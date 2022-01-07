США ретельно стежать за ситуацією з відправкою "миротворців" ОДКБ до Казахстану, - Білий дім

США стежать за повідомленнями про те, що Організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ) направила своїх миротворців до Казахстану на тлі ситуації із заворушеннями.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми ретельно стежимо за повідомленнями про те, що ОДКБ направила свою спільну місію до Казахстану", - сказала Псакі.

Вона закликала ОДКБ виконувати свої міжнародні зобов'язання у галузі прав людини.

За словами Псакі, Вашингтон має питання щодо ролі ОДКБ у врегулюванні кризи в Казахстані.

"У нас є питання щодо суті звернення (Казахстану до ОДКБ. - Ред.). Чи був запит обґрунтованим? Ми поки що цього не знаємо", - зазначила вона.

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Нагадаємо, ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Потім вони переросли у масові протести по всій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алма-Аті відбулися зіткнення протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі. Зранку 5 січня президент Казахстану відправив у відставку уряд. У країні запроваджено режим надзвичайного стану.

У середу президент Казахстану заявив, що звернувся до лідерів країн ОДКБ по допомогу у подоланні терористичної загрози в країні.

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У четвер у прес-службі ОДКБ повідомили, що Рада ОДКБ ухвалила рішення направити до Казахстану миротворчі сили.