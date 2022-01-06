Нардеп "Голосу" Бобровська: колишньому "слузі" Шевченку не йметься побачити Україну під повною окупацією

Російські війська, звернутися до яких через ОДКБ колишній "слуга народу" Євген Шевченко радить Зеленському в разі заворушень, вже вісім років убивают українців.

Про це пише у фейсбуці народний депутат "Голосу" Соломія Бобровська, повідомляє Цензор.НЕТ.

Таким чином вона відреагувала на пост Шевченка, у якому він радить Зеленському звернутися в разі протестів "по допомогу" до ОДКБ, наводячи в якості прикладу Казахстан.

"Євґєній, це саме ваше ОДКБ (читай, російські війська) вже 8 років дуже ефективно вбивають українців. Недалеко від вашого рідного округу, у смт Кушугум поховано 118 українських бійців, які загинули в Іловайському котлі, організованому регулярними частинами російської армії", - написала Бобровська.

"Але, очевидно, Шевченку не йметься побачити Україну під повною окупацією", - додала вона.

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Нардеп нагадала, що Шевченко є фігурантом розслідування за державну зраду. "Що ж, сподіваюсь провадження за статтею 111, яке по ньому вже здійснюється, буде доведено до кінця. І цей любитель російського міра надовго присяде", - зазначила вона.