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Ліван (119) сертифікат (423) Таїланд (131) Тайвань (174) Чорногорія (201) Туніс (29) Уругвай (12) коронавірус (19920)

Ліван, Чорногорія, Тайвань, Уругвай, Туніс і Таїланд визнали українські COVID-сертифікати

Ліван, Чорногорія, Тайвань, Уругвай, Туніс і Таїланд визнали українські COVID-сертифікати

До складу Довірчої мережі е-здоров'я ЄС, члени якої взаємно визнають цифрові COVID-сертифікати, приєднались нові країни-учасниці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

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"Йдеться про такі країни, як Ліван, Чорногорія, Тайвань, Уругвай, Туніс та Таїланд. Таке рішення дозволить під час перетину кордону з цими країнами використовувати цифровий COVID-сертифікат, отриманий в Дії", - зазначається в повідомленні.

Як зауважується, це стосуватиметься тих громадян, які вакцинувалися від коронавірусної хвороби або нещодавно одужали.

"Вакциновані громадяни України матимуть можливість відвідувати більше країн без ПЛР-тестів та самоізоляції в країнах прибуття, якщо це дозволяє епідемічна ситуація", – пояснила заступниця міністра Марія Карчевич.

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Як нагадали в МОЗ, на сьогодні до складу Довірчої мережі е-здоров'я ЄС входить 60 країн світу. Серед них не лише найближчі до України європейські країни, як Польща, Австрія, Латвія та решта членів ЄС. А й країни з інших континентів, зокрема Сінгапур, Нова Зеландія та ОАЕ. Повний перелік країн-учасниць мережі можна знайти тут.
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Топ коментарі
+5
кто о чем, а вшивый о бане.. украинцам надо, как казахам выйти против упырей, которые устроили геноцид украинцев с принудительной шмурдизацией и со своими аусвайсами..
половина упырей не вакцинирована, включая шлюшко, кличко и тд..
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06.01.2022 00:16
+5
идите лесом со своими цифровыми сертификатами и со своим цифровым концлагерем..
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06.01.2022 04:21
+3
К настоящему времени большинство людей должно было понять, что сценарий «covid» был написан много лет назад, со строгой последовательностью псевдо «событий»: от «внезапного» появления какого-то странного нового «вируса» в Китае до телешоу с демонстрацией массовых захоронений, затем "локдаунов", ужасающего количество «случаев», массовых инъекций невинных граждан экспериментальными химикатами от Pfizer, ограничением (в конечном итоге: ликвидацией) гражданских прав всех тех, кто отказывается участвовать в этом «новом мировом порядке».
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06.01.2022 06:39
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ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ УКРАИНЦЫ ДОЛЖНЫ ВСЁ ВКЛАДЫВАТЬ В УКРАИНУ !!!
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06.01.2022 00:04 Відповісти
кто о чем, а вшивый о бане.. украинцам надо, как казахам выйти против упырей, которые устроили геноцид украинцев с принудительной шмурдизацией и со своими аусвайсами..
половина упырей не вакцинирована, включая шлюшко, кличко и тд..
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06.01.2022 00:16 Відповісти
Или лечи мозги упырь невакцинированный
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06.01.2022 06:43 Відповісти
шлюшко, перелогинься.. ты почему не уколотый до сих пор.. бздишь, что после первой дозы чуть коньки не откинул?
а народу навязывает этот шмурдяк?
где ты прятаться будешь от народа, когда афера ваша будет доказана..
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06.01.2022 11:46 Відповісти
Всё,наконец,завтра на выходные,в Уругвай.
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06.01.2022 00:23 Відповісти
Хороший выбор. Уругвай самая благополучная страна в Южной Америке
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06.01.2022 02:51 Відповісти
Ливан, Черногория, Тайвань, Уругвай, Тунис и Таиланд признали украинские COVID-сертификаты Источник:
=============
Это победа! Почти победа!
А где Венесуэла, Зимбабве, Афганистан, Никарагуа?
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06.01.2022 00:52 Відповісти
Чем плохи эти страны? Они даже близко не Венесуэлы и Зимбабве. Тайвань вообще высокоразвитая страна.
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06.01.2022 01:49 Відповісти
Айда в ливан! Там хорошо!
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06.01.2022 02:16 Відповісти
идите лесом со своими цифровыми сертификатами и со своим цифровым концлагерем..
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06.01.2022 04:21 Відповісти
Так в том то и дело, что ты будешь ходить лесом без сертификатов вакцинации. А мы будем отдыхать в цивилизованных европах
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06.01.2022 06:44 Відповісти
Не забывай колоться шмурдяком от Пфизера раз в три месяца.
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06.01.2022 06:47 Відповісти
уколотый, лично ты - можешь поехать теперь, только до ближайшего пункта вакцинации-шмурдизации..
план сатанистов по шмурдизации здорового населения планеты сдулся, и ты ковидный тролль идёшь лесом..
всем понятно, что никакая это не вакцина, и люди, когда поймут, что им кололи экспериментальную генномодифицированную жижу, начнут вас топтать и ломать..
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06.01.2022 11:42 Відповісти
К настоящему времени большинство людей должно было понять, что сценарий «covid» был написан много лет назад, со строгой последовательностью псевдо «событий»: от «внезапного» появления какого-то странного нового «вируса» в Китае до телешоу с демонстрацией массовых захоронений, затем "локдаунов", ужасающего количество «случаев», массовых инъекций невинных граждан экспериментальными химикатами от Pfizer, ограничением (в конечном итоге: ликвидацией) гражданских прав всех тех, кто отказывается участвовать в этом «новом мировом порядке».
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06.01.2022 06:39 Відповісти
Фильм "Заражение" смотреть всем. Весь сценарий взят от туда. Вобщем, жить - страшно, умереть - дорого. Ничего не осталось как верить дуракам таким как ты.
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06.01.2022 06:46 Відповісти
Я лучше посмотрю документалистику. Например, о приведении в исполнение приговоров в Нюрнберге. Те кого там повесили - тоже пытались установить "новый мировой порядок".
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06.01.2022 06:48 Відповісти
 
 