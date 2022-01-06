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МОЗ (5362) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

В Україні за добу від COVID-19 померли 187 осіб, зафіксовано 6 632 нові випадки, 9 121 особа одужала

В Україні за добу від COVID-19 померли 187 осіб, зафіксовано 6 632 нові випадки, 9 121 особа одужала

Станом на ранок 6 січня в Україні зафіксовано 6 632 нових підтверджених випадків COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Серед інфікованих минулої доби 240 дітей та 182 медпрацівника.

Минулої доби госпіталізовано 2 028 осіб. Також зафіксовано 187 летальних випадків. 

Водночас 9 121 особа одужала.

За весь час пандемії в Україні:

- захворіло – 3 689 291 особа;
- одужало – 3 500 914 осіб;
- летальних випадків – 96 896;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 898 750.

104 844 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 29 997 людей, другу дозу – 70 164 людини, додаткову дозу отримали 643 людини, бустерну дозу – 4 040 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 778 321 людину, з них отримали першу дозу – 14 78 319 людей, отримали дві дози – 13 905 862 людини, отримали додаткову дозу – 5 399 людей, бустерну дозу – 11 596 людей. Загалом проведено 28 701 176 щеплень.

Також читайте: У вакцинованих бустерною дозою буде новий COVID-сертифікат, який з'явиться наприкінці січня

В Україні за добу від COVID-19 померли 187 осіб, зафіксовано 6 632 нові випадки, 9 121 особа одужала 01

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Я волна,новая волна
Ну что, в принципе старт можно считать запущен, к 20м числам ждем цифры от 10000 ( а там сколько намалюют) и после 20х разноцветные области.
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06.01.2022 08:52 Відповісти
В бідних країнах теж плювати хотіли на вірус, там задача з голоду не померти, шо і на нас чекає і вже очевидно, зате тихо і спокійно.
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06.01.2022 09:39 Відповісти
Я вот заметил з ихних ежедневных сводок шо выздоровевших больше чем заболевших в день.
Идем на поправку?
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06.01.2022 10:39 Відповісти
пока игра не доиграна,никакой поправки , это всего лишь цифры ,которыми умело жонглируют.Ну а чтобы стадо не раслаблялось ему постоянно мусируют следующее
За весь час пандемії в Україні:

- захворіло - 3 689 291 особа;
- одужало - 3 500 914 осіб;
- летальних випадків - 96 896;
- проведено ПЛР-тестувань - 16 898 750. Джерело:

Весь час, это уже как два года,если что.
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06.01.2022 11:24 Відповісти
У Шотланді у дописі у Facebook на офіційній сторінці Daily Record запитала своїх читачів: «Австралійців утримують у таборах для інтернованих Covid на 14 днів, якщо вони мають позитивний результат чи підозрюють позитивний результат. Чи слід нам слідувати їхньому прикладу?»

https://www.facebook.com/TheScottishDailyRecord/posts/5424666110896562
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06.01.2022 11:35 Відповісти
 
 