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Порошенко (15079) ДБР (3297)

Порошенко, швидше за все, не планував закордонний візит заздалегідь, - ДБР

Порошенко, швидше за все, не планував закордонний візит заздалегідь, - ДБР

У Державному бюро розслідувань твердять, що п’ятий президент Петро Порошенко придбав авіаквитки за кілька годин по тому, як слідчі "намагалися вручити йому повістку про виклик".

Про це йдеться у повідомленні ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

"В ході слідчих дій від авіакомпанії отримано інформацію, що квитки народний депутат Петро Порошенко придбав о 19.04 17 грудня - через кілька годин після того, як слідчі ДБР намагалися вручити йому повістку про виклик", - йдеться у повідомленні.

ДБР спростосує заяву захисту Порошенка про те, що той заздалегідь запланував візит за кордон.

"Органи слідства чекають на повернення Порошенка П.О. для проведення відповідних слідчих дій", - додали у ДБР.

Читайте: Печерський суд арештував майно Порошенка

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Топ коментарі
+64
І поляки швиденько неочікувано зібрали зустріч. Тільни закінчений дятел повірить у цю маячню
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06.01.2022 20:22
+60
Як не планував ?
Він відбув на зустріч зі Вселенським патріархом. Такі зустрічі погоджуються за кілька місяців.
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06.01.2022 20:21
+45
а бебедиктова не планувала отпуск на 20 декабря. Или планувала?
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06.01.2022 20:21
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Це вже Державне Бюро Гадання на замовлення, а не розслідування.
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07.01.2022 06:15 Відповісти
дбр - это прахвиссианалы... фраза "швидше за все" говорит только об одном - развелось этих вшей дебильных на теле народа столько, что пора их всех до единого разогнать... этих все аналов...
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07.01.2022 07:23 Відповісти
.... к слову о Папєрєдниках ... как говаривал в этот конкрэтный день , 7 января , Виктор Фэдэрыч : "Христос Воскрэс" . Так вот пора и этой пианиновской шамбале итить в пэнсиён
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07.01.2022 07:39 Відповісти
Каким бы не был Порошенко - есть процедура, суды. Зе команде нужно вылечить главного Зе от нарко- за все прийдется отдуваться ему. Через пол года его рейтинг будет 2 % , скорее всего он не досидит. Если Порошенко 2 года пытаются выдвинуть подозрение из сотни предвыборных намеков на непонятно что , то Зе сядет лет на сто в течении двух дней. Кокс заберут, все ,,смоются,, папа-коломоич отморозится где то в Латинской Америк
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07.01.2022 08:51 Відповісти
"Скорее всего" - позорная фраза для организации котораяя должна оперировать фактами. Скорее всего она показывает, что в ГБР пашут дилетанты. За небольшой гонорар могу им подсказать: как проверить планировал или нет. Но это будет дорого стоить.
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07.01.2022 09:16 Відповісти
Кратко о правлении Додика Оманского:
"Что ни делает дурак,
Все он делает не так.... "
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07.01.2022 10:11 Відповісти
Так швидше чи за все? З такою мусарнею далеко зайдемо
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07.01.2022 12:17 Відповісти
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