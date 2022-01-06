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Євросоюз не вводитиме превентивні санкції проти Росії: наше головне завдання - запобігти війні, - Боррель

Євросоюз не вводитиме превентивні санкції проти Росії: наше головне завдання - запобігти війні, - Боррель

Європейський Союз не запроваджуватиме превентивні санкції проти Росії.

Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Про всяк випадок? Про всяк випадок, ні", – сказав він, відповідаючи на питання про можливість запровадження превентивних санкцій для уникнення нової великої війни.

Відповідаючи на уточнююче запитання, а якщо війна буде гібридною, він сказав: "У нас є правова база для запровадження санкцій за гібридну діяльність, за кібератаки. І ми вже цим користуємося. Кілька російських структур потрапили під санкції".

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Боррель не готовий публічно обговорювати деталі санкцій, які ЄС може ввести у відповідь на ймовірну військову операцію Росії проти України, а також когось конкретно вони торкнуться. Він вважає, що таке обговорення не сприятиме зниженню напруженості.

"Наше головне завдання зараз – запобігти війні", – сказав Боррель.

Головний дипломат ЄС вважає, що публічне обговорення можливих санкцій може сприйматися як загроза, що не сприятиме деескалації.

"Я не можу говорити, що може бути у разі початку війни, саме тому, що всі наші зусилля спрямовані зараз на те, щоб війна взагалі не розпочалася", – наголосив Боррель.

Він також нагадав, що Євросоюз, США та НАТО неодноразово та послідовно давали зрозуміти Росії, що вона неминуче "заплатить високу ціну у разі агресії". При цьому, сказав Боррель, ЄС ясно промовляв, що "платити високу ціну" доведеться не окремим фігурантам санкцій, а всій Росії загалом.

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Верховний представник ЄС вважав за потрібне нагадати, що запровадження санкцій від імені всього Євросоюзу за його статутом можливе лише якщо з цього питання буде одностайне рішення всіх країн-учасниць.

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Топ коментарі
+15
Які санкції, ви що, в Євпропі головне права гоміків, трасексуалів і тварин! Європейські топ-чиновники це зборище хворих на голову п"дарів. Коли Путін проковтне Україну то візметься за них вже по повній, от тільки захищати їх вже буде нікому!
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06.01.2022 17:20
+14
тоді бери плакатик - Ми за мир! і на україно-кацапський кордон .
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06.01.2022 17:15
+14
т.е
бандиту позволили убивать
других,
чтоб не оказаться убитыми
самим.
о, как это гуманно и современно.
прям...по-европейски
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06.01.2022 17:17
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Що поробиш,якщо в голові Борделя суцльний Борель
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06.01.2022 23:11 Відповісти
Продажная и гнилая верхушка Европы! Когда дети ублюдков у вам живут и учатся, это нормально. А в остальном озабоченность... Гнилая, ****, однако.
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07.01.2022 00:07 Відповісти
Зрадники!
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07.01.2022 00:52 Відповісти

___________ЄВРОПА ПІДСТУПНО МОВЧАЛА.__________________

Коли Україна за право життя, з катами боролась, жила і вмирала.
I ждала, хотіла лише співчуття, Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі, вся сходила кров'ю и слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі, Європа підступно мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі, робила на ката, і в ранах орала,
Коли ворушилися і скелі німі, Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива, зібравши для ката, сама умирала.
І з голоду навіть згубила слова, Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла, і цілою могилою стала,
Як сльози котилися, і в демона зла, Європа підступно мовчала.

ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ. 22 08 1931.
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07.01.2022 04:04 Відповісти
Питання до Євросоюзу: скільки ще має загинути українців і росіян, щоб Велика війна не розпочалася ?
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09.01.2022 13:26 Відповісти
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