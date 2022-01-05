Ліван, Чорногорія, Тайвань, Уругвай, Туніс і Таїланд визнали українські COVID-сертифікати
До складу Довірчої мережі е-здоров'я ЄС, члени якої взаємно визнають цифрові COVID-сертифікати, приєднались нові країни-учасниці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
"Йдеться про такі країни, як Ліван, Чорногорія, Тайвань, Уругвай, Туніс та Таїланд. Таке рішення дозволить під час перетину кордону з цими країнами використовувати цифровий COVID-сертифікат, отриманий в Дії", - зазначається в повідомленні.
Як зауважується, це стосуватиметься тих громадян, які вакцинувалися від коронавірусної хвороби або нещодавно одужали.
"Вакциновані громадяни України матимуть можливість відвідувати більше країн без ПЛР-тестів та самоізоляції в країнах прибуття, якщо це дозволяє епідемічна ситуація", – пояснила заступниця міністра Марія Карчевич.
Як нагадали в МОЗ, на сьогодні до складу Довірчої мережі е-здоров'я ЄС входить 60 країн світу. Серед них не лише найближчі до України європейські країни, як Польща, Австрія, Латвія та решта членів ЄС. А й країни з інших континентів, зокрема Сінгапур, Нова Зеландія та ОАЕ. Повний перелік країн-учасниць мережі можна знайти тут.
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половина упырей не вакцинирована, включая шлюшко, кличко и тд..
а народу навязывает этот шмурдяк?
где ты прятаться будешь от народа, когда афера ваша будет доказана..
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Это победа! Почти победа!
А где Венесуэла, Зимбабве, Афганистан, Никарагуа?
план сатанистов по шмурдизации здорового населения планеты сдулся, и ты ковидный тролль идёшь лесом..
всем понятно, что никакая это не вакцина, и люди, когда поймут, что им кололи экспериментальную генномодифицированную жижу, начнут вас топтать и ломать..