Під час заворушень 8 правоохоронців загинули, 317 поранені, - МВС Казахстану

У Казахстані під час протестів загинуло восьмеро співробітників правоохоронних органів. 317 співробітників поліції та військовослужбовців Нацгвардії дістали поранення.

Про це повідомили у міністерство внутрішніх справ країни, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"У низці регіонів країни продовжилися заворушення, вандалізм, організовані провокаторами і хуліганами. Атака відбувалася із застосуванням каменів, арматури, бит, запальної суміші. Було скоєно напади на низку об'єктів держуправління, життєзабезпечення, торгівлі, громадського харчування і банківських послуг, а також протипожежної служби і майно звичайних громадян", – зазначили у МВС Казахстана.



За даними силовиків, постраждали також медики і цивільне населення.

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