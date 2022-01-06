Під час протестів у Казахстані постраждали вже понад тисяча людей, - МОЗ республіки
Внаслідок протестів у Казахстані постраждали вже понад тисяча людей, заявила перший заступник голови МОЗ республіки Ажар Гініят.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це заявила перший заступник голови МОЗ республіки Ажар Гініят.
За її словами, 400 людей госпіталізовано, 62 особи у реанімації.
Також постраждали 10 медпрацівників.
"Просимо не заважати медпрацівникам працювати, щоб карети швидкої медичної допомоги могли своєчасно доїхати до постраждалих", - зазначила Гініят.
Топ коментарі
+22 Владимир Иванец
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+9 Aculov Grigoriy
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+7 буков
показати весь коментар06.01.2022 10:19
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Будет как в Беларуси Задавят по любому
2 полка вдв , полк вдв из Беларуси - 2 полка Ереванских евреев -
и Казахстанские вдв быстро решат эту проблему.
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Не надо было голых солдат протестующим (или террористам),
Как карта ляжет -Армии Казахстана
водить по морозу .
Китай заинтересован.
https://t.me/kazansky2017/1626 t.me/kazansky2017/1626
17.8K viewsDen, edited https://t.me/kazansky2017/1626 Jan 5 at 22:38
обратиться за помощью к Китаю.
Поэтому ему нет смысла вмешиваться в эти разборки соросят по
дележу национального богатства других стран ,
согласно концепции " Мирового Правительства ".