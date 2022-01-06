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Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
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авіакатастрофа (1082) Іран (1973) компенсації (665) МЗС (4022)

Іран категорично не хоче обговорювати відшкодування за збиття літака МАУ, - заява Міжнародної групи

Іран категорично не хоче обговорювати відшкодування за збиття літака МАУ, - заява Міжнародної групи

Канада, Швеція, Україна та Велика Британія намагатимуться притягнути Іран до відповідальності відповідно до норм міжнародного права.

Іран категорично виступив проти будь-яких переговорів про виплату репарацій за збиття літака "Міжнародних авіаліній України" в січні 2020 року. Про це йдеться в заяві Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752, опублікованій на сайті Міністерства закордонних справ України, передає Цензор.НЕТ.

Міністри з Канади, Швеції, України й Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії нагадали, що постійно закликали Іран до добросовісних переговорів, спрямованих на виконання ним міжнародно-правових зобов'язань щодо повного відшкодування за збиття літака МАУ.

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"Зовсім нещодавно Міжнародна група PS752 звернулась до Ірану з пропозицією взяти на себе зобов'язання щодо вступу в переговори до 5 січня 2022 року. Але на превеликий жаль, 27 грудня нами було отримано однозначну відповідь, в якій зазначалось, що Іран не бачить потреби вести переговори з Міжнародною групою. Попри те, що він спочатку погодився співпрацювати з Міжнародною групою, про що було повідомлено під час першого раунду переговорів 30 липня 2020 року, Іран наразі змінив свою позицію та категорично виступає проти будь-яких подальших переговорів, які пов’язані з нашою колективною вимогою про відшкодування збитків за збиття PS752", - йдеться в заяві.

У зв'язку з цим сказано, що оскільки Іран несе міжнародно-правову відповідальність перед постраждалими державами, це питання має обговорюватись колективно, щоб забезпечити справедливе та рівне ставлення до всіх жертв трагедії.

"Нам зрозуміло, що Іран продовжує уникати виконання своїх міжнародно-правових зобов’язань, відмовляючись вести подальші переговори з Міжнародною групою та не відшкодовуючи шкоди за свої дії. Міжнародна група не вважає за доцільне терпіти наругу над пам’яттю 176 невинних жертв. Незважаючи на наші зусилля за останні два роки та численні спроби вирішити це питання шляхом переговорів, Міжнародна група визначила, що всі подальші спроби переконати Іран і вступити в переговори є марними. Міжнародна група наразі зосередиться на подальших діях для вирішення цього питання у відповідності до норм міжнародного права", - наголошується в заяві.

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"Ми виражаємо єдність у своєму зобов'язанні притягнути Іран до відповідальності за дії та бездіяльність його цивільних і військових посадових осіб, які призвели до незаконного збиття рейсу PS752, і зробимо все, аби забезпечити повне відшкодування шкоди, завданої порушенням Іраном норм міжнародного права", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.

В Ірані заявили, що військова прокуратура завершила розслідування, готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.

21 травня стало відомо, що Вищий суд Онтаріо дійшов висновку, що два ракетні удари по українському літаку невдовзі після зльоту з аеропорту столиці Ірану Тегерану 8 січня року 2020 "були навмисними".

21 листопада 2021 року в Ірані військовий суд почав розглядати справу щодо збиття літака МАУ.

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Топ коментарі
+25
так заарештуйте майно Ірану ! злочин вже доказаний .
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06.01.2022 16:21
+18
Це ще одна ''пєрємога" політика світового рівня Володьки Оманського... Хто буде рахуватись з "командою клоунів"?
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06.01.2022 16:22
+13
Найвеличнішого лідора недипломатично послали вдаль
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06.01.2022 16:21
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Ну и правильно.
Парашники самолёт сбили, шо б Зелю припугнуть и в Москву на патрушевском самолёте свозить, а Ирану мазу тянуть... -- как Украине, кадысь, за израильский рейс.
В Иране дурных нэма. ...в Омане тоже, кстати...*)
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06.01.2022 16:19 Відповісти
не "возили " "стрелка" там , в Омане , и была ...
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06.01.2022 16:42 Відповісти
мау коломойскому принадлежит
видать много хочет а дураков нет
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06.01.2022 16:54 Відповісти
В Украине, легче перечислить, что Коломойскому не пренадлежит...*)
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06.01.2022 16:57 Відповісти
так заарештуйте майно Ірану ! злочин вже доказаний .
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06.01.2022 16:21 Відповісти
Это как? Они уже давно под максимальными санкциями с отключением СВИФТа.
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06.01.2022 19:18 Відповісти
в них літаки є ? кораблі ? нерухомість за межами країни ?
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06.01.2022 19:30 Відповісти
Почитайте про Иран в разных источниках. Вопрос: если Иран был под мировыми санкциями, то что там делал ваш самолёт регулярного авиа сообщения?
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06.01.2022 20:00 Відповісти
кацап , літак перевозив пасажирів ! що є заборона літати в Іран ? краще поясни що робить кацапська зброя на території підсанкційної країни ? вам скоро за МН-17 рахунок прийде .
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06.01.2022 20:11 Відповісти
хохли на мацві вулиці метуть ! я українець! відчуєш різницю ! агресор це твоя лаптева федерація , яка напала на Грузію ,Україну і готує терористів які вбивають людей по всьому ! саме з кацапської зброї збито МН-17 і літак МАУ . а суд вже визначив хто збив ,скоро оголосять вирок тож готуй бабло . на басманий суд сподіваєшся ? не вийде!
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06.01.2022 20:46 Відповісти
Ты первый меня оскорбил, я ответил.
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06.01.2022 20:53 Відповісти
А по сути, ты ведь так ничего не сказал? Что делал ваш самолёт в стране, на которую наложены санкции??? Правильно - деньги не пахнут. Бизнес, только бизнес...
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06.01.2022 20:56 Відповісти
мене ображає тільки твій прапорець армії А.А. Власова , а мій дід Сталінград захищав ! прочитай в вікіпедії , що потрапляє під санкції . я допоможу,продаж зброї . заборони літати пасажирським літакам немає.
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06.01.2022 21:07 Відповісти
А что касается МН-17, я только за справедливый суд.
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06.01.2022 20:32 Відповісти
Ладно, пока меня не забанили на Цензоре, выскажусь. Во-первых, у вас был нормальный президент, с точки зрения развития вашего общества и сближения с западной цивилизацией. Но вы его похерили. Почему? Не знаю, но думаю, что в виду своего цивилизационного уровня на данный момент развития...То есть, никакой последовательности в вашем стремлении к интеграции с
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06.01.2022 20:49 Відповісти
Уже збаанили? Я не закончил: с ЕС.
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06.01.2022 20:50 Відповісти
веди себе чемно не забанять . особисто я вважаю що за 5 років він зробив мало для країни . а 73 % розраховували на халяву , ось і маємо .
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06.01.2022 21:19 Відповісти
Найвеличнішого лідора недипломатично послали вдаль
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06.01.2022 16:21 Відповісти
Не несите бред . . .
А Канаду, Швецию и Великобританию, чьи граждане тоже погибли, тоже послали потому, что там проблемы с "великими лидерами" ? Думаете, тот же Борис Джонсон не имеет технической возможности ответить Ирану силовым путём ?
Иран просто (как и россия, Сирия, Венесуэла, Беларусь, КНДР и так далее) - страна-бандит. И эти страны-бандиты сбились в стайку, причём некоторые члены стайки имеют ядерные бомбы, а некоторые - очень хотят получить ЯО. Чтобы их ушатать, нужны будут усилия всего мирового сообщества. Причём аккуратные, чтобы не сорваться в ядерную войну.
Их ушатают, будьте уверены, но это будет стоить больших усилий, денег и времени. А также крови.
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06.01.2022 17:53 Відповісти
..ожидал подобной "лекции", но это не преуменьшает "заслуг" лидора и его этнической банды, теперь уже в полный рост, укуреной, вылезшей из-за своей пятой колонны, за которой они какое-то время безнаказанно резвились..
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06.01.2022 18:05 Відповісти
https://aif.ru/incidents/iran_nachal_vyplatu_kompensaciy_rodstvennikam_zhertv_sbitogo_boeing_737
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06.01.2022 19:12 Відповісти
Це ще одна ''пєрємога" політика світового рівня Володьки Оманського... Хто буде рахуватись з "командою клоунів"?
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06.01.2022 16:22 Відповісти
А санкції гдьЄ?
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06.01.2022 16:25 Відповісти
потужна перемога мзс та зовнішньої політики- я, президент; я, президент; я, президент; я, президент; я, президент;
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06.01.2022 16:30 Відповісти
я есть Грут ! я есть Грут ! я есть Грут !
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06.01.2022 16:40 Відповісти
Это акт Государственного терроризма!
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06.01.2022 16:33 Відповісти
Ну так инициировать их вырос из ИКАО.
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06.01.2022 16:40 Відповісти
Націю треба виховувати, Армію робити, Зброю кувати. Власними силами і для себе. І не чекати "компенсацій", "співчуття","допомоги", подачок, балакати, щоб побалакати. Всім на нас н а с р а т и.
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06.01.2022 16:41 Відповісти
Уже начало доходить....за 8 лет.....Но ещё медленно.
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06.01.2022 16:42 Відповісти
от тих украдених понад 180 000 000 000 що виведені , та ще більше , що тут е в активах...., - на все це би і вистачило - але ...
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06.01.2022 16:46 Відповісти
а як же те, що канадським громадянам ( спадкоемцям загиблих) вже почали виплачувати - і так , по- серйозному ...
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06.01.2022 16:44 Відповісти
Україна-не Канада.
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06.01.2022 16:59 Відповісти
то хто нам "дохтор"...
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06.01.2022 18:53 Відповісти
...
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06.01.2022 18:57 Відповісти
нам "дохтур" 73% із ЗЕ
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06.01.2022 20:28 Відповісти
уже прогрес - вірний діагноз це 50 % успіху у "лікуванні"... але чи на всі 100 % е вірним у тому що написали ))
....ранішше більше 75% від тих73% були "прихильники " Пороха ....- щось пішло не так ...
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06.01.2022 20:35 Відповісти
Перемога зеленої дипломатії
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06.01.2022 16:46 Відповісти
А в чем проблема, решение международного суда и принудительно взыскание с экспортных нефтяных доходов - Иран не С. Корея, есть что конфисковать на указанную судом сумму.
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06.01.2022 16:46 Відповісти
У Ирана нефть и всё остальное, цивилизованные страны уже не покупает. Это запрещено. Это та-же С.Корея насколько я знаю.
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06.01.2022 17:03 Відповісти
Вот и что с такими тварями наглыми делать? Никто не знает. Уже и санкциями обложили всю страну и прочие. А толку нет, только наглеют ещё больше.
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06.01.2022 16:47 Відповісти
Якби у України був президент як провідник зовнішньої політики все було б інакше.А тут єдине рішення існує для МЗС це розірвати дипломатичні відносини з цією ворожою країною!
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06.01.2022 16:50 Відповісти
я б тому буковельному шибздику ще й підсрачників надавав
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06.01.2022 17:07 Відповісти
Значит надо закрыть воздушное сообщение с Ираном,всем странам.Посмотрим как они взвоют.
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06.01.2022 17:08 Відповісти
Иран выполнял приказ Московии, оператором зенитных ракет были россияне. Украина по информации Ирана тоже входит в Россию. Зеля заранее знал, что самолёт собьют. Вот они и намекают: " Неужели вы там в Московии сами не можете разобраться?"
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06.01.2022 17:31 Відповісти
так, саме так, це була демонстрація і в цього літака були всім відомі глядачі на землі, для них і була ця вистава
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06.01.2022 18:23 Відповісти
Полковник Мухомор Каддаффи оказался порядочнее всех Крыс...да,я это я сбил самолет над Локкерби 21 декабря 1988 года в Шотландии и заплачу все расходы родственникам погибших...
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06.01.2022 17:34 Відповісти
Бо у нас президент Янелох.
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06.01.2022 17:40 Відповісти
Две ракеты запущенные с разных точек ПВО Ирана с разницей 5 секунд говорят о том что хотели сбить другой самолет...
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06.01.2022 17:47 Відповісти
иранцы прекрасно понимают, что перед ними - некомпетентные идиоты, которым можно сбить самолет и посылать потом накер по поводу компенсаций. кулебовский МИД - шарага, работающая на внутреннего потребителя
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06.01.2022 18:25 Відповісти
Арестовывать их имущество по всему миру так же как и кацапское
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06.01.2022 19:43 Відповісти
Аятоллы доиграются до того, что кроме ареста имущества по миру от них потребуют выдать этих ракетчиков и привяжут к этому санкции. Какие-то отмороженные мазохисты
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07.01.2022 11:32 Відповісти
 
 