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Колишній "слуга" Шевченко: коли Стерненко з Бутусовим почнуть черговий Майдан, Зеленський міг би звернутися до ОДКБ

Колишній

Народний депутат Євген Шевченко, якого виключили з лав "Слуги народу", міркує про можливість президента Володимира Зеленського звернутися по допомогу до ОДКБ в разі протестів.

Про це він пише у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Коли Стерненко разом з Порошенком та всякими там Бутусовими й Агметовими (так у автора. - Ред.) замутять черговий майдан з метою держперевороту та повалення чинного Президента України Володимира Зеленського, у останнього буде опція звернеться до ОДКБ за допомогою. Як свідчить практика, дуже ефективно", - написав він.

Вже перший коментатор нагадав Шевченку, що Україна не є учасницею ОДКБ, отже, таке звернення неможливе.

ОДКБ - Організація договору про колективну безпеку. Це військово-політична міжнародна організація, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан.

Нагадаємо, раніше президент Казахстану Токаєв звернувся до глав держав ОДКБ по допомогу.

Пізніше стало відомо, що проросійська ОДКБ вводить війська до Казахстану. Росія відправила до Казахстану своїх десантників в якості "миротворців".

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Топ коментарі
+118
Почему ета мразь на свободе? Здесь явная измена Родины госчиновником.
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06.01.2022 18:47
+75
Мечта ватников. Проснулся, а на улицах кацапские танки. И ваньки, ваньки.
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06.01.2022 18:46
+62
Какое СБУ , там друган Зеленского , который собирается обращаться в ОДКБ! Вы что , до сих пор не поняли , что власть в Украине захвачена подху*ленком!?
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06.01.2022 18:48
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наверно главное уже сейчас запоминать предателей Родины, и если русские фашисты двинуться в Украину-немедленное уничтожение без суда и следствия!
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07.01.2022 14:52 Відповісти
Скорее всего так и будет,в случае агрессии паРаши ,нужно под шумок избавиться от пророссийской рыгоАнальной шушеры и Гундяевских сектантов в наших лаврах
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08.01.2022 13:38 Відповісти
Зеленский такий самий як і його депутати
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07.01.2022 14:58 Відповісти
Война 8 год..... А такие уроды ходят на свободе....
Всё что надо знать об реальном отношении к войне нашего правительства и презика.
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07.01.2022 15:25 Відповісти
Щоб ні в кого не залишалися жодних сумнівів! Клоуни і їхні повелителі якраз уже працюють у цьому напрямку!
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07.01.2022 15:34 Відповісти
Напомните этому придурку про судьбу Бузины...
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07.01.2022 16:21 Відповісти
він по своїй лисій пелькі ще получє, це Шуфрич №2
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07.01.2022 16:26 Відповісти
А чого суку не ловлять і досі?
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07.01.2022 16:45 Відповісти
Как вы думаете, зачем Зеленский продал свой особняк под Киевом и стал жить на госдаче? Ответ очевиден- готов к побегу! Его здесь ничего не держит! Вся недвижимость и финансы за границей, а его беспредел в "управлении"страной- тому доказательства! Плевать он хотел на вас, 73 % умалишенных! Он использовал вас и выкинул , сами знаете куда! А вы, некоторые, до сих пор вкушаете его брехливые и сладкие речи! Вы кто, 73%?!
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07.01.2022 16:53 Відповісти
От то то і воно! Не даром мудрі люди вже давно сказали що не такі страшні москальські воші як українські гниди!!!
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07.01.2022 17:29 Відповісти
чому цей ***** ще жевий ?кому цей ***** вигiднний?
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07.01.2022 17:51 Відповісти
глав зелупе 95 квартал и кремлескому )(уйлу.
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07.01.2022 18:19 Відповісти
Сколько еще всякой мрази в нашей стране,эта мразь шевченко ,позоритфамилиюнастоящего Шевченко,думает если кого усадили в кресло президента значит тот может в стране воротить все что ему вздумается
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07.01.2022 17:53 Відповісти
ЯК ТАКИХ ПІДАРІВ ЗЕМЛЯ УКРАЇНСЬКА НОСИТЬ?
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07.01.2022 17:57 Відповісти
це жертва невдалого аборту....кізяк зловонний
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07.01.2022 20:17 Відповісти
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