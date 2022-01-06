Колишній "слуга" Шевченко: коли Стерненко з Бутусовим почнуть черговий Майдан, Зеленський міг би звернутися до ОДКБ

Народний депутат Євген Шевченко, якого виключили з лав "Слуги народу", міркує про можливість президента Володимира Зеленського звернутися по допомогу до ОДКБ в разі протестів.

Про це він пише у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Коли Стерненко разом з Порошенком та всякими там Бутусовими й Агметовими (так у автора. - Ред.) замутять черговий майдан з метою держперевороту та повалення чинного Президента України Володимира Зеленського, у останнього буде опція звернеться до ОДКБ за допомогою. Як свідчить практика, дуже ефективно", - написав він.

Вже перший коментатор нагадав Шевченку, що Україна не є учасницею ОДКБ, отже, таке звернення неможливе.

ОДКБ - Організація договору про колективну безпеку. Це військово-політична міжнародна організація, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан.

Нагадаємо, раніше президент Казахстану Токаєв звернувся до глав держав ОДКБ по допомогу.

Пізніше стало відомо, що проросійська ОДКБ вводить війська до Казахстану. Росія відправила до Казахстану своїх десантників в якості "миротворців".