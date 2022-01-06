У ДБР знають, що візити Порошенка до Стамбула й Варшави були заплановані заздалегідь, - адвокат Головань

Повідомлення ДБР щодо купівлі авіаквитків свідчить тільки про те, що за Петром Порошенком ведеться незаконне стеження.

Про це пише у фейсбуці адвокат Порошенка Ігор Головань, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У черговому анонімному тексті хтось у ДБР робить карколомні висновки з того, коли помічники Петра Порошенка купили йому квитки. ... Але якщо вже визнали факт незаконного стеження, прослуховування телефонів і месенжерів, хай вже опублікують записи розмов, які свідчать про завчасне узгодження зустрічей Петра Порошенка з Вселенським Патріархом і провідними європейськими політиками", - написав він.

Головань вважає, що заступник голови ОП Татаров, суддя Бортницька, прокурори та слідчі ДБР виконують примхи Зеленського, організовуючи політичне переслідування Порошенка.

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"Зеленський, він звісно, Президент України, та це тимчасово. А от Акт Магнітського - на роки і десятиліття", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше Державне бюро розслідувань заявило, що Петро Порошенко нібито не планував заздалегідь поїздку за кордон.