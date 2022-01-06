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ВР (14814) Нацполіція (14879) зарплата (2212)

У Раді збираються прив'язати зарплатні поліцейських до 10 прожиткових мінімумів за аналогією з НАБУ, ДБР та ГПУ. ДОКУМЕНТ

У Раді збираються прив'язати зарплатні поліцейських до 10 прожиткових мінімумів за аналогією з НАБУ, ДБР та ГПУ. ДОКУМЕНТ

Група із більше ніж 30 депутатів зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт 6506-1 про прив'язку зарплатні поліцейських до 10 прожиткових мінімумів (наразі близько 21 тис. грн).

Відповідний законопроєкт опубліковано на сайті ВР, передає Цензор.НЕТ.

Таким чином парламентарі пропонують встановити заробітну плату поліцейських за аналогією з НАБУ, ДБР та ГПУ.

"Посадовий оклад поліцейських не може становити менше 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року, крім курсантів (слухачів) вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських", - зазначається у законопроєкті.

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"Поліцейським виплачується щомісячна надбавка за вислугу років (строк служби) у розмірах: за наявності стажу служби в поліції від одного до двох років - 5 відсотків, від двох до чотирьох років – 10 відсотків, від чотирьох до семи років – 15 відсотків, від семи до десяти років – 20 відсотків, від десяти до тринадцяти років – 25 відсотків, від тринадцяти до шістнадцяти років – 30 відсотків, від шістнадцяти до дев'ятнадцяти років – 35 відсотків, від дев'ятнадцяти до двадцяти двох років – 40 відсотків, від двадцяти двох до двадцяти п'яти років – 45 відсотків, понад двадцять п'ять років – 50 відсотків посадового окладу", - пропонують встановити нардепи.

У Раді збираються привязати зарплатні поліцейських до 10 прожиткових мінімумів за аналогією з НАБУ, ДБР та ГПУ 01

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Топ коментарі
+19
Нищий мусор обходится дороже, чем бедный солдат.
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06.01.2022 16:37
+16
Интересно девки пляшут. Пенсионерам можно жить и на один а то и меньше прожиточных минимумов а мусорам аж десять. У мусоров рот в десять раз шире? Ипочему ето вдруг так резко занялись ублажением мусоров на фоне казахских протестов? Думаете мусора вас спасут от народа? Мусора как предатели работают когда все в шоколаде а как запахнет жаренным разбегутся или перейдут на сторону врага.
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06.01.2022 16:46
+13
Зарплата контрактника в ВСУ 10 штук , а мусора 20 . Или что то не так в этой стране , которая к тому же воюет ,или пора уже вешать Осла и его бениных слуг.
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06.01.2022 17:02
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конец эпохи бедности )
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06.01.2022 18:43 Відповісти
Су....мусарні тістечка .а військовим?
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06.01.2022 21:34 Відповісти
Боюсь, що після такої новини скумбрія почне дорожчати. Прогнозую десь 10-12 гривень кіло.
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07.01.2022 00:48 Відповісти
Клас, у лейтенанта зсу у якого за спиною відповідальність за техніку на декілька мільйонів, який вимушений частину ЗП витрачати на змінні матеріали бо їх не додають на складах має зарплату 13,5 тис у воюючій країні. Сраному рядовому який б'є ті пріуси як горішки на тобі 21 тис. Це перемога!!
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07.01.2022 09:14 Відповісти
То заохочення до розгону майбутніх протестів
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07.01.2022 11:56 Відповісти
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