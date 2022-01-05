Результатом розмов Байдена і Зеленського може бути рішення української влади виконувати Мінські домовленості та імплементувати формулу Штайнмаєра, - Роман Костенко

Розмова Байдена і Зеленського була не "дзвінком ввічливості", а демонстрацією системної роботи США щодо того, щоб не дати можливості Росії поширити на Україну та європейські країни сферу впливу.

Таку думку висловив нардеп Роман Костенко ("Голос") у статті Цензор.НЕТ.

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"У перспективі від цих розмов ми можемо отримати такий результат, коли українська влада вирішить (можливо, вже це зробила) виконувати Мінські домовленості та намагатиметься імплементувати формулу Штайнмаєра. Судячи із поведінки керівників нашої держави, можна зробити висновок, що все до цього йде. І тут на першому місці стоятимуть не безпекові складові. Буде так, як домовляться. Тому нам потрібно бути дуже уважними в цьому процесі.

Політик припустив, що Україні не говорять всієї повноти правди про переговори між США та Росією.

"Штати говорять про такий принцип переговорів - "нічого про вас без вас". Для мене він означає, що Україна разом зі США та Росією бере участь у переговорах по відеозв’язку. А не коли ми просто чекаємо, щоб нам переповіли, про що до того була розмова двох президентів. Це вже не зовсім "нічого про нас без нас". Крім того, я вважаю, що не все нам переказують. Звичайно, у зовнішній політиці це нормально. Але для нас не дуже у нинішній ситуації, коли ми не знаємо деталей.

Як США допомагатимуть нам надалі? Ми не знаємо, які умови вони ставлять зараз нашому президентові. Тут питання, що від нас конкретно хочуть? Чи виконуватимемо ми домовленості, досягнуті Штатами і Росією? Якщо ми стовідсотково йтимемо із ними в лінії виконання Мінських домовленостей, вони нам допомагатимуть та підтримуватимуть на міжнародній арені, як це відбувається на сьогоднішній день. Якщо говорити про допомогу Америки у разі посилення російської агресії, важко спрогнозувати. Сподіваюсь, ітиметься не лише про санкції, які вони обіцяли, а й про надання нам летальної зброї. Хоча вона потрібна вже зараз. Не треба чекати, поки Росія нападе. Однак сьогодні, як я бачу, ніхто не розраховує на агресію. Вважають, що можна вирішити все мирним шляхом. Він означає, повторюся, схилити нас до виконання Мінських домовленостей", - уточнив нардеп.

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