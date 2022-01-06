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Казахстан (855) протест (2377) вбивство (3032)

13 правоохоронців загинули в Алмати, тіла двох із них було виявлено з відсіченою головою, - держТБ Казахстану

13 правоохоронців загинули в Алмати, тіла двох із них було виявлено з відсіченою головою, - держТБ Казахстану

Тіло співробітника правоохоронних органів виявлено в Алмати з відсіченою головою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомили в ефірі телеканалу "Хабар 24".

Раніше повідомлялося, що тіло одного з силовиків виявлено із відсіченою головою. Повідомлялося про 12 загиблих.

"13 правоохоронців загинули, тіла двох із них було виявлено з відсіченою головою", - повідомив диктор "Хабар 24".

Також читайте: "Чекаємо на введення російських сил": екс"слуга народу" Шевченко прилетів у Казахстан

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Топ коментарі
+53
щось мені підсказує, що голови відрізали мижебратья для виправдання вводу військ. зараз ще підуть розмови про вакхабітів..
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06.01.2022 13:02
+37
Казахи не будут панькаться с беркутовцами как украинцы. Из-за етого армия и мусора и даже омон переходят на сторону народа. Знают что им еще там жить. Поетому диктатор и попросил ***** завести в Казахстан своих убийц, которым нечего терять.
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06.01.2022 12:59
+28
русские ваньки готовьтесь
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06.01.2022 12:58
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Это рашкованские ГРУшники сделали. Чтобы навязать ввод своих говно-войск в Казахстан.
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06.01.2022 13:21 Відповісти
Тобто, ти вважаєш, що після вбивств мирних демонстрантів ніхто не хоче силовичкам бошки відрізати?
Тому у нас знову всякі татарови і т.п., що в 2014 лише 26 ментів вбили, а треба було 2600, щоб знали, як проти народу йти за владних дегенератів
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06.01.2022 13:24 Відповісти
Схід справа тонка. Але казахи своїм не відсікають голови. Тільки чужим. Або це справа рук чужих.
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06.01.2022 14:30 Відповісти
Схиляюсь до вашої версії
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06.01.2022 14:35 Відповісти
Дечому українцям треба вчитися у казахів.
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06.01.2022 13:24 Відповісти
100%. Може і білоруси зрозуміють що не капці треба знімати на лавочці а бошки мусорам
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06.01.2022 13:25 Відповісти
Здаватись?
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06.01.2022 15:11 Відповісти
менты, не идите против народа, не выполняйте преступные приказы упырей при власти..
менты, вы присягали народу а не упырям..
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06.01.2022 13:27 Відповісти
А когда кацапским баранам бошки отделять будут?
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06.01.2022 13:30 Відповісти
Народ диковатый. Один знакомый побывал в какой-то местности, рассказывал дерутся только с ножами.
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06.01.2022 13:42 Відповісти
мальчика ОМОНОВЦА прибили гвоздями к забору
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06.01.2022 13:46 Відповісти
5- ти летнего.
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06.01.2022 14:01 Відповісти
... в тельняшичке и беретике?
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06.01.2022 14:51 Відповісти
В бронежилетике и шлемике
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06.01.2022 14:56 Відповісти
Один і той же сценарій для усіх бувших радянських держав! Кацапи усюди насеруть!!!🤬розділяй і володарюй🤬
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06.01.2022 13:50 Відповісти
А распятый мальчик в трусиках где?
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06.01.2022 14:02 Відповісти
Пока что в юрте. Но скоро его привяжут к бронеишаку.
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06.01.2022 14:05 Відповісти
Цього разу мабуть буде дівчинка ... Для "різноманітності".
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06.01.2022 14:11 Відповісти
Почерк російського спец.назу.... пам'ятаємо ....
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06.01.2022 14:20 Відповісти
Силовики самі відсікли голови своїм колегам, щоб пояснити хоч якось свою жорстокість. ГАНЬБА вбивцям своїх !
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06.01.2022 14:28 Відповісти
Тупой вопрос.... Почему начиная с Майдана силовики всегда указывают точную цифру своих, а протестующих всегда размазано - "несколько, возможно....несколько десятков". 18 ментов, дайте цифру сколько с другой стороны.... Или будет " не красиво" ?
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06.01.2022 14:29 Відповісти
Треба казахам росіянам відрізати голови.... Тоді переможе Казахстан
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06.01.2022 14:38 Відповісти
почерк титушек - так было в Киеве в 2013, так было в Крыму и на Донбассе в 2014
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06.01.2022 14:49 Відповісти
Рюский сабака, кто же еще! Дочего достали всю планету, скоты.
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06.01.2022 16:01 Відповісти
Отрезанные головы, а рядом с ними - визитка Яроша!
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06.01.2022 16:17 Відповісти
Тут все таки визитка Хутина
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06.01.2022 18:14 Відповісти
А что они хотели? Это вам не белорусские цветочки. Принимайте ОДКБ. Пусть почувствуют.
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06.01.2022 16:23 Відповісти
Oпришки від ваньки грозного
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09.01.2022 14:08 Відповісти
почерк "вагнеров"
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09.01.2022 14:12 Відповісти
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