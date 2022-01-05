Клініка "Оптимал" проводитиме безкоштовне протезування для учасників бойових дій на сході України
Вінницька офтальмологічна клініка "Оптимал" оголошує про благодійну ініціативу щодо безкоштовного протезування для учасників бойових дій на сході України.
Як інформує Цензор.НЕТ, звернення директора клініки Сергія Малачкова оприлюднив Герой України Євген Межевікін.
Учасники АТО/ООС які втратили око, мають можливість безкоштовно отримати очний протез.
Щоб дізнатися деталі, просять зателефонувати за номером телефону 0 800 33 15 40, адміністратор проконсультує вас щодо протезування. Дзвінки безкоштовні.
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