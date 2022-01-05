УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10894 відвідувача онлайн
Новини
2 072 7
благодійність (557) ветерани (1032) УБД (129)

Клініка "Оптимал" проводитиме безкоштовне протезування для учасників бойових дій на сході України

Клініка

Вінницька офтальмологічна клініка "Оптимал" оголошує про благодійну ініціативу щодо безкоштовного протезування для учасників бойових дій на сході України.

Як інформує Цензор.НЕТ, звернення директора клініки Сергія Малачкова оприлюднив Герой України Євген Межевікін.

Читайте також: "Матір не обирають і країну. Україна - моя мати, яку я люблю", - переселенець, ветеран війни з Росією Михайло Жилін в проекті "Різні шляхи, спільна доля". ВIДЕО

Учасники АТО/ООС які втратили око, мають можливість безкоштовно отримати очний протез.

Щоб дізнатися деталі, просять зателефонувати за номером телефону 0 800 33 15 40, адміністратор проконсультує вас щодо протезування. Дзвінки безкоштовні.

Читайте також: Ветеран війни з Росією Володимир Мінко та його дружина започаткували власний бізнес і стали успішними сироварами. ФОТО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вот куда надо деньгами помогать а не 9 лярдов на макулатуру. Была бы возможность перевел бы свою тысячу на помощь раненным. В Киевском госпитале полно нуждающихся, слезы текут как посмотришь, хотелось бы помочь тем кто действительно заслужил.
показати весь коментар
05.01.2022 19:31 Відповісти
Отличная идея ,я то же если бы можно было , точно так же поступил бы.
показати весь коментар
05.01.2022 19:43 Відповісти
не знаете як допомогти? - мене нещодавно в гугел заслали...
мабуть і Вам туда дорога...
показати весь коментар
05.01.2022 19:46 Відповісти
Та все просто- купи на 1000 грн ковідних ліки для шпиталю (телефон на сайті госпіталю,) або через волонтерів,ту ж Юсупову, вона опікується Київським шриталем. Погугли,а не плач.
показати весь коментар
05.01.2022 20:08 Відповісти
Лекарства положено тем кому за 60. Зе-лупа все предусмотрел. Ни раненным ни армии не поможешь. Только барыгам продающим китайскую и кацапскую макулатуру
показати весь коментар
05.01.2022 20:26 Відповісти
Велика подяка співробітникам Кліники! -Чудовий приклад.Може є і інші патріоти серед приватних клинік?
показати весь коментар
05.01.2022 20:58 Відповісти
молодці
показати весь коментар
05.01.2022 23:44 Відповісти
 
 