13 правоохоронців загинули в Алмати, тіла двох із них було виявлено з відсіченою головою, - держТБ Казахстану
Тіло співробітника правоохоронних органів виявлено в Алмати з відсіченою головою.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомили в ефірі телеканалу "Хабар 24".
Раніше повідомлялося, що тіло одного з силовиків виявлено із відсіченою головою. Повідомлялося про 12 загиблих.
"13 правоохоронців загинули, тіла двох із них було виявлено з відсіченою головою", - повідомив диктор "Хабар 24".
Топ коментарі
+53 Egor Shevtsov 094467b8
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+28 Alex 13 e8c21eac
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Тому у нас знову всякі татарови і т.п., що в 2014 лише 26 ментів вбили, а треба було 2600, щоб знали, як проти народу йти за владних дегенератів
менты, вы присягали народу а не упырям..