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Казахстан (854) ОДКБ (102)

ОДКБ розглядає ситуацію в Казахстані як "вторгнення бандформувань, підготовлених з-за кордону"

ОДКБ розглядає ситуацію в Казахстані як

У Секретаріаті Організації Договору про колективну безпеку підтверджують отримання Звернення Казахстанської сторони щодо надання допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДКБ.

"У зверненні йдеться, що ця ситуація розглядається як вторгнення бандформувань, підготовлених з-за кордону", - зазначили в ОДКБ.

Казахстанською стороною проведено консультації з членами Ради колективної безпеки ОДКБ та направлено звернення глав держав - членів ОДКБ щодо надання військової допомоги Республіці Казахстан.

Радою колективної безпеки ОДКБ ухвалено рішення про направлення Колективних миротворчих сил ОДКБ до Республіки Казахстан на обмежений за часом період з метою стабілізації та нормалізації ситуації в країні.

Нагадаємо, раніше президент Казахстану Токаєв звернувся до глав держав ОДКБ по допомогу.

Пізніше стало відомо, що проросійська ОДКБ вводить війська до Казахстану.

Також дивіться: Десятки тіл з вогнепальними пораненнями: У мережі оприлюднили відео із моргу в Алматі. ВІДЕО 18+

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Топ коментарі
+62
"Забавно", когда собственное население начинают называть иностранными террористами, попутно зазывая в страну иностранные войска просто для того, чтобы "свое" теплое кресло не освобождать.
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06.01.2022 09:37
+57
Опять Америка виновата,что Назарбаев,путинская портянка проворовался😁😁😁
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06.01.2022 09:32
+40
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZUOVCW29zvPZwsuU0D3J-WUqTw-******************************************************************************************************-cwf9TGl9PVKFWYHH0DT_txTqVYXnFN1bQb149aXff_A&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

Російські, білоруські та вірменські «миротворці» таки висадились/висаджуються в Казахстані.

Протягом ночі в Алмати тривала «антитерористтчна операція». Є велика кількість відео та фото як людей просто розстрілювали на вулицях.
Вбитих скоріше за все сотні.

Росія та казахська влада роблять те саме що в Білорусі тільки більших масштабах.

Різниця з Білоруссю полягає в територіальному розташуванні та незацікавленості Європи.
Як бачимо майже всі мовчать і не реагують. Навіть стурбованості ми не чуємо.

Влада України також мовчить хоч мала б щось сказати.
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06.01.2022 09:32
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Бандформування з-закордону? З ким кордон -З РФ, Китаєм, Туркменистаном, Узбекистаном, Киргизстаном- Тобто з країнами ОДКБ, які і ввели війска для придушення діяльності тих самих "закордонних формувань" -російських "титушок"-провокаторів мародерів.
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06.01.2022 10:03 Відповісти
Не , кацапы хитро-сделано сказали, мол, бандформирования подготовленные з закордону, тобто,все казахи готовились дистанционно по тырнету , не покидая страну.
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06.01.2022 10:18 Відповісти
Под вторжением , судя по всему, следует понимать кацапскую мыслю - захват госучреждений и лавок назарбаевского коррумпированного бизнеса.
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06.01.2022 10:22 Відповісти
Получается , согласно кацапской логики , бандформированиями извне являются сами кацапы, только что вторгнувшиеся в Казахстан, под личиной ихтамнетная помощь трудящимся Казахстана и их семьям.
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06.01.2022 10:24 Відповісти
https://youtu.be/lkE8fBQYjX0 ...Казастан не Швабростан...
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06.01.2022 10:05 Відповісти
там опять турки с Газпромом какой-то контракт заключили на 5,75 млрд. кубов в год.
сенатор, ты же столько раз обещал , что только у азербайджана турция будет газ покупать.
разберись , пожалуйста.
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06.01.2022 10:09 Відповісти
Виталий Портников мне давно все объяснил...не Парься...
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06.01.2022 10:14 Відповісти
Визитку Яроша ще не знайшли?
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06.01.2022 10:08 Відповісти
Вот вам и ответ что дерьмак будет делать в случае чего.
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06.01.2022 10:08 Відповісти
ситуацію в Казахстані як "вторгнення бандформувань, підготовлених з-за кордону"

Ну тут они правы.
Как раз сейчас и происходит вторгнення бандформировань из за кордону для подавления казахов.
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06.01.2022 10:09 Відповісти
Через що і "соромязливо" замовчують із-за чийого кордону.
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06.01.2022 13:43 Відповісти
"Вмешательство извне" - это народное недовольство граждан Казахстана. Вот их и будут убивать путинские "миротворцы".





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06.01.2022 10:10 Відповісти
21 декабря Хйло хочет "гарантии безопасности"
3 января "ядерные державы" вместе с кацапами подписали какую-то мукулатуру
и плюс минус тогда же началась движуха в Казахстане.
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06.01.2022 10:12 Відповісти
В феврале 2021 года Казахстан перешел на латиницу,с той поры Жиринжопский предлагал Путлеру захватить Казахстана...Удобный момент наступил...
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06.01.2022 10:12 Відповісти
То есть, когда армян ******* в Карабахе, это не было вмешательством со стороны, потому что азербайджанцы дали бы по сосалу, а как народ дубинить, так это они запросто под статью об "иноагентах" или еще каких-то американцах подвели. Даже янык не счел логичным в первые дни протестов приглашать на украинскую землю иностранных "миротворцев", а казахский олень вырыл себе яму с самого начала
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06.01.2022 10:15 Відповісти
Путлер звонил Эрдогану 2 января...
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06.01.2022 10:18 Відповісти
Как начали в Москве врать про "иностранньіх террористов" во время 1-й чеченской войньі , так до сих пор остановиться не могут. Мифьі про "бельіе колготки" и т.п. байда от тупьіх замполитов.
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06.01.2022 10:20 Відповісти
А не подготовлены ли эти формирования с помощью.....России? Как раз и обращение к кстати. А инвестиции в Казахстан некто Россия сделала менше всех .... и Назарбаев создал страну, которой никогда не было.....
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06.01.2022 10:24 Відповісти
У Казахстані українців багато. Мовчати - значить зрадити їх. Сором бере за владу. ...йло - агресор. І треба піднімати Європу та світ з Києва. Бо казахам слово не дадуть. Їх вже "мочать".
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06.01.2022 10:24 Відповісти
В Казахстані 2,1% українців
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06.01.2022 10:32 Відповісти
Да,да опять негры на бтр,и поляки обязательно. Басурин со спутника дыныровского лично видал,а еще апельсины наколотые и "живая" вода...
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06.01.2022 10:31 Відповісти
Щось там всі ''бандформування'' казахи і їх мільйони...
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06.01.2022 10:31 Відповісти
Лютнева революція у Пітері почалась з голодних бунтів жінок. А не з політичних міркувань .... бідних жінок. "От искри возгорится пламя". Ось як це називається !!
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06.01.2022 10:40 Відповісти
Лютнева революція 1917 року в Російській імперії розпочалась у традиційні шевченківські дні 24-25 лютого. За ******** календарем - це 9-10 березня. У день, коли по всьому світу українці правили панахиди за Шевченком, цар Микола ІІ дізнався: у столиці імперії почалась революція.

У Петрограді, де помер Кобзар і де потім народився Путін - українська самостійницька молодь багато років цілком серйозно і системно готувала збройне повстання.

Головним драйвером задуму виступала створена у 1900 році в Харкові Революційна українська партія (РУП). Першим програмним документом якої була брошура "Самостійна Україна" Миколи Міхновського. https://www.istpravda.com.ua/articles/2019/08/20/156103/
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06.01.2022 10:51 Відповісти
"У зверненні йдеться, що ця ситуація розглядається як вторгнення бандформувань, підготовлених з-за кордону", - зазначили в ОДКБ.

Старый анекдот - кто это сидит в углу? Это неуловимый *****. А что его поймать ни кто не может? Да нет, он на хер ни кому не нужен.
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06.01.2022 10:41 Відповісти
У казахов следующий шанс нормализовать политическую систему будет снова лет через 30, если сейчас не свалят диктатора и не восстановят честные выборы.
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06.01.2022 10:48 Відповісти
Отрываться надо нам быстрей от этого гимна но с нашим гимном можнно только утонуть!!
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06.01.2022 10:53 Відповісти
Казахів вбивали, росіяни, білоруси, вірмени вбивали а в світі мовчали, мовчали, мовчали..... Та просніться, довбані зажравшившийся люмпен, підтримайте хоть заявами казахський люд.
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06.01.2022 10:56 Відповісти
Ігарь Валєріч ще не оприділився... а 95-кагал з єрмаками ще не отримав вказівок...з Оману....
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06.01.2022 11:42 Відповісти
Когда они пришли за коммунистами,
Мне было все равно, я не коммунист.
Когда они пришли за эсэрами,
Мне было все равно, я не эсэр.
Когда они пришли за профсоюзами,
Я не протестовал, ведь я не профсоюзный деятель
Когда они пришли за евреями,
Я молчал, я ведь не еврей.
А когда они пришли за мной,
Не было никого чтобы защитить меня.
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06.01.2022 19:31 Відповісти
В ОДКБ брешуть, як сивий Лавров. "Вторгнення бандформувань, підготовлених з-за кордону" - це можна сказати про штурм польського кордону з боку Білорусі. І там є купа відео і фотодокументів.
Ніяких сповіщень та відео і фотодокументів від прикордонної служби Казахстану не було.
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06.01.2022 11:05 Відповісти
У нас таких «иностранных террористов» в лугандоне немеряно. Я даже готов сказать кто их вооружает и подготавливает. Это раша, во всей своей красе. Г
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06.01.2022 11:13 Відповісти
"У зверненні йдеться, що ця ситуація розглядається як вторгнення бандформувань, підготовлених з-за кордону", - зазначили в ОДКБ. Джерело:

дурно пахнущему событию (военное вмешательство во внутренние дела другого государства, что противоречит ихней 5 ст. Устава невмешательство в дела, подпадающие под национальную юрисдикцию государств-членов) придали вид "пристойности".Оно иначе не могло быть, ведь ОДКБ согласно заявленых целей создавалось для защиты членов в случае нападения другим государством
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06.01.2022 11:14 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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06.01.2022 11:37 Відповісти
"Вторгнення бандформувань, підготовлених з-за кордону" происходило в Чечне, Молдове, Грузии, Украине, и все время они лезли из Масквабада
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06.01.2022 12:05 Відповісти
А "вторгнення" произошло от куда . Из РФ, Узбекистана, Кыргыстана, Туркменистана или может из Китая. Больше не с кем Казахстан не граничит.
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06.01.2022 12:27 Відповісти
Бурятские бандформирования вторглись из-за границы, у нас тоже так было.
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06.01.2022 13:01 Відповісти
Ясно . Казахи вторглись в Казахстан , а російсько-фашистські загарбники хочуть звільнити Казахстан від казахів , тому вбивають мирних людей на вулицях казахських міст .Це точно не окупація ?
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06.01.2022 13:16 Відповісти
По такій логіці , Гітлер освобождав Совок від підготовлених банд , які в 1917 р. здійснили державний переворот , мародьорили , грабували , вбивали та влаштовували катування та голодомори мирному населенню . На руках комуністів , кров десятків мільйонів невинних жертв , а Гітлер просто рятував конституційний лад царської Московії та мирне населення від червоного терору комуністичних банд .
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06.01.2022 13:23 Відповісти
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