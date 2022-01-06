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обстріл (27070) Донбас (22348) найманці рф (2026) операція Об’єднаних сил (6725)

За добу війська РФ 4 рази відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

За добу війська РФ 4 рази відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська минулої доби 4 рази відкривали вогонь на Донбасі. Втрат серед українських воїнів немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

В напрямку Авдіївки російські війська відкривали вогонь з протитанкового ракетного комплексу.

Поблизу Шумів окупанти обстрілювали позиції українських військ з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

У бік Катеринівки найманці РФ вели вогонь з протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Неподалік Майорська вороги здійснив обстріли зі станкових протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили війська РФ припинити обстріли.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Станом на 7 годину ранку, 6 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

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Россия не вьіполняет Минские соглашения и решение парижского саммита в Нормандском формате в части прекращения огня , обмена пленньіми и открьітия КПВВ на линии соприкосновения . Как всегда !
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06.01.2022 08:18 Відповісти
Гавнокомандующий ***** дал приказ, во время визита Борреля не стрелять, вот и была тишина, обманчивая тишина. Только, если обстрелы можно на время прекратить, имитируя перемирие, то последствия предыдущих атак ликвидировать невозможно. Если Боррель нормальный Чел, он должен был понять суть происходящего и в последствии донесет это до членов своей организации. Хотя в целом, это ничего не изменит, т.к. ***** все их решения пох.
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06.01.2022 08:22 Відповісти
я чёт никак не могу понять:Российско-оккупационные войска за прошедшие сутки 4 раза открывали огонь на Донбассе. Потерь среди украинских воинов нет. Источник: либо пишут что ,,нарушений и обстрелов вообще НЕТ от слова совсем!!"но откуда тогда берётся вот это:Сегодня, 6 января, в городе Новомосковск Днепропетровской области состоялась церемония прощания со Станиславом Андреевичем Богуславским, 23.01.1998 года рождения, Источник: либо это:Сегодня, 6 января, в городе Коростень Житомирской области состоялась церемония прощания с Игорем Олеговичем Тычиной, 2001 года рождения, Источник:
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06.01.2022 15:38 Відповісти
Коли ти сядеш за святковий стіл,
Щоби спожити всі дари Господні,
Згадай за тих, хто в спеку й заметіль
Орду московську стримує на Сході...

Молись за них і їхніх матерів,
Чия вечеря кроплена сльозами;
За діточок, що ждуть своїх батьків
Припавши до заплаканої мами...

Проси у Бога - ворога спинить!
Щоб Він гармати замовчати змусив,
Щоб воїни відчули хоч на мить
Великий день Народження Ісуса.
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06.01.2022 18:10 Відповісти
НАМ НЕОБХОДИМО ЗАЩИЩАТЬ УКРАИНСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ ВО ВСЁМ МИРЕ !!! ВПЛОТЬ ДО УНИЧТОЖЕНИЯ НАШИХ ВРАГОВ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА !!!
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06.01.2022 19:26 Відповісти
 
 