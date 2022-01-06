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держбюджет (2359) дороги (3033) Коломойський (3109)

Компанія з оточення Коломойського у 2021 році отримала з бюджету 7,9 млрд грн

Компанія з оточення Коломойського у 2021 році отримала з бюджету 7,9 млрд грн

Компанія "ПБС" з оточення олігарха Ігоря Коломойського у 2021 році отримала з державного бюджету 7,9 млрд грн.

Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням на "Наші гроші".

Лише у грудні компанія з оточення Коломойського отримала з бюджету понад 2 млрд грн, свідчать дані державного порталу Spending.gov.ua.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський зупинився в Буковелі на одному поверсі з Коломойським

Нагадаємо, у 2020 році компанія "ПБС" збільшила доходи у 4 рази держфінансування.

ТОВ "ПБС" записано на робітницю курорту "Буковель" Івану Непік.

Автор: 
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Топ коментарі
+20
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06.01.2022 11:14
+20
так вот она какая "пабеда над алигархами"
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06.01.2022 11:16
+16
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06.01.2022 11:17
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Это плохо или хорошо?

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06.01.2022 11:13 Відповісти
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06.01.2022 11:14 Відповісти
Зефілітіки радіють!
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06.01.2022 11:17 Відповісти
Утащу с Вашего позволения в свой словарь термин))
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06.01.2022 11:45 Відповісти
Що, бубочка - знов нє причьом? Він -- борєцца з алігархатам?



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06.01.2022 12:48 Відповісти
Це шикарно.
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06.01.2022 11:15 Відповісти
просто замечательно, именно для этого вы и выбрали президентом зеленского...
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06.01.2022 11:19 Відповісти
Таки да. Именно для этого.
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06.01.2022 11:22 Відповісти
Замечательно? Ну, и хорошо. Страна на правильном пути

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06.01.2022 11:23 Відповісти
И за что тебя мамка так не взлюбила, что 3,24#ила сковородкой по голове?
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06.01.2022 12:03 Відповісти
УзнаЮ гопников Януковича-Порошенко

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06.01.2022 12:32 Відповісти
Та це просто хуцпа. Вівці 73% якраз цього добивалися і робили себе разом.
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06.01.2022 11:19 Відповісти
а кого це наших ворог? Ви маєте на увазі свого Овоща і його сімю, який по-зековські вигріб всю казну?
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06.01.2022 11:34 Відповісти
Тех воров, кто разворовывал страну 30 лет кряду.
Включая и про Януковича, которого ты привёл в Президенты, а с ним войну

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06.01.2022 11:42 Відповісти
Зебилоид, меняй памперс
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06.01.2022 12:04 Відповісти
Країну розкрадали вороги України, яких весь час вибирав мудрий нарід, такий як Ви.
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06.01.2022 13:29 Відповісти
Я никогда не голосовал за Кучму-Януковича-Порошенко

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06.01.2022 13:43 Відповісти
Это до уплаты налогов или после???
Ааааа понял - это вместо!!!
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06.01.2022 11:37 Відповісти
Расскажи, если в курсе.
Даю подсказку - даже за 1 бюджетную не туда гривну - государство раздерёт на части любого и каждого

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06.01.2022 11:40 Відповісти
бобік, ти клею нанюхався?
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06.01.2022 11:50 Відповісти
Вы наверное из другой реальности...
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06.01.2022 12:00 Відповісти
Реальность у всех одна.
А я не пью и не курю (для справки).

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06.01.2022 12:02 Відповісти
Да, ты в моск трахаешься
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06.01.2022 12:05 Відповісти
УзнаЮ гопников Януковича-Порошенко

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06.01.2022 12:33 Відповісти
У Вас государство, это кто ?
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06.01.2022 12:03 Відповісти
это совпадение. совершенно случайно оказалось, что беня бенефициар актера
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06.01.2022 12:18 Відповісти
это очень жирные сливки и беня их снимает регулярно, самое интересное что беню ждут везде, в одной только Америке 4 уголовных дела, но беня не только не скрывается но и продолжает грабить там где есть возможность.
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06.01.2022 12:40 Відповісти
Тридцать лет воры Кучмы-Януковича-Порошенко грабили и приватизировали всё вокруг.
Лет 10 будем избавляться

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06.01.2022 12:58 Відповісти
а Петро что украл, можно поподробнее? и очень интересно что для страны сделали кучма с януковичем.
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06.01.2022 13:14 Відповісти
Свинарчук украл всё, что успел, и куда только дотянулся. И собрал все взятки. Законспектируй

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06.01.2022 13:44 Відповісти
старайся больше есть гороха, пук очень слабый, речь идёт о Петре, второй раз тот же вопрос, что украл Петро?
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06.01.2022 14:02 Відповісти
Мне неизвестен такой человек.

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06.01.2022 14:16 Відповісти
вот так всегда, только хотел послушать о кровавом марадёре на крави Петре.
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06.01.2022 14:20 Відповісти
Зелебобиби помните єто?
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06.01.2022 11:15 Відповісти
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06.01.2022 11:18 Відповісти
Всё верно, так и есть. Вас, воров, гонят под сраку отовсюду с конца 2019-го

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06.01.2022 11:59 Відповісти
Зебилоид, бросай тяжелые наркотики!
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06.01.2022 12:08 Відповісти
Главное не забыть, как ты отдавал страну на разграбление Януковичу-Порошенко

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06.01.2022 12:34 Відповісти
так вот она какая "пабеда над алигархами"
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06.01.2022 11:16 Відповісти
Полная и окончательная!
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06.01.2022 11:18 Відповісти
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06.01.2022 11:17 Відповісти
вчера в гостинице??)))))))))))))))))))))))))))))) борьба с олигархами в сортире
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06.01.2022 12:42 Відповісти
ось вони, прояви надпотужної боротьби з олігархатом!
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06.01.2022 11:18 Відповісти
Це така боротьба з олігархом, а ви що думали зелохи? Як там вам 73% живеться? Зарплати і пенсії в три-чотири рази? Як там вчительки, не стомилисяч рахувати свої 4 тисячі доларів кожного місяця? А військові 50% які проголосували за "поржьом" - ржуть? А поліцейські, які 99,9% голосували за "какая разница" задоволені своїми окладами? А як чмирили одиниць поліціянтів, які голосували за Порошенко. Бабулі і дідулі вже не являються експертами "Ротердам+"?А то біля кожного будинку, в кожному тролейбусі так все знали, так поливали брудом того, що спас їх і їх пенсії, коли банда Овоща все стибзила ві втекла, а чого сьогодні замовкли, як буцім-то вимерли?
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06.01.2022 11:18 Відповісти
Очередные покращення от ЗЄ и К:

Реформа медицины: в Украине хотят разрешить лечить больных людям без профильного образования

Когда в поликлиниках появятся "врачи-лаборанты"

Возможность получить специальность "Врач-лаборант" появилась даже у студентов немедицинских вузов, при этом им придется учиться меньше. Такие нововведения приведут к появлению "врачей", которые раньше не могли поступить из-за низкого количества баллов ВНО, и обесцениванию профессии.

https://vesti-ua.net/novosti/obschestvo/203439-reforma-mediciny-v-ukraine-hotyat-razreshit-lechit-bolnyh-lyudyam-bez-profilnogo-obrazovaniya.html
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06.01.2022 11:25 Відповісти
В 2022 году в Украине вводятся новые требования к страховому стажу для выхода на пенсию. Так, выйти на пенсию в 60 лет смогут те, кто имеет не менее 29 лет стажа.

"Апостроф" рассказывает о нововведении.

Как сообщали в Пенсионном Фонде, те, кто не имеет достаточного страхового стажа, с 1 января по 31 декабря 2021 года смогут оформить пенсию с 63 лет (при условии наличия у них страхового стажа от 19 до 29 лет).

Те, чей страховой стаж составляет 15-19 лет, в 2022 году смогут выйти на пенсию только по достижению 65 лет.

Ежегодно необходимая продолжительность страхового стажа в Украине будет увеличиваться на один год и начиная с 1 января 2028 года для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь не менее 35 лет страхового стажа.
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06.01.2022 11:26 Відповісти
ну будете народжувать та дохнуть на производстве, 6 лять не отходя от станка, як кажуть...
семіти ввійшли в раж, не ну а чо стісняться...
👍
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06.01.2022 12:39 Відповісти
46,5 млрд доларов по рассчетам США было украдено из бюджета Украины олигархами и чиновниками в 2020 году
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06.01.2022 11:19 Відповісти
ну и что, скажет избиратель зеленского, что крадут, зато у нас есть дороги..., раньше ни денег ни дорог...., а если американцам до этого есть дело, пусть с этим и разбираются..., Украина богатая страна, хоть дураками, хоть дурным баблом...
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06.01.2022 11:22 Відповісти
вчора дивився інтерв'ю Чекалкіна так він казав у Плюща був вислів,- Україна дуже миролюбива країна вона ні в що не вмішується і в свої державні діла теж)
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06.01.2022 11:37 Відповісти
Все по-чесному - одна половина бюджету слугам, друга їх виборцям. Все по-рівну, все чесно. Це тільки доводить, що українці обрали справді чесну людину у президенти. ЗІ Іронія єслішо.
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06.01.2022 11:29 Відповісти
..."А может-то, Порох украл (46,5млрд) деньги!?.."(с)
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06.01.2022 12:03 Відповісти
угу. бюджет правда меньше был, но то такое
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06.01.2022 12:19 Відповісти
из ВВП, знаешь что это?)))
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06.01.2022 14:29 Відповісти
ты вообще понимаешь, что несешь?
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06.01.2022 14:34 Відповісти
внутренний валовій продукт, Украины составлял в 2020 --155,58 а могло бы если налоги платились в бюджет и с гос компаний (Укразализници и т.д Энергоатом, Центренерго и т.д.)не воровалось на 46,5 млрд больше, ответ устраивает
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06.01.2022 14:42 Відповісти
а могло бы и на 46.5 триллионов больше.
нельзя украсть то, чего нет.
враньё
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06.01.2022 17:32 Відповісти
бобик здох))))
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06.01.2022 17:59 Відповісти
тебя тут раскусили тополь)
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07.01.2022 16:16 Відповісти
По тєлєвізару цього не скажуть, а упороті зебіли в основному звідти черпають інформацію)
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06.01.2022 11:22 Відповісти
Зєля - найвдаліша інвестиція Бєні.
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06.01.2022 11:30 Відповісти
Хуже теперь точно не будет. Да, ЗЕбанаты?
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06.01.2022 11:33 Відповісти
с вованом всё уже давно понятно ...олигархи не пострадали не на копейку , тарифы растут , война идёт ...шо оно там ещё брехало взбераясь на олимп ? не понятно только почему народ в рот гавна набрал и сидит смотрит молча на всё эту брехню
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06.01.2022 11:35 Відповісти
Вот так и будет. Пока не уничтожим олигархию. Вы работаете на их благосостояние. Они еще и стригут вас.
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06.01.2022 11:35 Відповісти
нє ну а чьо? бабуля вову сдєлала прєзідєнтом, она ж його...доїть!
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06.01.2022 11:36 Відповісти
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06.01.2022 11:38 Відповісти
Я уважаю Пирата. А я уважаю Кота...
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06.01.2022 11:39 Відповісти
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06.01.2022 11:49 Відповісти
Самое интересно будет после публикации финансовой отчетности за 2021 г.
Зуб даю, что эта компания покажет или убыток (как обычно бывает у Бени) или минимальную прибыль !
Всё, как всегда, уйдёт в обнал !!!!!!!!!!!!!!!!
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06.01.2022 11:54 Відповісти
Так хто більший злодюга - Порошенко котрий дає роб.місця і платить налоги, чи ЗЕКОЛОмойші котрі все не нажируться???
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06.01.2022 11:57 Відповісти
Тільки лохам залишається платити налоги...
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06.01.2022 12:07 Відповісти
Ну так і що, ніхто ж не помер? Зате який він воспітанний, добрий і чистий, як говорив Гордон, та інші зебуїни.
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06.01.2022 12:09 Відповісти
Все це пограбування Украіни відбуваєтся з мовчазноі згоди народу ,відсутності державницькоі еліти, майже відсутності інтелегенцІі і абсолютно неефективності націонал патріотів. Ось тому прийшла влада далека від Украіни ,Ну а оскільки олігарх привів клоуна ,він відчув свою безкарність і вседозволеність , одна лише проблема в трьох краінах порушено проти нього кримінальні справи ,а ось в Украіні яку пограбував на мільярди доларів ніхто і не думає ,він свій.
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06.01.2022 12:14 Відповісти
Ой як гарно семіти доять Україну...
Присмокталися дуже міцно.
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06.01.2022 12:30 Відповісти
Уже 30 лет такое происходит.
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06.01.2022 12:39 Відповісти
Обычная история. Каждый бизнесмен, приближенный к телу, тут же становится очень талантливым. Как там самый талантливый бизнесмен Косюк? Талант без бюджетного финансирования выдохся?
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06.01.2022 12:38 Відповісти
Что означает ПОЛУЧИЛА????
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06.01.2022 12:48 Відповісти
ну, да... для дяди Игоря деньги есть, а чтобы выплатить долги по зарплатам военным и полицейским - денег нет. если в бюджете нет денег - значит украли ж...
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06.01.2022 12:57 Відповісти
Как пояснить тот медицинский факт, что при Кучме-Януковиче-Порошенко не было единого прокажённого олигарха? А в роли прокажённого выступал исключительно простой народ.

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06.01.2022 13:46 Відповісти
и всё эти бесконечные транши Коломойскому последние 2,5 года идут из наших карманов...
за это голосовали 73% зедебилов?
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06.01.2022 14:18 Відповісти
Так це їм був подарунок від держави, як читається в заголовку статтіБ чи вони виграли тендер і за ці гроші виконали роботи?
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06.01.2022 16:36 Відповісти
 
 