"Омікрон" має більш легкі симптоми і нижчі показники смертності, ніж інші штами коронавірусу, – ВООЗ
Вчені знаходять все більше доказів, що новий штам коронавірусу "омікрон" має більш легкі симптоми і нижчу смертність, порівняно з іншими варіантами COVID-19
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
"Ми бачимо все більше досліджень, які вказують на те, що "омікрон" уражає верхню частину тіла, на відміну від інших варіантів, які вражають легені та можуть спричинити важку пневмонію", – наголосив представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Абді Махамуд.
Зазначається, що попри те, що кількість нових випадків "Омікрону" в світі зростає, показники госпіталізації та смертності нижчі, ніж під час попередніх хвиль пандемії.
У ВООЗ підкреслили, що нині спостерігається розрив між кількість випадків COVID-19 та смертей.
Будь ласка, зачекайте...
Ах, да, английский ...
Подобное к подобному.
Щодня нові "директиви", заборони, "заходи", навіть тих, хто весь час слухняно мовчав - прориває.
Сьогодні з кількох сторін критика пішла, відкрито кажуть, що "борці", як курки без голови, бігають і не знають, що робити. А головний санітарний лікарчук робить conflicting proposals.
Проте головне завдання - боротьба з "ізгоями" і завтра ще одне чучало (міністЕр "охорони здоров'я") буде оголошувати чергові заборони для них. То люди питають: а коли воно оголосить про заходи щодо покращення власне системи охорони здоров'я.
А головний прикол: скасували тестики плр, бо їх нема. "Доборолися". "Все під контролем" (с).
Людина не може тепер прийти в центр тестування і його здати, щоб, наприклад, підтвердити чи анулювати позитивний результатик експрес-тестику.
Їх робитимуть тільки стареньким людям в резиденціях, ув'язненим, індіанцям на півночі, в шпиталях. Хіба що в приватній лабораторії, але це коштує 200 баксів.
Тепер, якщо є симптоми, людина важається ковідною. Вуаля.
Ну, побачимо, які циферки малюватимуть.
Схоже ніхто з тих, хто замутив дійство не збирається визнавати помилки (?) та давати команди виконавцям припиняти цей маскарад. Тупити будуть до кінця.
Ви абсолютно вірно підмітили, що ніхто не збирається покращувати систему охорони здоров'я, а "чудо-вакцини" це єдине чим цю систему збираються "підсилювати".
Аот пі..єть нє нада !!!!!
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2396746417123331&set=pcb.2396748617123111
Главное, коротше ...
це відразу сказали медики з південної Африки..
АЛЕ бл,,ді з ВОЗ ЗРОБИЛИ ВИГЛЯД,ЩО НЕ ЧУЛИ ЦЮ ІНФОРМАЦІЮ...
---------------------------------------------
ТРЕБА завжди розділяти..
політику ВОЗ і китайської маріонетки Гебрейесуса і ситуацію з вакцинацією...
Уже чомусь дуже хочеться дати в рило ляшкам ВОзам та МОЗам
Никак им не вылезти.
Международный трибунал их ждёт.