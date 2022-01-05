"Північний потік-2" навряд чи запрацює, якщо РФ вторгнеться в Україну - Блінкен після переговорів з головою МЗС Німеччини Бербок
Важко уявити, що газопровід "Північний потік-2" запрацює, якщо Росія нападе на Україну
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав він журналістам у Вашингтоні за підсумками переговорів з головою МЗС ФРН Анналеною Бербок.
"Важко уявити, що газ піде цим трубопроводом у разі російської агресії".
За словами Блінкена, таким чином, цей газопровід є важелем тиску на Росію.
Блінкен наголосив, що "Північний потік-2" став однією з тем, які вони обговорили.
Топ коментарі
+12 Turambar
показати весь коментар05.01.2022 20:46
+8 NonCFist
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+5 S. Fogger
показати весь коментар05.01.2022 21:20
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Будь ласка, зачекайте...
А в 2014-му що не вторгнення було, тупі уйобки? Може вже після того пуйла треба було виїбати і висушити, а ви йому газопровід за "гарну поведінку відкриваєте"??!!
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Відповідь путіна Блинкенові, що корчить дурня: ...а росії NS-2 вже буде непотрібний. Бо він будувався для того, щоб задушити Україну. Тепер ми окупували Україну. So what? ...
це означає що є сумніви що пп2 може не запрацювати.
і що є сумніви що він запрацює.
то є ні про що,
ні вашим ні нашим.
ви хороші дипломати, панове.
Эта гадость даже не говорит "исключено"!
Оно говорит "вряд ли заработает"...
байда вообще не должен встречаться и говорить с пуйлом - с ним не о чем говорить