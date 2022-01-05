Під час заворушень 8 правоохоронців загинули, 317 поранені, - МВС Казахстану
У Казахстані під час протестів загинуло восьмеро співробітників правоохоронних органів. 317 співробітників поліції та військовослужбовців Нацгвардії дістали поранення.
Про це повідомили у міністерство внутрішніх справ країни, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
"У низці регіонів країни продовжилися заворушення, вандалізм, організовані провокаторами і хуліганами. Атака відбувалася із застосуванням каменів, арматури, бит, запальної суміші. Було скоєно напади на низку об'єктів держуправління, життєзабезпечення, торгівлі, громадського харчування і банківських послуг, а також протипожежної служби і майно звичайних громадян", – зазначили у МВС Казахстана.
За даними силовиків, постраждали також медики і цивільне населення.
Будь ласка, зачекайте...
С Новым Счастьем!
@lilygrutcher
Amidst rumors of Russian intervention, Kazakh rebels are reportedly arming themselves with guns and RPG's.
На фоне слухов о вмешательстве России казахстанские повстанцы, как сообщается, вооружаются огнестрельным оружием и гранатометами.
АУ, редактор
ви про Макрона чи Меркель?
рашке вроде и на руку-но расходы будут непомерные
наступний шаг - кац бомбардіровкі Казахстана.
каци натаскались в серіі по шпіталям...