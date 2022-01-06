Після Криму та Донбасу НАТО перестала недооцінювати Росію: зараз всі насправді стурбовані, - прем'єрка Естонії Каллас
Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас вважає, що після окупації Криму та вторгнення на Донбас у НАТО та Євросоюзі перестали недооцінювати Росію.
Про це вона заявила в інтерв'ю ERR, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Коли Росія вперше напала на Крим та Україну, то вони (НАТО та ЄС. – Ред.) недооцінювали цю ситуацію, зокрема і у випадку Донбасу. Але зараз такої недооцінки немає, і всі насправді стурбовані", – сказала прем'єрка.
Каллас повідомила, що Альянс "постійно хотів проводити засідання Ради НАТО-Росія, але Москва від цього відмовлялася. Проте тепер ці переговори пройдуть".
"Роблячи крок назустріч диктатору, нерозумно сподіватися, що він відступить хоч на крок, таку можливість давати не можна", – наголосила Каллас.
Будь ласка, зачекайте...
По видимому, теперь обеспокоенности будут публиковать заглавными буквами, да еще жирным шрифтом?
Тогда были наивные, как пианерка, до "дефлорации", а сейчас обеспокоены, как беременная первокурсница...
И это 2 большие разницы...
а потом поляндия.
Про це https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-05/ukraine-news-army-underfunded-not-ready-to-stop-a-russia-invasion повідомляє американська інформаційна агенція Bloomberg.
Платники податків в Україні мають сплачувати спеціальний збір, який тільки подається, як спосіб збільшити витрати на оборону.
У 2021 році зібрали 28,6 мільярда гривень, чого, теоретично достатньо для збільшення закупівель озброєнь, але гроші йдуть у загальний податковий фонд.
не пройшло і 8 років