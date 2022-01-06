УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5020 відвідувачів онлайн
Новини Війна
41 034 276
Казахстан (855) росія (63574)

Захоплення контролю РФ над Казахстаном стане "тектонічним зрушенням у новітній історії Росії", - американський стратегічний центр RAND

Захоплення контролю РФ над Казахстаном стане

Для повного контролю Казахстану Росії треба ввести 13 тис. солдатів, здійснити 100 літаковильотів.

Про це у Telegram повідомляє Azerbaijani Armed Forces, інформує Цензор.НЕТ.

"У 2020 році американський стратегічний центр RAND підготував для влади США можливі сценарії дій Росії у найближчі два роки. Цей документ активно використовувався для розробки політики США "за стримуванням Росії". Так ось, на одному з перших місць – сценарій із захоплення Росією контролю над Казахстаном, який, на думку авторів доповіді, стане "тектонічним зрушенням у новітній історії РФ", - йдеться в повідомленні.

Експерти підрахували, що для повного контролю Казахстану Росії треба ввести 13 тис. солдатів, здійснити 100 літаковильотів. Також вказується конкретна кількість військової техніки, яка має бути перекинута з Росії до Казахстану. 

Також читайте: "Казахські еліти - проукраїнські. Казахстан переформатують в Україну", - російський пропагандист

Захоплення контролю РФ над Казахстаном стане тектонічним зрушенням у новітній історії Росії, - американський стратегічний центр RAND 01
Захоплення контролю РФ над Казахстаном стане тектонічним зрушенням у новітній історії Росії, - американський стратегічний центр RAND 02
Захоплення контролю РФ над Казахстаном стане тектонічним зрушенням у новітній історії Росії, - американський стратегічний центр RAND 03
Захоплення контролю РФ над Казахстаном стане тектонічним зрушенням у новітній історії Росії, - американський стратегічний центр RAND 04
Захоплення контролю РФ над Казахстаном стане тектонічним зрушенням у новітній історії Росії, - американський стратегічний центр RAND 05
Захоплення контролю РФ над Казахстаном стане тектонічним зрушенням у новітній історії Росії, - американський стратегічний центр RAND 06

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+45
13 тис. солдатів для полнага кантроля

Я вот охреневаю с этих экспертов. может не 13 тысяч, а все таки 130 тысяч, територия Казахстана не маленькая, попробуй поди проконтролируй там всё
показати весь коментар
06.01.2022 11:27
+24
показати весь коментар
06.01.2022 11:46
+23
Карательную операцию российских фашистов запомнят даже внуки казахов, и пусть молятся те этнические кацапы, которые остаются жить на территории Казахстана, теперь против них будут настроены все казахи и будут их щемить во всю катуху! А Токаев войдет в историю как падаль и мразь, которая пригласила войска оккупантов против собственного народа!
показати весь коментар
06.01.2022 11:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
какое замечательное ОДКБ. Клуб диктаторов-****** ставящих себе памятники при жизни и кацапия с ядерной дубинкой, как гарант их неприкасаемости.
У бубочки наверно аж слюнки текут...
показати весь коментар
06.01.2022 11:57 Відповісти
Не ровняйте. В то время, как у казахов сжиженный газ дорогой, у Бубочки скумрия дешевая. Правда, только у него самого, зато говорящая!
показати весь коментар
06.01.2022 12:14 Відповісти
Дорогий, Антипе, це - дивлячись з чим порівнювати. Давай-но з нашими цінами))
І то не в Бубочки. То в Оленки. Особисто я підозрюю, що тут діло не обійшлось без знавця дешевих точок - пана Тіщенко.
показати весь коментар
06.01.2022 12:42 Відповісти
Заморожена відморожена скумбія, що розмовляє - то і є Евглена Зелена чи Єлена Зєліна. І вона поки що у Бубочки (якщо якась Мєндєль чи ще якась корабельна сосна її не випхала.)
показати весь коментар
06.01.2022 12:51 Відповісти
Слухай... а ти в курсі, що коється в Миколаїві, у лікарні інфекційній, що пані Федорова керує?
показати весь коментар
06.01.2022 12:54 Відповісти
Пропало три вафельних рушника, пацієнти на другому поверсі ссуть мимо унітаза, а медсестра Галя зітхає по санітару Петру.
Бо якби сталося щось серйозне, про це пишуть відразу і з посиланням на джерело, а не тягнуть Сірка за хвоста.
показати весь коментар
06.01.2022 13:45 Відповісти
Та у джерелах всьо файно... а от люди з лікарні кажуть інше.
Нормально - відмовити у меддопомозі тому що людина в тій лікарні працює? Нормально - місити лікарів інфекційної ковд-лікарні ногами... особливо якщо це роблять працівники органів охорони правопорядку? Но то таке... про то ти в новинах навряд чи прочтеш...
показати весь коментар
06.01.2022 14:54 Відповісти
А те, що з 21 грудня Федорова там вже не працює ті люди забули повідомити?
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3373101-u-mikolaevi-zvilnili-direktorku-likarni-navkolo-akoi-rozgorivsa-skandal.html Депутати Миколаївської обласної ради достроково розірвали контракт з директором обласного Центру лікування інфекційних хвороб Світланою Федоровою. Відповідне рішення прийняте під час сесії обласної ради 21 грудня, передає кореспондент Укрінформу.
показати весь коментар
06.01.2022 15:06 Відповісти
А ти можеш надати результати відповідного конкурсу на основі якого було її звільнено, а призначено іншу особу? За участю працівників самої лікарні - як то законом передбачено))
В тому-то й прикол що звільнили її незаконно.
І ти на поставлені питання не відповів - ти вважаєш озвучені факти нормальними?
показати весь коментар
06.01.2022 15:11 Відповісти
В тому-то і прикол, що твої інсайдери про це не знали. Бо ти мені сьогодні писав " у лікарні інфекційній, що пані Федорова керує?" Це ставить під великий сумеів достовірність інформації, яку вони тобі надали. Якщо та інфа правда - то це не нормально.
показати весь коментар
06.01.2022 15:19 Відповісти
Таки да,Мендель имеет больше шансов посмоктать обрезанный болтик у Зелупы,просто Лена не кошерная
показати весь коментар
08.01.2022 13:44 Відповісти
таке відбувається у державі, коли при владі опиняються йаники-луки-толкаєви... та номінанти (поки що, та майже - вже) на зрадників типа зєль безродних, жадібних, сцикливих але й мстивих та дріб"язкових..
показати весь коментар
06.01.2022 12:00 Відповісти
Народная власть должна обратиться за помощью к братскому Китаю.
Против агрессии России - официально.
Весь мир это подтвердит.
показати весь коментар
06.01.2022 12:06 Відповісти
Надо пользоваться тем, что у кремля там нет "ополченцев", "казаков" и прочего "народа", который надо "защитить".
Есть откровенная агрессия российских военных - других сценариев нет.
показати весь коментар
06.01.2022 12:08 Відповісти
А чого, ви пане впрягаєтесь за китайських комуняк, вони зробили для мілліонів казах і уйгурів цифровий концтабір.
показати весь коментар
06.01.2022 12:20 Відповісти
В Казахстане живет 26% русских из них 24% абсолютно русскоговорящих соскрепноц челюстью,не позволяющей говорить на каком- либо ином языке.Так что Кремлю вполне есть кого защищать.и потом откусить от Казахстана эту скрепночелюстную область.
показати весь коментар
06.01.2022 14:32 Відповісти
Когда гробы росийских дурачков, воевавших за миллиарды и деток проживающих в Монте Карло и Ницце Назарбаева и Токаева, пойдут в назад в рашку, может тогда кацапы хоть немного задумаются а стоит ли оно того?
показати весь коментар
06.01.2022 12:09 Відповісти
задумываться - не в традициях расиянского народа..
показати весь коментар
06.01.2022 12:59 Відповісти
Ісламська Ума світу треба допомогти братам Казахстану! Кожний вбитий кацап і маоісти - це блага справа во Славу Аллаху! Інш Ала!
показати весь коментар
06.01.2022 12:09 Відповісти
показати весь коментар
06.01.2022 12:10 Відповісти
Смотрю чешское ТВ, а там говорят, что кацапы посылают 4 тыс. карателей в Казахстан.
показати весь коментар
06.01.2022 12:17 Відповісти
Зараз питання у тому, на чій бок стане армія Казахстану, яка має 100 000 бійців.
Українська армія спочатку 2014-го була дуже нейтральною і почала стріляти по ворогу лише після обстріла Градами під Волновахою.

Якщо армія Казахстану перейде на бік народу, то Мацква отримає по хлебалу.
показати весь коментар
06.01.2022 12:21 Відповісти
На митингующей площади установили юрту с триколором. Раша разжигает костер в Казахстане и приходит миротворцем. Украина это уже проходила в 2014 году. https://www.youtube.com/watch?v=MLyaMj1W7QY&ab_
показати весь коментар
06.01.2022 12:23 Відповісти
Не зовсім ясно що мається на увазі під тектонічним зсувом, означає це що рашка зав'язне у степах Казахстану та розвалиться, чи натхненна поверненням у свою орбіту впливу Казахстану прийметься кошмарити й на інших теренах постсовку, в тому числі в Україні
показати весь коментар
06.01.2022 12:25 Відповісти
Друге.
показати весь коментар
06.01.2022 13:19 Відповісти
треба ввести лукашеску разом з малолітнім синком Колєю які будуть озброєні автоматами і заженуть казахів назад в ярмо.....
показати весь коментар
06.01.2022 12:28 Відповісти
Завоняло маскальской свинятиной в Казахстане !
показати весь коментар
06.01.2022 12:28 Відповісти
'Настощіх буйних мало,
Вот і нєту Вожаков..', В.Висоцький
показати весь коментар
06.01.2022 12:32 Відповісти
Санкции надо вводить против РФ!!!
показати весь коментар
06.01.2022 12:34 Відповісти
13К дійсно замало, на такі гігантські території.... Тим більше, чисто візуально, легко відрізнити казаха від русского солдата, в разі партизанської війни.....
Якщо ще й підключиться мусульманський чинник, який набирає силу у Сер.Азіх, то мінімум 200 тис.кацапів потрібно....
показати весь коментар
06.01.2022 12:34 Відповісти
Очевидно, что это искренние, народное восстание против диктатуры. И даже если сейчас его с помощью ОДКБ(объединение диктаторов и кровавых беспредельщиков) удастся подавить, народ хорошо запомнит кто это сделал. Кремль получает ещё одну страну с млн. русофобов, с чем я их и поздравляю. Всё это им аукнется в подходящее время. Так что, это не конец- это только один из этапов, который необходим и сыграет свою решающую роль во времена, когда россии придётся платить по счетам. "Жизнь это супермаркет, бери что хочешь- но касса впереди".
показати весь коментар
06.01.2022 12:36 Відповісти
Казахи хорошо помнят как большевики вырезали 30 % их народа, и что ? Да они будут помнить и теперешние события и прийдут добивать Рашу когда наступит время, а сейчас часть вырежут, часть эмигрирует- остальные притихнут , как беларусы. У казахов большая территория, но небольшая численность населения - пока не сдохнет Раша у них( как и у белорусов) нет шансов. То , что они выступили - это уже подвиг, но таким образом, к сожалению, они стали фактически рабами Раши. Назарбаев, хоть как то , пытался лавировать в политике , сейчас будет чистое рабство...
показати весь коментар
06.01.2022 13:30 Відповісти
Не уверен. Сейчас другое время. Интернет(скорость и передача информации) делает своё дело. Буквально все, обо всём, знают в считанные часы. Молодежь, выросшая в наше время, совершенно другая ментально- более свободная и бесконтрольная. С помощью того же интернета, они видят, что может быть по-другому, что в западных странах можно менять президентов, президенты не рисуют себе 80%, есть политическая борьба, а если президенты проигрывают, то они спокойно уходят и читают лекции в университетах, или пишут книги, или возглавляют благотворительные фонды. Они всё это и видят и хотят также. Поэтому, что у белорусов, что у казахов- есть все шансы. Сейчас это только один из витков, дальше по другому с учетом этого опыта. Как минимум, следующий казахский Майдан, будет уже политический с определением курса и за выход из ОДКБ и прочих союзов с РФ. Это дело времени. Да и этот, сегодняшний этап революции, ещё незакончен. Но уже результат есть- теперь протест из бытового превращается в политический. А это уже формирование лидеров и вообще другое кино.
показати весь коментар
06.01.2022 13:49 Відповісти
Менталитет россиян, имперскость на генном уровне, миллионы ОМОН и НАЦГВАРДИИ хорошо закормленные и попробовавшие крови- сильнее интернета. Большинство т н русских писателей отмечали, что нет ничего в мире , что могло бы сравниться в жестокости, тупости , грязи , лени желании жить в гавне и быть рабами. Пока есть русские( как они себя называют - нет такой национальности) и Россия мир в опасности , они будут животными всегда и кто в таежном союзе безнадежно попали, их не отпустят в цивилизацию..
показати весь коментар
06.01.2022 14:19 Відповісти
Как это не отпустят? Украина там была и вырвалась, хоть и оставила у них в руках часть своей плоти.
Ключевое здесь "тупости". Т.к. это действительно тупо самим жить в говне и силой удерживать других. Такая политика работает только в краткосрочной перспективе. Да, совку удалось просуществовать 70лет. Но это только благодаря победе во ВМВ, она сильно зацементировала некоторые трещины, и это хватило на многие годы. А сейчас нету такого "цемента". "Силовики"-это говно, а не цемент. Их чуть "подмочить" и они утекут. А за счет интернета, все процессы развивается куда стремительней. Всё это очень краткосрочно ("победы" пуйла т.н.)- он конкретно подставляет Россию под удар кувалдой между глаз.
показати весь коментар
06.01.2022 14:33 Відповісти
Не разделяю вашего оптимизма , но очень хочу в это верить. В Белоруссии 9 млн населения, процентов 30 - пятая колонна плюс силовики , которые забрызганы кровью, кроме этого там 30 лет не было оппозиции- кто выступит против России( окажет ей сопротивление)? В Казахстане ещё хуже - желающих перемен и помнящих о геноциде, но их ещё меньше- нужно, что бы процентов 50 были готовы умереть. Очень хочу, что бы и у белорусов и у казахов получилось .....
показати весь коментар
06.01.2022 14:52 Відповісти
13 тісяч там только за водкой в очередях стоять будут....
показати весь коментар
06.01.2022 12:41 Відповісти
13 тысяч солдат для контроля государства, размеры которого превышают Ирак, Иран, Афганистан и Пакистан вместе взятые?
показати весь коментар
06.01.2022 12:47 Відповісти
PS
Может там опечатка и речь шла о 100 000 солдат и 13 000 самолето-вылетов?
показати весь коментар
06.01.2022 12:53 Відповісти
13 тыс + армия Казахстана, которая "за стабильность". Население сосредоточено в десятке городов. Зачем военным контролирровать пастбища и пустыни,территория которых 2/3 страны. Разве что Байконур в полу -пустыне.
показати весь коментар
06.01.2022 14:38 Відповісти
Они порой такую чушь несут. Один диванный Мыкола понимает в совке больше чем двадцать западных псевдоэкспертов.
показати весь коментар
06.01.2022 12:51 Відповісти
А как насчет узурпации власти в стране диктатором?
Если говорите «Б», то не плохо бы сначала сказать «А».
показати весь коментар
06.01.2022 12:55 Відповісти
Единственным источником власти в государстве, являются граждане этого государства, а не зажравшиеся диктаторы.
показати весь коментар
06.01.2022 13:12 Відповісти
Брешеш. Комуністи ніколи не були народовольцями, та й створені вони були не ними. Невже не соромно самому так висувати на люди своє невігластво?
показати весь коментар
06.01.2022 13:16 Відповісти
Просто за часи своєї влади комуністи безсовісно на словах привласнили усі народовольчі рухи усіх часів. Всі вони видавались за "прєдтєчі коммунісічєского двіжєнія". А ті, що відверто були ворожими до червоних узурпаторів, обізвали "імпєріалістічєскімі пріхвостнямі", наприклад як тих же есерів. Червоні починаються не у Біблії, вони фактично починаються у Германському генштабі.
показати весь коментар
06.01.2022 15:09 Відповісти
Все в Киеве так и начиналось - студенты протестовали, а на них бросили беркутню и она пустила в ход дубинки. На Майдане уже тысячи мирно протестующих и опять на них бросили беркутню, но уже с автоматами, и беркутня стала безнаказанно расстреливать безоружных, и только тогда бойцы Правого сектора стали отстреливать этих собак, и те после первых же выстрелов бежали, поджав хвосты. Мирные протесты в посткоммунистических странах всегда власть заливала кровью протестующих.
показати весь коментар
06.01.2022 16:52 Відповісти
У вас явно советские познания в истории.
показати весь коментар
06.01.2022 14:20 Відповісти
Право на восстание (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. jus resistendi), также известно как право на сопротивление угнетению, право на революцию - в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F политической философии , право https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD граждан любыми средствами, вплоть до вооруженной борьбы, защищать свои https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE права и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0 свободы от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80 узурпаторов . Относится к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE естественным правам , то есть не требует подтверждения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0 нормами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE позитивного права https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-1 [1] .
показати весь коментар
06.01.2022 14:21 Відповісти
Путлер и современная Раша - правоприемник как раз большевиков, а не Александра. Именно люди, которые служили в ЧК расстреляли семью Николая Второго.
показати весь коментар
06.01.2022 15:34 Відповісти
Нет таких преступлений, которые бы не оправдали коммуняки на пути к своим целям.
показати весь коментар
06.01.2022 16:20 Відповісти
Усе просто. Побут формує свідомість. Ви намагаєтесь усвідомити щось далеке від вас з позицій вашого власного побуту, та й ще по уривковим невідомо звідки з 'явившимися краплями "новин". Тільки з часом зможемо щось узнати стосовно того що там дійсно коїться.
показати весь коментар
06.01.2022 13:13 Відповісти
Ну тоді хай буде по вашому , і Американське свято 4 Липня -не день незалежності ,а день терориста _)))
показати весь коментар
06.01.2022 14:00 Відповісти
Нах... твої дурні думки. Пуйло, Лука, Токаев - виродки і кати свого населення.
показати весь коментар
06.01.2022 19:13 Відповісти
дешевле для кацакефалов оказалось захватить весь Казахстан , чем платить за Байконур .
показати весь коментар
06.01.2022 12:59 Відповісти
Протести в Казахстані були спричинені владою і вона ж спровокувала насильство. Події в Білорусі повторилися. Переважна відповідальність лежить на Токаєві, а не на Назарбаєві. Дезінформаційна кампанія Кремля в гіршому вигляді і навіть просунутий Цензор плутається.
показати весь коментар
06.01.2022 13:05 Відповісти
Справа навіть не в тому що, всі хлібні місця були зайняті сім'єю Назарбаєва. Між "новою" елітою та старою сім'єю могли виникнути тріння. Але, різницею в двох купах лайна можуть цікавитися тільки мухи. Народу від того не легше і ніхто явно не очікував на такий поворот.
Там зараз більш важливо, як відреагують на введення іноземних каральних військ різні групи силовиків.
показати весь коментар
06.01.2022 14:18 Відповісти
Хоть для пидоРоссии нет никаких проблем насытить Казахстан ни пушечным мясом, ни техникой, ни оружием, ни ГСМ, все же, думаю, легкой прогулкой эта "миротворческая" миссия для орков не будет. И с хлебом-солью их встречать может только казахский Президент да бывший "слуга УРОДА" Шевченко, который, как кусок говна прилипает то к заднице лукашенки, то *****, а теперь вот токаева. Думаю, мародеры-это рашистские провокаторы, которые ускорили приход оккупантов в Казахстан.
показати весь коментар
06.01.2022 13:26 Відповісти
В зв'язку з тим, що в головному каральні війська введені в Казахстан будуть складатися з росіян, білорусів та вірмен існує вірогідність набуття політичним конфліктом релігійного забарвлення.
показати весь коментар
06.01.2022 14:13 Відповісти
Казахов жаль конечно. Но если казлороги увязнут там по самое небалуйся (а это единственное что они умеют делать просто прекрасно), то нам это будет только в плюс. Там еще браться китайсы озаботятся. Не с трибуны конечно. Про себя, но по настоящему а не для галочки как евролибералы.
показати весь коментар
06.01.2022 14:23 Відповісти
Врядчи московити будуть претендувати на китайські підприємства, а до казахів китайці і так добрими не були. Казахстан для Китаю є колонією де, вони виключно викачували богатства. Ставлення китайців до казахів не краще ніж у московитів.
показати весь коментар
06.01.2022 14:30 Відповісти
Наразі для України відкривається коротке вікно можливостей. За умови, якщо казахи зможуть сформувати широкий фронт опору. Агресивні дії проти ОРДЛО поставлять кремлядь на розтяжку між Україною та Казахстаном. Корисно може бути для обох країн це, як Другий фронт, який примусить розпорошувати сили агресора.
показати весь коментар
06.01.2022 14:34 Відповісти
Нажаль казахи не зможуть спричинити відчутний опір. Зараз це бунт, стихійний протест проти .. ?- а тут навідь у різних регіонів чи міст Казахстану значна різниця. Треба час для організаціїю супротиву, появи координаційного центру, обЇєднавчих цілей. А доки тамбудуть партизанити малими групами і між ділом грабувати.
показати весь коментар
06.01.2022 14:46 Відповісти
Йоу... Який же ви кумедний!
Інспірований росіею бунт за "путівки на курорт" та "антивакцінацію" в Казахстані переросте в "широкий фронт опору"?!
Та тю на вас....
Все це путіним зроблено шо б на 10 січня балакати з сплячим Байденом вже маючи на обох руках "распальцовку крутого гопаря"!
Шкода наївних покалічених і загиблих казахів які повелись на цю буцім-то "революцію"...
показати весь коментар
06.01.2022 16:07 Відповісти
Когда же США «сдвинутся» уже в какую небуть сторону, кроме озабочености?
показати весь коментар
06.01.2022 16:05 Відповісти
Рейган последний Президент США,который имел яйца.
показати весь коментар
06.01.2022 18:18 Відповісти
Кто это все сдаст просто так....?
Казахстан:1. место в мире по добыче урана (40,8% мировой добычи).
2. место по асбесту.3. место по хрому .4. место по титану ,8. место по углю.
10. место по золоту.12. место по нефти .
показати весь коментар
08.01.2022 14:17 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 