УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11546 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
3 764 42
росія (63568) США (20980) Євросоюз (12769) Блінкен (1147)

Якщо РФ знову вдасться до агресії проти України, США та Європа дадуть відповідь "дуже сильними економічними заходами", - Блінкен

Якщо РФ знову вдасться до агресії проти України, США та Європа дадуть відповідь

США уже кілька тижнів дуже інтенсивно працюють із союзниками та партнерами, у тому числі G7, НАТО, ЄС, над розробкою санкцій для протидії РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час спільної пресконференції з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок, яка перебуває з візитом у Вашингтоні.

"Я не збираюся оголошувати їх публічно. Але можу сказати вам з упевненістю, що вже виконана величезна робота. Існує дуже сильна координація та співпраця", - сказав Блінкен.

За його словами, якщо РФ знову вдасться до агресії проти України, США та Європа дадуть відповідь "дуже сильними економічними заходами, зокрема такими, що не використовувалися в минулому, які завдадуть значної шкоди російській економіці та фінансам".

"НАТО не вторгалося в Україну. НАТО не вторгалося в Грузію. НАТО не розміщувало війська в Молдові проти волі її народу. Це зробила саме Росія. За останні два десятиліття саме Росія вторгалася до сусідніх країн і втручалася у справи інших держав, використовувала хімічну зброю для замахів на противників уряду, причому на чужій території, порушувала принципи міжнародного контролю над озброєннями", - наголосив держсекретар США.

Також читайте: "Північний потік-2" навряд чи запрацює, якщо РФ вторгнеться в Україну - Блінкен після переговорів з головою МЗС Німеччини Бербок

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+27
до сраки це все. РуССкие фашисты пришли в Казахский дом и прямо сейчас убивать Казахов,на глазах у всего мира ну и где все эти Блинкины?
показати весь коментар
06.01.2022 09:50
+20
Прокидайтесь, поки ви шмарки жуєте, москалі вже в Казахстан зайшли.
показати весь коментар
06.01.2022 09:49
+15
ми вже почули сильну позицію фрау Фонбон - зброї не дамо!
показати весь коментар
06.01.2022 09:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Прокидайтесь, поки ви шмарки жуєте, москалі вже в Казахстан зайшли.
показати весь коментар
06.01.2022 09:49 Відповісти
до сраки це все. РуССкие фашисты пришли в Казахский дом и прямо сейчас убивать Казахов,на глазах у всего мира ну и где все эти Блинкины?
показати весь коментар
06.01.2022 09:50 Відповісти
Це Блінкіни 30 років обирали у Казахстані ЦЮ владу?
показати весь коментар
06.01.2022 10:20 Відповісти
ми вже почули сильну позицію фрау Фонбон - зброї не дамо!
показати весь коментар
06.01.2022 09:51 Відповісти
Коли захід заявить, що відкриває свої ринки для всієї української продукції без квот та пошлін?
показати весь коментар
06.01.2022 10:36 Відповісти
ніколи !
показати весь коментар
06.01.2022 10:38 Відповісти
Коли не дають сброю, тоді народ котрий себе захищає палицями, візьме сам. Но тоді, він направить її на всі напрямки.
показати весь коментар
06.01.2022 11:13 Відповісти
їй в Берліні пофіг , головне щоб потоки газ качали .
показати весь коментар
06.01.2022 13:29 Відповісти
Ну все. Тепер вже точно війна.карт бланш захід дав. Заборонять експорт жувачок у відповідь
показати весь коментар
06.01.2022 09:51 Відповісти
"Я не збираюся оголошувати їх публічно. Але можу сказати вам з упевненістю, що вже виконана величезна робота. Існує дуже сильна координація та співпраця", - сказав Блінчік

чот напомнило

показати весь коментар
06.01.2022 09:51 Відповісти
Авторитет колективного заходу і його надійність як сили підтримки перетворюється на анекдот
показати весь коментар
06.01.2022 09:52 Відповісти
А ці тріпають язиками, і не втомлюються.
Альо ! Іди новини почитай, діяч.
показати весь коментар
06.01.2022 09:52 Відповісти
Може краще озброїти Україну,щоб
"дуже сильними економічними заходами",

Не знадобилося?
показати весь коментар
06.01.2022 09:55 Відповісти
Хай свої ринки відкриють для української продукції, а то знову річні квоти на мед закінчаться на прикінці січня.
показати весь коментар
06.01.2022 10:38 Відповісти
достали уже своими пугаловками, капец!
показати весь коментар
06.01.2022 09:57 Відповісти
"кришна, кришна, харэ кришна,....."
показати весь коментар
06.01.2022 09:57 Відповісти
чето движуха в Казахстане началась по времени прям аккурат после сборища "ядерных государств" и "гарантий безопасности". народу бы оружие раздали что ли.
показати весь коментар
06.01.2022 09:58 Відповісти
Главное не надорвитесь от обещаний!
показати весь коментар
06.01.2022 10:07 Відповісти
да мы в курсе ваших очень сильных мер - обеспокоенность, озабоченность, и т.п. сильнейшие меры...
показати весь коментар
06.01.2022 10:13 Відповісти
Эти импотенты всё с кацапами хотелками меряются!
показати весь коментар
06.01.2022 10:14 Відповісти
показати весь коментар
06.01.2022 10:16 Відповісти
Зе пи...ть - не мешки грузить. Позор в 35 минут нудьги для детсада.
показати весь коментар
06.01.2022 11:09 Відповісти
показати весь коментар
06.01.2022 10:18 Відповісти
Неужели откажутся от матрёшек, самоваров и балалаек?
показати весь коментар
06.01.2022 10:22 Відповісти
"...G7, НАТО, ЕС над разработкой санкций для противодействия РФ."
А васька слушает да ест... G7, НАТО, ЕС - озабоченньіе імпотенти 6 лядь, всьо санкциї вони разробляють, поки кацапи україньців, казахів, грузинів вбивають
показати весь коментар
06.01.2022 10:27 Відповісти
Чому ми не в НАТО?
показати весь коментар
06.01.2022 10:46 Відповісти
Нікчемні Гниди Обіцяютьперестати гладитипо довбешці... Тварюки
показати весь коментар
06.01.2022 10:32 Відповісти
Ну, шо? Готуймося до вторгнення! Ці західні слимаки прекрасно розуміють, що ***** насрати на будь-які санкції! Вони вже все підрахували і їм вигідно щоб ***** застрягло в Україні щоб були підстави ввести ембарого на його вуглеводні... Але нам від цього не легше!
показати весь коментар
06.01.2022 10:43 Відповісти
Ви, озабоченні наші, хоч раз висуніть голову із піску і дайте гідну реальну відповідь агресору. Менше озобочності, заяв більше дій реальних больових для терориста#1.
показати весь коментар
06.01.2022 10:49 Відповісти
Все больше США и Эвропа напоминают импотентов, при этом 1 из них ГЕЙ (толеранто ага).
Санкции это хорошо, но их следует озвучить как минимум, часть можно не говорить (сюрприз).
НО !!! США должны были СРАЗУ помочь ВСЕМ Украине - танками, самолетам, оружием, медикаментами и т.д. тоесть обеспечить ВСЕМ необходимым для защиты. Этого НЕ было.
Гомики с Европы ударно строят ******** (сименс), торгуют, покупают то же газ.
А термины "очень сильные" - оценочные. Очень большие деньги для нищего это 100 баксов.
Ситуация в мире будет ухудшаться. Любой туземный вождь прочтет и поймет, что "гарантии" США (гомиков 2 с англии) и "помощь" ЕС - пустой звук. Балаболы они.
Тому же ссср США отправлял тысячи и тысячи кораблей со ВСЕМ необходимым во время 2 мировой. Между тем ссср был СОЮЗНИКОМ гитлера, ссср был окупантом (далеко не первый раз).
ссср состоянием на 1941 УЖЕ был окупантом Латвии, Литвы, Эстонии, Польши. Фактически США ссср не должны были помогать. ссср УЖЕ умертвлял людей десятками миллионов самыми бесчеловечными способами - пытки, холод, голод. Не щадили НИКОГО. Умирали в муках даже грудные дети. Это ссср, всеми "любимы". Больше того ссср РАССТРЕЛИВАЛ семьи (включая детей) "изменников родине". НО, несмотря на все это США помогал ссср.
А что же сейчас? Украине наобещали с вагон и тележку, но помощи по сути нет. США еще как-то пытаются. ну а гомики с англии сразу организовуют "как бы с...ться" да побыстрее в Польшу. Дюнкер2 в действии. Помощи от "великой" англии НЕТ. Это гомики в паричках да лосинках с напомажеными губками. вот так и живем. ГАРАНТИИ пустой звук. А где-то потом будут удивляться - чего это разные страны штампуют ядерное оружие? Ведь остановить запуск самой ракеты можно, только вот взрыв остановить будет невозможно. 1000 чернобылей аукнуться везде. И это лишь одна страна из сотен.
Дешевле, лучше и спокойнее РЕАЛЬНО помочь Украине. В конце концов завалить вована могут. Остальным депутанам госдуры тот же крым нахрен не упал, даунбас тем более, а сирию они даже на карте не найдут.
показати весь коментар
06.01.2022 10:49 Відповісти
Пошли в ЖЖЖ с вашей озабоченностью. Можете ж арестовать активы кремлевской мафии по глобусу и ввести полное эмбарго ***** - так какого ХХХ не делаете??? - Деньги не пахнут, понятно...
показати весь коментар
06.01.2022 10:52 Відповісти
С каждым разом убеждаешься, что наши т.н. Партнеры в любой момент кинут нас, как уже делали не раз. Договорняки уже согласованы без нас. Одними санкциями демократию не построишь. Тем более, что Северный поток они и не собираются обкладывать санкциями. Все это трескатня, вранье и трусость. По Казахстану видно, что диктатуру и силу, уничтожение людей никому из этих "миротворцев" не под силу прекратить.Они на все плевать хотели. Главное трындеть об этом все время и создавать видимость...
показати весь коментар
06.01.2022 10:54 Відповісти
а не пора вже пояснити українцям, що як Європа, так і США, разом з НАТО, кинули, в повному смислі цього слова, Україну і її народ на призволяще, в догоду Путлеру.
показати весь коментар
06.01.2022 10:59 Відповісти
Ці події в Казахстані можливо відтермінують на деякий час рашистське вторгнення в Україну. Але після придушення повстання в Казахстані ординці підуть у наступ. Треба створювати міжнародну антипутінську коаліцію бо діла не буде
показати весь коментар
06.01.2022 10:59 Відповісти
Ты рассказывал нам сказки, только мы не верили тебе....
показати весь коментар
06.01.2022 11:02 Відповісти
Пока гребаный зажравшийся запад в роскоши нудил свою озабоченность, Гитлер захватил пол земного шара, уничтожил миллионы Украинцев, Ромов, Евреев и т.д. Не хочу разжевывать что делает сейчас современная Европа и Запад, но точно могу сказать, когда начнут массово уничтожать Украинцев кацапье, то целая армия беженцев не просто пойдет на Европу, но еще и будут за свои семьи убивать европейцев - этого добивается Путин. Восемь лет украинцы отдают жизни за Европу и НАТО, а они спокойно не высовывая своижопы из комфорта смотрят как Россия уничтожает за них нацию в 45 миллионов. В результате получат оккупацию и смерть от России и месть от Украины. Украинцы начнут воевать с рашистами и мстить европе с америкосами. "...Получат и войну и позор..." (В.Черчель)
показати весь коментар
06.01.2022 11:07 Відповісти
Это как? Мы очень озабочены.
показати весь коментар
06.01.2022 11:09 Відповісти
А сильную озабоченность зажал?
показати весь коментар
06.01.2022 11:20 Відповісти
хватит трындеть. Вам давно уже никто не верит. Вместо того. чтобы остановить и не допустить вторжения, восьмой год кормите обещаниями. Где помощь оружием? Ее нет.
показати весь коментар
06.01.2022 11:52 Відповісти
у сша 1001 китайское предупреждение росии
показати весь коментар
06.01.2022 13:27 Відповісти
выразят очень сильную озабоченность?
показати весь коментар
06.01.2022 14:44 Відповісти
 
 