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ОДКБ (102) Бобровська (50) Шевченко Євген Слуга народу (78)

Нардеп "Голосу" Бобровська: колишньому "слузі" Шевченку не йметься побачити Україну під повною окупацією

Нардеп

Російські війська, звернутися до яких через ОДКБ колишній "слуга народу" Євген Шевченко радить Зеленському в разі заворушень, вже вісім років убивают українців.

Про це пише у фейсбуці народний депутат "Голосу" Соломія Бобровська, повідомляє Цензор.НЕТ.

Таким чином вона відреагувала на пост Шевченка, у якому він радить Зеленському звернутися в разі протестів "по допомогу" до ОДКБ, наводячи в якості прикладу Казахстан.

"Євґєній, це саме ваше ОДКБ (читай, російські війська) вже 8 років дуже ефективно вбивають українців. Недалеко від вашого рідного округу, у смт Кушугум поховано 118 українських бійців, які загинули в Іловайському котлі, організованому регулярними частинами російської армії", - написала Бобровська.

"Але, очевидно, Шевченку не йметься побачити Україну під повною окупацією", - додала вона.

Читайте: Колишній "слуга" Шевченко: коли Стерненко з Бутусовим почнуть черговий Майдан, Зеленський міг би звернутися до ОДКБ

Нардеп нагадала, що Шевченко є фігурантом розслідування за державну зраду. "Що ж, сподіваюсь провадження за статтею 111, яке по ньому вже здійснюється, буде доведено до кінця. І цей любитель російського міра надовго присяде", - зазначила вона.

Автор: 
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Топ коментарі
+25
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06.01.2022 19:43
+20
слугє касабов гєше шевчєнко вєсьма нє тєрпіцца скорєє удобріть стєпь казахскую
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06.01.2022 18:59
+18
слуга народа "Шевченко" просто говорит то что бубачька с дерьмаком говорить пока стесняются. Типа жириновского на кацапии.
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06.01.2022 19:08
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слугє касабов гєше шевчєнко вєсьма нє тєрпіцца скорєє удобріть стєпь казахскую
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06.01.2022 18:59 Відповісти
Может кто-то кинуть инфу из оппозиции казахам про эту тварь?
Оно же ещё и Украину опозорит....
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06.01.2022 19:11 Відповісти
слуга урода шевченко - типичный представитель зебилоида обыкновенного..

Тех самых, что бегали титушками и орали про "бИндеровцы, наколотые апельсинки", призывая рузький мир в Украину.
Они никуда не делись - выбрав себе клуна (по своему образу и подобию) они ен отрицают свою ватность и любовь к рашке и фуйлу кремлевскому.
Иначе бы стали они голо совать за ссыкливого клоуна, который насмехался над Голодомор и погибшими украинцами - прославляя расею и ее орду..
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06.01.2022 20:23 Відповісти
атож, чудовий об'єкт, щоб пристрелити і тушку кинути на видноті для устрашенія обиватєля
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06.01.2022 20:53 Відповісти
Ви там всі один одного варті!
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06.01.2022 19:00 Відповісти
кацап, ты зашкварился с методичкой подоляка
при Порошенко дорог строили НЕ меньше, а в ценах - в 2-3 раза ДЕШЕВЛЕ.
Но не истерили об этом из каждой помойки:

цифры еще красноречиваее, если их сравнить:
- при Порошенко в 2018 году построили 3.8 тыс.км дорог за 47 млрд.грн при гарантиях 5-10 лет;
- при зеЛохе в 2020 году построили 4 тыс.км. дорог за 136+ млрд.грн при гарантиях 1-3 года)

https://www.dsnews.ua/economics/***********-po-doroge-zelenskiy-sovral-o-stroitelstve-dorog-v-30-raz-21122020-410161



Президента Владимира Зеленского во время интервью изданию New York Times охватило головокружение от успехов. Иначе как по-другому назвать то, как он описал успехи в главной своей программе - дорожного строительства "Большая стройка".

"Мы это уже сделали, и это подтверждено, 4000 км дорог в этом году, что превышает общее количество километров дорог, сделанных за предыдущие 10 лет. За год мы сделали в 10 раз больше, чем за 10 лет в сумме", - сказал идейный вдохновитель закатывания в асфальт миллиардов гривень украинских налогоплательщиков, выделенных на медицину.

Подсчитаем, соответствует ли действительности эта похвальба.

Президент использовал размытую формулировку, поэтому будем считать, что под выражением "построили дороги" подразумевается - отремонтировали и создали новые, как это принято в официальных сообщениях.

Итак, в этом году властям удалось увеличить километраж отремонтированных и построенных дорог, достигнув отметки в 4 тыс. км (если "Укравтодор" нам говорит правду). Но за предшествующие "Большой стройке" Зеленского 10 лет (то есть за 2010-2019 гг.) в Украине было отремонтировано и построено 14,6 тыс. км дорог. Это в 3,65 раза превышает показатели текущего года, а никак не в 10 раз меньше. Выходит, Зеленский в 36 раз завысил свои достижения.

Чтобы не ошибиться столь чудовищно (если это действительно была ошибка, а не глупая похвальба), Зеленскому достаточно было хотя бы почитать отчеты "Укравтодора", которому он и депутаты от "Слуги народа" в этом году выделили беспрецедентное финансирование - 136 млрд грн. Еще в начале этого года "Укравтодор" рапортовал о результатах за прошлый, 2019 г., в котором команда нынешнего президента успела немного порулить дорожным строительством - тогда было построено и отремонтировано 2,4 тыс. км дорог.
Но и у предыдущих президентов было чем гордиться в плане дорожного строительства. Самым продуктивным годом Петра Порошенко (хотя он дорогами особо и не занимался - это был удел Кабмина) оказался 2018 г. - тогда удалось достичь отметки ремонта и строительства в 3,8 тыс. км. Даже у Виктора Януковича были периоды активной дорожной лихорадки - в 2011 г. в Украине было построено и отремонтировано 2 тыс. км дорог, в 2012 г. - 1,6 тыс. Те результаты были связаны с подготовкой к Евро-2012 - страна пыталась хоть что-то сделать, чтобы болельщики доехали до стадионов и смогли поездить по стране.
https://www.dsnews.ua/economics/***********-po-doroge-zelenskiy-sovral-o-stroitelstve-dorog-v-30-raz-21122020-410161

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06.01.2022 20:09 Відповісти
Не ребята ,с этими вещами шутить нельзя ,бо хреново может закончиться ,надо этого мудака лишать мандата и отправлять на психиатрическую экспертизу ,если больной то лечить ,если нет то на нары .
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06.01.2022 19:03 Відповісти
есть и поэффективней методики полного излечения таких убёков..
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06.01.2022 19:29 Відповісти
Да ,я бы посмотрел на такого деятеля в Израиле ...
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06.01.2022 19:37 Відповісти
кинуть в мусорный бак а потом "заварить" его
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07.01.2022 22:28 Відповісти
З такими, як ця плюгава тварюка, треба чинити, як свого часу, УПА зі зрадниками та колабораціоністами. Зеленсько-портновські суди, таких як він, виправдовують, при цьому переслідують та карають лише патріотів.
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06.01.2022 20:00 Відповісти
Так он уже бывший, он продолжает топить за рабссею. А вот как себя чувствуют 73% колированные зебиратели. Почему они не выходят на протесты за откровенный ********** своих предвыборных обещаний зеледентом и его зелешоблой? Это у нас в стране столько терпил опущенных?
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06.01.2022 20:12 Відповісти
"Колишніх слуг" не буває. Всі вони - протеже Зе-Наполеона. І яка там "команда", ми всі бачимо на прикладах Брагаря, Трет`якової, Дубінського і т.д. і т.п. Яременко з "табу" - просто маленький хлопчик зі своею маленькою проблемою...
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06.01.2022 19:05 Відповісти
Шевченко міряє штани ...йла, мабуть. Не терпиться сісти на престолі? І цілувати п'ятки хана-..йла?
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06.01.2022 19:07 Відповісти
Тут вже питали куди СБУ дивиться?
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06.01.2022 19:08 Відповісти
туди куди дивились всі останні 30 ть років - туди де бабло
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06.01.2022 19:34 Відповісти
Порошенко ловят, он же изменник родины😁😁😁
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06.01.2022 20:45 Відповісти
слуга народа "Шевченко" просто говорит то что бубачька с дерьмаком говорить пока стесняются. Типа жириновского на кацапии.
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06.01.2022 19:08 Відповісти
Половина фракції така, як ей недошевченко. Та й самий ЗЕ і єрмак не далеко втікли.
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06.01.2022 19:11 Відповісти
Пів фракції ватники інша пів вишиватники
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06.01.2022 19:19 Відповісти
Друга половина - байдужі створіння.
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06.01.2022 19:23 Відповісти
...и токо ты один сидишь на бутылке
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06.01.2022 22:02 Відповісти
І хто тут розмірковав о пляшці маючи кацапську щелепу
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06.01.2022 22:08 Відповісти
по прилёту организовать перформанс ... набей рожу этому выродку вместо Шуфрича . Шуфричу потом .
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06.01.2022 19:15 Відповісти
Можно и надо им вместе дать !А лучше повесить на одном столбу!
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06.01.2022 19:31 Відповісти
Цього гребаного виродка не впускати в Україну - до бульбаша хай прямує.
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06.01.2022 19:19 Відповісти
хай нах прямує. але треба зловити та поговорити спочатку.
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06.01.2022 19:29 Відповісти
Будем надеяться что ета мразь потеряется в казахских степях
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06.01.2022 19:25 Відповісти
чо надеяться, если можно в наших степях потерять слугу
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06.01.2022 19:31 Відповісти
такими кадрами не разбрасывабтся,приедет назад и ни СБУ ни кто другой,не скажет ему что он звал чужие войска убивать украинцев,при желании тысячи таких примеров можно найти
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06.01.2022 19:31 Відповісти
Он забыл что при оккупации, партизаны с такими как он церемониться не будут.

И 73% терпил уже не помогут
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06.01.2022 19:33 Відповісти
Мир- війна, порох-держзрадник, шевченко-держдіяч. Хіба це не 1984?
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06.01.2022 19:41 Відповісти
он, 84-й. в порохе нашем було забагато шоколаду. мо тому так вьяло спалахував.
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06.01.2022 19:47 Відповісти
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06.01.2022 19:43 Відповісти
Вообще это статья. Госизмена с повинной. Призыв к разделу страны чужой армией.
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06.01.2022 19:46 Відповісти
Тут даже дорогой адвокат не нужен, просто признание от самого Шевченка есть уже.
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06.01.2022 19:47 Відповісти
Дело за генпрокурором.
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06.01.2022 19:47 Відповісти
Для цієї продажної курви з ОГП, як і для її господаря, містечкового маланця, головний ворог не кремлівське ху.ло, а Порошенко, який як кістка у горлі х..ла.
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06.01.2022 20:10 Відповісти
согласен.
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06.01.2022 19:48 Відповісти
Идейно, мы сможем править вечно. Если ему ничего не будет, то все серьезно
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06.01.2022 19:48 Відповісти
согласен, если ничо не будет.
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06.01.2022 19:50 Відповісти
Но в нас горит еще желанье ..
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06.01.2022 19:51 Відповісти
Оба на. А как там под американскими санкциями живется?
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06.01.2022 20:03 Відповісти
Подвесят. И Зебарыгу, и твоего хозяина каломойшу. Или ты тоже русню ждешь, животное?
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06.01.2022 20:58 Відповісти
вы его лучше мандата лишите, придурки
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06.01.2022 19:55 Відповісти
народ трубой по дурній голові лишить..
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06.01.2022 20:01 Відповісти
Таке враження, що росіяни підсунули білорусам Лукашенка, свого часу, нам Януковича, а коли ми його скинули з президентства, то підсунули Зе з його зашкварами, Оманом, єрмаками, татаровими, демченками, кризою в енергетичній галузі, коли вугілля і газ не закупили достатньо весною-літом, вагнергейтом, клістронами і т.п., як модернізованого Яника-2. На жаль, підстав для такого висновку аж забагато! Якщо я тут помиляюсь, то готовий до дискусії.
А цей Шевченко в Україні=Жириновському на Росії.
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06.01.2022 19:57 Відповісти
приСлуги олігархів усі такі..
а Єрмак с зенелохом??
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06.01.2022 20:00 Відповісти
та н ормальний нардеп, навіть дуже послідовний, там всі такі, хтось любить путіна а хтось франкліна, справжні українські політики, гнилі продажні та брехливі
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06.01.2022 20:04 Відповісти
сначала киви а теперь вот это существо.. ну и где реакция прокурора?
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06.01.2022 20:07 Відповісти
'кстаті', якщо цьому євгею так подобається параша, то хай валить туди і не повертається! Тим більше морда лиця в нього підходяща для тих країв - створена для того, щоб їсти москальське гівно і лизати сраку їх черговому сЦарю, коли пукін здохне....
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06.01.2022 20:21 Відповісти
також ця, що нюхає бобра не могла по-нормальному відповісти тому дауну - вона тупо підтакнула йому! І ні разу не вмочила його в гівно! Тупо підтвердила, що його хворі бажання вже збулись...
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06.01.2022 20:25 Відповісти
дыбилы,типа геныка шевченко понимают только физические замечания...скиньтесь фракцией и закажите дыбила вирастюку..
хай в дупутатском унитазе его притопит.
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06.01.2022 20:23 Відповісти
Kак такое гавно можно было в раду провести ?
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06.01.2022 20:36 Відповісти
Пусть пид*р там и сидит и не возвращается
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06.01.2022 20:37 Відповісти
Уничтожить!
Чем раньше-тем лучше!
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06.01.2022 20:57 Відповісти
Украине нужно организовывать много военизированных организаций, которые будут заниматься очищением страны от врагов Украины - это и коллаборантов и мафий. Им всем нужно устроить ад на Украинской земле, они все должны сдохнуть!!!
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06.01.2022 20:59 Відповісти
Зачем вообще комментировать эту мразь? Для его гавняного пиара? Когда повесим, тогда и поговорим..
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06.01.2022 21:10 Відповісти
БЫВШИЙ - СЛУГА - ХЙЛА ))))))))))
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07.01.2022 02:49 Відповісти
С такой фамилией и такое ПАДЛО!
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07.01.2022 03:14 Відповісти
**** Шевченко останься в Казахстане проститутка московская-белорусская
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07.01.2022 10:12 Відповісти
 
 