У ДБР знають, що візити Порошенка до Стамбула й Варшави були заплановані заздалегідь, - адвокат Головань
Повідомлення ДБР щодо купівлі авіаквитків свідчить тільки про те, що за Петром Порошенком ведеться незаконне стеження.
Про це пише у фейсбуці адвокат Порошенка Ігор Головань, повідомляє Цензор.НЕТ.
"У черговому анонімному тексті хтось у ДБР робить карколомні висновки з того, коли помічники Петра Порошенка купили йому квитки. ... Але якщо вже визнали факт незаконного стеження, прослуховування телефонів і месенжерів, хай вже опублікують записи розмов, які свідчать про завчасне узгодження зустрічей Петра Порошенка з Вселенським Патріархом і провідними європейськими політиками", - написав він.
Головань вважає, що заступник голови ОП Татаров, суддя Бортницька, прокурори та слідчі ДБР виконують примхи Зеленського, організовуючи політичне переслідування Порошенка.
"Зеленський, він звісно, Президент України, та це тимчасово. А от Акт Магнітського - на роки і десятиліття", - резюмував він.
Нагадаємо, раніше Державне бюро розслідувань заявило, що Петро Порошенко нібито не планував заздалегідь поїздку за кордон.
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Порошенко лично в очереди в кассу за ними стоял?
евреи - лев ребет, зисельс, ройтбурд. и пользы от них стране больше чем от таких как ты
Но выходить тысячами людей на его встречу в аэропорт и на каждый суд - обязательно! Как это было раньше!!!
******* увидит какая огромная поддержка у Порошенко и обосрется. Конечно, это его будет бесить еще больше, но у Украины другого пути нет. Вернее есть, но, возможно, не сейчас.
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Он так хотел стадион, вот и нужно будет собрать стадион зебильного кодла, с его опой , с его продажными министрами,судьями,ментами,гбр,гпу, моносбродом, опзж, мураевыми, мертвечуками, портняшками,лещами,гордонами, мосейчучками, беней и пр. сволочью---очистить страну и через какое-то время вернуться к демократии без кацапозеленорылых!
Пиночет заявил: «Из всех наших врагов главным и наиболее опасным является коммунистическая партия . Мы должны разрушить её сейчас, пока она реорганизуется по всей стране. Если нам это не удастся, она рано или поздно уничтожит нас»
Можно просто в его словах заменить "коммунистическая партия " на "пророссийские силы" и все остальное будет правильно!
Это ж он так все планы Зюзику и Ермаку порушит!!!
грабят сегодня страну "новые лица" януковича
И что ты знаешь о тех, кто работал в 90-е и выжил???
А так, это тупые хотелки мстительного и тупого гринпоца с 200% своей прокуроркой и своим нач.ДБР, и своей татаровско-портновской судьи!