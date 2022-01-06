Для стабільності в Європі потрібен "вимогливий діалог" з Росією, - глава МЗС Франції Ле Дріан
Ведення вимогливого діалогу з Росією на підставі колективних інтересів безпеки країн ЄС є важливою умовою для зміцнення стратегічної стабільності в Європі.
Про це йдеться у заяві міністра закордонних справ Франції Жан-Іва Ле Дріана, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Глава французського МЗС повідомив, що обговорював з колегами з Німеччини, Італії та Польщі, а також із Верховним представником ЄС із питань закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем поточну напруженість у відносинах з Росією та українське питання.
"Я наголосив на важливості тісної координації між країнами ЄС напередодні дискусій, запланованих з Росією у різних форматах наступного тижня, а також неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, яку я проведу в Бресті 13 і 14 січня в рамках головування Франції у Раді Європейського союзу. У зв'язку з цим я звернув особливу увагу на обов'язок країн ЄС брати активну участь шляхом конкретних пропозицій у підготовці та проведенні цих дискусій з Росією, які зачіпають їхні власні інтереси безпеки. Ведення вимогливого діалогу з Росією, що базується на параметрах, котрі, як ми вважаємо, відповідають нашим колективним безпековим інтересам, є корисним і необхідним для зміцнення стратегічної стабільності в Європі", - заявив глава французької дипломатії.
За його словами, він нагадав своїм співрозмовникам те, що вже було сказано главами держав та урядів ЄС на Європейській раді у грудні 2021 року: будь-яка військова агресія проти України спричинить масштабні наслідки й матиме високу ціну, включно з обмежувальними заходами, скоординованими з партнерами. "З цього питання ми підтримуємо тісну координацію між країнами ЄС і в рамках трансатлантичних відносин", - додав Ле Дріан.
Крім того, наголосив міністр, Франція продовжує докладати зусиль у рамках Нормандського формату з деескалації напруженості поблизу кордонів України, а також реалізації Мінських угод, які залишаються єдиною узгодженою основою розв'язання кризи.
"Франція та Німеччина мобілізують усі свої зусилля і продовжуватимуть спільну роботу для досягнення цієї мети найближчими днями і тижнями", - підсумував глава МЗС Франції.
Будь ласка, зачекайте...
и все из-за таких придурков , как немецкие и французские политики
Господа пид@р@сы, на Ваших глазах готовится расправа над протестующими против диктатуры с помощью иностранной военной силы.
Это Вы считаете нормально, все ОК?!
Лицеміри нещасні й імпотенти тупі.
ГДЕ выполнение гарантий относительно Украины? Где помощь?
У англичан фантомные боли после ампутированых территорий. А ангичане были и есть МУДАЧЬЕ голимое. брехунцы.
А помните фильм дюнкерк? это когда гаранты КИНУЛИ Польшу и драпанули. Вот. гомачье голимое твоя англия.
Лаваля - взагалом : стратили .
Але страва їх життя , так би мовити життєва "філософія" продовжується й квітне як мейнстрім французької діпломатії на протязі майже усіх останніх 80 років .
Й саме про це була фабула фільма "Ля Професіональ" з ********* в головній ролі .
Бо прототайпом чорношкірого презідента став ніхто іншій як диктатор й майбутній імператор ЦАР -- Жан Бокассо .
На момент написання романа й сценарія фільма вже ходили чутки про гастрономічні уподобання Бокассо , але головний шканділь вже після фільму трапився . Але вже тоді знали , що Бокассо масовий вбивця . Знали й цілувався уряд республіки ...
Саме з Франції повернувся до Ірану Хомені . Саме Франція надвала притулок Самосі й Батісті . Саме у ві ,Франції жили майже не ховаючись багато військових нацистких злочинців .
Тільки ізоляції! А потім утілізація!
Бажаєте дочекатись «наведення порядку» у Франції, як зараз у Казахстані?