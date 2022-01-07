США ретельно стежать за ситуацією з відправкою "миротворців" ОДКБ до Казахстану, - Білий дім
США стежать за повідомленнями про те, що Організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ) направила своїх миротворців до Казахстану на тлі ситуації із заворушеннями.
Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми ретельно стежимо за повідомленнями про те, що ОДКБ направила свою спільну місію до Казахстану", - сказала Псакі.
Вона закликала ОДКБ виконувати свої міжнародні зобов'язання у галузі прав людини.
За словами Псакі, Вашингтон має питання щодо ролі ОДКБ у врегулюванні кризи в Казахстані.
"У нас є питання щодо суті звернення (Казахстану до ОДКБ. - Ред.). Чи був запит обґрунтованим? Ми поки що цього не знаємо", - зазначила вона.
Нагадаємо, ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Потім вони переросли у масові протести по всій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алма-Аті відбулися зіткнення протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі. Зранку 5 січня президент Казахстану відправив у відставку уряд. У країні запроваджено режим надзвичайного стану.
У середу президент Казахстану заявив, що звернувся до лідерів країн ОДКБ по допомогу у подоланні терористичної загрози в країні.
У четвер у прес-службі ОДКБ повідомили, що Рада ОДКБ ухвалила рішення направити до Казахстану миротворчі сили.
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"Ранее ряд источников сообщили, что в Казахстане приземлился самолёт с наёмниками русской банды Вагнера. По предварительным данным речь пока идет о 300 членах этой банды." (https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2022/01/06/120398/moskva-okkupiruet-kazakhstan-pod-flagom-odkb.shtml Кавказцентр )
Але хто я такий, щоб таке прогнозувати?... Нажаль, це тільки мої мрії....
US Secretary of State Antony Blinken has spoken with Kazakh Foreign Minister Mukhtar ********** regarding the ongoing state of emergency in Kazakhstan, the US State Department has said.
"The Secretary reiterated the United States' full support for Kazakhstan's constitutional institutions and media freedom and advocated for a peaceful, rights-respecting resolution to the crisis", the State Department said.
US warns 'world watching' Russian conduct
The United States is closely monitoring reports that peacekeeping forces of the Russia-led Collective Security Treaty Organization have been deployed to Kazakhstan, State Department spokesman Ned Price has said.
"The United States and, frankly, the world will be watching for any violation of human rights," Price told reporters.
"We will also be watching for any actions that may lay the predicate for the seizure of Kazakh institutions."
White House says Russia talks will go on despite Kazakh situation
Unrest in Kazakhstan will not affect plans for NATO's talks with Russia next week over Ukraine, White House press secretary Jen Psaki has told reporters.
The US and its European allies are to hold three sets of talks involving the Russians next week starting with a meeting in Geneva.
Слюни у Крысы и фрау Муркель бегут рекой и они мечтают о четвертом рейхе !!!!!
Вот у кого нашим украинским политикам нужно учится дипломатии и объединении Украинских земель в рамках границ и патриотизма.