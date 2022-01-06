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У Москві почалася зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" без участі України, - росЗМІ
У Москві почалася зустріч політичних радників лідерів "нормандської четвірки". Зустріч проходить без участі голови ОП Андрія Єрмака
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".
Видання зазначає, що заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак проводить переговори "щодо внутрішньоукраїнського врегулювання" із зовнішньополітичними радниками лідерів Німеччини і Франції - Єнсом Плетнером і Еммануелем Бонном.
Водночас, у зустрічі не бере участь голова Офісу Президента Андрій Єрмак.
Нагадаємо, раніше голова Офісу Президента Єрмак провів консультації з радниками канцлера Німеччини та президента Франції перед їх візитом до Москви.
Топ коментарі
+46 Ksenia VB
показати весь коментар06.01.2022 15:26
+31 Сергей Ткаченко a73c9e6e
показати весь коментар06.01.2022 15:33
+20 Alex Alex 3b1a281f
показати весь коментар06.01.2022 15:28
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Будь ласка, зачекайте...
Я би воліла щоб нашу державу представляв справжній українець, а не якесь квартальне чмо з сумнівною репутацією без будь-яких законних повноважень.
-- А где Ленин?
-- А Ленин в Польше.
слезь с бутылки и попробуй хоть что то внятное изрыгнуть...
Может агент Зеленский по приказу из Москвы готовит вариант Беларуси и Казахстана?
"Началась переброска российских десантников в Казахстан - официальное решение секретариата ОДКБ. Депутат "Единой России" заявил про референдум в Казахстане о вхождении в состав РФ."
1. МЗС на доручення Президента Володимира Зеленського створило першу за 30 років незалежності цілісну Стратегію зовнішньополітичної діяльності України. Стратегія вперше структурувала українську зовнішню політику, вивела її на новий рівень, зробила її проактивною. Шо?
Позбираася Срань...
Вот и думайте --за кого нас держат в ЕС и в мире
Всеобчій одабрямс нас-беспрєдльщікав'
На,як,ще звершеня євробидлота пдштовхне людожеів???
-Почему «четверка», их же трое?
-Потому что шестёрка осталась в Киеве
Ох, и смех и грех короче, дорогая редакция...
Ни Ермак должен был ехать в Москву, а Украина не должна была допустить обсуждения её внутренних вопросов без своего участия, да еще тем более в Москве.
И тебя за компанию.
А,вєвролядейневиникає бажаня скуштувати українського багнета
Втюхать ОРДЛО з танками-градами-кацапами-сепарами-тунеятцями-годувальниками в тiло України ... I назвуть це млять - "переможним" Мiнськом"....
пздц ...кінцева... приїхали.. чи ще ні !?!?