​У Москві почалася зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" без участі України, - росЗМІ

У Москві почалася зустріч політичних радників лідерів "нормандської четвірки". Зустріч проходить без участі голови ОП Андрія Єрмака

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

Видання зазначає, що заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак проводить переговори "щодо внутрішньоукраїнського врегулювання" із зовнішньополітичними радниками лідерів Німеччини і Франції - Єнсом Плетнером і Еммануелем Бонном.

Водночас, у зустрічі не бере участь голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

Нагадаємо, раніше голова Офісу Президента Єрмак провів консультації з радниками канцлера Німеччини та президента Франції перед їх візитом до Москви.

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