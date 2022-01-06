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Новини Санкції проти Росії Війна
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Глава МЗС Британії Трасс попередила Росію щодо України: Ми готуємо санкції із серйозними наслідками

Глава МЗС Британії Трасс попередила Росію щодо України: Ми готуємо санкції із серйозними наслідками

Сьогодні, 6 січня, Великобританія попередила Кремль, що вона разом із західними партнерами працює над серйозними санкціями, спрямованими проти фінансового сектора Росії, якщо вона вторгнеться в Україну.

"Ми не погодимося з кампанією, яку Росія веде, щоб знищити своїх демократичних сусідів, – заявила парламенту міністр закордонних справ Ліз Трасс. – Вони брешуть, називаючи Україну загрозою, щоб виправдати свою агресивну позицію", передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Міністр наголосила, що агресором виступає Росія, а НАТО завжди був оборонним союзом.

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Трасс заявила, що будь-яке подальше військове вторгнення в Україну з боку Росії спричинить величезні наслідки, включаючи скоординовані санкції, які завдадуть серйозної шкоди інтересам та економіці Росії.

"Великобританія працює з нашими партнерами над цими санкціями, включаючи заходи потужного впливу, націлені на російський фінансовий сектор та приватних осіб", – сказала голова британського МЗС.

Трасс анонсувала свою поїздку до Києва наприкінці січня.

"Життєво важливо, щоб НАТО об'єднався у протидії загрозливій поведінці Росії", – сказала вона і додала, що ситуація наближається до вирішального моменту.

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Як зазначила Трасс, Британія виступала проти будівництва газопроводу "Північний потік-2".

"Європа має зменшити свою залежність від російського газу, – сказала дипломат. – Великобританія, як і раніше, виступає проти "Північного потоку-2", і я працюю з союзниками та партнерами, щоб підкреслити стратегічні ризики цього проєкту".

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Топ коментарі
+7
Ракеты надо предоставить Украине ,тысячи ракет а ни пальчиком грозить ...
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06.01.2022 19:04
+7
Ці попередження, як мертвому припарка, раша дуже лякається одних слів, потрібна зброя.
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06.01.2022 19:21
+6
За Крым можно не с серьезными?
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06.01.2022 19:55
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А ми на саначках катаемось!
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06.01.2022 18:57 Відповісти
Тому що у дупі маріонетки, що катається, рука кало мойськаго, а керує країною потужна людина д'єрьмак, отже чом би й не покататися?
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06.01.2022 19:08 Відповісти
Лондон - центр мировьіх финансов , там знают , как прищемить хвост Пуйлу .
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06.01.2022 19:04 Відповісти
Знают. И отказываются это сделать!
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06.01.2022 21:39 Відповісти
Ракеты надо предоставить Украине ,тысячи ракет а ни пальчиком грозить ...
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06.01.2022 19:04 Відповісти
Зєлєнскій з тисячами ракет?...
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06.01.2022 19:06 Відповісти
Ну я навіть не знаю, що небезпечніше - паяц із тисячами ракет чи абіззяна з гранатою, мабуть друге - то метафора на перше?
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06.01.2022 19:10 Відповісти
Нет конечно ,Украина с тысячами ракет а Зеленский всё-таки молодец ,мужает на глазах и второй президентский срок ему обеспечен на 100 % ..
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06.01.2022 19:11 Відповісти
Мудеет
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06.01.2022 19:15 Відповісти
якщо вторгнеться? Вигляда як комерційний прайс - от в таку тсуму обійдеться вторгнення. *******.
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06.01.2022 19:13 Відповісти
огласите пожайста весь список - что недвижимости кацапоидов , что их активы и ....., и весь список ФИО - что по Лондону так по всей Бритиш....
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06.01.2022 19:18 Відповісти
Озаботятся на етом все закончится
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06.01.2022 19:25 Відповісти
Ці попередження, як мертвому припарка, раша дуже лякається одних слів, потрібна зброя.
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06.01.2022 19:21 Відповісти
Вона плутає онанізм з зачаттям дитини...
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06.01.2022 19:24 Відповісти
Коли цы гоміки з англії хоть що-небудь родять? харанти херові
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06.01.2022 19:34 Відповісти
Нажаль вони (захід) досі не зрозуміли що санкції рашисским царькам до ср@ки у їх мільярди у сховищах а на своїх рабокацапов їм начхати, вони будуть воювати навіть якщо рабокацапам з голоду доведеться жерти один одного. Так вже було у історії московитів.
Але Захід й досі не розуміє що таке нацисска фашисская рассія.
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06.01.2022 19:37 Відповісти
А що в Україні є царі? Зеленського невздовзі не буде, оборемо іншого президента, не висловлюйте свій рабський менталітет, що воно все вирішує. Будьте нацією, зелень це тимчасово, а Україна - назавжди.
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06.01.2022 19:46 Відповісти
За Крым можно не с серьезными?
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06.01.2022 19:55 Відповісти
Может хватит .... пи.. со своими псевдосанкциями
щас угомонят казахов и к нам прийдут
и шо потом.. угрозы ну очнень серьезными санкциямим
проснитесь .. это клоунада
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06.01.2022 20:10 Відповісти
Россия не сумела увеличить объем добычи нефти в декабре, несмотря на щедрую квоту, полученную на предыдущем заседании ОПЕК+. Аналитики считают, что страна исчерпала свой потенциал - а не було би санкцій, то отримали би нові технології...
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06.01.2022 22:24 Відповісти
Так они ж уже вторглись. Или Петя им столько лет об этом не говорил.
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06.01.2022 20:35 Відповісти
Бабченко: Путин принял решение о переустройстве миропорядка в регионе. Война теперь неизбежна

06.01.2022, 17:49 • 3015 • https://uainfo.org/blognews/1641482916-babchenko-putin-prinyal-reshenie-o-pereustroystve-miroporyadka.html?_utl_t=tw#mc-container 1

В Казахстане происходят столкновения протестующих с полицейскими и армией / фото REUTERS

Очень не люблю эту замыленную фразу, сам никогда её не употреблял, но время, видимо, пришло - да, сегодня мы проснулись в новой реальности. Шестое января две тысячи двадцать второго года - день, когда началась война. Да, сегодня она началась. Путин принял решение о переустройстве миропорядка в регионе. И уже начал его. Возрождение нового Варшавского блока, строение Четвертого Рейха с его последующей эскалацией - все это началось сегодня ночью с Казахстана. Система, последнее десятилетие все же старавшаяся сохранять баланс, пришла в движение. Геополитические сдвиги начались. Война теперь неизбежна.

Об этом в Facebook https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/4221348667965334 пишет Аркадий Бабченко, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .

Эта ночь была решающей - и перелом произошел. Власть устояла, предала свою страну, попросила ввода оккупационных войск. И оккупационные войска с радостью вошли. Кстати, между прочим, в нарушение самого же договора ОДКБ, его четвертого пункта, который гласит, что войска ОДКБ задействуются в случае внешней агрессии, но это так, чисто для галочки, кого это уже волнует.

Предательство загнанного в угол Пашиняна, который сам пришел к власти в результате демократической революции, но теперь Москва его сломала - впрочем, у Армении и никогда и не было другого выхода.

Одна Киргизия пока еще держится -Парламент не одобрил отправку роты СПН в Казахстан на подавление протестов. Ну, киргизы всегда сносили свою власть за одну ночь через каденцию.

Самый большой контингент, три тысячи человек, отправляет Россия.

Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1641431452-v-kazahstan-vvedut-kollektivnye-voyska-odkb-pashinyan.html В Казахстан введут коллективные войска ОДКБ - Пашинян

Второй по численности - до батальона - отправляет Беларусь. Точнее, теперь уже Белоруссия.

"Беларусы. Осознайте главное. Нет вопроса "мирный протест" или "не мирный протест". Вопрос стоит так - либо вы будете воевать в Минске с Лукашенко сейчас. Либо ваши дети будут воевать в Сирии, Ливии, Чечне, Украине. И уже в самом ближайшем будущем, поверьте". Два года назад написано. Ваш Дед.

"Казахстан - вы следующие". Это написано лет пять назад.

Не будет никакой глобальной войны, Путин один, кто его поддержит, а-за-за, Бабченко совсем с катушек съехал, хватит сеять панику. Нате. Ловите. Пацифисты фиговы.

Новые страны Оси уже понятны. Выстраиваться она будет вокруг ОДКБ. Россия, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Армения. Это уже точно. Грузия балансирует на грани, качаясь то туда, то сюда. Возможно, в дальнейшем, ситуационный союз с Турцией - когда Эрдоган тоже слетит с катушек окончательно. Возможно, кстати, Иран. В уме держим Сирию и Афганистан. Ну и Северная Корея на подпевках, куда ж без неё.

Отличная компашка вырисовывается.

Война теперь становится неизбежна. Можно начинать отсчет.

Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1641458480-*******-esli-diktator-tokaev-zaprosil-pomoshch-izvne-u-svoih.html Шулипа: Если диктатор Токаев запросил помощь у своих кремлевских хозяев, это означает, что казахстанская революция 2022 побеждает в пользу народа. Токаев уже проиграл

Я не знаю, закончилось лит все в Казахстане, или нет, киргизы в Оше мне говорили - киргизы быстро взрываются, но и быстро остывают, если казахский менталитет такой же - то да, все закончилось. Если нет, то сопротивление еще возможно. Возможна даже гражданская война. Или партизанская война. Не знаю. Я не спец.

Но глобально новый Варшавский блок народился.

Впервые на сцене - Четвертый Недорейх.

Встречайте.

Восемь лет назад в Украине сошлись четыре составляющих - невероятное везение в том, что Янукович оказался фантастическим трусом и сбежал тут же, как только протест перешел в активную фазу, медлительность Путина, который тогда не решался еще действовать настолько открыто и быстро, наличие в стране людей, способных координировать, отдавать приказы и брать ответственность, и наличие людей, готовых воевать, убивать и погибать за свободу.

В Казахстане из этих четырех пунктов был только один.

Токаев не сбежал, Путин учел опыт прошлых ошибок и жевать сопли уже не стал, среагировав моментально, координации нет.

Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1641452265-zachistka-almaty-ot-protestuyushchih-stalo-izvestno-o-desyatkah.html Зачистка Алматы от протестующих: стало известно о десятках жертв

В Украине 18 февраля протест против власти перерос в национально-освободительную войну.

Как будет в Казахстане, повторюсь, не знаю, но пока похоже, что не перерастет.

А значит, сегодня день, когда Недорейх усилился, и, самое главное - осознал себя. Как Скайнет. Маски сброшены, притворятся больше не зачем, сила своя прочувствована и осознана - и она будет применена.

Запад, как всегда, жует сопли. Эх, ребятки, вам бы просчитывать бы так же быстро, как ваш противник - и уже позавчера отправить протестующим хотя бы стрелковое оружие, как ваш предшественник с яйцами делал это в Афганистане - но как же можно. Толерантность, неприкосновенность диктаторов, спасение лягушек. Кто в таком мире способен надеть яйца и взять на себя ответственность.

В итоге мы имеем очередное разрастание Рейха. А Украина осталась один на один, окруженная с трех сторон. Слава богу, мы на границах Европы. Были бы, как Казахстан, за две тысячи километров от ближайшей страны Евросоюза - всем было ровно так же наср*ть.

И вот сейчас, когда начался обратный отсчет, рыть бы и рыть носом, готовиться бы и готовится, но инфантильный полудурок в кресле Главкома постит фоточки с собачкой Петей из спортзала и арестовывает Порошенко.

Кстати, у меня теперь нет ни малейших сомнений, что если дурак доведет страну до социального и экономического взрыва - то он попросит помощи в подавлении "террористических банд".

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И у меня нет теперь никакого сомнения, что в этот раз Путин и замазанные им страны ОДКБ такую помощь окажут.

Выступит какой-нибудь Пашинян, и никого не остановит, что Украина ни в каком ОДКБ не состоит.

Кстати, россияне, теперь вы все официально оккупанты. И, да, готовьтесь. Скоро военкомат, шинель, этот марш не смолкал на перронах, аллюр три креста. Интернациональный долг по помощи всем возможным братским народам.

Мои поздравления.

Ну, что же. Здравствуй, солнечное зимнее утро новой реальности.Мир изменился. Теперь официально. Времени становится все меньше.

Бубочка, давай фоточки.

Don't look up.

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https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/4221348667965334 Аркадий БАБЧЕНКО
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06.01.2022 22:37 Відповісти
Та ну, ты ж не скопипастил реквизиты для перевода бабусевичей для Аркадия
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07.01.2022 01:04 Відповісти
Іллюзорні погрози,іллюзорними санкціями.....Суцільний лохотрон й недолуга брехня сивих кобил
Вибачвйте,невибачайте,але,Ви,- Нікчеми ,й дешеві єврожлоби...Люмпени,й покидьки
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07.01.2022 03:26 Відповісти
 
 