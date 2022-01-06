Захоплення контролю РФ над Казахстаном стане "тектонічним зрушенням у новітній історії Росії", - американський стратегічний центр RAND
Для повного контролю Казахстану Росії треба ввести 13 тис. солдатів, здійснити 100 літаковильотів.
Про це у Telegram повідомляє Azerbaijani Armed Forces, інформує Цензор.НЕТ.
"У 2020 році американський стратегічний центр RAND підготував для влади США можливі сценарії дій Росії у найближчі два роки. Цей документ активно використовувався для розробки політики США "за стримуванням Росії". Так ось, на одному з перших місць – сценарій із захоплення Росією контролю над Казахстаном, який, на думку авторів доповіді, стане "тектонічним зрушенням у новітній історії РФ", - йдеться в повідомленні.
Експерти підрахували, що для повного контролю Казахстану Росії треба ввести 13 тис. солдатів, здійснити 100 літаковильотів. Також вказується конкретна кількість військової техніки, яка має бути перекинута з Росії до Казахстану.
Будь ласка, зачекайте...
У бубочки наверно аж слюнки текут...
І то не в Бубочки. То в Оленки. Особисто я підозрюю, що тут діло не обійшлось без знавця дешевих точок - пана Тіщенко.
Замороженавідморожена скумбія, що розмовляє - то і є Евглена Зелена чи Єлена Зєліна. І вона поки що у Бубочки (якщо якась Мєндєль чи ще якась корабельна сосна її не випхала.)
Бо якби сталося щось серйозне, про це пишуть відразу і з посиланням на джерело, а не тягнуть Сірка за хвоста.
Нормально - відмовити у меддопомозі тому що людина в тій лікарні працює? Нормально - місити лікарів інфекційної ковд-лікарні ногами... особливо якщо це роблять працівники органів охорони правопорядку? Но то таке... про то ти в новинах навряд чи прочтеш...
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3373101-u-mikolaevi-zvilnili-direktorku-likarni-navkolo-akoi-rozgorivsa-skandal.html Депутати Миколаївської обласної ради достроково розірвали контракт з директором обласного Центру лікування інфекційних хвороб Світланою Федоровою. Відповідне рішення прийняте під час сесії обласної ради 21 грудня, передає кореспондент Укрінформу.
В тому-то й прикол що звільнили її незаконно.
І ти на поставлені питання не відповів - ти вважаєш озвучені факти нормальними?
Против агрессии России - официально.
Весь мир это подтвердит.
Есть откровенная агрессия российских военных - других сценариев нет.
Українська армія спочатку 2014-го була дуже нейтральною і почала стріляти по ворогу лише після обстріла Градами під Волновахою.
Якщо армія Казахстану перейде на бік народу, то Мацква отримає по хлебалу.
Вот і нєту Вожаков..', В.Висоцький
Якщо ще й підключиться мусульманський чинник, який набирає силу у Сер.Азіх, то мінімум 200 тис.кацапів потрібно....
Ключевое здесь "тупости". Т.к. это действительно тупо самим жить в говне и силой удерживать других. Такая политика работает только в краткосрочной перспективе. Да, совку удалось просуществовать 70лет. Но это только благодаря победе во ВМВ, она сильно зацементировала некоторые трещины, и это хватило на многие годы. А сейчас нету такого "цемента". "Силовики"-это говно, а не цемент. Их чуть "подмочить" и они утекут. А за счет интернета, все процессы развивается куда стремительней. Всё это очень краткосрочно ("победы" пуйла т.н.)- он конкретно подставляет Россию под удар кувалдой между глаз.
Может там опечатка и речь шла о 100 000 солдат и 13 000 самолето-вылетов?
Если говорите «Б», то не плохо бы сначала сказать «А».
Там зараз більш важливо, як відреагують на введення іноземних каральних військ різні групи силовиків.
Інспірований росіею бунт за "путівки на курорт" та "антивакцінацію" в Казахстані переросте в "широкий фронт опору"?!
Та тю на вас....
Все це путіним зроблено шо б на 10 січня балакати з сплячим Байденом вже маючи на обох руках "распальцовку крутого гопаря"!
Шкода наївних покалічених і загиблих казахів які повелись на цю буцім-то "революцію"...
Казахстан:1. место в мире по добыче урана (40,8% мировой добычи).
2. место по асбесту.3. место по хрому .4. место по титану ,8. место по углю.
10. место по золоту.12. место по нефти .