"Чекаємо на введення російських сил": нардеп, екс"слуга народу" Шевченко прилетів у Казахстан
Нардеп Євгеній Шевченко прилетів до Казахстану та очікує на введення в республіку російських військових.
Про це парламентар повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
Назарбаєв пішов! Гадаю, Токаєв не втримає ситуацію під контролем. Не забуваймо, Казахстан член ОДКБ. Противага НАТО. Чекаємо на введення російських сил у Казахстан", - йдеться в повідомленні.
Раніше колишній нардеп "Слуги народу" повідомив, що прибув у Казахстан.
Топ коментарі
+99 Александр Вопатоп
показати весь коментар06.01.2022 12:13
+71 Oljik
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+61 Da non
показати весь коментар06.01.2022 12:15
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Будь ласка, зачекайте...
Он так же ждёт москву и в Украине.
Делает это в открытую и плюёт на Бакановых.
@SeamanInTheSea
Украинцы, а ведь мы с вами тоже сидим на пороховой бочке, как и казахи.
Что мешает ***** замутить и у нас любые беспорядки, а уроды, вроде Кивы, Шевченко и ОПЗЖ запишут слезное обращение с просьбой "спасти русских"?
И то, что мы не в ОДКБ нам не поможет, у нас предатели в тылу.
Нужно просто давать срок за пропаганду российской агрессии и тоталитарных режимов.
Пора уже задержать по прилёту провокатора ненависти между народами.
Зачем нам, чтобы казахи нас ненавидели?