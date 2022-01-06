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Для стабільності в Європі потрібен "вимогливий діалог" з Росією, - глава МЗС Франції Ле Дріан

Для стабільності в Європі потрібен

Ведення вимогливого діалогу з Росією на підставі колективних інтересів безпеки країн ЄС є важливою умовою для зміцнення стратегічної стабільності в Європі.

Про це йдеться у заяві міністра закордонних справ Франції Жан-Іва Ле Дріана, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Глава французського МЗС повідомив, що обговорював з колегами з Німеччини, Італії та Польщі, а також із Верховним представником ЄС із питань закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем поточну напруженість у відносинах з Росією та українське питання.

"Я наголосив на важливості тісної координації між країнами ЄС напередодні дискусій, запланованих з Росією у різних форматах наступного тижня, а також неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, яку я проведу в Бресті 13 і 14 січня в рамках головування Франції у Раді Європейського союзу. У зв'язку з цим я звернув особливу увагу на обов'язок країн ЄС брати активну участь шляхом конкретних пропозицій у підготовці та проведенні цих дискусій з Росією, які зачіпають їхні власні інтереси безпеки. Ведення вимогливого діалогу з Росією, що базується на параметрах, котрі, як ми вважаємо, відповідають нашим колективним безпековим інтересам, є корисним і необхідним для зміцнення стратегічної стабільності в Європі", - заявив глава французької дипломатії.

За його словами, він нагадав своїм співрозмовникам те, що вже було сказано главами держав та урядів ЄС на Європейській раді у грудні 2021 року: будь-яка військова агресія проти України спричинить масштабні наслідки й матиме високу ціну, включно з обмежувальними заходами, скоординованими з партнерами. "З цього питання ми підтримуємо тісну координацію між країнами ЄС і в рамках трансатлантичних відносин", - додав Ле Дріан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франція обговорить із держсекретарем США Блінкеном членство України в НАТО, - голова МЗС Ле Дріан

Крім того, наголосив міністр, Франція продовжує докладати зусиль у рамках Нормандського формату з деескалації напруженості поблизу кордонів України, а також реалізації Мінських угод, які залишаються єдиною узгодженою основою розв'язання кризи.

"Франція та Німеччина мобілізують усі свої зусилля і продовжуватимуть спільну роботу для досягнення цієї мети найближчими днями і тижнями", - підсумував глава МЗС Франції.

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Топ коментарі
+22
Придурок. Сейчас весь мир увидит кровавый диалог раши в Казахстане .
и все из-за таких придурков , как немецкие и французские политики
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06.01.2022 00:24
+16
Меня удивляет отсутствие реакции лидеров западного мира на готовящуюся карательную операцию ОДКБ против казахского народа.
Господа пид@р@сы, на Ваших глазах готовится расправа над протестующими против диктатуры с помощью иностранной военной силы.
Это Вы считаете нормально, все ОК?!
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06.01.2022 00:27
+7
Тонкий мерзавец, "требовательный диалог" это когда от других членов ЕС будут требовать уступок России в интересах Франции и Германии?
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06.01.2022 00:28
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Придурок. Сейчас весь мир увидит кровавый диалог раши в Казахстане .
и все из-за таких придурков , как немецкие и французские политики
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06.01.2022 00:24 Відповісти
вообще то там сейчас идёт монолог параши.
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06.01.2022 00:26 Відповісти
А хутин введи ? Это диалог
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06.01.2022 00:28 Відповісти
) ну тогда да.
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06.01.2022 00:29 Відповісти
😀
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06.01.2022 00:30 Відповісти
Меня удивляет отсутствие реакции лидеров западного мира на готовящуюся карательную операцию ОДКБ против казахского народа.
Господа пид@р@сы, на Ваших глазах готовится расправа над протестующими против диктатуры с помощью иностранной военной силы.
Это Вы считаете нормально, все ОК?!
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06.01.2022 00:27 Відповісти
мир спит. поутру они проснутся. пока будет не смыта кровь с улиц, проулков и площадей, ничего миру показано не будет. интернет отключен. снятое ночью скинуть в сеть нет возможности. когда включат интернет, тогда может обеспокоятся ещё раз от нелегально скинутого.
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06.01.2022 00:33 Відповісти
Европа сгнила и уже давно. Импотенция «западных политиков» налицо, кроме «обеспокоенности» и «взволнованности» они ни на что не способны.
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06.01.2022 00:52 Відповісти
Господа підраси ніяк невиберуть колір труселів для гейпараду стурбованостей
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06.01.2022 11:11 Відповісти
Вних шизоїдний комплекс думки побігли в різнихнапрямкахй кінцівки конвульсіно сіпаються!
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06.01.2022 11:14 Відповісти
Ніякої поваги до гспод підорасів,це невикликає...
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06.01.2022 11:15 Відповісти
"вимогливий діалог", - какой замечательный эфемизм. Только настоящий наследник Фуше и Тайлерана мог такое выдумать. "Merde!", - как говорил Камброн.
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06.01.2022 00:28 Відповісти
Тонкий мерзавец, "требовательный диалог" это когда от других членов ЕС будут требовать уступок России в интересах Франции и Германии?
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06.01.2022 00:28 Відповісти
нихт. диалог это када кацапы будут требовать чтоб они нагнулись
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06.01.2022 00:38 Відповісти
Отчего же "будут"?
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06.01.2022 01:03 Відповісти
Цікаво які суми і посади вони будуть требувати під час трєбоватєльного діалога))
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06.01.2022 01:02 Відповісти
ще один Даладьє
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06.01.2022 00:34 Відповісти
Жабоїди і Німчура живуть в паралельних реальностях)
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06.01.2022 00:34 Відповісти
Твоя семья знает, что ты дурачок?
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06.01.2022 00:35 Відповісти
Профукали гітлера колись, а зараз знову ублажають звіра.
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06.01.2022 00:37 Відповісти
Ну какая Украина, Казахстан или демократия? Скоро эти соплежуи попросят ОДКБ проредить антивакцинаторов в Европе. У "людей" другие задачи.
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06.01.2022 00:41 Відповісти
вы знаете кого нибуть из евросоюзовский вымагателей ??? а вот Жуйло - вымагатель. и он постоянно что-то требует и действует по отношению к окружающим странам и народам как вымагатель. А вы видели чтобы мойщик автомобиля на автомойке вымагал большую оплату своего труда у автовладельца ???? евросоюзовские - засранцы. коллективный запад - западня народов Евросоюза. . . и это не соединенные штаты с единым мозговым центром - армией - полицией - единой политикой. .
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06.01.2022 00:47 Відповісти
У вас в слове ***** опечатка
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06.01.2022 02:14 Відповісти
комсомолка Меркель - здирник! То для неї ліс - кругляк вирубуй, то під дулами автоматів голосуй по-штайнмайєру
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06.01.2022 04:51 Відповісти
Значить, з агресором-терористом-окупантом і взагалі світовим пугалом (тобто загрозою) - "діалог" (с), а жменьці нещеплених експериментальним препаратом - війна, так ?

Лицеміри нещасні й імпотенти тупі.
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06.01.2022 00:51 Відповісти
вот потому то Великобритания и сбежала из Евросоюза, что больше не могла терпеть эту вонь и импотентность политического бомонда Европы.
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06.01.2022 00:58 Відповісти
какая там британия? велико? это гомики-балаболы.
ГДЕ выполнение гарантий относительно Украины? Где помощь?
У англичан фантомные боли после ампутированых территорий. А ангичане были и есть МУДАЧЬЕ голимое. брехунцы.
А помните фильм дюнкерк? это когда гаранты КИНУЛИ Польшу и драпанули. Вот. гомачье голимое твоя англия.
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06.01.2022 11:03 Відповісти
Европейських лицемірних г"ндонів просто потрібно жорстко п"здити по мордам!
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06.01.2022 01:12 Відповісти
Русские фашисты уже этим заняты, и в будущем намерены заняться гораздо ретивей.
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06.01.2022 01:20 Відповісти
вони справді вірять, шо пуцька злякається вимогливого "но-но-но"???
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06.01.2022 01:44 Відповісти
ВИМОГЛИВИЙ !?) ЭТО В КАКОМ ЗАКОНЕ И ПОЛОЖЕНИИ ЗНАЧИТЬСЯ !?)
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06.01.2022 01:44 Відповісти
ТЕ КТО ГОВОРЯТ НЕ ПРОФФЕСИОНАЛЬНЫМ ЯЗЫКОМ НЕ ДОЛЖНЫ ЗАНИМАТЬ ГОСДОЛЖНОСТИ !!!
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06.01.2022 01:46 Відповісти
Ква-ква..........лягушатники всегда были путинскими подстилками
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06.01.2022 04:33 Відповісти
Им просто легко рассуждать ,когда между московской Ордой и Францией имеется буферная зона. когда гитлеровцы были рядом ,они по другому пели.
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06.01.2022 10:00 Відповісти
Петена засудили на довічне ,
Лаваля - взагалом : стратили .

Але страва їх життя , так би мовити життєва "філософія" продовжується й квітне як мейнстрім французької діпломатії на протязі майже усіх останніх 80 років .

Й саме про це була фабула фільма "Ля Професіональ" з ********* в головній ролі .
Бо прототайпом чорношкірого презідента став ніхто іншій як диктатор й майбутній імператор ЦАР -- Жан Бокассо .
На момент написання романа й сценарія фільма вже ходили чутки про гастрономічні уподобання Бокассо , але головний шканділь вже після фільму трапився . Але вже тоді знали , що Бокассо масовий вбивця . Знали й цілувався уряд республіки ...
Саме з Франції повернувся до Ірану Хомені . Саме Франція надвала притулок Самосі й Батісті . Саме у ві ,Франції жили майже не ховаючись багато військових нацистких злочинців .
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06.01.2022 05:33 Відповісти
Бо французи безпринципні лихварі і баригі.
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06.01.2022 11:22 Відповісти
глида плюгава...
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06.01.2022 07:12 Відповісти
дурачок. они уже казахстан аннексируют!
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06.01.2022 09:55 Відповісти
У европейских бюрократов талант говорить много ниочем.
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06.01.2022 10:24 Відповісти
Для стабільності у Європі треба знищити вигрібну яму-404, а з ****** домовлятися на який кілок його садити, загострений або закруглений - є і такі "гуманні", що би нутрощі не поранити...
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06.01.2022 10:57 Відповісти
Діалог з божевільними?!
Тільки ізоляції! А потім утілізація!
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06.01.2022 11:19 Відповісти
Який пля діалог з фєдєрастами???

Бажаєте дочекатись «наведення порядку» у Франції, як зараз у Казахстані?
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06.01.2022 11:49 Відповісти
Для стабильности в Европе нужно только экономически уничтожить Россию, ещё надежнее всем миром уничтожить физически. Россия это стремительно прогрессирующая раковая опухоль. Европе нужно перестать думать о бабках и заигрывать - дальше будет хуже. Путлера как и Гитлера остановить может только коалиция и совместное выступление против рашизма
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06.01.2022 13:46 Відповісти
 
 