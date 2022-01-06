ОДКБ розглядає ситуацію в Казахстані як "вторгнення бандформувань, підготовлених з-за кордону"
У Секретаріаті Організації Договору про колективну безпеку підтверджують отримання Звернення Казахстанської сторони щодо надання допомоги.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДКБ.
"У зверненні йдеться, що ця ситуація розглядається як вторгнення бандформувань, підготовлених з-за кордону", - зазначили в ОДКБ.
Казахстанською стороною проведено консультації з членами Ради колективної безпеки ОДКБ та направлено звернення глав держав - членів ОДКБ щодо надання військової допомоги Республіці Казахстан.
Радою колективної безпеки ОДКБ ухвалено рішення про направлення Колективних миротворчих сил ОДКБ до Республіки Казахстан на обмежений за часом період з метою стабілізації та нормалізації ситуації в країні.
Нагадаємо, раніше президент Казахстану Токаєв звернувся до глав держав ОДКБ по допомогу.
Пізніше стало відомо, що проросійська ОДКБ вводить війська до Казахстану.
Будь ласка, зачекайте...
сенатор, ты же столько раз обещал , что только у азербайджана турция будет газ покупать.
разберись , пожалуйста.
Ну тут они правы.
Как раз сейчас и происходит вторгнення бандформировань из за кордону для подавления казахов.
3 января "ядерные державы" вместе с кацапами подписали какую-то мукулатуру
и плюс минус тогда же началась движуха в Казахстане.
У Петрограді, де помер Кобзар і де потім народився Путін - українська самостійницька молодь багато років цілком серйозно і системно готувала збройне повстання.
Головним драйвером задуму виступала створена у 1900 році в Харкові Революційна українська партія (РУП). Першим програмним документом якої була брошура "Самостійна Україна" Миколи Міхновського. https://www.istpravda.com.ua/articles/2019/08/20/156103/
Старый анекдот - кто это сидит в углу? Это неуловимый *****. А что его поймать ни кто не может? Да нет, он на хер ни кому не нужен.
Мне было все равно, я не коммунист.
Когда они пришли за эсэрами,
Мне было все равно, я не эсэр.
Когда они пришли за профсоюзами,
Я не протестовал, ведь я не профсоюзный деятель
Когда они пришли за евреями,
Я молчал, я ведь не еврей.
А когда они пришли за мной,
Не было никого чтобы защитить меня.
Ніяких сповіщень та відео і фотодокументів від прикордонної служби Казахстану не було.
дурно пахнущему событию (военное вмешательство во внутренние дела другого государства, что противоречит ихней 5 ст. Устава невмешательство в дела, подпадающие под национальную юрисдикцию государств-членов) придали вид "пристойности".Оно иначе не могло быть, ведь ОДКБ согласно заявленых целей создавалось для защиты членов в случае нападения другим государством
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!