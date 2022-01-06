Для стабільності в Європі потрібен "вимогливий діалог" з Росією, - глава МЗС Франції Ле Дріан

Ведення вимогливого діалогу з Росією на підставі колективних інтересів безпеки країн ЄС є важливою умовою для зміцнення стратегічної стабільності в Європі.

Про це йдеться у заяві міністра закордонних справ Франції Жан-Іва Ле Дріана, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Глава французського МЗС повідомив, що обговорював з колегами з Німеччини, Італії та Польщі, а також із Верховним представником ЄС із питань закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем поточну напруженість у відносинах з Росією та українське питання.

"Я наголосив на важливості тісної координації між країнами ЄС напередодні дискусій, запланованих з Росією у різних форматах наступного тижня, а також неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, яку я проведу в Бресті 13 і 14 січня в рамках головування Франції у Раді Європейського союзу. У зв'язку з цим я звернув особливу увагу на обов'язок країн ЄС брати активну участь шляхом конкретних пропозицій у підготовці та проведенні цих дискусій з Росією, які зачіпають їхні власні інтереси безпеки. Ведення вимогливого діалогу з Росією, що базується на параметрах, котрі, як ми вважаємо, відповідають нашим колективним безпековим інтересам, є корисним і необхідним для зміцнення стратегічної стабільності в Європі", - заявив глава французької дипломатії.

За його словами, він нагадав своїм співрозмовникам те, що вже було сказано главами держав та урядів ЄС на Європейській раді у грудні 2021 року: будь-яка військова агресія проти України спричинить масштабні наслідки й матиме високу ціну, включно з обмежувальними заходами, скоординованими з партнерами. "З цього питання ми підтримуємо тісну координацію між країнами ЄС і в рамках трансатлантичних відносин", - додав Ле Дріан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франція обговорить із держсекретарем США Блінкеном членство України в НАТО, - голова МЗС Ле Дріан

Крім того, наголосив міністр, Франція продовжує докладати зусиль у рамках Нормандського формату з деескалації напруженості поблизу кордонів України, а також реалізації Мінських угод, які залишаються єдиною узгодженою основою розв'язання кризи.

"Франція та Німеччина мобілізують усі свої зусилля і продовжуватимуть спільну роботу для досягнення цієї мети найближчими днями і тижнями", - підсумував глава МЗС Франції.