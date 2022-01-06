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В Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти коронавірусу для всіх осіб віком від 18 років

В Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти коронавірусу для всіх осіб віком від 18 років

​В Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для всіх охочих віком від 18 років через 6 місяців після завершення повного курсу вакцинації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Для бустерної дози перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам - Moderna або Comirnaty від Pfizer. Тим, хто щепився вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech, рекомендовано вводити бустерну дозу вакциною Pfizer.

За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншим препаратом згідно з дозволеними в Україні схемами.

Після введення бустерної дози можна буде отримати новий COVID-сертифікат, який діятиме 270 діб з дати її введення. Згенерувати його можна буде в "Дії" орієнтовно наприкінці січня 2022 року. До того часу можна користуватися своїм попереднім сертифікатом.

Отримати бустерну дозу можна у будь-якому пункті чи центрі вакцинації від COVID-19. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Епідзонування України: усі області залишаються в "жовтій" зоні, у двох - рівень захворюваності нижче епідпорогу, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

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Топ коментарі
+8
Взагалі то я був за вакцинацію. Але бачу зловживання ДОВІРОЮ людей наростає. Я за життя пару раз вжив антибіотики. Чув, що людина звикає до них. Тому потрібно з кожним разом використовувати більш потужні. Тому борсався і лікуюсь без них. Але ..... тут просто жах. Кожні пів року щось нове. Це, щоб людина звикла до ліків? А не до здорового спосібу життя.
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06.01.2022 14:25
+7
Всем радостным идиотам - вы уже бустероманы и теперь постоянно будете на игле😁.
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06.01.2022 14:34
+7
Ви дуже близькі до істини:
чим частіше будете вакциновуватися - тим нижче Ваш природній імунітет, і тим більше будете залежати від імунітету штучного (того, що у вакцинах)
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06.01.2022 14:35
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Ох, ура, ну наконецто! А когда можно будет пятую, ну как у турков хотябы:
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06.01.2022 14:14 Відповісти
да походи ты. тут даже половину взрослого населения не смогли первой дозой осчастливить.
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06.01.2022 14:16 Відповісти
хто мав бажання той зробив..
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06.01.2022 15:23 Відповісти
А кто не хочет тот и десятой колоться не будет
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06.01.2022 16:43 Відповісти
Класно, наступного тижня піду вколю бустерну дозу, бо 9 лютого буде пів року як я останній раз вакцинувався. Треба поновити антитіла.
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06.01.2022 14:17 Відповісти
А Вы понимаете, что процесс выработки антител достаточно сложный и неоднозначный для организма и далеко не ясно , как очередной укол скажется на иммунной системе?
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06.01.2022 14:55 Відповісти
Сказали колоть значит колоть. Думать будем потом.
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06.01.2022 15:05 Відповісти
Я довіряю медикам і ВООЗ.
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06.01.2022 15:47 Відповісти
ВОЗ финансируют фармокомпании.А теперь догадайся с первого раза,в чьих интересах ВОЗ постоянно кипишует по поводу барановируса и предлагает колоться?
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06.01.2022 17:47 Відповісти
звичайно-звичайно. коліться і не думайте. все правильно ви робите. молодці. і пам'ятайте, все, що кажуть ті, котрі зараз при владі - завжди правда і вони кожну хвилину свого життя думають про ваш добробут і здоров'я. вірте їм.
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06.01.2022 18:28 Відповісти
Не пытайтесь взывать к здравому смыслу. Это или проплаченный тролль или глубоко верующий в вакцины человек. И втом и в другом случае Ваш труд будет бессмысленным. Хочет колоться - пусть идет и колется. Может и мою дозу забрать. Ну чтобы наверняка.
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06.01.2022 17:22 Відповісти
Я все понимаю, но они ограничивают не вакцинированных в правах, без всяких оснований из-за безумцев у власти
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06.01.2022 17:36 Відповісти
А вот это и есть повод задуматься к чему вся эта компания и весь этот шабаш. По факту что имеем из известного на сегодня. Попунктово:
1. Вакцина не защищает от заражения вирусом.
2. Вакцина в случае заражения не защищает от заболевания.
3. Вакцина не гарантирует что в случае заболевания человек не перенесет тяжело болезнь.
4. Вакцина якобы!!! гарантирует что человек в ходе течения болезни не умрет (но это не точно т.к. статистики по вакцинированным относительно заболеваемости, течения болезни и смертности в Украине нет от слова совсем). Т.е. есть отдельные высказывания заинтересованных в процессе вакцинации людей и все. Можно ли им верить? Вопрос естественно риторический.
Исходя из вышеизложенного возникает вопрос - почему такой прессинг в отношении вакцинации когда на каждом углу каждая провластная голова вещает, что вакцинация якобы добровольная. Для чего реально эта вакцинация проводится думаю узнаем в ближайшее время. Долго ждать полагаю не придется. Ну а вакцинироваться или нет каждый решает сам.
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06.01.2022 21:11 Відповісти
Всегда так было. Не вакцинированных детей не принимают ни в школу, ни в садик.
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07.01.2022 09:21 Відповісти
Дивись, не підсядь на голку... Це не знущання, це дружня порада...
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06.01.2022 15:31 Відповісти
Взагалі то я був за вакцинацію. Але бачу зловживання ДОВІРОЮ людей наростає. Я за життя пару раз вжив антибіотики. Чув, що людина звикає до них. Тому потрібно з кожним разом використовувати більш потужні. Тому борсався і лікуюсь без них. Але ..... тут просто жах. Кожні пів року щось нове. Це, щоб людина звикла до ліків? А не до здорового спосібу життя.
показати весь коментар
06.01.2022 14:25 Відповісти
Ви дуже близькі до істини:
чим частіше будете вакциновуватися - тим нижче Ваш природній імунітет, і тим більше будете залежати від імунітету штучного (того, що у вакцинах)
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06.01.2022 14:35 Відповісти
Ну добре що хоть не істина...
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06.01.2022 14:41 Відповісти
В вакцинах нет имунитета. В вакцинах ослабенный/мёртвый вирус или его часть, реакция на который организм вырабатывает антитела, и при заболевании вирусом организм начинает боротьсяс с ним сразу, не теряя время на выработку антител. Нет никакого искусственного и естественного имунитета. Он один - естественный.
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06.01.2022 15:10 Відповісти
людям треба пояснювати це,а то "темний ліс",самоосвітою ніхто не займається і взагалі мало читають)
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06.01.2022 15:22 Відповісти
Аби,оянювати,тре мати Що...
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06.01.2022 15:25 Відповісти
Оно то так.Только зачем переболевшему колоть этот шмурдяк?И есть очень маленький нюанс,при новой мутации,привитый организм ничего сразу не начнет вырабатывать.Да и привитых косят те мутации,от которых прививки и не в легкой форме.Как такое получается?
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06.01.2022 15:36 Відповісти
У переболевшего после вакцины через 2 или 3 недели (помню) количество антител увеличивается вдвое. Это оправдано. У меня брат работает врачом в Днепре, он противник вакцинации, но в его больницу на стационар не поступило ни одного тяжёлого вакцинированного больного, все вакцинированные болеют в лёгкой форме дома.
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06.01.2022 15:49 Відповісти
Нет в Пфайзере к примеру никакого ослабленного вируса. Там дело еще хуже обстоит. Это новая технология. Там, условно говоря, на генетическом уровне заставляют иммунитет человека реагировать на вакцину как на вирус. Короче идет прямое вмешательство в сам имунный механизм.
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06.01.2022 17:25 Відповісти
Я ж написал "ослабенный/мёртвый вирус или ЕГО ЧАСТЬ". В Пфайзере как раз находится часть вируса - его РНК. Имунитет человека реагирует на белок. который выделяет вирус для приникновения в клетку, и его РНК или ДНК (в случае с данным вирусом РНК). На каком генетическом уровне? На данный момент учёные хотят научится воздействовать на организм хотя бы на клеточном уровне, а Вы тут про генетический рассказываете.
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07.01.2022 09:15 Відповісти
В таком случае любопытно узнать, а что именно Вы считаете генетическим уровнем? РНК и ДНК это не генетический уровень? Тогда что есть генетический уровень. Я в этом деле нуб хотел бы от Вас узнать. Возможно я ошибаюсь.
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07.01.2022 16:56 Відповісти
Генетиченский уровень - это взаимодействие генов и их изменения. РНК и Днк - это не генетический уровень. Про генетический уровень заговорили Вы.
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10.01.2022 09:48 Відповісти
Можливо ви не в курсі - живете в оренбурзі чи твері, або в вонючому совку, але наприклад для грипу кожного року нове щеплення робили, из-за того, що грип дуже швидко мутує.
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06.01.2022 14:42 Відповісти
Шмурдяком не проверенным, без ответственности.
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06.01.2022 15:08 Відповісти
виходить, що ти бухати кожень день не боїшся, а ліків боїшся?
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06.01.2022 14:56 Відповісти
Що тобі заважає ширятись щоденно? Задля кращого імунітету?
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06.01.2022 21:50 Відповісти
Начинаете понимать,уже хорошо!
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06.01.2022 16:45 Відповісти
Ну нарешті!!!28грудн минуло пів року.
Пора бустеризуватися!!!!
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06.01.2022 14:28 Відповісти
Судячи з вашого ніку - ви або давно на отруті сидите або просто троль
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06.01.2022 14:37 Відповісти
Это моз сидит на тяжелом
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06.01.2022 15:39 Відповісти
путлер хйло !
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06.01.2022 14:32 Відповісти
Ви не знаєте як пишеться *****? Чи соромитесь?
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06.01.2022 14:38 Відповісти
ви знаєте де живе Гіві ?
да знаю (с)
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06.01.2022 15:13 Відповісти
Всем радостным идиотам - вы уже бустероманы и теперь постоянно будете на игле😁.
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06.01.2022 14:34 Відповісти
Дурнику, чого ти радіеш? До тебе ж в хату полізут коли на наступну дозу не буде вистачати.
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06.01.2022 14:39 Відповісти
Ця посилена доза точно допоможе. Ну може ще пару разів ширнуть на халяву, а потім "давай баблішко".
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06.01.2022 14:42 Відповісти
Не переймайся, для розумово відсталих вона буде безкоштовною, зараз їм навіть по 1000 грн дають.
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06.01.2022 14:44 Відповісти
Кімнаний експерт з усіх питань, шукач картки поляка, і житомирський професійний уклоніст, який ховається під поганялом Орест, продовжує боротьбу з Україною.
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10.01.2022 11:02 Відповісти
Угомонись, белоцерковский даун!
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10.01.2022 15:20 Відповісти
О, заслужений уклоніст пожалували.
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10.01.2022 15:26 Відповісти
счастье то какое....
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06.01.2022 14:55 Відповісти
"Для всiх оciб, вiд усiх вiрусiв, вопше"
Чем больше проколов тем больше вирусов.
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06.01.2022 15:03 Відповісти
о боги! нарeштi iм дiйшло!
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06.01.2022 15:28 Відповісти
Бл-ский цирк планируют завершить летом. И до этого надо успеть как можно больше генного шмурдяка вколоть, а то протухнет.
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06.01.2022 15:50 Відповісти
Давно пора, а то населення за цей новорічний тиждень геть страх втратило. По трц, кафешках, кіношках ходять без масок, коди ніхто не вимагає. Ще тиждень -другий і геть забудуть, що у нас жахлива пандемія і ніхто не знає звідки прилетить новий смертельний штам. Крім того, знайомі з Польші дзвонили і розказували, що у них бустеризація йде повним ходом і вакцинованим рахується тільки особа з 3 уколами, а решта- антивакцинатори.
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06.01.2022 16:03 Відповісти
 
 