилування і амністію шляхом введення в силу закону, що забороняє переслідування і покарання осіб у зв'язку з подіями, що мали місце в окремих районах Донецької та Луганської областей України.
<span;>6. Забезпечити звільнення і обмін всіх заручників і незаконно утримуваних осіб на основі принципу "всіх на всіх". Цей процес має бути завершений найпізніше на п'ятий день після відводу.
<span;>7. Забезпечити безпечний доступ, доставку, зберігання і розподіл гуманітарної допомоги нужденним на основі міжнародного механізму.
<span;>8. Визначення модальностей повного відновлення соціально-економічних зв'язків, включаючи соціальні перекази, такі як виплата пенсій та інші виплати (надходження і доходи, своєчасна оплата всіх комунальних рахунків, відновлення оподаткування в рамках правового поля України). У цих цілях Україна відновить управління сегментом своєї банківської системи в районах, де є конфлікт, і, можливо, буде створений міжнародний механізм для полегшення таких переказів.
<span;>9. Відновлення повного контролю над державним кордоном з боку уряду України у всій зоні конфлікту, яке має розпочатися в перший день після місцевих виборів і завершитися після всеосяжного політичного врегулювання (місцеві вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей на підставі Закону України та конституційна реформа) до кінця 2015 року за умови виконання пункту 11 - в консультаціях і за погодженням з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей в рамках Тристоронньої контактної групи.
<span;>10. Виведення всіх іноземних збройних формувань, військової техніки, а також найманців з території України під спостереженням ОБСЄ. Роззброєння всіх незаконних груп.
<span;>11. Проведення конституційної реформи в Україні з набуттям чинності до кінця 2015 року нової Конституції, яка передбачає ключовим елементом децентралізацію (з урахуванням особливостей окремих районів Донецької та Луганської областей, узгоджених з представниками цих районів), а також прийняття постійного законодавства про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей відповідно до заходів, зазначеними в примітці, до кінця 2015 року. (Див. примітку)
<span;>12. На підставі Закону України "Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" питання, що стосуються місцевих виборів, будуть обговорюватися і узгоджуватися з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей в рамках Тристоронньої контактної групи. Вибори будуть проведені з дотриманням відповідних стандартів ОБСЄ при моніторингу з боку БДІПЛ ОБСЄ.
байден не понимает, что тогда, пустив бандитское формирование в Украину и легализовав ее, в Украине точно будет война полномасштабная, чего кабаев и добивается..
байден толкает Украину в войну, потому, что внедрение бандформирований - это цель кабасраева, не для мира, а для полномасштабной войны..
кабаеву не нужен мир в Украине, его цель - это развал Украины, кабаев не может простить украинцев за то, что они его презирают и нарекли его ******..
бацдену надо не Украину толкать к капитуляции, а заниматься своими проблемами в сша..
РФ - за Украину
Китай за Тайвань.
Проблема лишь в том, что они требуют авансом, а Байден боится, что его кинут. Ну и украинский народ тоже проблема = настоящий форсмажор для подельников
и байден не охренел ли, торговать чужими территориями ..
этот засранец байден уже обосрался с афганистаном, пусть тоже уходит а отставку..
А эти вбросы с целью посмотреть на реакцию людей и под видом,нам сказали сделать так,от себя всунуть этот вариант минска,но не зря же през идиот,и елдак всего решолово
Не конгресс ведет переговоры с пуйлом, сепаратные переговоры, а Байден. Переговоры в стиле Ялта №2 Помнишь Рузвельт сталин Черчилль?
Вот и сейчас пуйло хочет разделить Европу на сферы влияния. Байден сам вышел на контакт с ним - ради этого продал ему ещё прошлой зимой СП-2
Учи матчасть
Т.е по мнению Костенко, выполнение минских договоренностей и имплементация формулы Штайнмайера будет результатом системной работы США по поводу того, чтобы не дать возможности России распространить на Украину и европейские страны сферу влияния. Вот она чистая, незамутненная разумом, шизофрения.
В Украине есть атомные станции и тд, пожар в Украине - это пожар по всей Европе, надо, чтобы голобородько не поддавался уговорам предателей..
если ордло впихнуть а Украину, война из локальной - будет по всей стране, этого кабаев и добивается..
тянуть время, конфликт заморозить..
Ты бы еще сказал,что на рынке от бабушек услышал.
Феерический долбодятел
Можна навіть з погрозами.
П.С.
якщо страшно - пишіть електронною поштою
можна ще подзвонити, і передати свої побажання особисто секретарші. щоб вона потім заспокійливе пила
Но этого не случится, если над Украиной продолжит властвовать ермак_Козырь_Михайлов_Лолита, его задача разрушить Украину и привести украинцев в московское рабство.
Саме це має бути основою підозри про держзраду!
Чи він умив руки? Вирішив пересидіти в безпечному місці?