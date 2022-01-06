Якщо РФ знову вдасться до агресії проти України, США та Європа дадуть відповідь "дуже сильними економічними заходами", - Блінкен
США уже кілька тижнів дуже інтенсивно працюють із союзниками та партнерами, у тому числі G7, НАТО, ЄС, над розробкою санкцій для протидії РФ.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час спільної пресконференції з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок, яка перебуває з візитом у Вашингтоні.
"Я не збираюся оголошувати їх публічно. Але можу сказати вам з упевненістю, що вже виконана величезна робота. Існує дуже сильна координація та співпраця", - сказав Блінкен.
За його словами, якщо РФ знову вдасться до агресії проти України, США та Європа дадуть відповідь "дуже сильними економічними заходами, зокрема такими, що не використовувалися в минулому, які завдадуть значної шкоди російській економіці та фінансам".
"НАТО не вторгалося в Україну. НАТО не вторгалося в Грузію. НАТО не розміщувало війська в Молдові проти волі її народу. Це зробила саме Росія. За останні два десятиліття саме Росія вторгалася до сусідніх країн і втручалася у справи інших держав, використовувала хімічну зброю для замахів на противників уряду, причому на чужій території, порушувала принципи міжнародного контролю над озброєннями", - наголосив держсекретар США.
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чот напомнило
Альо ! Іди новини почитай, діяч.
"дуже сильними економічними заходами",
Не знадобилося?
А васька слушает да ест... G7, НАТО, ЕС - озабоченньіе імпотенти 6 лядь, всьо санкциї вони разробляють, поки кацапи україньців, казахів, грузинів вбивають
Санкции это хорошо, но их следует озвучить как минимум, часть можно не говорить (сюрприз).
НО !!! США должны были СРАЗУ помочь ВСЕМ Украине - танками, самолетам, оружием, медикаментами и т.д. тоесть обеспечить ВСЕМ необходимым для защиты. Этого НЕ было.
Гомики с Европы ударно строят ******** (сименс), торгуют, покупают то же газ.
А термины "очень сильные" - оценочные. Очень большие деньги для нищего это 100 баксов.
Ситуация в мире будет ухудшаться. Любой туземный вождь прочтет и поймет, что "гарантии" США (гомиков 2 с англии) и "помощь" ЕС - пустой звук. Балаболы они.
Тому же ссср США отправлял тысячи и тысячи кораблей со ВСЕМ необходимым во время 2 мировой. Между тем ссср был СОЮЗНИКОМ гитлера, ссср был окупантом (далеко не первый раз).
ссср состоянием на 1941 УЖЕ был окупантом Латвии, Литвы, Эстонии, Польши. Фактически США ссср не должны были помогать. ссср УЖЕ умертвлял людей десятками миллионов самыми бесчеловечными способами - пытки, холод, голод. Не щадили НИКОГО. Умирали в муках даже грудные дети. Это ссср, всеми "любимы". Больше того ссср РАССТРЕЛИВАЛ семьи (включая детей) "изменников родине". НО, несмотря на все это США помогал ссср.
А что же сейчас? Украине наобещали с вагон и тележку, но помощи по сути нет. США еще как-то пытаются. ну а гомики с англии сразу организовуют "как бы с...ться" да побыстрее в Польшу. Дюнкер2 в действии. Помощи от "великой" англии НЕТ. Это гомики в паричках да лосинках с напомажеными губками. вот так и живем. ГАРАНТИИ пустой звук. А где-то потом будут удивляться - чего это разные страны штампуют ядерное оружие? Ведь остановить запуск самой ракеты можно, только вот взрыв остановить будет невозможно. 1000 чернобылей аукнуться везде. И это лишь одна страна из сотен.
Дешевле, лучше и спокойнее РЕАЛЬНО помочь Украине. В конце концов завалить вована могут. Остальным депутанам госдуры тот же крым нахрен не упал, даунбас тем более, а сирию они даже на карте не найдут.