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росія (63556) США (20973) Голос партія (512) Костенко Роман (202)

Результатом розмов Байдена і Зеленського може бути рішення української влади виконувати Мінські домовленості та імплементувати формулу Штайнмаєра, - Роман Костенко

Результатом розмов Байдена і Зеленського може бути рішення української влади виконувати Мінські домовленості та імплементувати формулу Штайнмаєра, - Роман Костенко

Розмова Байдена і Зеленського була не "дзвінком ввічливості", а демонстрацією системної роботи США щодо того, щоб не дати можливості Росії поширити на Україну та європейські країни сферу впливу.

Таку думку висловив нардеп Роман Костенко ("Голос") у статті Цензор.НЕТ.

Читайте також: США заявляє, що подальші перемовини можливі лише за участі партнерів по НАТО, але не згадує про залучення України, Грузії та Молдови, - Сергій Соболєв

"У перспективі від цих розмов ми можемо отримати такий результат, коли українська влада вирішить (можливо, вже це зробила) виконувати Мінські домовленості та намагатиметься імплементувати формулу Штайнмаєра. Судячи із поведінки керівників нашої держави, можна зробити висновок, що все до цього йде. І тут на першому місці стоятимуть не безпекові складові. Буде так, як домовляться. Тому нам потрібно бути дуже уважними в цьому процесі.

Політик припустив, що Україні не говорять всієї повноти правди про переговори між США та Росією.

"Штати говорять про такий принцип переговорів - "нічого про вас без вас". Для мене він означає, що Україна разом зі США та Росією бере участь у переговорах по відеозв’язку. А не коли ми просто чекаємо, щоб нам переповіли, про що до того була розмова двох президентів. Це вже не зовсім "нічого про нас без нас". Крім того, я вважаю, що не все нам переказують. Звичайно, у зовнішній політиці це нормально. Але для нас не дуже у нинішній ситуації, коли ми не знаємо деталей.

Як США допомагатимуть нам надалі? Ми не знаємо, які умови вони ставлять зараз нашому президентові. Тут питання, що від нас конкретно хочуть? Чи виконуватимемо ми домовленості, досягнуті Штатами і Росією? Якщо ми стовідсотково йтимемо із ними в лінії виконання Мінських домовленостей, вони нам допомагатимуть та підтримуватимуть на міжнародній арені, як це відбувається на сьогоднішній день. Якщо говорити про допомогу Америки у разі посилення російської агресії, важко спрогнозувати. Сподіваюсь, ітиметься не лише про санкції, які вони обіцяли, а й про надання нам летальної зброї. Хоча вона потрібна вже зараз. Не треба чекати, поки Росія нападе. Однак сьогодні, як я бачу, ніхто не розраховує на агресію. Вважають, що можна вирішити все мирним шляхом. Він означає, повторюся, схилити нас до виконання Мінських домовленостей", - уточнив нардеп.

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Топ коментарі
+34
З Ростова Зєїлі важко буде це робити.
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05.01.2022 19:05
+33
Еще один эксперт высрался. Откуда вы такие беретесь?!
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05.01.2022 19:08
+13
ви маєте рацію !

з сухої гілки каштана на Хрещатику буде простіше
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05.01.2022 19:21
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З Ростова Зєїлі важко буде це робити.
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05.01.2022 19:05 Відповісти
ви маєте рацію !

з сухої гілки каштана на Хрещатику буде простіше
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05.01.2022 19:21 Відповісти
а як же ще 7, 5 років ...
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05.01.2022 20:41 Відповісти
Йшов шостий день нового року.
Володимир Зеленський продовжував, як він вважав, непомітно стежити за Порошенком.

Сметанат борщу:
Ненависть зеленського до Порошенка - це ненависть Шарікова до Преображенського.

Дмитрий:
Срочно нужна программа ДЕОЛЕГОФРЕНИЗАЦИИ Украины

.... глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель едет на Донбасс, а Вова в Буковель к Коломойскому - это не случайность. Но выглядит мерзко. И получается, что у каждого свои приоритеты, а для Борреля работа важнее, чем для Зеленского.
Ждём, как это будет оправдывать Тухлый Лещ.

Сергей Фурса:
Напевно наздоганяє останнього олігарха.
В новорічному зверненні хвалився і обіцяв всіх олігархів побороти, почав з Буковелю….
Щось мені нагадує той Буковель…

Скоро буде друга річниця, як Зеленський спочатку поїхав в Буковель, а звідти намагався тишком нишком поїхати в Оман….
Але не вийшло, адже довелось Брехати про спочатку відпустку, про яку офіс не повідомив, а потім про інвестиції з Оману, яких немає ні копійки за ці два роки…
На томість є інформація, що в цей самий час до Оману вилетів літак з керівником російського фсб Патрушевим…
А залишив для суспільства Зеленський виключно брехню…. Як і завжди….

Боротьба з Олігархами, брехня, бо вони стали багатшими за цих 2 роки правління Зеленського….

Брехня це напевно єдиний продукт, який якісно виробляє Зеленський…хоча і тут є проблеми, бо суспільство в своїй більшості почало бачити цю брехню!

Не знаю , как сейчас, но прежде в американских гостинницах в каждом номере лежала книжка Gideon Bible. На столе у нашего перзидента лежит книжка Benion Bible, где главная заповедь - "Да не будет у тебя других олигархов перед лицом моим".
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05.01.2022 20:15 Відповісти
Еще один эксперт высрался. Откуда вы такие беретесь?!
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05.01.2022 19:08 Відповісти
Из группьі певца Вакарчука , которого не взяли на гастроли .
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05.01.2022 19:19 Відповісти
Це вже група юмориста Притули.
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06.01.2022 10:56 Відповісти
Из личной партии ПИНЧУКА . Теперь ясно откуда ветер дует ?

до сих пор нет ответа - продаёт ЛИ пинчук свои трубы СП2
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05.01.2022 19:46 Відповісти
Об этом ещё CNN в декабре писала
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05.01.2022 21:06 Відповісти
Этот эксперт взялся прямо с фронта. Он полковник СБУ, на фронте был с 2014 года, киборг, воевал аж до 2019, когда его избрали депутатом.
Вот откуда такие берутся.
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06.01.2022 00:49 Відповісти
На мою думку єдиний український політик з яйцями Авакян недавно заявив: Потрібно чекати поки здохне Пуйло. А потім йти в наступ.
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05.01.2022 19:08 Відповісти
Цікаво, що там ваш бубочка? Сциться вже під себе від новин з Казахстану?
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05.01.2022 19:29 Відповісти
Вбити,мразь не- злочин! Свята справа! Воно ненашого племені...
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05.01.2022 19:21 Відповісти
Ще одно лайно на паличці із Голоса
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05.01.2022 19:10 Відповісти
Ще ДО розмови з Байденом ВАЗелінський запропонував кацапам виконати всі їх умови. Без виведення військ, озрбоєння і контролю україно-мокшанського кордону.


Шаг 1. Украинская делегация во вторник и среду (имеется в виду 8-9 декабря - ред.) на заседании ТКГ предпримет все необходимые действия для возобновления режима прекращения огня с 00:00 по киевскому времени 10 декабря 2021 года и возврата к выполнению "Мер по усилению режима прекращения огня" от 22 июля 2020 года.

Шаг 2. Украинская делегация во вторник и среду на заседании ТКГ предпримет все необходимые действия для обоюдного открытия двух новых контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ "Золотое" и "Счастье") на линии разграничения и повторного открытия всех существующих КПВВ, а также продления режима их работы в преддверии новогодних и рождественских праздников.

Шаг 3. Украинская делегация во вторник и среду на заседании ТКГ предоставит списки удерживаемых в связи с конфликтом лиц, подлежащих освобождению или обмену, с тем чтобы сделать все возможное, чтобы осуществить обмен до конца 2021 года. Для этого украинская сторона будет готова завершить ранее начатые процедуры (имеется в виду так называемая процессуальная очистка - ред.) в отношении установленных лиц, изъявивших желание быть перемещенными на территории ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей - ред.) или РФ.

Шаг 4. Параллельно с решением вопросов, упомянутых в шагах 1-3, украинская сторона будет готова на заседании ТКГ:
• вернуться к рассмотрению проекта закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины" с имплементированной в нем "формулой Штайнмайера" (одобрена контактной группой в октябре 2019 года, определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей - ред.).

Шаг 5. Во вторник и среду на заседании ТКГ украинская сторона поднимет вопрос об обеспечении безопасного и надежного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на всей территории Украины с целью полного выполнения своего мандата.

Шаг 6. Проведение телефонного разговора между президентом Украины и президентом РФ относительно:

• поддержки возвращения к режиму прекращения огня с 10 декабря 2021 года;
• заявления двух президентов после их телефонного разговора о деэскалации вокруг границ Украины;
• содействия проведению "новогоднего / рождественского" взаимного освобождения и обмена удерживаемых в связи с конфликтом лиц;
• определения уполномоченных двух президентов для начала переговоров по продолжению транзита российского газа после 2024 года.

Шаг 7. Подготовка и согласование повестки дня и итоговых документов в рамках подготовки встречи президента Украины и президента Российской Федерации.

Шаг 8. Проведение встречи президента Российской Федерации и президента Украины.

Шаг 9. Проведение саммита лидеров "нормандского формата".

Шаг 10. Согласование в рамках ТКГ следующих законов с последующим внесением их в Верховную раду Украины:
• об особенностях местного самоуправления ОРДЛО с имплементированной в него "формулой Штайнмайера";
• об амнистии;
• о децентрализации (с учетом особенностей ОРДЛО);
• о специальной (свободной) экономической зоне;
• об особенностях проведения местных выборов в ОРДЛО.
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05.01.2022 19:13 Відповісти
дякую, було смішно
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05.01.2022 19:16 Відповісти
всё смеётесь?..
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05.01.2022 19:47 Відповісти
ридаю...
вибирайте шо вам більше подобаеться...
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05.01.2022 19:50 Відповісти
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05.01.2022 20:01 Відповісти
Ключове слово тут МОЖЕ!
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05.01.2022 19:14 Відповісти
Та який результат вован робить те що каже йому ху.ло
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05.01.2022 19:16 Відповісти
Можно и выполнить, ... свободные выборы согласно законодательства Украины... И как вы это сделаете?
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05.01.2022 19:17 Відповісти
Щось,нам,постійно нав'язують тему здачі інтересів й Знищення України!!!
Як по мені,краще фізичне знищення Усіх носіїв,цієї ідеї!!! Це гуманно
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05.01.2022 19:18 Відповісти
Це нам нав'язують тему , то фсЬо Байден винен. Він змусив 43-річного мальчіКа капітулювати. А Бубочка ніпричЬом, він хАроший.
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05.01.2022 19:30 Відповісти
Цей наратив постійно,нав'язують,як секретну домовлеість з штатами. Але,це,смерюча кацапщина. Під флером секретності.В кодлі, в якому ніякої секретності Неіснує
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05.01.2022 19:36 Відповісти
Від засмердівшего ішака вуха
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05.01.2022 19:24 Відповісти
Скільки бажаючих підзарбити на знищенні Країни
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05.01.2022 19:25 Відповісти
Парадокс , но Минские договоренности не может вьіполнить именно РФ . Речь о вьіводе с территории ОРДЛО иностранньіх незаконньіх вооруженньіх формирований и их вооружений.
Кто-нибудь представляет , как сложно передислоцировать целую танковую армию со всей техникой , складами и т.п. ? А в Москве делают вид , что єто их не касается и надеются єти два АК оставить , по умолчанию , на Донбассе . Не вьійдет , дураков нет !
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05.01.2022 19:27 Відповісти
Перепутал, уважаемый - не Зеля, а Порох с его минскими соглашениями
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05.01.2022 20:32 Відповісти
Да-да, украинский народ никто спрашивать не будет, зеля имплементирует, и всё будет как по россии, как по говну/маслу, проскочат. Конечно, конечно
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05.01.2022 19:36 Відповісти
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05.01.2022 19:37 Відповісти
накуя штатам в Украине, (в которую они осторожно верят) донбасяцкая автономия из кацапии ???
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05.01.2022 19:39 Відповісти
Я не понял, а в чем вообще заключались переговоры? ***** тупо впарил нам свой ультиматум о капитуляции? Побежите на Ростов все кто попытается впихнуть ету капитуляцию в Украину.
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05.01.2022 19:42 Відповісти
***** спросили видимо, чего оно хочет на самом деле, так как попросил невыполнимую херню
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05.01.2022 19:48 Відповісти
Мабуть так іє сказали що вони хочуть ,усі притихли,хтось посміявся,а тепер вирішили поговорить по діловому- це кому се, кому ні се кому х...,,через плечо, Треба пильно дивиться шоб нам не начепили.
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05.01.2022 20:29 Відповісти
Шо, и Байден тоже побежит?
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05.01.2022 20:58 Відповісти
Безпекова складова Мінських домовленостей заблокована Росією, тут вже виконуй-не виконуй, від нас не залежить.
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05.01.2022 19:45 Відповісти
Володенька, если попробуешь впарить нам ету капитуляцию которую ***** назвал вормулой *штанмайера*, побежишь на Ростов будешь выступать перед Януковощем и Назарбаевым в сауне.
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05.01.2022 19:47 Відповісти
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05.01.2022 19:51 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев эвакуирован с семьей в Россию. Об этом передает Telegram-канал «https://t.me/kazfreee/68 Казахстан, Алмата ».

Напомним, ранее стало известно, что протестующие штурмом https://rusplt.ru/policy/rezidentsiya-prezidenta-kazakhstana-v-61d57fa.html взяли старую резиденцию лидера государства в Алматы. Сначала СМИ сообщали о пожаре в здании. Позже силовики заявили об отказе выступать против народа и перешли на сторону митингующих граждан.

Также в Telegram-канале «https://t.me/Ateobreaking Ateo Breaking » появилась информация о намерении Токаева обсудить в ближайшее время вопрос о прекращении деятельности парламента и возможности проведения общенациональных выборов.
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05.01.2022 20:03 Відповісти
Ну раз Костенко сказал...то точно...каждый у нас стратег и шпиен .
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05.01.2022 20:03 Відповісти
Костенко не совсем шпион. Он полковник СБУ, и участник украинско-российской войны, с самого начала и до момента избрания его депутатом.
Смею предположить, что он разбирается в том, о чем говорит.
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06.01.2022 00:46 Відповісти
Считается, что можно решить все мирным путем. Он означает, повторюсь, склонить нас к выполнению минских договоренностей", - уточнил нардеп.

Тут уместнее слово "наклонить".
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05.01.2022 20:09 Відповісти
США хочет уже значит сносить Зеленского.
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05.01.2022 20:13 Відповісти
Укр.народ быстрей режим "ЗЕ" снесёт чем пойдет на ТУПОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ "минска" и импламентацию формулы Штайн... неужели США умнее нас? ... я сомниваюсь!!!!!!!!!!!!
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05.01.2022 20:13 Відповісти
Мечты могучей кучки из 100-200 долюодятлов!!!
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05.01.2022 20:25 Відповісти
Шо срашна.
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05.01.2022 20:49 Відповісти
Політик припустив, що Україні не говорять всієї повноти правди про переговори між США та Росією . А долбодятли знов повелися на припущенння !!! ДОЛБОДЯТЛИ!!!
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05.01.2022 20:24 Відповісти
Ну альтернативи Мінським домовленностям поки немає і думаю небуде. А тому,мабуть прийдеться їх виконувати,але не в тій послідовності як хоче карлик,а як заявляв Порох,припинення вогню,вивід і розброєння всіх формувань,контроль кордону,а потім вже вибори по українському законодавству,а далі вже час покаже,що як. Я мабуть дав-би згоду на таке вирішення,скільки ще вбиватимуть наших хлопців,це може тривати роки......
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05.01.2022 20:24 Відповісти
исполнение минска - есть капитуляция, чтобы это понять надо читать их текст
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05.01.2022 20:39 Відповісти
<span;>Комплекс заходів щодо виконання Мінських угод

<span;>1. Негайне і всеосяжне припинення вогню в окремих районах Донецької та Луганської областей України і його суворе виконання починаючи з 00 год. 00 хв (київський час) 15 лютого 2015 року.

<span;>2. Відведення всього важкого озброєння обома сторонами на рівні відстані з метою створення зони безпеки шириною мінімум 50 км один від одного для артилерійських систем калібром 100 мм і більше, зони безпеки шириною 70 км для РСЗВ і шириною 140 км для РСЗВ "Торнадо-С", "Ураган", "Смерч" і тактичних ракетних систем "Точка" ("Точка У"):

<span;>- Для українських військ: від фактичної лінії зіткнення;

<span;>- Для збройних формувань окремих районів Донецької та Луганської областей України: від лінії зіткнення згідно з Мінським меморандумом від 19 вересня 2014 року.

<span;>Відведення вищепереліченого важкого озброєння має розпочатися не пізніше другого дня після припинення вогню і завершитися протягом 14 днів. Цьому процесу сприятиме ОБСЄ за підтримки Тристоронньої контактної групи.

<span;>3. Забезпечити ефективний моніторинг і верифікацію режиму припинення вогню та відведення важкого озброєння з боку ОБСЄ з першого дня відводу, із застосуванням всіх необхідних технічних засобів, включаючи супутники, БПЛА, радіолокаційні системи та ін.

<span;>4. <span;>У перший день після відводу почати діалог про модальності проведення місцевих виборів відповідно до українського законодавства і Закону України "Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", а також про майбутній режим цих районів на підставі зазначеного закону.<span;> Негайно, не пізніше 30 днів з дати підписання даного документа, прийняти постанову Верховної Ради України із зазначенням території, на яку поширюється особливий режим відповідно до Закону України "Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" на основі лінії, встановленої в Мінському меморандумі від 19 вересня 2014 року.

<span;>5. Забезпечити помилування і амністію шляхом введення в силу закону, що забороняє переслідування і покарання осіб у зв'язку з подіями, що мали місце в окремих районах Донецької та Луганської областей України.

<span;>6. Забезпечити звільнення і обмін всіх заручників і незаконно утримуваних осіб на основі принципу "всіх на всіх". Цей процес має бути завершений найпізніше на п'ятий день після відводу.

<span;>7. Забезпечити безпечний доступ, доставку, зберігання і розподіл гуманітарної допомоги нужденним на основі міжнародного механізму.

<span;>8. Визначення модальностей повного відновлення соціально-економічних зв'язків, включаючи соціальні перекази, такі як виплата пенсій та інші виплати (надходження і доходи, своєчасна оплата всіх комунальних рахунків, відновлення оподаткування в рамках правового поля України). У цих цілях Україна відновить управління сегментом своєї банківської системи в районах, де є конфлікт, і, можливо, буде створений міжнародний механізм для полегшення таких переказів.

<span;>9. Відновлення повного контролю над державним кордоном з боку уряду України у всій зоні конфлікту, яке має розпочатися в перший день після місцевих виборів і завершитися після всеосяжного політичного врегулювання (місцеві вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей на підставі Закону України та конституційна реформа) до кінця 2015 року за умови виконання пункту 11 - в консультаціях і за погодженням з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей в рамках Тристоронньої контактної групи.

<span;>10. Виведення всіх іноземних збройних формувань, військової техніки, а також найманців з території України під спостереженням ОБСЄ. Роззброєння всіх незаконних груп.

<span;>11. Проведення конституційної реформи в Україні з набуттям чинності до кінця 2015 року нової Конституції, яка передбачає ключовим елементом децентралізацію (з урахуванням особливостей окремих районів Донецької та Луганської областей, узгоджених з представниками цих районів), а також прийняття постійного законодавства про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей відповідно до заходів, зазначеними в примітці, до кінця 2015 року. (Див. примітку)

<span;>12. На підставі Закону України "Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" питання, що стосуються місцевих виборів, будуть обговорюватися і узгоджуватися з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей в рамках Тристоронньої контактної групи. Вибори будуть проведені з дотриманням відповідних стандартів ОБСЄ при моніторингу з боку БДІПЛ ОБСЄ.
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06.01.2022 09:12 Відповісти
Твій "потрох" загнав країну у цунг-цванг, а сам втік! Ось все що потрібно знати про цілувача пукінських рук в обіймах.
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06.01.2022 09:14 Відповісти
чим скорше ця зелена мерзота поїде до Ростова тим краще країні
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05.01.2022 20:33 Відповісти
байден, этот дедушка бессовестный, склоняет, и так обделавшегося по страху голобородько - к капитуляции.. этого нельзя допустить..
байден не понимает, что тогда, пустив бандитское формирование в Украину и легализовав ее, в Украине точно будет война полномасштабная, чего кабаев и добивается..
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05.01.2022 20:35 Відповісти
Байден все понимает, он продает Украину пуйлу, но старается это сделать так, чтобы сдача Украины прошла мирно, и Зеленскому за это было не больно
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05.01.2022 20:37 Відповісти
это у нас елдак решает,даже не през
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05.01.2022 20:43 Відповісти
мирно не будет, байден не понимает Украину, ее менталитет..
байден толкает Украину в войну, потому, что внедрение бандформирований - это цель кабасраева, не для мира, а для полномасштабной войны..
кабаеву не нужен мир в Украине, его цель - это развал Украины, кабаев не может простить украинцев за то, что они его презирают и нарекли его ******..
бацдену надо не Украину толкать к капитуляции, а заниматься своими проблемами в сша..
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05.01.2022 20:43 Відповісти
Байден и решает свои проблемы за чужой счет. У него идея фикс - спасение климата, для этого все левые правительства мира вводят т.н. углеродные квоты. т.е. дополнительный углеродный налог на всю продукцию. Но есть две страны, которые за просто так это делать не будут - РФ и Китай. В итоге их продукция за минусом этого идиотского налога будет дешевле - все идеи банды Байдена идут насмарку. РФ и Китай согласны ввести углеродный налог и даже отказаться к 2050г от угля но за определенную цену.

РФ - за Украину

Китай за Тайвань.

Проблема лишь в том, что они требуют авансом, а Байден боится, что его кинут. Ну и украинский народ тоже проблема = настоящий форсмажор для подельников
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05.01.2022 20:56 Відповісти
Баран под флагом штатов-в Америке решает конгресс.
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05.01.2022 21:00 Відповісти
инфа в стиле точка сру
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05.01.2022 21:01 Відповісти
байден лошара, ещё и боится, что его кинут.. его кинут 100%.. с китаем, тем более рашкой нельзя договариваться..
и байден не охренел ли, торговать чужими территориями ..
этот засранец байден уже обосрался с афганистаном, пусть тоже уходит а отставку..
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05.01.2022 22:14 Відповісти
У них конгресс все решает.
А эти вбросы с целью посмотреть на реакцию людей и под видом,нам сказали сделать так,от себя всунуть этот вариант минска,но не зря же през идиот,и елдак всего решолово
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05.01.2022 20:41 Відповісти
Конгресс ввел санкции против СП-2, а байда их отменил. Учи матчасть

Не конгресс ведет переговоры с пуйлом, сепаратные переговоры, а Байден. Переговоры в стиле Ялта №2 Помнишь Рузвельт сталин Черчилль?

Вот и сейчас пуйло хочет разделить Европу на сферы влияния. Байден сам вышел на контакт с ним - ради этого продал ему ещё прошлой зимой СП-2

Учи матчасть
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05.01.2022 22:52 Відповісти
Выполнение минских договоренностей и имплементация формулы Штайнмайера означает капитуляцию
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05.01.2022 20:35 Відповісти
Елбассы на калбасы
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05.01.2022 20:41 Відповісти
актуально на сегодня..
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05.01.2022 20:45 Відповісти
Разговор Байдена и Зеленского был не "звонком вежливости", а демонстрацией системной работы США по поводу того, чтобы не дать возможности России распространить на Украину и европейские страны сферу влияния. Источник: И тут же - В перспективе от этих разговоров мы можем получить такой результат, когда украинская власть решит (возможно, уже это сделала) выполнять минские договоренности и постарается имплементировать формулу Штайнмайера.
Т.е по мнению Костенко, выполнение минских договоренностей и имплементация формулы Штайнмайера будет результатом системной работы США по поводу того, чтобы не дать возможности России распространить на Украину и европейские страны сферу влияния. Вот она чистая, незамутненная разумом, шизофрения.
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05.01.2022 20:53 Відповісти
А мені ось наприклад дуже і дуже цікаво,що можете Ви,всі вище коментуючі зраду,запропонувати для вирішення цієї ситуації,ТІЛЬКИ РЕАЛЬНО ДІЮЧЕ, не потрібно такі заяви,як наприклад**ЙТИ В БІЙ**,БО ВОНО КОНЕЧНО,з-за океану можно і таке запропонувати,заготувати попкорну і спостерігати як гинуть сини України,а реально діюче і щоб не в наклад.!!!!
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05.01.2022 21:10 Відповісти
Активную оборону,статус оккупированной территории со всеми вытекающими - никаких социальных и других выплат и пряников - вся ответственность за население лежит на оккупантах,поставка энергоносителей и воды только по предоплате,жесткий режим пропуска на линии разграничения, никакой торговли и транзита услуг,товаров,капиталов,жесткий визовый режим с россией - это для начала...стоять с плакатами "путин введи войска!" их не заставляли - это их выбор - пусть наедятся от пуза "русского мира"
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05.01.2022 21:38 Відповісти
Ну як варіант--ДА,але ж ми в такому положенні майже весь час(-14-15 роки) і будуть через день смерті,і будуть повсякчас--**навчання** біля кордону. Ось я іноді,начитавшись **вумних**коментарів,думаю,а міг Порох поступити в тій ситуації по-іншому,ну хоча-б собі ми можемо признатись,що на той час ,озброєння в армії були-- РОГАТКА і САПЕРНА лопатка,ну це підтвердить будь хто з вояків тих часів,а ще замість берців---в*єтнамки!! Мені розповідали,що танк закопували в землю і був він як ДЗОТ,бо нічого не працювало в нім,навіть башня не поверталась і з цим потрібно було щось робити і слава Богу,що карлик не попер далі,а тепер і радий,але розуміє,що ВСУ вже не ті,що в 14-у.
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05.01.2022 22:57 Відповісти
заморозить конфликт, тянуть, втягивать в переговоры новые страны.. кабаеву не долго осталось, после его ухода, в рашке засрашке - будет не до Украины..
В Украине есть атомные станции и тд, пожар в Украине - это пожар по всей Европе, надо, чтобы голобородько не поддавался уговорам предателей..
если ордло впихнуть а Украину, война из локальной - будет по всей стране, этого кабаев и добивается..
тянуть время, конфликт заморозить..
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05.01.2022 22:20 Відповісти
ВаЗЕлин пообещал выполнения минска пуйлу еще на саммите в Париже - украинская сторона (именно ЗЕ) тогда взяла обязательства имплементировать формулу штангенциркуля в законодательство,продлевать особый статус...То есть реально капитулировать как бы это не пытались назвать. Теперь будем иметь особый (законодательно!) бамбас и целых два амнистированных армейских корпуса которые будут именоваться народной милицией,будет там свой особый народный суд да и все остальное особое,********* выступит посредником в урегулировании "внутриукраинского" конфликта,а не его стороной со всей мерой ответственности...за это все заплатит прямо и косвенно народ Украины. "Мудрый нарит" вы сделали это вместе!
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05.01.2022 21:28 Відповісти
минская капитуляция в 2014, это разве не дело рук предателя и казнокрада вальцмана.. он начал танцевать под дудку кабаева, голобородько продолжило..
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05.01.2022 22:23 Відповісти
Россияне и американцы, кстати, сразу сообщили, что Путин дедушке Джо Байдену втюхал формулу Штайнмаера, а он будет втюхивать ее Зеле. Но у нас традиционно как-то стесняются сообщить.
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05.01.2022 21:36 Відповісти
ссылку покажи))лента.сру?
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05.01.2022 21:44 Відповісти
А зачем? Типа какие ваши доказательства? Это, к примеру, сразу сказал в своем видео американец Юрий Швец. Про Штайнмаера. И не вижу никаких предпосылок не верить. У Украины нет никакой своей позиции, и нас никто не спрашивает.
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05.01.2022 21:50 Відповісти
Ссылку на новость,а не то,что там сказал какой то баран Швец,в инете много развелось подобной швали-экспердов.
Ты бы еще сказал,что на рынке от бабушек услышал.
Феерический долбодятел
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05.01.2022 21:53 Відповісти
Звертайтесь ПИСЬМОВО до свого народного депутата з вимогою голосувати проти.
Можна навіть з погрозами.
П.С.
якщо страшно - пишіть електронною поштою
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05.01.2022 22:14 Відповісти
всі контакти - на сайті верховної ради
можна ще подзвонити, і передати свої побажання особисто секретарші. щоб вона потім заспокійливе пила
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05.01.2022 22:16 Відповісти
Так называемые наши западные партнеры принуждают Украину к капитуляции перед путиным, к фактической ликвидации Украины (Минские соглашения, формула штайнмайера, переговоры с марионетками кремля, особый статус Донбасса). На Западе, включая США, политики, -исключительно трусливые и ничтожные "чемберлены", все помнят, чем закончился "мир", который он подписал с Гитлером, и который он с пафосом и торжественно провозгласил по прилету в Великобританию. В этот раз будет так же. Сотрясение воздуха: "всякого рода призывы", "озабоченность", "обещания невиданных "санкций", переговоры и капитуляция, не остановит путина, как в своё время они не остановили Гитлера, хочу всех успокоить: роSSийско-украинская война уже идет и путин начнет новое полномасштабное наступление на Украину, несмотря на то, что сейчас говорят недалекие "украинские" чиновники. Но, если Украина выберет путь не чемберлена, а Черчеля, то она победит! Только сопротивление, только сила и мощь, без малейших уступок, "не пяди земли врагу", остановят сошедшего с ума питерского гопника и его людоедскую армию!
Но этого не случится, если над Украиной продолжит властвовать ермак_Козырь_Михайлов_Лолита, его задача разрушить Украину и привести украинцев в московское рабство.
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06.01.2022 04:58 Відповісти
Байден повідомив найвеличнішому, що він запобіг агресії Росії, і тепер черга найвеличнішого виконати свою частину договору - імплементувати формулу Штайнмайєра. Зараз вам почнуть розповідати, що альтернатива мінським угодам лише війна і треба поступитися малим, а потім найпідступніший проведе референдум, де буде одне питання: ви за мир чи за війну?
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06.01.2022 07:17 Відповісти
Хай виконує той, хто їх писав та схвалював!
Саме це має бути основою підозри про держзраду!
Чи він умив руки? Вирішив пересидіти в безпечному місці?
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06.01.2022 09:08 Відповісти
 
 