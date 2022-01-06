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ПЦУ може перейти на святкування Різдва 25 грудня через 10 років, - Епіфаній

ПЦУ може перейти на святкування Різдва 25 грудня через 10 років, - Епіфаній

Предстоятель ПЦУ Епіфаній припускає, що церковна календарна реформа може бути проведена за десять років.

Про це він заявив в інтерв'ю DW, інформує Цензор.НЕТ.

"Усі святкують 25 грудня. Якщо з часом наше суспільство буде готове до цього, то церква перейде на новоюліанський календар, і будемо святкувати 25 грудня, а не 7 січня. Ми не проти цього, але ми як церква не можемо допустити чергового розділення. В Україні і так багато розділень зараз", - зазнчив він.

"У майбутньому, якщо ми вестимемо просвітницьку роботу, то, я так прогнозую, через 10 років проведемо календарну реформу. Протягом останніх трьох-чотирьох років ми бачимо певну динаміку щодо тих, хто цього бажають, але дуже слабеньку. Коли більшість буде готова, церква ухвалить таке рішення", - додав Епіфаній.

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Топ коментарі
+21
Це потрібно зробити набагато скоріше...
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06.01.2022 15:00
+17
Чому так довго? Не потрібно звертати уваги на ватних скотів.
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06.01.2022 15:04
+12
Потрібно переходити на новий календар вже в 2022 році, це покаже що ми разом з християнами усього світу, що ми разом з прогресивною частина світу!
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06.01.2022 15:13
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Це потрібно зробити набагато скоріше...
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06.01.2022 15:00 Відповісти
Не можна, бо 73% повстануть.
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06.01.2022 15:02 Відповісти
Бидло не восстает.
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06.01.2022 15:08 Відповісти
Потрібно переходити на новий календар вже в 2022 році, це покаже що ми разом з християнами усього світу, що ми разом з прогресивною частина світу!
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06.01.2022 15:13 Відповісти
тю..., людство не досягне досконалости, допоки "....останній камінь останньої церкви не впаде на голову останнього попа! (Еміль Золя), письменник, знаєте такого?
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06.01.2022 15:56 Відповісти
Золя для мене не авторитет в питаннях віри. Є Слово Боже (Логос) - Ісус Христос, який є втіленням Божої мудрості і доброти і саме його вчення веде християн по дорозі духовного зростання вже більше 2 тисяч років.
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07.01.2022 01:20 Відповісти
прогресивна частина світу опирається не на релігію, будь-яку, а на розум!
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06.01.2022 15:59 Відповісти
Да. Но что с остальным стадом делать? Вот и приходиться выбирать им "правильного" Бога, чтобы не мешали прогрессивной части строить современное общество.
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06.01.2022 20:16 Відповісти
Без допомог Бога нічого побудувати не можна, а можна тільки отримати травму на будівництві.
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07.01.2022 01:25 Відповісти
Вы об этом японцам лучше скажите, а то покалечатся все)). Пока что я вижу другие тенденции: чем более религиозной является страна, тем хуже у нее получается строить цивилизованное общество. Из православных же относительно развитой является только Греция, что можно считать скорее исключением, чем правилом.
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07.01.2022 15:23 Відповісти
Японці це дуже релігійна нація.
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07.01.2022 17:52 Відповісти
Да. Только в мужика, который сидит на небе и вершит судьбы людей, они никогда не верили. Если называть философию религией, то конечно же японцы очень религиозны. А если назвать это просто традициями, то нет.
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07.01.2022 18:32 Відповісти
Розум Ваш це лише уявна річ, яка не допоможе Вам продовжити Ваше життя навіть на хвилину, якщо Бог перестане опікуватись Вами.
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07.01.2022 01:24 Відповісти
бидло сильнe своєю масою!
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06.01.2022 15:22 Відповісти
Чому так довго? Не потрібно звертати уваги на ватних скотів.
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06.01.2022 15:04 Відповісти
Допоки на теренах нашої України паразитує філіал агентурної мережі москалопопа ґундяя, доти святкуватимем разом з москальським сатанатом.
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06.01.2022 15:09 Відповісти
Десять лет идиотизма, в надежде, что бидло поумнеет? Как-то глупо.
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06.01.2022 15:10 Відповісти
бидло вимрe. а ось чи пiдготуть нoвe поколiння. цe як раз 10 рокiв школи.
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06.01.2022 15:24 Відповісти
Мудро. Поспішати не треба.
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06.01.2022 15:13 Відповісти
Хто хоч трошки сам почне розбиратись з календарями і коли святкувати свята (не тільки рідзво, а всі інші також), не буде мати сумнівів.

З сім'єю почали святкувати ще минулого року 25 числа, а з родиною старе різдво 7, і нічого страшного
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06.01.2022 15:16 Відповісти
правильно. старe рiздво. старий новий рiк. життю свята полєзнi.
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06.01.2022 15:25 Відповісти
а чим відрізняється сім'я від родини?
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06.01.2022 16:59 Відповісти
Яким чином початок збільшення дня можна святкувати не у день початку збільшення дня???
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06.01.2022 15:25 Відповісти
Я давно, може років з двадцять тому святкую Різдво 25 грудня. Правду шукала в інтернеті і в бібліотеці, чому весь світ святкує 25 грудня, а ми як якісь ізгої 7 грудня.
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06.01.2022 15:34 Відповісти
Что в лоб что пололгу
Хоть и гiрше аби iнше
Спросите хочет народ чтобы у него забрали выходной
Если перенесут рожество никто выходного не отдаст
Кто как считает правильно пусть так и празднует
В Украине 26 декабря праздновали рожество
18%украинцев
Почему 82% должны подстраиваться под 18%
Главное вера а когда праздновать это вторично
А то у нас в соборе крестятся молятся для них идёт служба
Выходят и творят такое что и атеистами в голову не придёт
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06.01.2022 15:35 Відповісти
Це потрібно було зробити ще вчора, а не колись там завтра. Ця подія повинна була відбутися разом з Томасом.
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06.01.2022 15:46 Відповісти
А що в Україні є ще вухаті ішкаки які святкують Різдво не 25 грудня? Весь світ святкує 25 грудня! Хоча б загугліть які країни-терористи святкують Різдво 7 січня
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06.01.2022 16:54 Відповісти
Навіть надання Томосу, не заставило хахла перестати бути хахлом і почати святкувати Різдво Христове по людськи , разом з усіма православними та католиками християнського світу . Хахол по ослиному вперто продовжує бути хахлом і продовжує святкувати незрозуміло що з шевчуками єпіфаніями , гуньою московським та дідом морозом.

Україна колядує
Колядує вся Москва )))) бо вся Земля колядує 25 грудня

Як кажуть : або слова в пісні поміняйте, або труси надіньте. Бо це позор , ганьба та шизофренія .
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06.01.2022 18:03 Відповісти
 
 