Нардеп "Голосу" Бобровська: колишньому "слузі" Шевченку не йметься побачити Україну під повною окупацією
Російські війська, звернутися до яких через ОДКБ колишній "слуга народу" Євген Шевченко радить Зеленському в разі заворушень, вже вісім років убивают українців.
Про це пише у фейсбуці народний депутат "Голосу" Соломія Бобровська, повідомляє Цензор.НЕТ.
Таким чином вона відреагувала на пост Шевченка, у якому він радить Зеленському звернутися в разі протестів "по допомогу" до ОДКБ, наводячи в якості прикладу Казахстан.
"Євґєній, це саме ваше ОДКБ (читай, російські війська) вже 8 років дуже ефективно вбивають українців. Недалеко від вашого рідного округу, у смт Кушугум поховано 118 українських бійців, які загинули в Іловайському котлі, організованому регулярними частинами російської армії", - написала Бобровська.
"Але, очевидно, Шевченку не йметься побачити Україну під повною окупацією", - додала вона.
Нардеп нагадала, що Шевченко є фігурантом розслідування за державну зраду. "Що ж, сподіваюсь провадження за статтею 111, яке по ньому вже здійснюється, буде доведено до кінця. І цей любитель російського міра надовго присяде", - зазначила вона.
Будь ласка, зачекайте...
Оно же ещё и Украину опозорит....
Тех самых, что бегали титушками и орали про "бИндеровцы, наколотые апельсинки", призывая рузький мир в Украину.
Они никуда не делись - выбрав себе клуна (по своему образу и подобию) они ен отрицают свою ватность и любовь к рашке и фуйлу кремлевскому.
Иначе бы стали они голо совать за ссыкливого клоуна, который насмехался над Голодомор и погибшими украинцами - прославляя расею и ее орду..
при Порошенко дорог строили НЕ меньше, а в ценах - в 2-3 раза ДЕШЕВЛЕ.
Но не истерили об этом из каждой помойки:
цифры еще красноречиваее, если их сравнить:
- при Порошенко в 2018 году построили 3.8 тыс.км дорог за 47 млрд.грн при гарантиях 5-10 лет;
- при зеЛохе в 2020 году построили 4 тыс.км. дорог за 136+ млрд.грн при гарантиях 1-3 года)
https://www.dsnews.ua/economics/***********-po-doroge-zelenskiy-sovral-o-stroitelstve-dorog-v-30-raz-21122020-410161
Президента Владимира Зеленского во время интервью изданию New York Times охватило головокружение от успехов. Иначе как по-другому назвать то, как он описал успехи в главной своей программе - дорожного строительства "Большая стройка".
"Мы это уже сделали, и это подтверждено, 4000 км дорог в этом году, что превышает общее количество километров дорог, сделанных за предыдущие 10 лет. За год мы сделали в 10 раз больше, чем за 10 лет в сумме", - сказал идейный вдохновитель закатывания в асфальт миллиардов гривень украинских налогоплательщиков, выделенных на медицину.
Подсчитаем, соответствует ли действительности эта похвальба.
Президент использовал размытую формулировку, поэтому будем считать, что под выражением "построили дороги" подразумевается - отремонтировали и создали новые, как это принято в официальных сообщениях.
Итак, в этом году властям удалось увеличить километраж отремонтированных и построенных дорог, достигнув отметки в 4 тыс. км (если "Укравтодор" нам говорит правду). Но за предшествующие "Большой стройке" Зеленского 10 лет (то есть за 2010-2019 гг.) в Украине было отремонтировано и построено 14,6 тыс. км дорог. Это в 3,65 раза превышает показатели текущего года, а никак не в 10 раз меньше. Выходит, Зеленский в 36 раз завысил свои достижения.
Чтобы не ошибиться столь чудовищно (если это действительно была ошибка, а не глупая похвальба), Зеленскому достаточно было хотя бы почитать отчеты "Укравтодора", которому он и депутаты от "Слуги народа" в этом году выделили беспрецедентное финансирование - 136 млрд грн. Еще в начале этого года "Укравтодор" рапортовал о результатах за прошлый, 2019 г., в котором команда нынешнего президента успела немного порулить дорожным строительством - тогда было построено и отремонтировано 2,4 тыс. км дорог.
Но и у предыдущих президентов было чем гордиться в плане дорожного строительства. Самым продуктивным годом Петра Порошенко (хотя он дорогами особо и не занимался - это был удел Кабмина) оказался 2018 г. - тогда удалось достичь отметки ремонта и строительства в 3,8 тыс. км. Даже у Виктора Януковича были периоды активной дорожной лихорадки - в 2011 г. в Украине было построено и отремонтировано 2 тыс. км дорог, в 2012 г. - 1,6 тыс. Те результаты были связаны с подготовкой к Евро-2012 - страна пыталась хоть что-то сделать, чтобы болельщики доехали до стадионов и смогли поездить по стране.
https://www.dsnews.ua/economics/***********-po-doroge-zelenskiy-sovral-o-stroitelstve-dorog-v-30-raz-21122020-410161
И 73% терпил уже не помогут
А цей Шевченко в Україні=Жириновському на Росії.
а Єрмак с зенелохом??
хай в дупутатском унитазе его притопит.
Чем раньше-тем лучше!