ПЦУ може перейти на святкування Різдва 25 грудня через 10 років, - Епіфаній
Предстоятель ПЦУ Епіфаній припускає, що церковна календарна реформа може бути проведена за десять років.
Про це він заявив в інтерв'ю DW, інформує Цензор.НЕТ.
"Усі святкують 25 грудня. Якщо з часом наше суспільство буде готове до цього, то церква перейде на новоюліанський календар, і будемо святкувати 25 грудня, а не 7 січня. Ми не проти цього, але ми як церква не можемо допустити чергового розділення. В Україні і так багато розділень зараз", - зазнчив він.
"У майбутньому, якщо ми вестимемо просвітницьку роботу, то, я так прогнозую, через 10 років проведемо календарну реформу. Протягом останніх трьох-чотирьох років ми бачимо певну динаміку щодо тих, хто цього бажають, але дуже слабеньку. Коли більшість буде готова, церква ухвалить таке рішення", - додав Епіфаній.
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З сім'єю почали святкувати ще минулого року 25 числа, а з родиною старе різдво 7, і нічого страшного
Хоть и гiрше аби iнше
Спросите хочет народ чтобы у него забрали выходной
Если перенесут рожество никто выходного не отдаст
Кто как считает правильно пусть так и празднует
В Украине 26 декабря праздновали рожество
18%украинцев
Почему 82% должны подстраиваться под 18%
Главное вера а когда праздновать это вторично
А то у нас в соборе крестятся молятся для них идёт служба
Выходят и творят такое что и атеистами в голову не придёт
Україна колядує
Колядує вся Москва )))) бо вся Земля колядує 25 грудня
Як кажуть : або слова в пісні поміняйте, або труси надіньте. Бо це позор , ганьба та шизофренія .