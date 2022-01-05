УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4680 відвідувачів онлайн
Новини
23 103 45
Казахстан (854) росія (63568) фондовий ринок (292) Токаєв (85)

Ринок російських акцій впав після звернення президента Казахстану Токаєва по допомогу до ОДКБ

Ринок російських акцій впав після звернення президента Казахстану Токаєва по допомогу до ОДКБ

Ринок акцій у РФ впав під впливом інформації про ситуацію в Казахстані.

За підсумками основних торгів, ціни більшості "блакитних фішок" на Московській біржі впали в межах 3,9%, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Акції найбільших російських кампаній відреагували на звернення Токаєва за допомогою до ОДКБ зниженням: "Газпром" втратив 4,18% вартості акції, Сбербанк - 4,4%, "Яндекс" - 3,57%, "Роснефть" - 3,75%, ВТБ – 3,97%", - повідомило видання Коммерсант.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президент Казахстану Токаєв звернувся до глав держав ОДКБ по допомогу

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+44
До чого тут Ощадбанк? Виправляйте на Сбербанк
показати весь коментар
05.01.2022 23:15
+42
показати весь коментар
05.01.2022 23:17
+27
показати весь коментар
05.01.2022 23:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
До чого тут Ощадбанк? Виправляйте на Сбербанк
показати весь коментар
05.01.2022 23:15 Відповісти
я аж испугался)
показати весь коментар
05.01.2022 23:43 Відповісти
зате ціни на нафту і на газ виростуть, якщо росія буде у війні.

росіянам це вигідно.
показати весь коментар
05.01.2022 23:16 Відповісти
Россия не сумела увеличить объем добычи нефти в декабре, несмотря на щедрую квоту, полученную на предыдущем заседании ОПЕК+. Аналитики считают, что страна исчерпала свой потенциал
показати весь коментар
05.01.2022 23:27 Відповісти
да они скоро начнут ее импортировать)
показати весь коментар
06.01.2022 01:33 Відповісти
Более того Блинкин летал как фанера через Атлантику 3 раза на переговоры ОАЭ - на что пресуха сказала что обговаривают поставки нефти....можно сделать предположение что хотят заткнуть дырку из-за освободившихся рынков(европы\америки?).....а кто этот игрок нефтяного рынка что в скорости может потерять свои квоты?....либо рашка либо страны средней азиии(или все вместе?)....В общем когда чиновники такого уровня начинают гореть в работе - это настораживает....
показати весь коментар
06.01.2022 05:09 Відповісти
РФ, це не Саудовська Аравія, яка може перекривати свердловини, як ми з вами перекриваємо воду у крані.
А родовища дійсно майже вичерпали доступні зараз запаси.
показати весь коментар
06.01.2022 11:50 Відповісти
Байден закрив сланцевий добуток, який був активен при Трампі.
Путін підняв ціну на газ в ЄС.
Байден дозволив добувати сланцевий газ і вже 15 газовозів прибули до ЄЕ, тому ціна на газ там впала вдвічі.

По факту РФ по такій високій ціні газ зараз не продає, бо в неї довгострокови контракти з фіксованою ціною. РФ не закачала газ ні у наши, ні у куплені у Меркель газосховища, а на РФ зараз зима і вони невзмозі збільшити добичу газа і його продаж.

Таким чином дурість Путіна дає можливость заробити на дорогому газу США, змінила позицію Байдена по сланцевому газу, зменьшила відсоток кацапського газу на ринке ЄС
показати весь коментар
06.01.2022 11:48 Відповісти
показати весь коментар
05.01.2022 23:17 Відповісти
спитав Пєтров у Баширова
показати весь коментар
05.01.2022 23:19 Відповісти
показати весь коментар
05.01.2022 23:22 Відповісти
Він і в 14-му падав... А пройшло 8 років - і війна йде, півн. потік добудовано, газ по 2000 баксів...
показати весь коментар
05.01.2022 23:17 Відповісти
И ГасПром з трильона долярів на гівно зійшов... 😂
показати весь коментар
06.01.2022 01:59 Відповісти
а кто виноват... им сами же и виновны вы верите в Казахстан на голом месте.... они просто понимают что Орать про закордон абстрактно можно...без конкретики..так можно вйти на саму Россию... но сами ведь понимают -что США, Европа и Украина вообще никак и нигде к Казахстану... а бросить перчатку в лицо Турции слабо как то....и можно из Крыма улететь за полчаса.. Китаю так это за полдня половину страны утерять... также ссыкотно...А закордон это гебня фсб Рашки тут и к гадалке не ходи.... я помню переодические типа идиотские выбросы от Госдумы или Совета Федерации что север Казахстана мы Россия подарили Казахстану он вообще то российский и там русские типа живут... а началось все на севере и резко сплыло на крайнем Юге- Алмата...
показати весь коментар
06.01.2022 11:13 Відповісти
У вас нефть упала ?
как в Ощадбанке ,перед развалом ..
показати весь коментар
05.01.2022 23:18 Відповісти
"...вартості акції, Ощадбанк - 4,4%, Джерело:
Цензор, Ощадбанк немає на рахє, є Сбербанк. Ви не бідна організація: придбайте нормальну програму інтелектуального машинного перекладу, або найміть кількох успішних студентів з філфаку
показати весь коментар
05.01.2022 23:19 Відповісти
Ты понимаешь, что просишь мега-гига журналиста, поделится баблом, заработанным на хайпе, с двумя успешными студентами? Самому не смешно?
показати весь коментар
05.01.2022 23:31 Відповісти
Так им уже подсказывали что ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ НЕ ПЕРЕВОДЯТСЯ.
показати весь коментар
05.01.2022 23:34 Відповісти
Ощадбанк 4.4
показати весь коментар
05.01.2022 23:20 Відповісти
Не нойте здесь бл. Не долг тот час когда при гамне зелёном Ощадбанк станет Сбербанком. Уберите эти линии разграничения в своих головах ослячие писюнисты рояльные.
показати весь коментар
05.01.2022 23:26 Відповісти
Хоп хэй лала Лэй, доллар 76 рублей!
показати весь коментар
05.01.2022 23:26 Відповісти
и ето ещё они поутру не проснулись. после ночи кровавых парашных ножей в казахстане.
показати весь коментар
05.01.2022 23:34 Відповісти
увы, но гривна тоже пойдет вверх.
показати весь коментар
05.01.2022 23:37 Відповісти
Чому? Ми вже кілька років не прив'язані до ******.
показати весь коментар
06.01.2022 01:28 Відповісти
лол и никогда не были - что вы несёте? - гривна пойдёт вверх потому что всё равно большая доля торговли у нас с ними...это удорожание Экспорта и импорта....но так как часть эта с 2014 года сильно урезана - то и колебания будут меньшими чем раньше...+ инфляция + новые налоги + ФОПы будут компенсировать покупки аппаратов за счёт клиентов....+подоражание Воды и электричества с 1 января....будет жостка....

Спасибо Зелёные - накерувалысь....а это ещё в 2024 надо гасить Гривневые облигации которые Гончаренко на выпускал по огромным процентам....ох будет как...
показати весь коментар
06.01.2022 05:17 Відповісти
Сп2 всеравно продолжат.
показати весь коментар
05.01.2022 23:27 Відповісти
ну і нехай шурує в пекло нахір!
показати весь коментар
05.01.2022 23:30 Відповісти









Globusnews


@globusnewsorg

·
https://twitter.com/globusnewsorg/status/1478840773546491910 2 мин



МОЛНИЯ: Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответсвии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности в экстренном порядкепринял решение направить т.н. "миротворческие силы" ОДКБ в Республику Казахстан с целью стабилизации обстановки в этой стране, заявил Никол Пашинян.
показати весь коментар
05.01.2022 23:31 Відповісти
І що ари в казахстан поїдуть ? А як Карабах, Алієв нападе
показати весь коментар
05.01.2022 23:40 Відповісти
На росію вся надія
Але Росія обдурить та зрадить - Пашинян збожеволів після Карабаху

показати весь коментар
05.01.2022 23:47 Відповісти
показати весь коментар
05.01.2022 23:37 Відповісти
Фашистська Росія несе втрати . Шикарно .
показати весь коментар
05.01.2022 23:41 Відповісти
"Акції найбільших російських кампаній відреагували на звернення Токаєва за допомогою до ОДКБ зниженням: "......Газпром" втратив 4,18% вартості акції, Ощадбанк - 4,4%, ......."

Я трошки вибачаюсь...! але... Шозанафуй ОЩАДБАНК НАРАСЄЄ, ДОРОГА РЕДАКЦІЯ??!!!

В вас там залівная риба розтанула і ви ухи переїли??!
показати весь коментар
05.01.2022 23:46 Відповісти
"ОЩАДБАНК"???!!!

БУТУСОВ, зараза, або редактора новини нам на наочне поріцаніє і звільнення, або і ти з ним пішов нахій!

Не вірю я в випадкові ТАКІ помилки на ТАКОМУ ресурсі!
показати весь коментар
05.01.2022 23:49 Відповісти
скрытая антиреклама Ощадбанка
показати весь коментар
06.01.2022 00:13 Відповісти
Скрытая реклама СберБанка....
показати весь коментар
06.01.2022 05:20 Відповісти
Цей Токаєв як наш януковощ, теж у путлера допомоги попросив, падлюка!!! Скрізь куди приходить Росія- там тільки кров, занепад, повне лайно. Казахстан, захищайся від Росії.
показати весь коментар
05.01.2022 23:56 Відповісти
Скоро пуйлу будет не до Украины
показати весь коментар
06.01.2022 00:56 Відповісти
"Акції найбільших російських кАмпаній відреагували на звернення Токаєва"

На Сбербанк исправили, но...

Кампанія, -ї, ор. -єю. Військовий похід, війна; суспільно-політичні або громадські заходи: виборча кампанія, посівна кампанія, розпочати кампанію.
показати весь коментар
06.01.2022 01:08 Відповісти
На украинском рынке акций не сказываются никакие события в мире, потому что этого рынка просто нет.
показати весь коментар
06.01.2022 02:33 Відповісти
показати весь коментар
06.01.2022 02:37 Відповісти
Теперь мы вместе, брат!
показати весь коментар
06.01.2022 02:58 Відповісти
витёк другана во флигеле поселит, вдвоём им будет веселей
показати весь коментар
06.01.2022 10:29 Відповісти
Путин введет войска - задушат РФ, не введет - потеряют Казахстан. Цугцванг. Но выход есть и даже победный - это вернуть Украине ее территории и тогда РФ примут в состав Запада для усиления против Китая. РФ не может думать здесь и сейчас, а работает по долгосрочной идиотской политики. России предлагают победу - вступив в Запад, а РФ такая тупая, что все ровно хочет проиграть. Как они понять не могут, что у Запада вычислительные аналитические технологии такого уровня, что они с РФ играются, как с приматами. Все алгоритмы ходов известны за годы до событий. Им вариант дают правильный ибо он устраивает и Запад, а они все ровно хотят проиграть по полной.
показати весь коментар
06.01.2022 03:03 Відповісти
 
 