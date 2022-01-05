Казахські силовики проводять зачистку Алмати із застосуванням зброї на ураження, - Бутусов. ФОТО
Президент Казахстану Токаєв оголосив "антитерористичну операцію" в Алмати. Підрозділи казахських силовиків проводять зачистку із застосуванням зброї на ураження.
Про це у фейсбуці повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Президент Токаєв оголосив "антитерористичну операцію" в Алмати. Влада кинула силовиків у нічну атаку на найбільше місто Казахстану. Судячи з відео та фото, підрозділи казахських силовиків проводять зачистку із застосуванням зброї на ураження. Багато відео фіксують стрілянину чергами з автоматичної зброї в місті", - написав журналіст.
Бутусов зазаначає, що з'явилася інформація про більш як десятки вбитих протестувальників.
"За офіційними даними, вогнем у відповідь, за день убито 8 силовиків. Повідомляється, що двох казахських силовиків убито під час проведення "антитерористичної операції" в аеропорту Алмати", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
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17.8K viewsDen, edited https://t.me/kazansky2017/1626 Jan 5 at 22:38
то же что было на Майдане
Это Украина может покупать топливные вставки для АЭС у Вестингауз, а РФ нет!
На западе Казахстана большие месторождения нефти и газа, которыми владеет клан Назарбаева. Кроме того, именно через эти районы проходит газопровод из Туркменистана, через Узбекистан, через Казахстан и на РФ. А вот собственно те объемы газа, что РФ закупает в Туркменистане, это почти те же объемы, что Газпром продает в ЕС...!!!
В Казахстане много инвесторов из США, из Саудовской Аравии, Турции, Китая...
Не забываем, что как раз на базе союза РФ с Назарбаевым Путин восстанавливает СССР-2. Это Беларусь присоединилась позднее...
Самые массовые беспорядки в Алма-Аты - крупнейшем городе страны, в котором много безработной молодёжи, которая как раз и начала громить всё подряд. В городе уже разграблены все магазины продажи огнестрельного оружия и оно на руках...
Всё будет решаться в ближайшие дни.