Компанія з оточення Коломойського у 2021 році отримала з бюджету 7,9 млрд грн
Компанія "ПБС" з оточення олігарха Ігоря Коломойського у 2021 році отримала з державного бюджету 7,9 млрд грн.
Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням на "Наші гроші".
Лише у грудні компанія з оточення Коломойського отримала з бюджету понад 2 млрд грн, свідчать дані державного порталу Spending.gov.ua.
Нагадаємо, у 2020 році компанія "ПБС" збільшила доходи у 4 рази держфінансування.
ТОВ "ПБС" записано на робітницю курорту "Буковель" Івану Непік.
Топ коментарі
+20 Підлога Маккартні
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+20 BreakerR0ry 9f7fbb8e
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+16 Вольный Каменьщик
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Будь ласка, зачекайте...
Включая и про Януковича, которого ты привёл в Президенты, а с ним войну
Ааааа понял - это вместо!!!
Даю подсказку - даже за 1 бюджетную не туда гривну - государство раздерёт на части любого и каждого
А я не пью и не курю (для справки).
Лет 10 будем избавляться
Реформа медицины: в Украине хотят разрешить лечить больных людям без профильного образования
Когда в поликлиниках появятся "врачи-лаборанты"
Возможность получить специальность "Врач-лаборант" появилась даже у студентов немедицинских вузов, при этом им придется учиться меньше. Такие нововведения приведут к появлению "врачей", которые раньше не могли поступить из-за низкого количества баллов ВНО, и обесцениванию профессии.
https://vesti-ua.net/novosti/obschestvo/203439-reforma-mediciny-v-ukraine-hotyat-razreshit-lechit-bolnyh-lyudyam-bez-profilnogo-obrazovaniya.html
"Апостроф" рассказывает о нововведении.
Как сообщали в Пенсионном Фонде, те, кто не имеет достаточного страхового стажа, с 1 января по 31 декабря 2021 года смогут оформить пенсию с 63 лет (при условии наличия у них страхового стажа от 19 до 29 лет).
Те, чей страховой стаж составляет 15-19 лет, в 2022 году смогут выйти на пенсию только по достижению 65 лет.
Ежегодно необходимая продолжительность страхового стажа в Украине будет увеличиваться на один год и начиная с 1 января 2028 года для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь не менее 35 лет страхового стажа.
семіти ввійшли в раж, не ну а чо стісняться...
👍
нельзя украсть то, чего нет.
враньё
Зуб даю, что эта компания покажет или убыток (как обычно бывает у Бени) или минимальную прибыль !
Всё, как всегда, уйдёт в обнал !!!!!!!!!!!!!!!!
Присмокталися дуже міцно.
за это голосовали 73% зедебилов?