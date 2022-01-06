УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5088 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
5 203 42
НАТО (6207) Естонія (1546) Євросоюз (12770) Каллас Кая (172)

Після Криму та Донбасу НАТО перестала недооцінювати Росію: зараз всі насправді стурбовані, - прем'єрка Естонії Каллас

Після Криму та Донбасу НАТО перестала недооцінювати Росію: зараз всі насправді стурбовані, - прем'єрка Естонії Каллас

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас вважає, що після окупації Криму та вторгнення на Донбас у НАТО та Євросоюзі перестали недооцінювати Росію.

Про це вона заявила в інтерв'ю ERR, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Коли Росія вперше напала на Крим та Україну, то вони (НАТО та ЄС. – Ред.) недооцінювали цю ситуацію, зокрема і у випадку Донбасу. Але зараз такої недооцінки немає, і всі насправді стурбовані", – сказала прем'єрка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Вони нас захищають": Латвія відправить до України зброю

Каллас повідомила, що Альянс "постійно хотів проводити засідання Ради НАТО-Росія, але Москва від цього відмовлялася. Проте тепер ці переговори пройдуть".

"Роблячи крок назустріч диктатору, нерозумно сподіватися, що він відступить хоч на крок, таку можливість давати не можна", – наголосила Каллас.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+23
О, это в корне меняет дело!
По видимому, теперь обеспокоенности будут публиковать заглавными буквами, да еще жирным шрифтом?
показати весь коментар
06.01.2022 13:32
+18
Ну не все . Немцев беспокоит только газовая труба .
показати весь коментар
06.01.2022 13:30
+15
Его в Гаагу пока садить , как бешеного пса
показати весь коментар
06.01.2022 13:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну не все . Немцев беспокоит только газовая труба .
показати весь коментар
06.01.2022 13:30 Відповісти
Его в Гаагу пока садить , как бешеного пса
показати весь коментар
06.01.2022 13:31 Відповісти
скажених тварин зазвичай просто відстрілюють, а тушку спалюють.
показати весь коментар
06.01.2022 13:36 Відповісти
Цю потрібно розчинити у кислоті,разом з усім виводком.
показати весь коментар
06.01.2022 14:05 Відповісти
Да не надо так жестоко , можно просто вместо другого вовки в мавзолей положить , кацапы любят тупы целовать , НО только что бы до 1 числа уже там был.
показати весь коментар
06.01.2022 14:09 Відповісти
І щоб став ідолом, ганімьім мученікам? Ні-і, тільки позбавлення волі! В клєтку - акі пса!!! Щоб друґим неповадна бьіла!
показати весь коментар
06.01.2022 15:01 Відповісти
Для цього треба розчавити парашу. Спочатку економічно, а потім фізично. Але не бачу поки черги бажаючих це зробити.
показати весь коментар
06.01.2022 15:23 Відповісти
О, это в корне меняет дело!
По видимому, теперь обеспокоенности будут публиковать заглавными буквами, да еще жирным шрифтом?
показати весь коментар
06.01.2022 13:32 Відповісти
Так.
Тогда были наивные, как пианерка, до "дефлорации", а сейчас обеспокоены, как беременная первокурсница...
И это 2 большие разницы...
показати весь коментар
06.01.2022 13:41 Відповісти
Та з приставкою глубочайшей...
показати весь коментар
06.01.2022 13:49 Відповісти
Просто наростять виробництво памперсів
показати весь коментар
06.01.2022 13:55 Відповісти
Обеспокоенная Европа и США.
показати весь коментар
06.01.2022 13:34 Відповісти
ну ,мудрый нарид же не беспокоится...ему вон все запад не такой...
показати весь коментар
06.01.2022 14:07 Відповісти
мудрому нариду какая разница есть ли угроза от эрэфии или нет ,сдадут ли Украину зеля с ерёмой или нет .
показати весь коментар
06.01.2022 15:07 Відповісти
В том то и дело что только стурбованi. Пока весь мир стурбованый, ***** уже напал на все постсоветские страны которые не успели войти в НАТО
показати весь коментар
06.01.2022 13:40 Відповісти
Эти дебилы очнутся, только когда ***** совок реанимирует, и будут скулить - а кто же это сделал?
показати весь коментар
06.01.2022 15:52 Відповісти
Цікаво чи хтось ще в світі в серйоз сприймає Захід? Бо щось мені здається ,що гарячі хлопці з Африки і Азії дивляться на Європу, як на кабанчика який вже виріс і зажирів і його пора того, як кота Мурзіка у Подеревлянського
показати весь коментар
06.01.2022 13:41 Відповісти
так ты следующая после Украины, дура
а потом поляндия.
показати весь коментар
06.01.2022 13:48 Відповісти
Здатність стурбовуватись така Цінність
показати весь коментар
06.01.2022 13:50 Відповісти
особенно если она европейского качества
показати весь коментар
06.01.2022 15:10 Відповісти
Міністерство оборони України запропонувало витрачати гроші на дорогі вафельні рушники, коли у списку закупівлі не вистачає бронежилетів для оснащення чинної кількості військ та резервів, які будуть залучені в разі вторгнення Росії.



Про це https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-05/ukraine-news-army-underfunded-not-ready-to-stop-a-russia-invasion повідомляє американська інформаційна агенція Bloomberg.

Платники податків в Україні мають сплачувати спеціальний збір, який тільки подається, як спосіб збільшити витрати на оборону.

У 2021 році зібрали 28,6 мільярда гривень, чого, теоретично достатньо для збільшення закупівель озброєнь, але гроші йдуть у загальний податковий фонд.
показати весь коментар
06.01.2022 13:52 Відповісти
ну. кого выбрал мудрий нарид уставший от войны перед телевизором по которому идёт Слуга народа и Сваты.Выбрал нарид-население клоуна -нарика-уклониста,получай армия полотенца и каблуки вместо оружия. Пока рак на горе жареный не свистнет и в дупу не клюнет,нарид и не почухается.
показати весь коментар
06.01.2022 15:14 Відповісти
Щоб щось корисне? А вони стурбовані,що сеча підтікає???
показати весь коментар
06.01.2022 13:52 Відповісти
роССия сродни гиене...в открытую нападает только на слабого противника. да и то старается это сделать из подтишка.
показати весь коментар
06.01.2022 13:54 Відповісти
это правда для всех времён и народов! пусть запомнят с кем имеют дело
показати весь коментар
06.01.2022 15:16 Відповісти
іпать вас і вашу стурбованість-зажерливі тварюки-
показати весь коментар
06.01.2022 13:55 Відповісти
Испугались? Вот не примите Украину в НАТО, она тоже станет - россией. Так что быстрее думайте.
показати весь коментар
06.01.2022 13:57 Відповісти
Действительно обеспокоены??😮 Ну это реально сурово. Трепещи кацапня.)
показати весь коментар
06.01.2022 13:58 Відповісти
швидко зореєнтувалися.
не пройшло і 8 років
показати весь коментар
06.01.2022 14:04 Відповісти
Головне шо б орiентацiю не змiнили.
показати весь коментар
06.01.2022 14:09 Відповісти
почему безоглядная? они оглядываются(я не про страны Балтии) как бы чего не вышло,не дразни гопника,а то в морду даст.Вот и гуляет гопник по сириям и другим чужим землям,а сегодня и в Казахстане он= миротворец=
показати весь коментар
06.01.2022 15:20 Відповісти
Могут свои обеспокоенности , себе оставить , а нам 100-150, F-15 по нью Ленг Лизу и все будет нормалек. После того как сами кацапам наваляем , можем и им безопасность гарантировать , мы не НАТО пол года сопли жевать не будем , и мнение немчуры , жабоедов , мадьяр и т д , нам по хер.
показати весь коментар
06.01.2022 14:14 Відповісти
раньше была глубокая обеспокоенность, а сейчас уже действительная обеспокоенность ... черт возьми, так ведь это же все меняет !!! когда московская орда в 1940 г. оккупировала Эстонию, то все вокруг тоже были уссаться какими глубоко обеспокоенными...
показати весь коментар
06.01.2022 14:27 Відповісти
Они за себя обеспокоились! Им на Украину глубоко "фиолетово". Они наконец поняли, что у путлера нет тормозов и он может действовать нагло потому, что не ожидает серьезной ответки от НАТО даже занимаясь беспределом на его границе.
показати весь коментар
06.01.2022 14:29 Відповісти
показати весь коментар
06.01.2022 14:32 Відповісти
Сильно обеспокоены? Или так, слегка? Это очень очень важно!
показати весь коментар
06.01.2022 14:40 Відповісти
занепокоєння у квадраті
показати весь коментар
06.01.2022 15:15 Відповісти
Засуньте свою стурбованість фрау ріббентроп в дупу, туди і макрона
показати весь коментар
06.01.2022 15:22 Відповісти
Читать противно об их "обеспокоенности". Вместо того чтобы задушить экономически сРашку, и дать Украине вооружение, они все беспокоятся и беспокоятся, беспокоятся и беспокоятся, беспокоятся и беспокоятся. Тошнит от вашего вранья и бездействия. Жлобские лицемеры.
показати весь коментар
06.01.2022 16:19 Відповісти
Мавзолейное гофно ШИЗОФРЕНИЧЕСКОЕ надо было вычислить еще 7 ноября 1917 года...............
показати весь коментар
06.01.2022 18:42 Відповісти
Азербайджан давно понял цену западной обеспокоенности. Наша элитка до последнего будет искать мир в очке Путина под одобрительное мычание еврокомиссаров.
показати весь коментар
06.01.2022 20:34 Відповісти
 
 