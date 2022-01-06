В Україні за добу від COVID-19 померли 187 осіб, зафіксовано 6 632 нові випадки, 9 121 особа одужала
Станом на ранок 6 січня в Україні зафіксовано 6 632 нових підтверджених випадків COVID-19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Серед інфікованих минулої доби 240 дітей та 182 медпрацівника.
Минулої доби госпіталізовано 2 028 осіб. Також зафіксовано 187 летальних випадків.
Водночас 9 121 особа одужала.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 689 291 особа;
- одужало – 3 500 914 осіб;
- летальних випадків – 96 896;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 898 750.
104 844 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 29 997 людей, другу дозу – 70 164 людини, додаткову дозу отримали 643 людини, бустерну дозу – 4 040 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 778 321 людину, з них отримали першу дозу – 14 78 319 людей, отримали дві дози – 13 905 862 людини, отримали додаткову дозу – 5 399 людей, бустерну дозу – 11 596 людей. Загалом проведено 28 701 176 щеплень.
Будь ласка, зачекайте...
Ну что, в принципе старт можно считать запущен, к 20м числам ждем цифры от 10000 ( а там сколько намалюют) и после 20х разноцветные области.
Идем на поправку?
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 3 689 291 особа;
- одужало - 3 500 914 осіб;
- летальних випадків - 96 896;
- проведено ПЛР-тестувань - 16 898 750. Джерело:
Весь час, это уже как два года,если что.
https://www.facebook.com/TheScottishDailyRecord/posts/5424666110896562