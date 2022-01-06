Генсек ОДКБ Зась заявив, що "миротворці" можуть застосовувати зброю в Казахстані
Генеральний секретар Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) Станіслав Зась заявив, що сили "миротворців" мають право застосовувати зброю проти "озброєних банд". Заяви про окупацію він відкидає.
Про це Зась заявив в інтерв’ю російському державному інформагентству РІА "Новости", повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами глави ОДКБ, "миротворчі сили" ОДКБ у Казахстані налічуватимуть близько 2,5 тисячі людей, але за потреби їх можуть посилити.
Точний термін їх перебування у Казахстані невідомий і може становити від кількох днів до кількох тижнів.
Зась заявив, що після завершення "антитерористичної операції" війська ОДКБ мають вивести з Казахстану. Він додав, що "миротворці" прийшли, щоб "допомогти Казахстану" у важкі часи.
"Всі ці інсинуації, що зараз наші підрозділи будуть демонстрації розганяти... ні, для цього є поліція. У нас трохи інші завдання. Всі ці пересмикування, що якесь вторгнення почалося, чи окупація, ще щось ㅡ це цілковита нісенітниця", ㅡ заявив Зась.
Водночас він заявив, що "миротворці" ОДКБ у Казахстані мають право застосовувати зброю "в разі нападу озброєних банд".
Будь ласка, зачекайте...
@faruq_shami12
В Казахстане обратили внимание на то, что мародерство в Алматы и Алматинской области было выборочным. В списке нет ТЦ, принадлежащих богатейшим людям страны - Нурлану Смагулову (МЕГА) и Габиту Бейсембаеву (GrandPark).
дороже, чем они могли себе представить....
Просто будет всё печально и напрасно, если одно г-м сменит другое.
Такие версии есть, и я могу с ними в чём-то и согласится.
Пессимизм уже годами выработался.
*****, так они его уже и применили в Алматы. Или там тоже "исконно нашеские" территории с "исконно нашенским" населением, как и "везде"?
Хреновы "одноверцы миротворческие", ёп твою ...
5 hours ago (16:53 GMT)
Turkish president voices solidarity with Kazakhstan
In a phone call with his Kazakh counterpart, the Turkish president has expressed solidarity with Kazakhstan.
Recep ****** Erdogan told his Kazakh counterpart Kassym-Jomart Tokayev that Turkey is closely following the unfolding situation and stands in solidarity with the country, said a statement by Turkey's communications directorate.
"In a phone call to Tokayev, our president expressed his wish for a new government to be established in Kazakhstan as soon as possible to end the country's tension," it added.
Президент Турции выразил солидарность с Казахстаном
В телефонном разговоре со своим казахстанским коллегой президент Турции выразил солидарность с Казахстаном.
Реджеп ***** Эрдоган сказал своему казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву, что Турция внимательно следит за развитием ситуации и солидарна с этой страной, говорится в заявлении управления связи Турции.
«В телефонном разговоре с Токаевым наш президент выразил желание, чтобы в Казахстане как можно скорее было сформировано новое правительство, чтобы снять напряженность в стране», - говорится в сообщении.
5 chasov nazad (16:53 po Grinvichu)
какого-то сходняка путинских холуёв.
Китайцы как войдут, от миротворцев только ошмётки полетят.
Американский Конгресс, кстати - тоже.
Зеля может улететь после смачного подсрачника - но это его проблемы.
Вот доказательство того, что вход в Среднюю Азию стоит рубль, а выход - два; то есть после того, как вошли, выйти оттуда они не смогут, и это в Кремле понимают:
"Депутаты Госдумы планируют оставить миротворцев ОДКБ в Казахстане навсегда" - МК
Вы знаете, когда в СССР закончилась война в басмачами в Средней Азии?
Думаете, что в середине 20-х годов прошлого века?
Ошибаетесь, она закончилась только с началом 2-й мировой войны, когда финансирование басмачей закончилось.
А сейчас финансирование казахских националистов не закончится никогда, вообще никогда.
Понимают ли это русские?
А как же, оттого и везут в Казахстан "миротворцы" следующее:
"Россия отправила в Казахстан новейший комплекс РЭБ «Леер-3»
Передача данных о месте абонентских точек артиллерийским расчетам для нанесения огневого удара.
Воздушное наблюдение за обстановкой на поле боя и передвижением войск." - МК
Опачки, да в Казхстане, оказывается, есть войска с которыми придется воевать?
А сообщались про каких-то международных террористов, которые казахов мутят.
Подавление мобильной связи.
Имитация работы базовой станции сотовой связи в диапазонах GSM 900 и GSM 1800 и отправка ложных сигналов (сообщений).
Ведение разведки путём определения точек излучения аппаратов в сетях GSM.
Обнаружение абонентских точек (мобильные телефоны, планшеты и другие комплексы связи).
Передача данных о месте абонентских точек артиллерийским расчетам для нанесения огневого удара.
Воздушное наблюдение за обстановкой на поле боя и передвижением войск.
Оценка состояния армейских и флотских объектов.
Исследование рельефа местности
Нет, это не оккупация, это другое.
Это начало войны. И в этой войне надо помогать братьям-казахам.
Да, конечно.
А вот после этого начнется самое интересно.
Оккупантам придется передвигаться по стране сугубо в конвоях ожидая нападения в любую минуту.
Нападения будут специфическими.
Пошли офицеры водочки выпить - наутро проснулись слепыми: вместо этанола им подали метанол.
Пошла военнослужащая в магазин за пудрой - нашли изнасилованную и разрубленную на куски, с изъятыми органами.
То есть будет происходить все то, что подштанцы творили в ЛДНР, только проделывать все это будут с военнослужащими ОДКБ, и с азиатским, так сказать, колоритом.
И это никогда не закончится.
Вот такие вот перспективы у этой "миротворческой" операции.
Интересно, а решаться ли они на ковровые бомбардировки?
Вот так вот, с плакатиками вышли люди совершенно невинными, молча постояли, и за это их будут судить.
Многие решаться выступить там в поддерку Украины или Казахстана, как думаете?
Правда, в Китае демонстрантов не судили.
Их давили танками.
Российские пропагандисты из кишок сейчас лезут на форумах, ликуя за Тяньаньмень, хотят повторить,
Как думаете, перебросят танковые колонны в Казхстан?