"Абсолютне беззаконня", - адвокат Порошенка про рішення Печерського суду щодо арешту майна

Абсолютним беззаконням і політичним переслідуванням назвав адвокат п’ятого Президента, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка Ігор Головань рішення Печерського суду про арешт майна.

"Йде політичне переслідування Петра Порошенка. Офіс президента в шоці – нещодавні рейтинги показали, що їхнє майбутнє не дуже веселе. І ми бачимо загострення. Вони намагаються якомога більше дошкулити Петру Порошенку", – наголошує адвокат, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Ми бачили, як читали рішення, і знаємо, що скоріше за все була передана флешка. Написати такий перелік за той короткий час, який був, навряд чи можливо. Ми розуміємо, і саме тому ми двічі заявляли відводи судді", – наголосив Головань.

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"Ми побачили з тих матеріалів, які були показані, як Генеральний прокурор Венедіктова вискочила у відпустку на один-єдиний день, щоб хтось за неї підписав так звану "підозру", – зауважив адвокат і додав, що жодних доказів вручення "підозри" Порошенку прокурори не надали.

"Ми бачимо абсолютне беззаконня, нехтування нормами права, спрямоване виключно на одне – перешкодити лідеру опозиції здійснювати політичну діяльність", – говорить Головань.

Він зауважив, що влада педалювала розгляд у Печерському суді у переддень великого релігійного свята невипадково: "вони хочуть робити свої чорні справи перед Різдвом, щоб люди на це звертали менше уваги. Тобто вони все це намагаються зробити абсолютно незаконно і ще й так злодійкувато", – обурився адвкокат.

Головань повідомив, що сторона Порошенка буде подавати апеляцію, а також звертатися до ЄСПЛ. Адвокат попередив учасників цього судилища, яке відбувається за вказівкою Зеленського, що їх чекає відповідальність перед законом.

"Ми бачимо, що подали підробні документи. Той, хто їх приніс сюди, скоїв кримінальне правопорушення. Той, хто це прийняв, теж скоїв правопорушення. Відповідно ми будемо ставити питання про притягнення до відповідальності і перед міжнародною спільнотою. Ми знаємо, що Портнов вже під санкціями", – нагадав Головань.

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"Ми будемо звертатися до Європейського суду з прав людини з цього приводу", – зазначив Головань.

Адвокат також наголосив на упередженості судді Бортницької, яка відверто поспішала і підігрувала прокурорам. "Упередженість була абсолютно прозора і очевидна. Тобто людина бігла бігом, аби задовольнити всі забаганки. Я не думаю, що забаганки прокурорів – це забаганки Офісу президента і особисто президента. Це моє переконання", – резюмує Ігор Головань.