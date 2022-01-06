В Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти коронавірусу для всіх осіб віком від 18 років

​В Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для всіх охочих віком від 18 років через 6 місяців після завершення повного курсу вакцинації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Для бустерної дози перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам - Moderna або Comirnaty від Pfizer. Тим, хто щепився вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech, рекомендовано вводити бустерну дозу вакциною Pfizer.

За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншим препаратом згідно з дозволеними в Україні схемами.

Після введення бустерної дози можна буде отримати новий COVID-сертифікат, який діятиме 270 діб з дати її введення. Згенерувати його можна буде в "Дії" орієнтовно наприкінці січня 2022 року. До того часу можна користуватися своїм попереднім сертифікатом.

Отримати бустерну дозу можна у будь-якому пункті чи центрі вакцинації від COVID-19.

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