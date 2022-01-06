Євросоюз не вводитиме превентивні санкції проти Росії: наше головне завдання - запобігти війні, - Боррель

Європейський Союз не запроваджуватиме превентивні санкції проти Росії.

Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Про всяк випадок? Про всяк випадок, ні", – сказав він, відповідаючи на питання про можливість запровадження превентивних санкцій для уникнення нової великої війни.

Відповідаючи на уточнююче запитання, а якщо війна буде гібридною, він сказав: "У нас є правова база для запровадження санкцій за гібридну діяльність, за кібератаки. І ми вже цим користуємося. Кілька російських структур потрапили під санкції".

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Боррель не готовий публічно обговорювати деталі санкцій, які ЄС може ввести у відповідь на ймовірну військову операцію Росії проти України, а також когось конкретно вони торкнуться. Він вважає, що таке обговорення не сприятиме зниженню напруженості.

"Наше головне завдання зараз – запобігти війні", – сказав Боррель.

Головний дипломат ЄС вважає, що публічне обговорення можливих санкцій може сприйматися як загроза, що не сприятиме деескалації.

"Я не можу говорити, що може бути у разі початку війни, саме тому, що всі наші зусилля спрямовані зараз на те, щоб війна взагалі не розпочалася", – наголосив Боррель.

Він також нагадав, що Євросоюз, США та НАТО неодноразово та послідовно давали зрозуміти Росії, що вона неминуче "заплатить високу ціну у разі агресії". При цьому, сказав Боррель, ЄС ясно промовляв, що "платити високу ціну" доведеться не окремим фігурантам санкцій, а всій Росії загалом.

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Верховний представник ЄС вважав за потрібне нагадати, що запровадження санкцій від імені всього Євросоюзу за його статутом можливе лише якщо з цього питання буде одностайне рішення всіх країн-учасниць.