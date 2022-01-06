В Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти коронавірусу для всіх осіб віком від 18 років
В Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для всіх охочих віком від 18 років через 6 місяців після завершення повного курсу вакцинації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Для бустерної дози перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам - Moderna або Comirnaty від Pfizer. Тим, хто щепився вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech, рекомендовано вводити бустерну дозу вакциною Pfizer.
За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншим препаратом згідно з дозволеними в Україні схемами.
Після введення бустерної дози можна буде отримати новий COVID-сертифікат, який діятиме 270 діб з дати її введення. Згенерувати його можна буде в "Дії" орієнтовно наприкінці січня 2022 року. До того часу можна користуватися своїм попереднім сертифікатом.
Отримати бустерну дозу можна у будь-якому пункті чи центрі вакцинації від COVID-19.
Будь ласка, зачекайте...
1. Вакцина не защищает от заражения вирусом.
2. Вакцина в случае заражения не защищает от заболевания.
3. Вакцина не гарантирует что в случае заболевания человек не перенесет тяжело болезнь.
4. Вакцина якобы!!! гарантирует что человек в ходе течения болезни не умрет (но это не точно т.к. статистики по вакцинированным относительно заболеваемости, течения болезни и смертности в Украине нет от слова совсем). Т.е. есть отдельные высказывания заинтересованных в процессе вакцинации людей и все. Можно ли им верить? Вопрос естественно риторический.
Исходя из вышеизложенного возникает вопрос - почему такой прессинг в отношении вакцинации когда на каждом углу каждая провластная голова вещает, что вакцинация якобы добровольная. Для чего реально эта вакцинация проводится думаю узнаем в ближайшее время. Долго ждать полагаю не придется. Ну а вакцинироваться или нет каждый решает сам.
чим частіше будете вакциновуватися - тим нижче Ваш природній імунітет, і тим більше будете залежати від імунітету штучного (того, що у вакцинах)
Пора бустеризуватися!!!!
да знаю (с)
Чем больше проколов тем больше вирусов.