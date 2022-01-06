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Казахстан (855) ОДКБ (102)

Генсек ОДКБ Зась заявив, що "миротворці" можуть застосовувати зброю в Казахстані

Генсек ОДКБ Зась заявив, що

Генеральний секретар Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) Станіслав Зась заявив, що сили "миротворців" мають право застосовувати зброю проти "озброєних банд". Заяви про окупацію він відкидає.

Про це Зась заявив в інтерв’ю російському державному інформагентству РІА "Новости", повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами глави ОДКБ, "миротворчі сили" ОДКБ у Казахстані налічуватимуть близько 2,5 тисячі людей, але за потреби їх можуть посилити.

Точний термін їх перебування у Казахстані невідомий і може становити від кількох днів до кількох тижнів.

Зась заявив, що після завершення "антитерористичної операції" війська ОДКБ мають вивести з Казахстану. Він додав, що "миротворці" прийшли, щоб "допомогти Казахстану" у важкі часи.

Читайте: Колишній "слуга" Шевченко: коли Стерненко з Бутусовим почнуть черговий Майдан, Зеленський міг би звернутися до ОДКБ

"Всі ці інсинуації, що зараз наші підрозділи будуть демонстрації розганяти... ні, для цього є поліція. У нас трохи інші завдання. Всі ці пересмикування, що якесь вторгнення почалося, чи окупація, ще щось ㅡ це цілковита нісенітниця", ㅡ заявив Зась.

Водночас він заявив, що "миротворці" ОДКБ у Казахстані мають право застосовувати зброю "в разі нападу озброєних банд".

Також читайте: Корінні народи РФ виступили на підтримку протестувальників у Казахстані

Автор: 
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Топ коментарі
+70
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06.01.2022 23:16
+38
Белорусские военные и менты, вы были уверены, что Лукашенко вас не пошлёт умирать за чужие интересы в горячие точки.
Как сейчас настроение?
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06.01.2022 23:18
+27
нагло, и на глазах у всего мира идет террористическая операция против коренного народа - казахов, и до сих пор нет адекватной реакции - все в разной степени озабочены обеспокоены. где реакция Турции, Китая? почему молчат мусульмане - убивают же ваших единоверцев в своем же доме, а вы волосы на бороде и других местах рвете обсуждая длину хиджаба у женщин. позор вам.
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06.01.2022 23:30
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Уроды. Чем же вы от убийц отличаетесь, миротворцы поганые.
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06.01.2022 23:48 Відповісти
Фарук Шами
@faruq_shami12
В Казахстане обратили внимание на то, что мародерство в Алматы и Алматинской области было выборочным. В списке нет ТЦ, принадлежащих богатейшим людям страны - Нурлану Смагулову (МЕГА) и Габиту Бейсембаеву (GrandPark).
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06.01.2022 23:51 Відповісти
В эти минуты в Алма- Ате идет сумасшедший бой.Казахи! Я с вами!Больше бейте захватчиков!Блинкен переговорил с МИД Кахахстана.Головорезов Луки порешат..
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06.01.2022 23:53 Відповісти
откуда инфа? поделись плиз ?
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07.01.2022 00:10 Відповісти
Некста. Прямой репортаж.Русским говносми не верю.
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07.01.2022 00:26 Відповісти
да, дорого казахам таки обойдется повышение цены на газ...
дороже, чем они могли себе представить....
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07.01.2022 00:14 Відповісти
Я вот с выводами не торплюсь...
Просто будет всё печально и напрасно, если одно г-м сменит другое.
Такие версии есть, и я могу с ними в чём-то и согласится.
Пессимизм уже годами выработался.
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07.01.2022 00:20 Відповісти
Станислав Зась заявил, что силы "миротворцев" вправе применять оружие против "вооруженных банд".
*****, так они его уже и применили в Алматы. Или там тоже "исконно нашеские" территории с "исконно нашенским" населением, как и "везде"?
Хреновы "одноверцы миротворческие", ёп твою ...
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07.01.2022 00:14 Відповісти
https://www.aljazeera.com/news/2022/1/6/protesters-police-killed-in-kazakhstan-unrest-live-updates
5 hours ago (16:53 GMT)

Turkish president voices solidarity with Kazakhstan
In a phone call with his Kazakh counterpart, the Turkish president has expressed solidarity with Kazakhstan.

Recep ****** Erdogan told his Kazakh counterpart Kassym-Jomart Tokayev that Turkey is closely following the unfolding situation and stands in solidarity with the country, said a statement by Turkey's communications directorate.

"In a phone call to Tokayev, our president expressed his wish for a new government to be established in Kazakhstan as soon as possible to end the country's tension," it added.

Президент Турции выразил солидарность с Казахстаном
В телефонном разговоре со своим казахстанским коллегой президент Турции выразил солидарность с Казахстаном.

Реджеп ***** Эрдоган сказал своему казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву, что Турция внимательно следит за развитием ситуации и солидарна с этой страной, говорится в заявлении управления связи Турции.

«В телефонном разговоре с Токаевым наш президент выразил желание, чтобы в Казахстане как можно скорее было сформировано новое правительство, чтобы снять напряженность в стране», - говорится в сообщении.
5 chasov nazad (16:53 po Grinvichu)
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07.01.2022 00:28 Відповісти
я так и не понял, чем Эрдоган гордится?? токаевым и рус. миротворцами??
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07.01.2022 00:36 Відповісти
Наверное жалеет, что у него нет прав как у султана...и завидует
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07.01.2022 00:38 Відповісти
Задачи немного другие))) Знаем мы эти задачи - пол магазина в казахских полицейских, пол- в протестующих... и на ноги.... проходили 14-15 на востоке Украины...
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07.01.2022 00:33 Відповісти
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07.01.2022 00:36 Відповісти
Зброя проти беззбройних-повід взятись за зброю всьому народу.
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07.01.2022 00:42 Відповісти
Просто нагадаю, що у Казахстана такий самий Будапештський меморандум, як у нас.
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07.01.2022 00:51 Відповісти
Русский, помни: в Северной Осетии, Абхазии, Приднестровье ты за повстанцев. В Чечне и Сирии, - против. На Донбассе, - вместо! Смотри дубина не перепутай!
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07.01.2022 01:19 Відповісти
+++++++++
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07.01.2022 09:15 Відповісти
Это цирк: Лукашенко - президент области, этот Зась - "генсек"
какого-то сходняка путинских холуёв.
Китайцы как войдут, от миротворцев только ошмётки полетят.
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07.01.2022 01:34 Відповісти
Странное: Координатор казахстанского оппозиционного движения «ДВК» Заманбек Тлеулиев говорит, что в его резиденцию (он в Украине сейчас) приезжали украинские силовики. Документы не показывали, избили...Поговаривают что это было сбу !? Благодаря ЗеКротам мы стали еще на шаг ближе к такому замесу как в Казахстане, а там и ссср2, ОДКБ !?!? пздц
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07.01.2022 01:42 Відповісти
где ты эту инфу нашел?
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07.01.2022 02:01 Відповісти
сейчас об этом говорят и пишут ВСЕ сми... найди сам кому доверяешь и прочти...
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07.01.2022 02:06 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=B2bDfnx5qm0
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07.01.2022 02:45 Відповісти
Спасибо, нашла уже. Твари зеленые!
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07.01.2022 02:55 Відповісти
Ни Польша, ни Литва, ни Латвия, ни Эстония не допустят никакого СССР-2.
Американский Конгресс, кстати - тоже.
Зеля может улететь после смачного подсрачника - но это его проблемы.
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07.01.2022 02:02 Відповісти
как можно прогнозировать не прогнозируемого шизофреника !? он поставил цель - любой ценой!!!
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07.01.2022 02:05 Відповісти
Миротварюеи
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07.01.2022 02:18 Відповісти
Казахстан для РФ может стать тем, чем Афганистан стал для СССР.
Вот доказательство того, что вход в Среднюю Азию стоит рубль, а выход - два; то есть после того, как вошли, выйти оттуда они не смогут, и это в Кремле понимают:
"Депутаты Госдумы планируют оставить миротворцев ОДКБ в Казахстане навсегда" - МК

Вы знаете, когда в СССР закончилась война в басмачами в Средней Азии?
Думаете, что в середине 20-х годов прошлого века?
Ошибаетесь, она закончилась только с началом 2-й мировой войны, когда финансирование басмачей закончилось.
А сейчас финансирование казахских националистов не закончится никогда, вообще никогда.
Понимают ли это русские?
А как же, оттого и везут в Казахстан "миротворцы" следующее:
"Россия отправила в Казахстан новейший комплекс РЭБ «Леер-3»
Передача данных о месте абонентских точек артиллерийским расчетам для нанесения огневого удара.
Воздушное наблюдение за обстановкой на поле боя и передвижением войск." - МК

Опачки, да в Казхстане, оказывается, есть войска с которыми придется воевать?
А сообщались про каких-то международных террористов, которые казахов мутят.
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07.01.2022 02:43 Відповісти
Назначение комплекса:

Подавление мобильной связи.
Имитация работы базовой станции сотовой связи в диапазонах GSM 900 и GSM 1800 и отправка ложных сигналов (сообщений).
Ведение разведки путём определения точек излучения аппаратов в сетях GSM.
Обнаружение абонентских точек (мобильные телефоны, планшеты и другие комплексы связи).
Передача данных о месте абонентских точек артиллерийским расчетам для нанесения огневого удара.
Воздушное наблюдение за обстановкой на поле боя и передвижением войск.
Оценка состояния армейских и флотских объектов.
Исследование рельефа местности

Нет, это не оккупация, это другое.

Это начало войны. И в этой войне надо помогать братьям-казахам.
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07.01.2022 02:49 Відповісти
Подаваят ли русские восстание в казахских городах?
Да, конечно.
А вот после этого начнется самое интересно.
Оккупантам придется передвигаться по стране сугубо в конвоях ожидая нападения в любую минуту.
Нападения будут специфическими.
Пошли офицеры водочки выпить - наутро проснулись слепыми: вместо этанола им подали метанол.
Пошла военнослужащая в магазин за пудрой - нашли изнасилованную и разрубленную на куски, с изъятыми органами.
То есть будет происходить все то, что подштанцы творили в ЛДНР, только проделывать все это будут с военнослужащими ОДКБ, и с азиатским, так сказать, колоритом.
И это никогда не закончится.
Вот такие вот перспективы у этой "миротворческой" операции.
Интересно, а решаться ли они на ковровые бомбардировки?
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07.01.2022 02:48 Відповісти
"Правоохранительными органами в Москве и Екатеринбурге были задержаны 14 человек, которые выступали в поддержку протестных акций в Казахстане. Люди выходили на одиночные пикеты." - MK

Вот так вот, с плакатиками вышли люди совершенно невинными, молча постояли, и за это их будут судить.
Многие решаться выступить там в поддерку Украины или Казахстана, как думаете?
Правда, в Китае демонстрантов не судили.
Их давили танками.
Российские пропагандисты из кишок сейчас лезут на форумах, ликуя за Тяньаньмень, хотят повторить,
Как думаете, перебросят танковые колонны в Казхстан?
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07.01.2022 03:39 Відповісти
Расейская, а это уже синоним - фашистская мразь, будет отвечать, если расейские мрази думают, что пропетляют, мол (это все куйло), нет уже не выйдет, это все вы, мрази, вы за все будете отвечать, запомните, самая мразотная нация, когда вас плавно доведут до края пропасти и вы будете молить о помощи, нет, пощады не будет, все народы и особенно те, кого вы пытались уничтожить, будут вас добивать! Нещадно, чтобы навсегда уничтожить эту мразь! Вы хуже нацистов, пощады не будет!
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07.01.2022 04:22 Відповісти
Да, да. Милошевич тоже был уверен, что все делает по закону...
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07.01.2022 05:16 Відповісти
***....касабські
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07.01.2022 07:58 Відповісти
Русские фашисты подменяют два разных понятия - миротворец и оккупант. Миротворцы это контингент международных сил получивших мандат ООН на выполнение определенных действий в определенном месте. Русский фашист - оккупант не может быть миротворцем. Никто надавал мандата Раше в Молдове,Абхазии, Асетии, Казахстане. Учитывая вторичность договоров между странами перед решениями ООН из логики и действий России - самым главным и крутым миротворцем был Гитлер. Почему тогда Раша ,, гавкает,, об угрозах, если на ее территорию введут войска 5-10 стран и начнут ее рвать в клочья - это миротворцы. Скорее бы такие миротворцы нашлись и пришли помогать народам России умиротворять угро монголов в Москве и Питере
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07.01.2022 08:43 Відповісти
Кремлівські окупанти під виглядом "миротворців" ОДКБ у Казахстані мають право застосовувати зброю значить масово вбивати казахів "у разі нападу озброєних банд" А озброєні банди це видно більша частина волелюбного казахського народу. Так важкі часи настали для Казахської держави на кону, стоїть її суверенітет і свобода її народу. Тепер нависла страшна загроза перетворення Казахстану гидку кацапську колонію а казахів у безправних рабів недокацапів. Якщо звичайно вони дозволять це проклятим московським окупантам.
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07.01.2022 08:49 Відповісти
набалакає на строк
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07.01.2022 08:50 Відповісти
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