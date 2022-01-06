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Казахстан (855) протест (2377)

Під час протестів у Казахстані постраждали вже понад тисяча людей, - МОЗ республіки

Під час протестів у Казахстані постраждали вже понад тисяча людей, - МОЗ республіки

Внаслідок протестів у Казахстані постраждали вже понад тисяча людей, заявила перший заступник голови МОЗ республіки Ажар Гініят.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це заявила перший заступник голови МОЗ республіки Ажар Гініят.

За її словами, 400 людей госпіталізовано, 62 особи у реанімації.

Також постраждали 10 медпрацівників.

"Просимо не заважати медпрацівникам працювати, щоб карети швидкої медичної допомоги могли своєчасно доїхати до постраждалих", - зазначила Гініят.

Також читайте: ОДКБ розглядає ситуацію в Казахстані як "вторгнення бандформувань, підготовлених з-за кордону"

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Топ коментарі
+22
Вот и казахи свою Небесную сотню получили. Вечная память. Герої не вмирають!
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06.01.2022 10:19
+9
Гарна новина і погана. Гарна: мордодор ще з однією колишньою "глечики побив" навічно зі своїм втручанням. ...йло вагався довго: втручатись, як "зелені колоради" чи перевдягтись під спецназ казахів. Зрозуміло, що навчити своїх "вЄжлівіх" казахській мові не вдасться, та й грати в мовчанку вони не будуть - треба ж поМАТЮКАТИСЬ. Тому зупинився на "колорадах", незважаючи на попередні заяви про невтручання. ПОГАНА: перевірка взаємодопомоги різних диктатур відбулась, кров'ю невинних тепер вони всі пов'язані, тому будуть зубами гризти землю, а своє вже без боротьби не віддадуть.
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06.01.2022 10:08
+7
Фіг його знає як буде, якщо організуються то буде бойня з обох боків, якщо ні то з одного. Але там за два дня більше поранених ніж за 2 роки у сябрів.
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06.01.2022 10:19
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Гарна новина і погана. Гарна: мордодор ще з однією колишньою "глечики побив" навічно зі своїм втручанням. ...йло вагався довго: втручатись, як "зелені колоради" чи перевдягтись під спецназ казахів. Зрозуміло, що навчити своїх "вЄжлівіх" казахській мові не вдасться, та й грати в мовчанку вони не будуть - треба ж поМАТЮКАТИСЬ. Тому зупинився на "колорадах", незважаючи на попередні заяви про невтручання. ПОГАНА: перевірка взаємодопомоги різних диктатур відбулась, кров'ю невинних тепер вони всі пов'язані, тому будуть зубами гризти землю, а своє вже без боротьби не віддадуть.
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06.01.2022 10:08 Відповісти
интересно сколько из них силовиков
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06.01.2022 10:09 Відповісти
А інтерфакс передрукував з Хабар-24, так що Цензор став казахським сайтом, логіка шапки-ушанки.
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06.01.2022 10:18 Відповісти
Без зовнішньої допомоги казахам, вони довго не протримаються.
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06.01.2022 10:14 Відповісти
В Казахстані багато військових і поліцейських стали на сторону народу, але і іхні ''керовніки'' хочуть здихати від старості на держпосадах...
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06.01.2022 10:27 Відповісти
а всі державні клєрки не віддали владу народу, а стали цей народ вбивати, щоб тільки залишитися ними керувати і грабувати. Навіть на допомогу покликали мокшів, які точно вже звідти так просто не підуть. Така вона "народна" влада.
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06.01.2022 10:57 Відповісти
если встанет весь казахстан, у русни не хватит самолетов
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06.01.2022 10:33 Відповісти
Будет как в Беларуси Задавят по любому
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06.01.2022 10:17 Відповісти
Фіг його знає як буде, якщо організуються то буде бойня з обох боків, якщо ні то з одного. Але там за два дня більше поранених ніж за 2 роки у сябрів.
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06.01.2022 10:19 Відповісти
и трупов тоже!
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06.01.2022 10:42 Відповісти
Никакой бойни не будет ..
2 полка вдв , полк вдв из Беларуси - 2 полка Ереванских евреев -
и Казахстанские вдв быстро решат эту проблему.
****
Не надо было голых солдат протестующим (или террористам),
Как карта ляжет -Армии Казахстана
водить по морозу .
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06.01.2022 12:25 Відповісти
Вот и казахи свою Небесную сотню получили. Вечная память. Герої не вмирають!
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06.01.2022 10:19 Відповісти
Казахстанцам нужно начитать вырезать свинособак на севере страны, пока они не начали бегать по улицам с аквафрешами
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06.01.2022 10:26 Відповісти
Казахи долго молчали.
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06.01.2022 10:27 Відповісти
Міжнародне,дебіле ********,нездатне захищати світовий лад від державного криміналу Всі,існуючі механізми,стада-Нікчемні,недієві,й неварті Увагищ
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06.01.2022 10:38 Відповісти
Грабить народ это законно, а протестовать и сопротивляться грабежу это незаконно.
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06.01.2022 10:41 Відповісти
А законы кто писал, вот тех они и защищают...
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06.01.2022 11:45 Відповісти
не "пострадали", а убило и ранили люди, стоящие у власти....
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06.01.2022 10:46 Відповісти
Властям Казахии -веры нет.Как там поживает бюст Назарбаева в Каменске?Нужно на камеру..Должны сами украинские казахи..
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06.01.2022 11:09 Відповісти
это значит.что более 500 уже в пакетах
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06.01.2022 11:48 Відповісти
Надо оформить свои органы народной власти и просить помощи Китай.
Китай заинтересован.
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06.01.2022 11:55 Відповісти
Починає надходити інформація про велику кількість загиблих. Поширюється відео з моргу, де лежать десятки мертвих тіл з вогнепальними пораненнями. Кількість жертв вже напевно йде на сотні.

https://t.me/kazansky2017/1626 t.me/kazansky2017/1626
17.8K viewsDen, edited https://t.me/kazansky2017/1626 Jan 5 at 22:38
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06.01.2022 12:04 Відповісти
Чем больше погибших казахов, тем более веский повод
обратиться за помощью к Китаю.
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06.01.2022 12:48 Відповісти
Китай и так имеет нефте и газопроводы из Казахстана.

Поэтому ему нет смысла вмешиваться в эти разборки соросят по
дележу национального богатства других стран ,
согласно концепции " Мирового Правительства ".
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06.01.2022 13:08 Відповісти
 
 