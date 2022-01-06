В Україні за добу від COVID-19 померли 187 осіб, зафіксовано 6 632 нові випадки, 9 121 особа одужала

Станом на ранок 6 січня в Україні зафіксовано 6 632 нових підтверджених випадків COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Серед інфікованих минулої доби 240 дітей та 182 медпрацівника.

Минулої доби госпіталізовано 2 028 осіб. Також зафіксовано 187 летальних випадків.

Водночас 9 121 особа одужала.

За весь час пандемії в Україні:



- захворіло – 3 689 291 особа;

- одужало – 3 500 914 осіб;

- летальних випадків – 96 896;

- проведено ПЛР-тестувань – 16 898 750.

104 844 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 29 997 людей, другу дозу – 70 164 людини, додаткову дозу отримали 643 людини, бустерну дозу – 4 040 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 778 321 людину, з них отримали першу дозу – 14 78 319 людей, отримали дві дози – 13 905 862 людини, отримали додаткову дозу – 5 399 людей, бустерну дозу – 11 596 людей. Загалом проведено 28 701 176 щеплень.

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