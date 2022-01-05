Заяви РФ про причетність США до протестів у Казахстані - частина стандартної російської методички з дезінформації, - Білий дім
Прессекретарка Білого дому Джен Псакі назвала стандартною російською дезінформацією заяви РФ про причетність США до протестів у Казахстані.
Про це Псакі заявила під час брифінгу 5 січня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.
"Ми чули низку божевільних російських заяв, що за цим стоять США. Я скористаюся можливістю, щоб наголосити, що вони абсолютно хибні і є частиною стандартної російської інструкції з дезінформації. Ми бачили чимало такого в останні роки", - сказала вона.
Представниця Білого дому наголосила, що США закликають владу в Казахстані виявляти стриманість, а протестувальників - висловлювати свої вимоги мирно.
Топ коментарі
+39 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар05.01.2022 22:19
+23 Михаил Батькович 2510fbed
показати весь коментар05.01.2022 22:18
+13 olele
показати весь коментар05.01.2022 22:21
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Будь ласка, зачекайте...
До речи, Казахстан відмовився від своєї ядерної зброї, як і Україна і Беларусь.
А ми бачили у неділю заяву п'яти держав ядерного клубу про недопущення Гонки озброєння та розповсюдження ядерної зброї.
Білому дому та Конгресу пора приймати міри та створювати Антіпутінську коаліцію. Реальну.
їх будуть різати навіть зелені...
"Один из членов ОДКБ - Киргизия - уже выразил готовность при необходимости оказать властям Казахстана «всемерную поддержку». В Бишкеке подчеркнули, что происходящие в республике «насилие, беззаконие и провокации, а также безответственные призывы к правонарушениям» не только не решат насущные проблемы жителей этой страны, но и ухудшат положение простого населения." (С)
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Казахстан от Кустаная до Усть-Каменогорска-" временно"
Потом " референдум" и часть Казахстана станет --российской.
Выдадут паспорта и будут " защищать" пророссийское население.
А так їх запрошує лігитимний Президент, який до речи вже звільнив Назарбаєва, та Кабмін.
Кажуть про мінімум 300 поранених.
Показують велику кількість озброєних сіловиків.
как "они там все имбанулись".
Про кількість жертв серед повстанців даних немає.
Мобільний зв'язок вимикнут. Інтернет вимикнут.
Бажаю успіху народу Казахстану.