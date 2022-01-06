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Група українських громадян не змогла вилетіти з Алмати через призупинення роботи аеропорту, - МЗС

Група українських громадян не змогла вилетіти з Алмати через призупинення роботи аеропорту, - МЗС

Група українських громадян не змогла вилетіти з Алмати до Києва через призупинення роботи аеропорту, що викликано ускладненням ситуації в Казахстані, пов'язаної з протестами у цій країні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

В Міністерстві уважно слідкують за розвитком подій в Казахстані, а міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив відповідним підрозділам дипломатичної служби зосередитися на захисті інтересів українських громадян в Казахстані.

"Зараз ключовий пріоритет - їхня безпека. Посольство України в Нур-Султані перейшло на цілодобовий режим роботи. У разі загрози життю чи безпеці, українці можуть звернутися за допомогою за номером телефону: +7 705 755 66 10 або на електронну пошту: [email protected]", - сказав Ніколенко.

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За його словами, ситуація ускладнюється введенням надзвичайного стану в Казахстані, нестабільною роботою мобільного зв’язку та Інтернету.

"Частково обмежено рух регіонального пасажирського транспорту, суттєво затримуються або скасовуються міжнародні авіарейси. Вчора ввечері група українських громадян не змогла вилетіти рейсом Алмати - Київ через призупинення роботи аеропорту. Дипломати допомогли українцям із пошуком місць для ночівлі. Нині посольство з‘ясовує із адміністрацією аеропорту та авіакомпанією можливість здійснення зазначеного рейсу, підтримує зв‘язок із пасажирами", - додав речник МЗС.

Водночас за інформацією МЗС, аеропорт Нур-Султана працює в штатному режимі. У зв'язку з цим, сьогодні планується рейс до Києва.

"Очікуємо від казахстанської влади неухильного забезпечення безпеки громадян України, надання їм повного сприяння, зокрема і тим українцям, які воліють залишити територію Казахстану. Закликаємо наших громадян уникати місць масових заходів, насамперед у великих містах, виявляти підвищену пильність і обережність, а також зареєструватися в електронній системі "ДРУГ" (https://friend.mfa.gov.ua), щоб дипломати могли вчасно надати допомогу. Хочу усіх заспокоїти: Українська держава своїх громадян не залишить напризволяще", - повідомив Ніколенко.

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Топ коментарі
+7
Мне ничего. А вот из одной семьи мужика увела и оставела ребенка без отца, а еще ради нее за наш с тобой счот отправляли целый летак у катманду шоб забрать эту несчастную девушку. Так что точно хорошего ничего она не сделала
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06.01.2022 11:05
+5
Она тоже там? С хахалем новым наверное чалится Хотя в их семье нормальная токо собачька
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06.01.2022 11:00
+2
Ну ничего, щас Бубочка пошлет за ними персональный самолет
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06.01.2022 10:58
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Ну ничего, щас Бубочка пошлет за ними персональный самолет
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06.01.2022 10:58 Відповісти
Она тоже там? С хахалем новым наверное чалится Хотя в их семье нормальная токо собачька
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06.01.2022 11:00 Відповісти
А шо вона тобі поганого зробила?
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06.01.2022 11:04 Відповісти
Мне ничего. А вот из одной семьи мужика увела и оставела ребенка без отца, а еще ради нее за наш с тобой счот отправляли целый летак у катманду шоб забрать эту несчастную девушку. Так что точно хорошего ничего она не сделала
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06.01.2022 11:05 Відповісти
А чого ти переймаєшься за чужу родину???? Та й мені не жалко що за нею літак літав, оскільки вона громадянка України така як я і ти і Держава має про неї тбати. Чи було б краще щоб ті гроши вкрали...
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06.01.2022 11:10 Відповісти
не флуди... Зорян и Шкиряк уже выгуливал свою шмару за госсчет в Индии, лежа на чиле на взлетке все рейсы за нашим путешествующем наридом (типа дамы с собачкой или выводками *мусульманок* с украинскими паспортами в Афгане) были оплачены из госбюджета (60 лямов) плюс, я уверен, что *путешественники* и сами платили за возможность попасть домой...
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06.01.2022 11:24 Відповісти
Шановний, тобто Ви вважаєте що Держава не повинна допомагати своїм громадянам, які перебувають у небезпеці за кордоном? І навіть якщо допомогли одному українцю за 60 млн. це гірше ніж ці 60 млн просто вкрали?!
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06.01.2022 11:29 Відповісти
я вважаю що всі ці рейси були комерційними окрім рейсів USA UIR NAVY. всі до одного НАШІ рейси.... і чому я як платник податків маю субсидувати евакуацію виводків моджахедок с украінськими паспортами та заробітчанки с песиком? хто їм заважав в спокійному темпі за свій рахунок вилетіти на Батьківщину?
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06.01.2022 11:46 Відповісти
Тому що за ці рейси платив не тільки ти, ті як ти кажешь виводки, маючи український паспорт, теж за них платили.... Для мене гірше що для тебе громадяни України вороги і ти на них ллєш своє лайно.
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06.01.2022 11:54 Відповісти
І я так не зрозумів в чому винна ця дівчина....
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06.01.2022 11:31 Відповісти
Она - красивая. Но не с ним. Бесится чувак.
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06.01.2022 12:01 Відповісти
Перший раз чую щоб чоловік засуджував жінку за те що вона "из одной семьи мужика увела"
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06.01.2022 12:05 Відповісти
Русо туристо. Облико морале. Многим очень нравится искать соринку в глазу другого.
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06.01.2022 12:28 Відповісти
скорее всего не выпустят пока не позачищают все електронные носители, видеодоказательства зверств режима могут попасть в руки свободных медиа.
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06.01.2022 11:01 Відповісти
сегодня проблема тамошних украинцев не знающих казахского - случайно попасть под раздачу вместо парашно-бульбашных "освободителей". с ними они на одно лицо. а резать теперь там казахи, по старту, парашников будут не спрашивая паспортов. они уже враги на века. остальные "миротворцы", как армяне, с другими типами фейсов. с вырезкой этих проблем будет меньше. тамошним украинцам, сейчас просто обязательно розмовляти українською, а не на языке общего с казахами врага.
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06.01.2022 11:10 Відповісти
Зебил прокукарекал:

"Украина должна возобновить прямой импорт газа из России, поскольку страна не может обойтись без российского газа. Об этом заявил в четверг депутат Верховной рады, член президентской фракции партии «Слуга народа» и заместитель главы парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Олег Семинский.

«Я глубоко убежден, что нам нужно создать рабочую группу, определить площадку с российским «Газпромом» и закупать у «Газпрома» газ напрямую по открытому контракту, по понятной цене, а не покупать в Словакии и швейцарских офшорах с накрутками», - сказал он в эфире телеканала «Наш».
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06.01.2022 11:25 Відповісти
Главное , чтобьі не взяли заложников . Сейчас российская гєбня будет мастерить "украинский след" , 100%. Нужно бьістрее вьівозить людей !
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06.01.2022 11:54 Відповісти
Там в аэропорту брукивки часом нет ?
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06.01.2022 12:03 Відповісти
 
 