Євросоюз не вводитиме превентивні санкції проти Росії: наше головне завдання - запобігти війні, - Боррель
Європейський Союз не запроваджуватиме превентивні санкції проти Росії.
Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Про всяк випадок? Про всяк випадок, ні", – сказав він, відповідаючи на питання про можливість запровадження превентивних санкцій для уникнення нової великої війни.
Відповідаючи на уточнююче запитання, а якщо війна буде гібридною, він сказав: "У нас є правова база для запровадження санкцій за гібридну діяльність, за кібератаки. І ми вже цим користуємося. Кілька російських структур потрапили під санкції".
Боррель не готовий публічно обговорювати деталі санкцій, які ЄС може ввести у відповідь на ймовірну військову операцію Росії проти України, а також когось конкретно вони торкнуться. Він вважає, що таке обговорення не сприятиме зниженню напруженості.
"Наше головне завдання зараз – запобігти війні", – сказав Боррель.
Головний дипломат ЄС вважає, що публічне обговорення можливих санкцій може сприйматися як загроза, що не сприятиме деескалації.
"Я не можу говорити, що може бути у разі початку війни, саме тому, що всі наші зусилля спрямовані зараз на те, щоб війна взагалі не розпочалася", – наголосив Боррель.
Він також нагадав, що Євросоюз, США та НАТО неодноразово та послідовно давали зрозуміти Росії, що вона неминуче "заплатить високу ціну у разі агресії". При цьому, сказав Боррель, ЄС ясно промовляв, що "платити високу ціну" доведеться не окремим фігурантам санкцій, а всій Росії загалом.
Верховний представник ЄС вважав за потрібне нагадати, що запровадження санкцій від імені всього Євросоюзу за його статутом можливе лише якщо з цього питання буде одностайне рішення всіх країн-учасниць.
Будь ласка, зачекайте...
___________ЄВРОПА ПІДСТУПНО МОВЧАЛА.__________________
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Коли Україна за право життя, з катами боролась, жила і вмирала.
I ждала, хотіла лише співчуття, Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі, вся сходила кров'ю и слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі, Європа підступно мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі, робила на ката, і в ранах орала,
Коли ворушилися і скелі німі, Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива, зібравши для ката, сама умирала.
І з голоду навіть згубила слова, Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла, і цілою могилою стала,
Як сльози котилися, і в демона зла, Європа підступно мовчала.
ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ. 22 08 1931.