Епідзонування України: усі області залишаються в "жовтій" зоні, у двох - рівень захворюваності нижче епідпорогу, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Станом на 6 січня, в усіх регіонах встановлений "жовтий" рівень епіднебезпеки.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Станом на 6 січня 2022 року в усіх регіонах України встановлений "жовтий" рівень епідемічної небезпеки.
Рівень захворюваності по країні становить 155 на 100 тис. населення, при визначеному індикаторі 75 на 100 тис. осіб. В Києві рівень захворюваності становить 383 на 100 тис. осіб і є найвищим в країні. Після столиці найвищий рівень захворюваності зафіксовано в Полтавській області - 244 на 100 тис. населення, а також у Черкаській - 219 на 100 тис. населення.
Разом з тим, в Дніпропетровській та Херсонській областях рівень захворюваності нижче епідпорога - 64 та 61 на 100 тис. населення відповідно.
Рівень госпіталізацій по країні, станом на 5 січня, становить 22,7, при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення. Завантаженість ліжок з киснем становить 21,8% при визначеному показнику в 65%. Загалом ці показники не перевищено в жодному регіоні.
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- Да нет, ты это-уколотья хочешь?"
я еще слышал что самым смертельным будет штам PESDA! хм. им может накрыться даже весь мир.. ну а последняя буква будет Z значит Zvizdetc...