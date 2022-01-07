Минулої доби війська РФ двічі відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС
Минулої доби російсько-окупаційні війська двічі відкривали вогонь на Донбасі. Втрат серед українських воїнів немає.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
У бік Луганського окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів.
Поблизу Старогнатівки війська РФ обстрілювали позиції українських військ з автоматичних та протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
Станом на 7 годину ранку, 7 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.
Будь ласка, зачекайте...
Її потрібно запам'ятати і повторювати всім нашим "переговорникам" на заклики до діалогу з терористами ЛДНР!