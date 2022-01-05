"Північний потік-2" навряд чи запрацює, якщо РФ вторгнеться в Україну - Блінкен після переговорів з головою МЗС Німеччини Бербок

Важко уявити, що газопровід "Північний потік-2" запрацює, якщо Росія нападе на Україну

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав він журналістам у Вашингтоні за підсумками переговорів з головою МЗС ФРН Анналеною Бербок.

Читайте також: Блінкен обговорив з ОАЕ ескалацію з боку Росії на кордонах України

"Важко уявити, що газ піде цим трубопроводом у разі російської агресії".

За словами Блінкена, таким чином, цей газопровід є важелем тиску на Росію.

Блінкен наголосив, що "Північний потік-2" став однією з тем, які вони обговорили.

Читайте також: Блінкен обговорив ситуацію на кордоні України з "Бухарестською дев'яткою"