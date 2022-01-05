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заворушення (106) Казахстан (854) жертви (1707)

Під час заворушень 8 правоохоронців загинули, 317 поранені, - МВС Казахстану

Під час заворушень 8 правоохоронців загинули, 317 поранені, - МВС Казахстану

У Казахстані під час протестів загинуло восьмеро співробітників правоохоронних органів. 317 співробітників поліції та військовослужбовців Нацгвардії дістали поранення.

Про це повідомили у міністерство внутрішніх справ країни, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"У низці регіонів країни продовжилися заворушення, вандалізм, організовані провокаторами і хуліганами. Атака відбувалася із застосуванням каменів, арматури, бит, запальної суміші. Було скоєно напади на низку об'єктів держуправління, життєзабезпечення, торгівлі, громадського харчування і банківських послуг, а також протипожежної служби і майно звичайних громадян", – зазначили у МВС Казахстана.

За даними силовиків, постраждали також медики і цивільне населення.

Також читайте: На всій території Казахстану впроваджено режим надзвичайного стану

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Топ коментарі
+38
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05.01.2022 21:51
+24
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05.01.2022 21:51
+20
Fuat


@lilygrutcher



Amidst rumors of Russian intervention, Kazakh rebels are reportedly arming themselves with guns and RPG's.


На фоне слухов о вмешательстве России казахстанские повстанцы, как сообщается, вооружаются огнестрельным оружием и гранатометами.
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05.01.2022 21:57
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На сторону народу або у землю!
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05.01.2022 21:50 Відповісти
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05.01.2022 21:51 Відповісти
в ташкенте сел .с выключеными транспондерами
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05.01.2022 22:09 Відповісти
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05.01.2022 21:51 Відповісти
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05.01.2022 21:51 Відповісти
И наски тожа.
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05.01.2022 21:57 Відповісти
Если тему якобы международных банд разыграют в Казахстане, а похоже уже понеслось это вбрасывание---война на носу! И большая.
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05.01.2022 21:54 Відповісти
Когда банки закрыты, но под рукой имеется снегоуборочная техника.
С Новым Счастьем!

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05.01.2022 21:55 Відповісти
Ростов - город смелосдриснувшіх!
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05.01.2022 21:55 Відповісти
Ростов - это хаарашо. Но по- большому счету каазлабад - пороховая бочка для смеловздрыстувших.
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05.01.2022 22:06 Відповісти
н
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05.01.2022 22:42 Відповісти
Бюрократический класс, наемный государственный менеджмент, уличенный в узурпации власти поголовно увольняется, при вооруженном сопротивлении этому увольнению истребляется.
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05.01.2022 21:56 Відповісти
Fuat


@lilygrutcher



Amidst rumors of Russian intervention, Kazakh rebels are reportedly arming themselves with guns and RPG's.


На фоне слухов о вмешательстве России казахстанские повстанцы, как сообщается, вооружаются огнестрельным оружием и гранатометами.
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05.01.2022 21:57 Відповісти
Вооружается...Да смотрите стримы из Алматы - там развернулись серьезные бои между армейскими подразделениями и восставшими, которые имеют оружие и пытаются удержать аэропорт!
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05.01.2022 22:31 Відповісти
кров проллялася - возврату не буде....
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05.01.2022 21:57 Відповісти
Это же сколько цивильных замочили менты, шо их начали гасить?
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05.01.2022 22:03 Відповісти
Это Казахи, там все по-другому. Они не стали бы ждать, пока их начнут убивать, они рвут в клочья сразу.
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05.01.2022 22:07 Відповісти
множте на 5 як мінімум...
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05.01.2022 22:07 Відповісти
мало, надо было все это ментовское быдло в расход!
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05.01.2022 21:59 Відповісти
Хай бог помога казахам!
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05.01.2022 22:00 Відповісти
і не помогає москалям
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05.01.2022 22:10 Відповісти
Молодцы казахи ,раз-два и в дамки ,это тебе не белорусы с шариками ,другое дело ,кто перехватит власть ,то что это будет жульё сомнений нет ,но вот какой вектор выберут эти жулики тут вопрос другой.
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05.01.2022 22:04 Відповісти
Типун вам на изыг, молите бога шобы подмуйловница оглы тихановская туда не чухнула.
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05.01.2022 22:08 Відповісти
Чесслово на мужика гермафродитного смахивает
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05.01.2022 22:10 Відповісти
Сциклива бєлаРусня
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05.01.2022 22:11 Відповісти
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06.01.2022 04:11 Відповісти
узнаешь ?
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06.01.2022 04:12 Відповісти
Смотрите стримы и последнюю инфу - в Алматы идут самые настоящие бои между армией и завладевшими боевым оружием повстанцами! Прошла инфа, что власти московии уже оперативно перебрасывают в Казахстан порядка 10 тысяч ЧВК в основном "вагнеровцев"! Там все висит на волоске, и если завтра с рассветом народ массово не поддержит восставших - протест будет самым жестоким образом подавлен!
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05.01.2022 22:37 Відповісти
Вообще МВС КАЗАХСТАНА пытается представить народ как бандитов , Гордон проторил , а Цензор следом
АУ, редактор
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05.01.2022 22:08 Відповісти
Кондом повторил?
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05.01.2022 22:09 Відповісти
Ну, да . Это авторедактор прокацапский
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05.01.2022 22:11 Відповісти
ДЫк, он шо-та недоперечитал, бо уже целый день по новостям трындят, еще со вчерашнего дня, шо не МВД а президент окрестил народ бандитами и сказал, шо по просьбе трудящихся(защитить их и ихние семьи будет действовать жестко). Да-а... ща пыня себе места не находит , вместе с челядью, вместо нормально праздновать Рождество - поди в неврастена перевоплотился, палата номер шесть зачекалася.
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05.01.2022 22:18 Відповісти
А китайцы руки потирают
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05.01.2022 22:19 Відповісти
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05.01.2022 22:13 Відповісти
А эта подлинная
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05.01.2022 22:17 Відповісти
Кондом штопаный, дурбыцал рассказывал , шо он до конца любил членограя, пока тот не стал о него членограить.
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05.01.2022 22:14 Відповісти
🤣🤣🤣ви у гуморі
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05.01.2022 22:18 Відповісти
Цэ каандом - юморной, бо кто его тянул за изыГ правду-матку вываливать на всеобщее обозрение на 24-ом канале. Тупень умняк как всегда корчил, мол у него - все на контроле, ай-да поц выбритый пеод ноль и на 18:30. https://youtu.be/ltlmffH995E Даже не на 19:40.
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05.01.2022 22:37 Відповісти
Интересно, а кого на "хор запустили" ?
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05.01.2022 22:19 Відповісти
Шашлык свиной ? 😀😀😀
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05.01.2022 22:20 Відповісти
Кошерний😁
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05.01.2022 22:28 Відповісти
😀
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05.01.2022 22:30 Відповісти
кошерный кашруд
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05.01.2022 22:40 Відповісти
со ссылкой на гордон. понятно, спасибо.
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05.01.2022 22:10 Відповісти
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05.01.2022 22:15 Відповісти
Вот когда кондом рассказывал на 24-ом, как он любил- любил, и еще бы любил зебила тупого, не положи членограй на него глупость; да еще на лужайке перед мосийчучкой , во время большого интервью, кондом показал себя тупой пустышкой...меня улыбнуло , шо он сознался , шо злопамятный и шо зебилам там разным еще аукнется... Говорит-говорит, шо он любил-любил тупня, но ошибся в своей любви, затем аппелирует к своему безошибочному опыту общения с политиками. Кондом - пустышка звичайна, даже больше, чем можно было себе представить. Вот интересно бы было послушать бухого кондома, шобы раскрыл свою никчемность на все 100500.
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05.01.2022 22:30 Відповісти
Вот и я возмутилась
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05.01.2022 22:16 Відповісти
Есть еще Ердоган.
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05.01.2022 22:14 Відповісти
Cултан Эрдоган по сути такой же авторитарный правитель и в своё время протесты против него менты подавляли не менее жёстко .Примечательно ,что против Эрдогана выступала даже армия .Так ,что кого он поддержит я думаю и так ясно притом ,что с Путиным у него вроде неплохие личные отношения ведь раша во время протестов и восстания военных против Эрдогана помогала ему
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05.01.2022 22:56 Відповісти
поддєржка Євросоюза..

ви про Макрона чи Меркель?
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05.01.2022 22:29 Відповісти
похоже просто борьба кланов...сдвинули назарбая,но очень уж рукожопо и громко.теперь у власти северные пророссийские кланы токаева.
рашке вроде и на руку-но расходы будут непомерные
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05.01.2022 22:13 Відповісти
хотя истинные кланы -лидеры народятся только в уличной борьбе,протестующие сами назначат.
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05.01.2022 22:15 Відповісти
Панове, как Вы думаете, где в данный момэнт находится руснявая мразота шевченко(какбэ бывший слуга народа) и шо за видосики оно там записывает?
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05.01.2022 22:14 Відповісти
именно...как раз там.
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05.01.2022 22:16 Відповісти
Скоро почнеться операція по захисту руцЬКОгАВАРящего казахського народу. І захист південного Уралу від американських ядерних ракет. Але .... дивно, що Скабєева ще не побачила "розп'ятих хлопчиків" на лютому морозі північних міст Казахстану. Це вже політична близорукість або ... українські бандерівці засліпили русофашистів.
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05.01.2022 22:14 Відповісти
Началась зачистка Алматы.

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05.01.2022 22:16 Відповісти
Чувак,ты реально тролль,сутками твое рыло в каждой новости🤣🤣🤣
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05.01.2022 22:27 Відповісти
Ну и что здесь чистят? Зубы?
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05.01.2022 22:31 Відповісти
Зубы - за счастье будет.
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05.01.2022 22:34 Відповісти
все ждали войну в Украине а получился Казахстан ..за 3 дня дня и никто этого не смог угадать
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05.01.2022 22:18 Відповісти
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05.01.2022 22:20 Відповісти
Менты брешут как дышат. Беглый министр МВД Захарченко тоже рассказывал, что силовиков убивали сотнями, а по протестующими стреляли и избивали не менты
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05.01.2022 22:23 Відповісти
У них начался майдан, когда цену на сжиженный газ подняли в 2 раза (на наши деньги) до 7,53 грн/литр. У нас 19 грн/литр и никто на майдан не выходит.
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05.01.2022 22:23 Відповісти
Ну и что бы это значило?
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05.01.2022 22:29 Відповісти
что реальные доходы в Украине в разы выше, чем были в Казахстане
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05.01.2022 22:32 Відповісти
40 відсотків бюджету -нафтодоларм..Могли зробити і безкоштовно...Але клан Назарбаєва вирішив підзаробити..
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05.01.2022 22:32 Відповісти
Ага. Что-то подобное уже было. И "беркут" сжигали...И пора Крым отжать по этому поводу.🤔
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05.01.2022 22:28 Відповісти
Чечня-3..
наступний шаг - кац бомбардіровкі Казахстана.
каци натаскались в серіі по шпіталям...
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05.01.2022 23:05 Відповісти
 
 