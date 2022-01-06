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Новини Нормандські переговори
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Німеччина (7091) росія (63574) Франція (2902) нормандська четвірка (1526) Козак Дмитро (76)

​У Москві почалася зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" без участі України, - росЗМІ

​У Москві почалася зустріч радників лідерів

У Москві почалася зустріч політичних радників лідерів "нормандської четвірки". Зустріч проходить без участі голови ОП Андрія Єрмака

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

Видання зазначає, що заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак проводить переговори "щодо внутрішньоукраїнського врегулювання" із зовнішньополітичними радниками лідерів Німеччини і Франції - Єнсом Плетнером і Еммануелем Бонном.

Водночас, у зустрічі не бере участь голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

Нагадаємо, раніше голова Офісу Президента Єрмак провів консультації з радниками канцлера Німеччини та президента Франції перед їх візитом до Москви.

Також читайте: У ФРН анонсували переговори "нормандських радників" у різних форматах вже цього тижня

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Топ коментарі
+46
А хіба єрмак там має бути ?
Я би воліла щоб нашу державу представляв справжній українець, а не якесь квартальне чмо з сумнівною репутацією без будь-яких законних повноважень.
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06.01.2022 15:26
+31
Місце проведення - це вже шок.
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06.01.2022 15:33
+20
єрмаки там і не потрібні....вони вже отримали вказівки...з Оману....
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06.01.2022 15:28
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А хіба єрмак там має бути ?
Я би воліла щоб нашу державу представляв справжній українець, а не якесь квартальне чмо з сумнівною репутацією без будь-яких законних повноважень.
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06.01.2022 15:26 Відповісти
Місце проведення - це вже шок.
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06.01.2022 15:33 Відповісти
Ето не шок. Ето закономерная капитуляция. Не знаю какие методы там КГБ проводит, запугивание, подкуп, секретные газы и тд, но еще никто не выходил из Мацквы своим ходом не вылизав ***** сраку. Поетому все кто был в Мацкве только на утилизацию как прокаженных.
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06.01.2022 15:39 Відповісти
Мнение театральной публики, выражается тремя способами: аплодисментами, гнилыми помидорами и тихим уходом из зала посреди спектакля...
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06.01.2022 15:34 Відповісти
Шо?
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06.01.2022 15:30 Відповісти
Торчат из шалаша в Разливе, ноги Сталина и Крупской...
-- А где Ленин?
-- А Ленин в Польше.
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06.01.2022 15:27 Відповісти
єрмаки там і не потрібні....вони вже отримали вказівки...з Оману....
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06.01.2022 15:28 Відповісти
Можете еще друг друга тр***ть. Все ваши договоры нам до п***ды.
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06.01.2022 15:29 Відповісти
жабоїди з гансами поїхали по підарунки від газпрому .
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06.01.2022 15:33 Відповісти
Тут справа не в тому, от скажіть хто завгосп в Кремлі? І чому наш завгосп має приймати участь в таких нарадах.
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06.01.2022 15:35 Відповісти
Я не в курсе про ваши термины

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06.01.2022 15:36 Відповісти
Ты дебил, это хоть ты в курсе?
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06.01.2022 15:40 Відповісти
что ты сказать то хотело, убогое?
слезь с бутылки и попробуй хоть что то внятное изрыгнуть...
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06.01.2022 15:36 Відповісти
Почему, если чел. - избиратель Януковича-Порошенко, то всегда обязательно гопник?

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06.01.2022 15:37 Відповісти
Ты идёшь нах. зебоб
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06.01.2022 15:39 Відповісти
***** вообще обезумел от крови и безнаказанности после окупации крыма, дамбаса, беларашки а теперь еще и Казахстана. Если не поможем всем миром казахам следующим будет Киев. А европитарасы будут только головами качать и советовать нам сдаться лишьбынебылавайты.
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06.01.2022 15:34 Відповісти
Думаете почему сейчас Зеленских молчит когда российские войска входят в Казахстан?

Может агент Зеленский по приказу из Москвы готовит вариант Беларуси и Казахстана?

"Началась переброска российских десантников в Казахстан - официальное решение секретариата ОДКБ. Депутат "Единой России" заявил про референдум в Казахстане о вхождении в состав РФ."
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06.01.2022 15:40 Відповісти
Ну тут більш менш, якого їхати в Москву. До того ж нічого там не вирішать, мордву зараз Казахстан більше цікавить, тому можливо навіть щось зроблять для пониження градусу на шматку Донбасу.
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06.01.2022 15:34 Відповісти
Мені цікаво щоб з цього приводу сказали б в Польші
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06.01.2022 15:35 Відповісти
В Польше еще помнят поездку на Рашку Качинского и его правительство. Думаю никто в своем уме заблаговременно не согласившись на поклон ***** не поедет на Мацкву. Зеля даже в Омане обосрался когда его прижали и показали как Рашка умеет легко сбивать самолеты и ей за ето ничего не будет.
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06.01.2022 15:42 Відповісти
Дмитро Кулеба назвав топ-10 дипломатичних здобутків України в 2021 році

1. МЗС на доручення Президента Володимира Зеленського створило першу за 30 років незалежності цілісну Стратегію зовнішньополітичної діяльності України. Стратегія вперше структурувала українську зовнішню політику, вивела її на новий рівень, зробила її проактивною. Шо?
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06.01.2022 15:35 Відповісти
так Кулеба наче не наркоман? чи вже все ?
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06.01.2022 16:07 Відповісти
Кулеба- дуполиз і шістка дерьмака.
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06.01.2022 16:28 Відповісти
згоден . але я вважаю його людиною грамотною , хоч і безхребетною . написати таке міг тільки дурень або наркоман
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06.01.2022 16:33 Відповісти
Как говорил один киношный персонаж - "опускаюсь все ниже и ниже". Это уже не просто неуважение, это - смачный плевок в физию. Наша субъектность тает буквально на глазах.
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06.01.2022 15:37 Відповісти
Кому,иа срана четвірка впала? Бидлозбори,нікого,й н про,що
Позбираася Срань...
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06.01.2022 15:38 Відповісти
Ермак немного занят..
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06.01.2022 15:38 Відповісти
упырям надо заниматься рашкой, а они свое бухое рыло в чужую страну суют, которое не звали, по руцкаму обычаю..
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06.01.2022 15:40 Відповісти
За нас решают без нас
Вот и думайте --за кого нас держат в ЕС и в мире
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06.01.2022 15:41 Відповісти
'Фсьє флгі в гості к нам...'
Всеобчій одабрямс нас-беспрєдльщікав'
На,як,ще звершеня євробидлота пдштовхне людожеів???
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06.01.2022 15:42 Відповісти
-Нормандская «четвёрка» встречается в Москве.
-Почему «четверка», их же трое?
-Потому что шестёрка осталась в Киеве
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06.01.2022 15:42 Відповісти
"Внутрішньоукраїнське врегулювання" з концентрацією московської раті біля наших кордонів вирішується в Москві без участі України? Це повний п-ц... Так низько Україну не опускало ще жодне керівництво.
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06.01.2022 15:44 Відповісти
Представляю если бы Ермак туда прикатил (в Москву), сколько шуму бы было. Но он естественно и не прикатил, но новость то всё равно подать нужно в стиле "зрада")))
Ох, и смех и грех короче, дорогая редакция...
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06.01.2022 15:44 Відповісти
Так зрада и есть, дорогой Лук.
Ни Ермак должен был ехать в Москву, а Украина не должна была допустить обсуждения её внутренних вопросов без своего участия, да еще тем более в Москве.
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06.01.2022 18:14 Відповісти
Не уверен, что это в силах Ермака (и Украины в целом), указывать кому с кем встречаться. Страны то независимые и ведут независимую политику. Это невозможно. Формат "ни слова об Украины, без Украины" означает, что необходимы переговоры хотя бы в телефонном формате для сверки часов с Украиной. И переговоры с Украиной по результатам после встречи с кремлёвскими (так было и после переговоров "Путин-Байден"). Что, как мы видим в статье, и произошло- "ранее глава Офиса Президента перед их визитом в Москву."
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06.01.2022 22:47 Відповісти
Это позор украинской дипломатии и они еше что-то там вякают что Украину никогда без её участия не будут обсуждать.
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06.01.2022 15:44 Відповісти
А с кем обсуждать? С клоуном, дермаком, Сивохой? Или КолюТищенко с Марфой безуглой пригласить? А может Мендель с Фокиным позвать? Ни один уважающий себя политик уже не станет пачкаться об зеленое лайно
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06.01.2022 15:50 Відповісти
Бутусова можно отправить. Наверняка он был бы не против.
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06.01.2022 15:58 Відповісти
А кому интересен Сумбриевич?
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06.01.2022 15:45 Відповісти
А АНРЮШЕ НИКОЛЫ, ОН НА БУКАВЕЛИ ВСТРЕЧИ ПРВОДИТ, РЕШАЮТ ВИДАТЬ КАК И КОМУ РРАСПИЛИТЬ ОЧЕРЕДНОЙ ТРАНШ
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06.01.2022 15:47 Відповісти
Зрадометр зашкаливает
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06.01.2022 15:48 Відповісти
Если встреча в мацкве, то точно от Украины там нех быть. Да и вообще с этими хформатами пора заканчивать такой херни уже натворили.
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06.01.2022 15:50 Відповісти
Це тройка.
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06.01.2022 15:52 Відповісти
"Если ваши друзья просят вас договориться с вашим врагом, значит предатели уже договорились за вашей спиной!" Аль-Капоне. От себя добавлю - речь идет о ПРИНУЖДЕНИИ украинской власти к выполнению "минских"!
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06.01.2022 15:54 Відповісти
Подписали, теперь видимо пришло время выполнять по принуждению.
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06.01.2022 16:00 Відповісти
показали что Зе просто никто таких успехов добился аж так устал от одного отпуска к другому работать некогда надо отдіхать свадебній генерал на подпевках Ермака просто конферансье по видосикам
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06.01.2022 15:58 Відповісти
українці відкопуйте сокиру війни,дипломатія програла.
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06.01.2022 15:58 Відповісти
Вначале нужно Буковель освободить
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06.01.2022 16:06 Відповісти
Це не нормандську четвірка, це агенти Кремля зібралися на узгодження дій щодо здачі України. Європа дальше продовжує продаватись.
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06.01.2022 16:16 Відповісти
17 января в киевский Айропорт БОРИСПОЛЬ прилетаю сразу три крутых дядьки президент Порошенко,президент Байден и премьер Британии Борис Джонсон...прямо в айропопрту Зелемоское быдло арестует Порошенко....
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06.01.2022 16:18 Відповісти
що куриш..друже..
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06.01.2022 16:26 Відповісти
А мавзолейное быдло потом арестует их всех и отправит в ГУЛАГ первым же самолётом.
И тебя за компанию.
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06.01.2022 17:47 Відповісти
Євроблядво вирішило,щоУкраїна ,його,розмінна монета
А,вєвролядейневиникає бажаня скуштувати українського багнета
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06.01.2022 16:26 Відповісти
Вороги України ДОМОВЛЯЮТЬСЯ, як зробити Українi.. - "хАрАшо"....
Втюхать ОРДЛО з танками-градами-кацапами-сепарами-тунеятцями-годувальниками в тiло України ... I назвуть це млять - "переможним" Мiнськом"....
пздц ...кінцева... приїхали.. чи ще ні !?!?
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06.01.2022 16:59 Відповісти
а зелупа с ермачкой на лыжах бухает! какого замечательного *********** зэбилы выбрали!
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06.01.2022 17:08 Відповісти
Начали "сливать" Украину?
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07.01.2022 08:37 Відповісти
 
 