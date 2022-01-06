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Новини Правосуддя
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Зеленський (22416) Порошенко (15079) суд (11502) юстиція (732) арешт майна (340) Головань Ігор (110)

"Абсолютне беззаконня", - адвокат Порошенка про рішення Печерського суду щодо арешту майна

Абсолютним беззаконням і політичним переслідуванням назвав адвокат п’ятого Президента, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка Ігор Головань рішення Печерського суду про арешт майна.

"Йде політичне переслідування Петра Порошенка. Офіс президента в шоці – нещодавні рейтинги показали, що їхнє майбутнє не дуже веселе. І ми бачимо загострення. Вони намагаються якомога більше дошкулити Петру Порошенку", – наголошує адвокат, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Ми бачили, як читали рішення, і знаємо, що скоріше за все була передана флешка. Написати такий перелік за той короткий час, який був, навряд чи можливо. Ми розуміємо, і саме тому ми двічі заявляли відводи судді", – наголосив Головань.

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"Ми побачили з тих матеріалів, які були показані, як Генеральний прокурор Венедіктова вискочила у відпустку на один-єдиний день, щоб хтось за неї підписав так звану "підозру", – зауважив адвокат і додав, що жодних доказів вручення "підозри" Порошенку прокурори не надали.

"Ми бачимо абсолютне беззаконня, нехтування нормами права, спрямоване виключно на одне – перешкодити лідеру опозиції здійснювати політичну діяльність", – говорить Головань.

Він зауважив, що влада педалювала розгляд у Печерському суді у переддень великого релігійного свята невипадково: "вони хочуть робити свої чорні справи перед Різдвом, щоб люди на це звертали менше уваги. Тобто вони все це намагаються зробити абсолютно незаконно і ще й так злодійкувато", – обурився адвкокат.

Головань повідомив, що сторона Порошенка буде подавати апеляцію, а також звертатися до ЄСПЛ. Адвокат попередив учасників цього судилища, яке відбувається за вказівкою Зеленського, що їх чекає відповідальність перед законом.

"Ми бачимо, що подали підробні документи. Той, хто їх приніс сюди, скоїв кримінальне правопорушення. Той, хто це прийняв, теж скоїв правопорушення. Відповідно ми будемо ставити питання про притягнення до відповідальності і перед міжнародною спільнотою. Ми знаємо, що Портнов вже під санкціями", – нагадав Головань.

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"Ми будемо звертатися до Європейського суду з прав людини з цього приводу", – зазначив Головань.

Адвокат також наголосив на упередженості судді Бортницької, яка відверто поспішала і підігрувала прокурорам. "Упередженість була абсолютно прозора і очевидна. Тобто людина бігла бігом, аби задовольнити всі забаганки. Я не думаю, що забаганки прокурорів – це забаганки Офісу президента і особисто президента. Це моє переконання", – резюмує Ігор Головань.

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Топ коментарі
+40
Беня Глав-зебилу новый прогон в Буковеле прислал... Сдается мне со следующим НГ будет новый президент поздравлять.
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06.01.2022 15:17
+37
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06.01.2022 15:17
+29
Ти краще дивись за своїми кишенями - по них уже Беня своєю мохнатою лапою шарить.
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06.01.2022 15:20
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Бичік,та кому потрібен твій сивочолий? Спитай шофера,який йоо віз від вручення підозри,за що "гетьман" так -"Бістрей,бістрей,** твою мать"...
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06.01.2022 18:07 Відповісти
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06.01.2022 18:06 Відповісти
на крайняк спрячется в рашкованском посольстве.
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06.01.2022 21:49 Відповісти
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06.01.2022 18:08 Відповісти
Коломойский под санкциями, Портнов под санкциями - так и Зеленский там окажется
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06.01.2022 18:22 Відповісти
Ага, окажется под личными санкциями Петра Алексеича
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06.01.2022 20:30 Відповісти
За зелёного дрыща шакальё вой подняло.Ни сегодня завтра за дрыща ни один и слова не вякнет.Ситуация быстро может измениться
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06.01.2022 18:59 Відповісти
Психолог Далай Ламы


@DarkSoulsFan12

·
https://twitter.com/DarkSoulsFan12/status/1479077163152334851 4 год



Откыл твиттер. Русские людоеды в Казахстане, свинособачьи провластные тг каналы, обещающие что Украина следующая, арест счетов и активов Пороха, Зеленский, бухающий водяру с Ермаком из графина с губами уточкой. Ничего не хочется. Ни сарказма, ни аналитики. Ожидание кабздеца.
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06.01.2022 19:26 Відповісти
так,погане передчуття,все йде до логічного та прогнозованого ...
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06.01.2022 19:44 Відповісти
ГЛАВНОЕ НАТРЕНИРОВАТЬ НАШИХ ДЕТЕЙ И ВНУКОВ, ЧТОБЫ У НИХ ВСЁ ЗАБРАЛИ ДАЖЕ ЗАГРАНИЦЕЙ !!!
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06.01.2022 19:29 Відповісти
А ось і а суддя, яку готував Татаров
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06.01.2022 19:30 Відповісти
Ой-вей!!! І яких реформ нам не вистачало??!! Жери тепер, "сліпотрастовий реформатор".
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06.01.2022 19:34 Відповісти
...вот и чудненько, меньше нужно было трындеть....
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06.01.2022 20:08 Відповісти
как запел.. а когда с гройсманом ****** творил.. думал НЕУБИЕННЫЙ
Посиди сбежавший полудурок.. гавкаем с гейропы
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06.01.2022 20:13 Відповісти
зебил, чмо пархатое, ждем твоих скорых похорон!
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06.01.2022 20:23 Відповісти
Зе і По - двоє жадібних совкових рагулів. Розірвіть рейтинг один одного, щоб на наступних виборах вас вже не було. І боєк з мураєвими і медведчуками з собою заберіть
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06.01.2022 20:29 Відповісти
Зебіл, відразу летиш в спам. Тільки не ображайся, святвечір все таки.
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06.01.2022 20:31 Відповісти
Та йди на *** разом зі своїм зеленським, підсос барижний
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06.01.2022 21:10 Відповісти
Зебіле, не можна так у святий вечір до людей звертатись, тебе Бог накаже.
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06.01.2022 21:26 Відповісти
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06.01.2022 20:54 Відповісти
Свято наближається, казаха респект.
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06.01.2022 22:50 Відповісти
А чего боится Порошенко? Всего пару допросов и все!Ведь Порошенко ни в чем не виноват!!!Правда же???
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06.01.2022 23:15 Відповісти
ТАК СКРЫТЫЙ ПЕЩЕРСКИЙ СУД !!! ДИКАРИ !!! А КОЛОНИЗАТОРЫ ДИКАРЕЙ МАССОВО УБИВАЛИ, УБИВАЮТ И УБИВАТЬ БУДУТ !!!
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07.01.2022 02:51 Відповісти
3елкнський гарант нинішнього бе33аконня в украіні
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07.01.2022 07:31 Відповісти
скоти під святий вечір роблять чорні справи яе беріі і кагановичі а покидьки депутати дають огидні коментарі цині3м і наглість 3е влади 3ашкалюе
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07.01.2022 07:42 Відповісти
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