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Епідзонування України: усі області залишаються в "жовтій" зоні, у двох - рівень захворюваності нижче епідпорогу, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Епідзонування України: усі області залишаються в

Станом на 6 січня, в усіх регіонах встановлений "жовтий" рівень епіднебезпеки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Станом на 6 січня 2022 року в усіх регіонах України встановлений "жовтий" рівень епідемічної небезпеки.

Рівень захворюваності по країні становить 155 на 100 тис. населення, при визначеному індикаторі 75 на 100 тис. осіб. В Києві рівень захворюваності становить 383 на 100 тис. осіб і є найвищим в країні. Після столиці найвищий рівень захворюваності зафіксовано в Полтавській області - 244 на 100 тис. населення, а також у Черкаській - 219 на 100 тис. населення.

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Разом з тим, в Дніпропетровській та Херсонській областях рівень захворюваності нижче епідпорога - 64 та 61 на 100 тис. населення відповідно.

Рівень госпіталізацій по країні, станом на 5 січня, становить 22,7, при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення. Завантаженість ліжок з киснем становить 21,8% при визначеному показнику в 65%. Загалом ці показники не перевищено в жодному регіоні.

Епідзонування України: усі області залишаються в жовтій зоні, у двох - рівень захворюваності нижче епідпорогу, - МОЗ 01

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Десь за тиждень вірус "відсвяткує", і все почнеться знову по колу.
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06.01.2022 11:51 Відповісти
"-Шо, опять?
- Да нет, ты это-уколотья хочешь?"
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06.01.2022 12:19 Відповісти
эта синагога никак не успокоится по своими лжепандемиями.. идите верховную зраду с депутанами зонируйте..
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06.01.2022 12:40 Відповісти
Хотите посмеяться? Вы уже слышали, что во Франции родили новый штамм? И назвали его - ***.
я еще слышал что самым смертельным будет штам PESDA! хм. им может накрыться даже весь мир.. ну а последняя буква будет Z значит Zvizdetc...
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06.01.2022 12:56 Відповісти
Эпидпорог по гриппу вообще чуть больше 500 заболевших на 100000 населения. А с короной... Как хотят, так и крутят!
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06.01.2022 14:52 Відповісти
 
 