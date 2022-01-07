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Казахстан (855) ОДКБ (102) США (21006) Псакі (148)

США ретельно стежать за ситуацією з відправкою "миротворців" ОДКБ до Казахстану, - Білий дім

США ретельно стежать за ситуацією з відправкою

США стежать за повідомленнями про те, що Організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ) направила своїх миротворців до Казахстану на тлі ситуації із заворушеннями.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми ретельно стежимо за повідомленнями про те, що ОДКБ направила свою спільну місію до Казахстану", - сказала Псакі.

Вона закликала ОДКБ виконувати свої міжнародні зобов'язання у галузі прав людини.

За словами Псакі, Вашингтон має питання щодо ролі ОДКБ у врегулюванні кризи в Казахстані.

"У нас є питання щодо суті звернення (Казахстану до ОДКБ. - Ред.). Чи був запит обґрунтованим? Ми поки що цього не знаємо", - зазначила вона.

Читайте: Генсек ОДКБ Зась заявив, що "миротворці" можуть застосовувати зброю в Казахстані

Нагадаємо, ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Потім вони переросли у масові протести по всій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алма-Аті відбулися зіткнення протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі. Зранку 5 січня президент Казахстану відправив у відставку уряд. У країні запроваджено режим надзвичайного стану.

У середу президент Казахстану заявив, що звернувся до лідерів країн ОДКБ по допомогу у подоланні терористичної загрози в країні.

Також читайте: До Казахстану прибули "миротворці" з Білорусі

У четвер у прес-службі ОДКБ повідомили, що Рада ОДКБ ухвалила рішення направити до Казахстану миротворчі сили.

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Топ коментарі
+11
Да....пока один Эрдоган с яйцами оказался...остальные пока с «пилотками» на голове.Чего от них ждать если они за их МН 17 сне могут с лаптеногих получить.... 7 лет свидетелей и доказательства ищут.... о чем любой Вася знал с первого дня.
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07.01.2022 01:33
+9
Глибока стурбованість буде?
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07.01.2022 00:47
+8
Іноді краще жувати...
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07.01.2022 00:44
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Іноді краще жувати...
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07.01.2022 00:44 Відповісти
Глибока стурбованість буде?
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07.01.2022 00:47 Відповісти
Поки що тільки Уважне Спостереження.
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07.01.2022 01:25 Відповісти
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07.01.2022 09:54 Відповісти
это фишка ЕС
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07.01.2022 09:52 Відповісти
Следить уже мало или вы ипете или вас!!!
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07.01.2022 00:48 Відповісти
Что там следить? Москва отправила своих киллеров убивать казахов:
"Ранее ряд источников сообщили, что в Казахстане приземлился самолёт с наёмниками русской банды Вагнера. По предварительным данным речь пока идет о 300 членах этой банды." (https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2022/01/06/120398/moskva-okkupiruet-kazakhstan-pod-flagom-odkb.shtml Кавказцентр )
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07.01.2022 00:53 Відповісти
Що б там не казали "гаварящіє головьі" різних країн, але аналітики військової розвідки, сподіваюсь, вже надали свої звіти керівництву. А там, загалом, лише одна фраза (посеред всєї тієї "води") має значення - путін хоче відродити СРСР, де йому вкрай необхідна Україна як частина вигаданої московитами історії і приналежності до Європи. Дуже на це (що така думка в тих звітах є) сподіваюся. І відповідні рекомендації (з огляду на таку думку) дуже радикальні...

Але хто я такий, щоб таке прогнозувати?... Нажаль, це тільки мої мрії....
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07.01.2022 00:55 Відповісти
обама чмо. Рейган молодец. Байден хз. бум посмотреть.
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07.01.2022 00:56 Відповісти
Байден - аморальное и беспинципное ничтожество, отлично спелся с людоедами.
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07.01.2022 00:59 Відповісти
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07.01.2022 01:04 Відповісти
Вот также они внимательно следили за Приднестровьем Ичкерией(2 раза) Грузией Украиной и Беларусью....теперь за Казахстаном.Результат один-преступник уходил от слежки даже не стараясь путать следы.
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07.01.2022 01:09 Відповісти
А преступник вовсе и не уходил.
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07.01.2022 01:14 Відповісти
Да....пока один Эрдоган с яйцами оказался...остальные пока с «пилотками» на голове.Чего от них ждать если они за их МН 17 сне могут с лаптеногих получить.... 7 лет свидетелей и доказательства ищут.... о чем любой Вася знал с первого дня.
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07.01.2022 01:33 Відповісти
Ну еще Британия немного с яйцами. Вспомнить тот же дефендер
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07.01.2022 12:43 Відповісти
О, так нас уже двое. Я тоже слежу за этой ситуацией
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07.01.2022 01:15 Відповісти
Штаты уже все что можно *простежылы*. ***** практически советский союз слепил и Европу нагнул а Штаты все *стежать*.
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07.01.2022 01:15 Відповісти
сволочи.
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07.01.2022 02:15 Відповісти
Забула налякати серйозними санкціями.
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07.01.2022 05:36 Відповісти
Вуайеристы какие-то, а не мировые жандармы. ***** скоро на голову вам кучу навалит, а вы будете внимательно следить.
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07.01.2022 07:35 Відповісти
Почему же "навалит" если уже?
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07.01.2022 07:50 Відповісти
ОДКБ именно и создана для таких ситуаций как в Казахстане,подавлять недовольство народа и защиты власти руками ,,миротворческих,, союзников а те против кого народ восстал вроде бы тут и ни причем.
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07.01.2022 09:49 Відповісти
P.S.Странно что мусульманские страны принимают беглое правительство Казахстана которое приказало убивать протестующих мусульман.Здесь что-то из ихней верой и заявлениями об неверных здесь не вяжется.
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07.01.2022 09:53 Відповісти
Власти Казахстана феерически обо*рались. Что это за государство которое не может справиться с толпой мародеров и зовет на помощь другие страны? Видно же по видосам что их не так много.
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07.01.2022 09:51 Відповісти
так и было задумано агентом московии токаевым, назарбай такого не позволял себе, а это лег под володьку.
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07.01.2022 09:56 Відповісти
https://youtu.be/L5ETEQfhzq0 ....РАБссия отправила в Казахстан ИХТАМНЕТов Путлера из Крыма и Донбасса...
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07.01.2022 09:53 Відповісти
Поздравляю РАБссию с праздником...у вас мудаков появился еще один "браццкий нарот"....Казахи вас сильно "полюбят"....,с Басмачами воевать будете теперь лет 50....
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07.01.2022 09:55 Відповісти
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07.01.2022 10:00 Відповісти
Как эта говорильня ни о чём осточертела.
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07.01.2022 10:03 Відповісти
Путлер приказал мочить в сортире всех подряд...,по иному быдло мавзолейное не умеет...
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07.01.2022 10:05 Відповісти
https://www.aljazeera.com/news/2022/1/6/protesters-police-killed-in-kazakhstan-unrest-live-updates
US Secretary of State Antony Blinken has spoken with Kazakh Foreign Minister Mukhtar ********** regarding the ongoing state of emergency in Kazakhstan, the US State Department has said.

"The Secretary reiterated the United States' full support for Kazakhstan's constitutional institutions and media freedom and advocated for a peaceful, rights-respecting resolution to the crisis", the State Department said.
US warns 'world watching' Russian conduct

The United States is closely monitoring reports that peacekeeping forces of the Russia-led Collective Security Treaty Organization have been deployed to Kazakhstan, State Department spokesman Ned Price has said.

"The United States and, frankly, the world will be watching for any violation of human rights," Price told reporters.

"We will also be watching for any actions that may lay the predicate for the seizure of Kazakh institutions."
White House says Russia talks will go on despite Kazakh situation

Unrest in Kazakhstan will not affect plans for NATO's talks with Russia next week over Ukraine, White House press secretary Jen Psaki has told reporters.

The US and its European allies are to hold three sets of talks involving the Russians next week starting with a meeting in Geneva.
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07.01.2022 10:06 Відповісти
Сраное ОБКБ применятся и вводится при том еслли на кого то напала третья страна,на Казахстан никто не пападал...Отсюда вывод...Крысы Путлера военные преступники...
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07.01.2022 10:08 Відповісти
Выгоните к ипеней матери трясущегося от старости и страха полудурка Байдена, найдите себе аля Рейгана и дайте ему задание разбить харю Крысы в кровь !!! Иначе вы США потеряете...
Слюни у Крысы и фрау Муркель бегут рекой и они мечтают о четвертом рейхе !!!!!
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07.01.2022 15:33 Відповісти
А вот ОДКБ и было создано для силового возрождения СССР,в нем практически все страны союза а ***** етим одкб практицески на законных основания может открыто вторгаться на эти територии под видом миротворческой миссии.
Вот у кого нашим украинским политикам нужно учится дипломатии и объединении Украинских земель в рамках границ и патриотизма.
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07.01.2022 15:48 Відповісти
 
 