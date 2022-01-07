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Минулої доби війська РФ двічі відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Минулої доби війська РФ двічі відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Минулої доби російсько-окупаційні війська двічі відкривали вогонь на Донбасі. Втрат серед українських воїнів немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

У бік Луганського окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів.

Поблизу Старогнатівки війська РФ обстрілювали позиції українських військ з автоматичних та протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Станом на 7 годину ранку, 7 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

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07.01.2022 11:19 Відповісти
Захисники наші, ріднесенькі, з Різдвом Христовим !!! Бережи вас Господь !!!
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07.01.2022 11:39 Відповісти
Цю фразу сказав президент Казахстану Токаєв: "За кордоном висловлюються заклики сторонам провести переговори для мирного вирішення проблем. Яка дурість, які можуть бути переговори зі злочинцями, із вбивцями".

Її потрібно запам'ятати і повторювати всім нашим "переговорникам" на заклики до діалогу з терористами ЛДНР!
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07.01.2022 12:13 Відповісти
российские войска уже давно управляют Украиной, через олигархов и их ставленников, через которых олигархическая власть ставит щит и обеспечивает свою безопасность. То бишь у олигархов и Кремля - логика такая, что если власть будут свергать, то на их власть над Украиной это не повлияет, а только марионетку скинут, а олигархи, которые есть Кремлевские кошельки не пострадают и продолжат править Украиной. Почему столько людей прошло войну и есть столько подразделений обученных и не могут уничтожить власть врага над Украиной. Почти весь список форбс Украина - это кремлевские агенты и грабители Украины. Нужно не марионеток сносить, а нужно самих олигархов уничтожить! Украина освободится от Кремля только тогда, когда все олигархи окажутся ликвидированы. И нужно зачистку проводить не снизу пирамиды, а сверху - с самых влиятельных олигархов, которые захватили все ресурсы страны и контролируют всю экономику страны и грабят народ беспощадно и тем более они не Украинцы и им насрать на Украинскую нацию! Они изнутри уничтожат Украину и сдадут ее Кремлю.
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07.01.2022 12:38 Відповісти
 
 